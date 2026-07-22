車手是什麼？車手觸犯什麼罪？車手刑責多重？車手初犯可以緩刑嗎？未成年車手的家長要負責賠錢嗎？本文中資深刑事律師將會告訴你詐騙車手判刑多久、被騙去當車手該怎麼辦，還會附上詐欺車手法院判決讓你一次看懂。

一、什麼是車手？詐騙車手是什麼？ 常常聽到新聞事件裡出現「詐騙集團車手」、「詐欺車手」或是「車手詐騙」，但究竟車手定義是什麼？為什麼這樣稱呼？有什麼樣的特徵？3個問題讓本段一次解答。 1.車手是什麼？ 詐騙車手其實就是中間人的意思，指的是詐騙集團中負責提領、收受詐騙款項，再將款項交給其他詐騙集團成員的人。 2.為什麼叫車手？ 車手通常為2、3人一組，有車手負責開車，有車手領錢取款，這也是為什麼叫車手的原因。 3.車手特徵是什麼？ 最常見的情況就是外表包得非常密實，拿著提款卡鬼鬼祟祟到ATM提領贓款。 4.詐騙車手說明影片

三、被騙當車手會怎樣？車手初犯可以緩刑嗎？ 詐欺車手初犯有沒有機會判緩刑可以參考刑法第74條：受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算： 未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。 前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。 法院在裁量刑度時還會參酌： 犯罪行為造成損害的程度。 被告有沒有前科紀錄。 被告個人情況是否符合法定減刑事由。 被告犯後態度等綜合評估。 現在常常會在新聞看到未成年車手和外籍車手的案例，因為想賺快錢而被騙去當車手，不小心就落入了詐騙集團的圈套。一般來說，如果是初犯又沒有其他前科，建議尋找專業律師的協助，在訴訟過程中積極說服法官，將刑期壓在2年以下，並由律師協調與被害人達成和解，極力爭取給予車手緩刑。 然而雖然車手初犯有機會判緩刑，但如果犯行重大，還是有可能面臨嚴重的刑責，千萬不要有「車手容易被抓嗎？」的僥倖心態！

四、車手會被判多重？律師帶你看詐欺車手判決 看到這裡你對於車手刑責還是一頭霧水嗎？沒關係！以下就來看看實際的法院判決，讓你更了解車手判刑怎麼訂。 小李為了償還40萬的債務所以答應到詐騙集團擔任車手，負責去ATM提領詐騙來的贓款，而詐騙集團會給小李每一筆2%的獎勵金。然而第1次出任務小李就被警方帶補，小李自己分文未得。 刑事部分，法院認定小李是詐騙集團的共犯，被判處1年4個月的有期徒刑。被詐騙的被害人總共被騙了758萬，當被害人得知小李落網後也馬上向法院提起刑事附帶民事訴訟，要小李與其他共犯共同賠償這758萬元。但小李在法院開庭時抗辯，他只是提領第1筆就被逮捕，其他債務和他沒有關聯，為什麼他需要負責賠償呢？ 然而在判決出來時，法官仍然判小李要連帶賠償原告758萬元，判決理由為小李擔任車手，對於詐騙集團的操作手法熟悉，車手也是詐騙集團的一員，雖然只提領了部分贓款，但也屬共同正犯，仍然需要負全部的責任。 臺灣桃園地方法院109年度重訴字第340號民事判決

五、車手可以和解嗎？和解後還會被起訴嗎？ 車手屬於詐欺罪，而詐欺罪屬於非告訴乃論之罪，意思是只要檢察官知道有犯罪事實存在，就必須要展開偵查的犯罪類型。因此即使是被害人同意與車手和解也無法撤告，案件依舊會照程序交由檢察官開庭審理，後續是否起訴則是由法院判決。 然而車手與被害人和解還是很重要的！因為如果車手被告後能和被害人達成和解，談妥詐騙車手賠償金額，對於後續案件的處理方向或是爭取緩刑、緩起訴的幫助很大。 倘若真的不幸捲入詐騙案件，不論是車手或是被害人，都建議主動尋求專業律師��協助，並請律師處理後續案件，避免獨自面對而做出不利自己的行為或陳述，讓專業律師保障您的權益。 以上為關於車手的詳細介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方按鈕，立即免費線上諮詢！