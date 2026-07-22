車手輕鬆高薪風險低？被騙去當車手可以和解或緩刑嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2026-07-22 更新
車手是什麼？車手觸犯什麼罪？車手刑責多重？車手初犯可以緩刑嗎？未成年車手的家長要負責賠錢嗎？本文中資深刑事律師將會告訴你詐騙車手判刑多久、被騙去當車手該怎麼辦，還會附上詐欺車手法院判決讓你一次看懂。
目錄
一、什麼是車手？詐騙車手是什麼？
常常聽到新聞事件裡出現「詐騙集團車手」、「詐欺車手」或是「車手詐騙」，但究竟車手定義是什麼？為什麼這樣稱呼？有什麼樣的特徵？3個問題讓本段一次解答。
1.車手是什麼？
詐騙車手其實就是中間人的意思，指的是詐騙集團中負責提領、收受詐騙款項，再將款項交給其他詐騙集團成員的人。
2.為什麼叫車手？
車手通常為2、3人一組，有車手負責開車，有車手領錢取款，這也是為什麼叫車手的原因。
3.車手特徵是什麼？
最常見的情況就是外表包得非常密實，拿著提款卡鬼鬼祟祟到ATM提領贓款。
4.詐騙車手說明影片
二、車手刑責有哪些？詐騙車手刑期有多長？
許多被騙去當車手的人不知道自己的行為其實涉及犯罪，往往在接獲檢警機關通知後才知道事態嚴重，而且車手刑期並沒有我們想得這麼輕。以下將會告訴你詐騙車手刑責與詐騙車手判刑多久，車手絕對不是一件輕鬆、高獲利又低風險的工作，提醒大家千萬別誤入詐騙集團的陷阱�！
（一）當詐騙車手有哪些可能的刑責？
1.加重詐欺罪
刑法第339條之4：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」
法院判決實務上多數都會認為詐騙車手屬於詐騙集團的共同正犯，而且因為詐騙集團通常都是3人以上分工的組織，所以適用刑法第339條之4的加重詐欺罪，這代表加重詐欺罪車手最輕會被判處1年以上有期徒刑。即使詐騙集團的成員互不認識，但依照實務見解的看法，只要成員之間存在間接的犯意聯絡，仍會成立刑法第28條的共同正犯。
2.洗錢罪
洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」
法律中所指的「洗錢」是指：「一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」
詐騙車手的行為是不是屬於洗錢這沒有一定，最主要的差別在於詐騙時是使用詐騙集團自己的帳戶還是人頭帳戶，如果使用的是人頭帳戶，會導致警方金流追查困難，這樣就會構成洗錢罪。
3.參與犯罪組織罪
組織犯罪條例第3條第1項、第3項規定：「發起、主持、操縱或��指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。」
有些人會好奇：「只是幫忙領錢而已，也算是加入犯罪組織嗎？」然而法院認為無論車手在詐騙集團中擔任什麼角色，都不能改變車手確實幫忙詐騙集團領到贓款的事實，所以擔任車手屬於參與犯罪組織的行為，可處6個月至5年的徒刑。
另外要特別補充的是，法院在認定詐騙車手的「詐欺罪數」時可能會依照「提領次數」計算，白話來說就是領1次罰1次、領10罰10次，這也會造成車手很容易成立多個加重詐欺罪。
（二）未成年車手免刑？家長需要負法律責任嗎？
近年來詐騙車手的年齡逐漸降低，甚至有未成年的學童在擔任詐騙車手，詐騙集團通常以「未成年不會被判刑」的錯誤觀念來灌輸青少年，又用「輕鬆、高薪、好賺」的話術來包裝。
然而當未成年人觸犯刑法時，還是要由少年法院來審理，且可能會有以下的保護處分：
- 訓誡，並得予以假日生活輔導。
- 交付保護管束並得命為勞動服務。
- 交付安置於適當之福利或教養機構輔導。
- 令入感化教育處所施以感化教育。
除了刑事責任以外，如果被害人提出民事求償，依據民法第187條規定：「未滿18歲的子女如侵害他人權利，父母須負連帶賠償責任。」所以未成��年車手的父母也是要連帶賠償的，有時候車手提領多次可能累積千萬賠償，千萬別為了蠅頭小利而賠上未來前程。
三、被騙當車手會怎樣？車手初犯可以緩刑嗎？
詐欺車手初犯有沒有機會判緩刑可以參考刑法第74條：受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：
- 未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
- 前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
法院在裁量刑度時還會參酌：
- 犯罪行為造成損害的程度。
- 被告有沒有前科紀錄。
- 被告個人情況是否符合法定減刑事由。
- 被告犯後態度等綜合評估。
現在常常會在新聞看到未成年車手和外籍車手的案例，因為想賺快錢而被騙去當車手，不小心就落入了詐騙集團的圈套。一般來說，如果是初犯又沒有其他前科，建議尋找專業律師的協助，在訴訟過程中積極說服法官，將刑期壓在2年以下，並由律師協調與被害人達成和解，極力爭取給予車手緩刑。
然而雖然車手初犯有機會判緩刑，但如果犯行重大，還是有可能面臨嚴重的刑責，千萬不要有「車手容易被抓嗎？」的僥倖心態！
四、車手會被判多重？律師帶你看詐欺車手判決
看到這裡你對於車手刑責還是一頭霧水嗎？沒關係！以下就來看看實際的法院判決，讓你更了解車手判刑怎麼訂。
小李為了償還40萬的債務所以答應到詐騙集團擔任車手，負責去ATM提領詐騙來的贓款，而詐騙集團會給小李每一筆2%的獎勵金。然而第1次出任務小李就被警方帶補，小李自己分文未得。
刑事部分，法院認定小李是詐騙集團的共犯，被判處1年4個月的有期徒刑。被詐騙的被害人總共被騙了758萬，當被害人得知小李落網後也馬上向法院提起刑事附帶民事訴訟，要小李與其他共犯共同賠償這758萬元。但小李在法院開庭時抗辯，他只是提領第1筆就被逮捕，其他債務和他沒有關聯，為什麼他需要負責賠償呢？
然而在判決出來時，法官仍然判小李要連帶賠償原告758萬元，判決理由為小李擔任車手，對於詐騙集團的操作手法熟悉，車手也是詐騙集團的一員，雖然只提領了部分贓款，但也屬共同正犯，仍然需要負全部的責任。
臺灣桃園地方法院109年度重訴字第340號民事判決
五、車手可以和解嗎？和解後還會被起訴嗎？
車手屬於詐欺罪，而詐欺罪屬於非告訴乃論之罪，意思是只要檢察官知道有犯罪事實存在，就必須要展開偵查的犯罪類型。因此即使是被害人同意與車手和解也無法撤告，案件依舊會照程序交由檢察官開庭審理，後續是否起訴則是由法院判決。
然而車手與被害人和解還是很重要的！因為如果車手被告後能和被害人達成和解，談妥詐騙車手賠償金額，對於後續案件的處理方向或是爭取緩刑、緩起訴的幫助很大。
倘若真的不幸捲入詐騙案件，不論是車手或是被害人，都建議主動尋求專業律師��協助，並請律師處理後續案件，避免獨自面對而做出不利自己的行為或陳述，讓專業律師保障您的權益。
以上為關於車手的詳細介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方按鈕，立即免費線上諮詢！
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！