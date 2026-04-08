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詐欺罪是什麼？怎麼刑事提告？律師傳授3重點助你討公道！ - 法律010

詐欺罪
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-04-08 更新

詐欺罪是什麼？你知道嗎？吃霸王餐也可能構成詐欺！

詐欺罪是什麼？刑法法條與構成要件有哪些？詐欺是公訴罪嗎？讓資深刑事律師為你解析刑法詐欺罪定義，了解詐欺罪追訴期多長、刑責多重、要關多久，以及詐欺罪的提告方式，如果還有問題，文末也提供免費法律諮詢。

目錄

一、什麼是詐欺罪？


為了保護民眾財產安全，不因有心人故意使用惡意手法欺騙而受到損害，刑法特別於第339條至341條進行詐欺罪規範。

先來聊聊詐欺罪的相關法源。

（一）詐欺罪定義及種類

因應詐欺的手法、程度、造成的損害狀況，詐欺罪在法律上又分為不同層級：

  • 刑法第339條（普通詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

  • 第339-1條（收費設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

  • 第339-2條（自動付款設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

  • 第339-3條（電腦設備詐欺）： 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產者，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

  • 第339-4條（加重詐欺罪）： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：(1)冒用政府機關或公務員名義犯之。(2)3人以上共同犯之。(3)以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

  • 第341條（準詐欺罪）： 意圖為自己或第三人不法之所有，乘未滿18歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

★簡單來說：

  • 詐欺罪可以簡易拆成「普通詐欺罪、加重詐欺罪、準詐欺罪」3種。
  • 普通詐欺罪中因應「手法」的不同（直接交付、從收費設備領取、從自動付款設備領取、透過偽製財產權得到財產），有不同罰責。
  • 普通詐欺罪中，因詐欺取得他人財產稱「詐欺取財罪」；因詐欺而獲得其他利益稱「詐欺得利罪」。
  • 冒用公務人員、集體犯罪、用媒體散布公眾的犯罪都罪加一等，屬於加重詐欺
  • 詐欺對象是未滿18歲、精神障礙、心智缺陷等辨識能力不足，屬於「準詐欺罪」。
  • 上述這些詐欺罪連「未遂犯」都會面臨刑罰。

（二）詐欺罪構成要件

發現某人說謊騙你，就表示自己被詐欺？

不不不！詐欺罪要成立，必須得包含客觀上與主觀上的幾個條件才行：

1.客觀上成立要件

  1. 有施用詐術的詐欺行為： 確實有發生「受害者因為加害者刻意的詐術與行為（例如：捏造、虛構事件傳遞與事實不符的資訊），產生錯誤的判斷與行動，造成財產上的損害」。
  2. 被害人被誤導而進行錯誤的財產處理： 被害者必須因為加害者的錯誤資訊而有錯誤的概念，進而做出錯誤的財產處理行動。
  3. 被害人或第三人損失的財物必須與加害人取得的財物有關聯： 受到詐欺的被害者，做出的行為導致自己或第三人的財產受到損失，而且這個損失，必須要跟詐欺加害人取得的財物或利益呈現直接關係。

2.主觀上要件

  1. 有不法意圖： 加害人有意圖要透過詐術謀取他人的財物或從中獲得利益。
  2. 心態故意： 明知道這樣會損害他人權益而犯法，但仍因為自己有所圖而故意去做。

詐欺罪構成要件

如果還是沒有辦法自行判斷對方是不是詐欺行為，下列整理出常見的詐欺罪案例與手法給你參考，下回遇到這些事情時，記得提高警覺。

  • 投資借貸： 謊稱某項投資或借貸行為可從中獲取暴利。
  • 中獎通知： 用電話、簡訊、社群軟體通知活動中獎，要領獎必須要先匯保證金。
  • 網購問題： 謊稱網購訂單處理錯誤，要趕緊轉帳匯錢取消等。
  • 求職陷阱： 有手機在家就能輕鬆工作，需要先繳交學費或是押金證明。
  • 租屋詐騙： 看房前要先匯訂金或保證金。
  • 假冒公務員： 用假身分取得信任，教唆匯款轉帳。
  • 隨機詐騙： 假結婚真詐財、假宗教之名詐騙斂財等。

（三）詐欺罪刑責多重？

根據法條，不同程度的詐欺罪會有相對應的坐牢時間及罰金，由重至輕整理如下：

  1. 第339-4條（加重詐欺罪）： 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
  2. 第339-3條（電腦設備詐欺）： 處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。
  3. 刑法第339條（普通詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
  4. 第341條（準詐欺罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
  5. 第339-2條（自動付款設備詐欺）： 處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
  6. 第339-1條（收費設備詐欺）： 處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

實際上詐欺罪罰責輕重會取決於不同狀況，由法官斟酌判定，例如詐欺罪初犯可能刑期就會比較輕，但律師提醒千萬不要以身試法，留下案底可不是好玩的事。

二、詐欺是公訴還是自訴？

詐欺是公訴罪嗎？被詐欺的對象是我，我有權提告，所以是詐欺罪告訴乃論才對吧？

NO～詐欺告訴乃論這個是錯誤的觀念，在刑法上，詐欺罪是「非」告訴乃論，也就是大家俗稱的「詐欺罪公訴」，除了個人可以提告之外，檢察官也可以主動展開調查（即使原告撤告或選擇原諒不追究，檢察官還是有偵辦權），偵查後會有下列3種結果：

  1. 不起訴
  2. 緩起訴
  3. 提起詐欺公訴

雖然獲取被害人原諒未必就沒事，但律師建議被告盡可能與受害者達成詐欺罪和解，當檢察官知道這件案子已經和解，當事人不追究，加上被告態度良好，有補償意願，就比較容易做出緩起訴處分。

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三、詐欺罪如何提告？

（一）詐欺罪提告方式

如果發現自己被詐欺，想要請司法協助還公道，那要怎麼做？

  1. 最方便的方式：到警局報案（方便但是耗時）

去警察局報案 →資料整理後給檢察署 →檢察署針對案件進行偵辦 →確認被告有犯罪嫌疑，檢察官起訴 →法院審理與最終判決。

  1. 另一種：直接向檢察署提告（相較警局報案快速，但自己寫狀門檻比較高）

寫狀向檢察署提告 →檢察署偵辦案件 →確認被告有犯罪嫌疑，檢察官起訴 →法院審理與最終判決。

  1. 最快的方式：自訴（快速但自己寫狀、答辯，門檻最高，建議可以直接找律師

自己寫狀直接向法院提告 →開庭進行答辯（沒有檢察官參與）→法院審理與最終判決。

（二）詐欺罪追訴期多久？

追訴期是指「加害人犯罪後，當事件經過某個時間點後，就不能針對此事提出個人告訴或檢察官公訴」。

至於詐欺罪的追訴期多久呢？

依照刑法第80條計算方式，不同詐欺罪的追訴期分別如下：

  1. 加重詐欺罪：20年
  2. 電腦設備詐欺：20年
  3. 普通詐欺罪：20年
  4. 準詐欺罪：20年
  5. 自動付款設備詐欺：10年
  6. 收費設備詐欺：5年

詐欺罪追訴期

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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