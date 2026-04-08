一、什麼是詐欺罪？

為了保護民眾財產安全，不因有心人故意使用惡意手法欺騙而受到損害，刑法特別於第339條至341條進行詐欺罪規範。

先來聊聊詐欺罪的相關法源。

（一）詐欺罪定義及種類

因應詐欺的手法、程度、造成的損害狀況，詐欺罪在法律上又分為不同層級：

刑法第339條（普通詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

第339-1條（收費設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

第339-2條（自動付款設備詐欺�）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

第339-3條（電腦設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產者，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

第339-4條（加重詐欺罪）： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：(1)冒用政府機關或公務員名義犯之。(2)3人以上共同犯之。(3)以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

第341條（準詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，乘未滿18歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

★簡單來說：

詐欺罪可以簡易拆成「 普通詐欺罪、加重詐欺罪、準詐欺罪 」3種。

」3種。 普通詐欺罪中因應「 手法 」的不同（直接交付、從收費設備領取、從自動付款設備領取、透過偽製財產權得到財產），有不同罰責。

」的不同（直接交付、從收費設備領取、從自動付款設備領取、透過偽製財產權得到財產），有不同罰責。 普通詐欺罪中，因詐欺取得他人財產稱「 詐欺取財罪 」；因詐欺而獲得其他利益稱「 詐欺得利罪 」。

」；因詐欺而獲得其他利益稱「 」。 冒用公務人員、集體犯罪、用媒體散布公眾的犯罪都罪加一等，屬於 加重詐欺 。

。 詐欺對象 是未滿18歲、精神障礙、心智缺陷等辨識能力不足，屬於「 準詐欺罪 」。

是未滿18歲、精神障礙、心智缺陷等辨識能力不足，屬於「 」。 上述這些詐欺罪連「未遂犯」都會面臨刑罰。

（二）詐欺罪構成要件

發現某人說謊騙你，就表示自己被詐欺？

不不不！詐欺罪要成立，必須得包含客觀上與主觀上的幾個條件才行：

1.客觀上成立要件

2.主觀上要件

有不法意圖： 加害人有意圖要透過詐術謀取他人的財物或從中獲得利益。 心態故意： 明知道這樣會損害他人權益而犯法，但仍因為自己有所圖而故意去做。

如果還是沒有辦法自行判斷對方是不是詐欺行��為，下列整理出常見的詐欺罪案例與手法給你參考，下回遇到這些事情時，記得提高警覺。

投資借貸： 謊稱某項投資或借貸行為可從中獲取暴利。

謊稱某項投資或借貸行為可從中獲取暴利。 中獎通知： 用電話、簡訊、社群軟體通知活動中獎，要領獎必須要先匯保證金。

用電話、簡訊、社群軟體通知活動中獎，要領獎必須要先匯保證金。 網購問題： 謊稱網購訂單處理錯誤，要趕緊轉帳匯錢取消等。

謊稱網購訂單處理錯誤，要趕緊轉帳匯錢取消等。 求職陷阱： 有手機在家就能輕鬆工作，需要先繳交學費或是押金證明。

有手機在家就能輕鬆工作，需要先繳交學費或是押金證明。 租屋詐騙： 看房前要先匯訂金或保證金。

看房前要先匯訂金或保證金。 假冒公務員： 用假身分取得信任，教唆匯款轉帳。

用假身分取得信任，教唆匯款轉帳。 隨機詐騙： 假結婚真詐財、假宗教之名詐騙斂財等。

（三）詐欺罪刑責多重？

根據法條，不同程度的詐欺罪會有相對應的坐牢時間及罰金，由重至輕整理如下：

第339-4條（加重詐欺罪）： 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。 第339-3條（電腦設備詐欺）： 處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。 刑法第339條（普通詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 第341條（準詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 第339-2條（自動付款設備詐欺）： 處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 第339-1條（收費設備詐欺）： 處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

實際上詐欺罪罰責輕重會取決於不同狀況，由法官斟酌判定，例如詐欺罪初犯可能刑期就會比較輕，但律師提醒千萬不要以身試法，留下案底可不是好�玩的事。