詐欺罪是什麼？怎麼刑事提告？律師傳授3重點助你討公道！ - 法律010
雷皓明律師
2026-04-08 更新
詐欺罪是什麼？刑法法條與構成要件有哪些？詐欺是公訴罪嗎？讓資深刑事律師為你解析刑法詐欺罪定義，了解詐欺罪追訴期多長、刑責多重、要關多久，以及詐欺罪的提告方式，如果還有問題，文末也提供免費法律諮詢。
一、什麼是詐欺罪？
為了保護民眾財產安全，不因有心人故意使用惡意手法欺騙而受到損害，刑法特別於第339條至341條進行詐欺罪規範。
先來聊聊詐欺罪的相關法源。
（一）詐欺罪定義及種類
因應詐欺的手法、程度、造成的損害狀況，詐欺罪在法律上又分為不同層級：
-
刑法第339條（普通詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
-
第339-1條（收費設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
-
第339-2條（自動付款設備詐欺�）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
-
第339-3條（電腦設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產者，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
-
第339-4條（加重詐欺罪）： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：(1)冒用政府機關或公務員名義犯之。(2)3人以上共同犯之。(3)以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。
-
第341條（準詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，乘未滿18歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
★簡單來說：
- 詐欺罪可以簡易拆成「普通詐欺罪、加重詐欺罪、準詐欺罪」3種。
- 普通詐欺罪中因應「手法」的不同（直接交付、從收費設備領取、從自動付款設備領取、透過偽製財產權得到財產），有不同罰責。
- 普通詐欺罪中，因詐欺取得他人財產稱「詐欺取財罪」；因詐欺而獲得其他利益稱「詐欺得利罪」。
- 冒用公務人員、集體犯罪、用媒體散布公眾的犯罪都罪加一等，屬於加重詐欺。
- 詐欺對象是未滿18歲、精神障礙、心智缺陷等辨識能力不足，屬於「準詐欺罪」。
- 上述這些詐欺罪連「未遂犯」都會面臨刑罰。
（二）詐欺罪構成要件
發現某人說謊騙你，就表示自己被詐欺？
不不不！詐欺罪要成立，必須得包含客觀上與主觀上的幾個條件才行：
1.客觀上成立要件
- 有施用詐術的詐欺行為： 確實有發生「受害者因為加害者刻意的詐術與行為（例如：捏造、虛構事件傳遞與事實不符的資訊），產生錯誤的判斷與行動，造成財產上的損害」。
- 被害人被誤導而進行錯誤的財產處理： 被害者必須因為加害者的錯誤資訊而有錯誤的概念，進而做出錯誤的財產處理行動。
- 被害人或第三人損失的財物必須與加害人取得的財物有關聯： 受到詐欺的被害者，做出的行為導致自己或第三人的財產受到損失，而且這個損失，必須要跟詐欺加害人取得的財物或利益呈現直接關係。
2.主觀上要件
- 有不法意圖： 加害人有意圖要透過詐術謀取他人的財物或從中獲得利益。
- 心態故意： 明知道這樣會損害他人權益而犯法，但仍因為自己有所圖而故意去做。
如果還是沒有辦法自行判斷對方是不是詐欺行��為，下列整理出常見的詐欺罪案例與手法給你參考，下回遇到這些事情時，記得提高警覺。
- 投資借貸： 謊稱某項投資或借貸行為可從中獲取暴利。
- 中獎通知： 用電話、簡訊、社群軟體通知活動中獎，要領獎必須要先匯保證金。
- 網購問題： 謊稱網購訂單處理錯誤，要趕緊轉帳匯錢取消等。
- 求職陷阱： 有手機在家就能輕鬆工作，需要先繳交學費或是押金證明。
- 租屋詐騙： 看房前要先匯訂金或保證金。
- 假冒公務員： 用假身分取得信任，教唆匯款轉帳。
- 隨機詐騙： 假結婚真詐財、假宗教之名詐騙斂財等。
（三）詐欺罪刑責多重？
根據法條，不同程度的詐欺罪會有相對應的坐牢時間及罰金，由重至輕整理如下：
- 第339-4條（加重詐欺罪）： 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
- 第339-3條（電腦設備詐欺）： 處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。
- 刑法第339條（普通詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
- 第341條（準詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
- 第339-2條（自動付款設備詐欺）： 處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
- 第339-1條（收費設備詐欺）： 處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。
實際上詐欺罪罰責輕重會取決於不同狀況，由法官斟酌判定，例如詐欺罪初犯可能刑期就會比較輕，但律師提醒千萬不要以身試法，留下案底可不是好�玩的事。
二、詐欺是公訴還是自訴？
詐欺是公訴罪嗎？被詐欺的對象是我，我有權提告，所以是詐欺罪告訴乃論才對吧？
NO～詐欺告訴乃論這個是錯誤的觀念，在刑法上，詐欺罪是「非」告訴乃論，也就是大家俗稱的「詐欺罪公訴」，除了個人可以提告之外，檢察官也可以主動展開調查（即使原告撤告或選擇原諒不追究，檢察官還是有偵辦權），偵查後會有下列3種結果：
- 不起訴
- 緩起訴
- 提起詐欺公訴
雖然獲取被害人原諒未必就沒事，但律師建議被告盡可能與受害者達成詐欺罪和解，當檢察官知道這件案子已經和解，當事人不追究，加上被告態度良好，有補償意願，就比較容易做出緩起訴處分。
CTA_telephone
三、詐欺罪如何提告？
（一）詐欺罪提告方式
如果發現自己被詐欺，想要請司法協助還公道，那要怎麼做？
- 最方便的方式：到警局報案（方便但是耗時）
去警察局報案 →資料整理後給檢察署 →檢察署針對案件進行偵辦 →確認被告有犯罪嫌疑，檢察官起訴 →法院審理與最終判決。
- 另一種：直接向檢察署提告（相較警局報案快速，但自己寫狀門檻比較高）
寫狀向檢察署提告 →檢察署偵辦案件 →確認被告有犯罪嫌疑，檢察官起訴 →法院審理與最終判決。
- 最快的方式：自訴（快速但自己寫狀、答辯，門檻最高，建議可以直接找律師）
自己寫狀直接向法院提告 →開庭進行答辯（沒有檢察官參與）→法院審理與最終判決。
（二）詐欺罪追訴期多久？
追訴期是指「加害人犯罪後，當事件經過某個時間點後，就不能針對此事提出個人告訴或檢察官公訴」。
至於詐欺罪的追訴期多久呢？
依照刑法第80條計算方式，不同詐欺罪的追訴期分別如下：
- 加重詐欺罪：20年
- 電腦設備詐欺：20年
- 普通詐欺罪：20年
- 準詐欺罪：20年
- 自動付款設備詐欺：10年
- 收費設備詐欺：5年
以上是詐欺罪相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！