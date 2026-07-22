logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 詐欺罪

車手輕鬆高薪風險低？被騙去當車手可以和解或緩刑嗎？ - 法律010

詐欺罪
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-07-22 更新

車手輕鬆高薪風險低？被騙當車手可以和解或緩刑嗎？

車手是什麼？車手觸犯什麼罪？車手刑責多重？車手初犯可以緩刑嗎？未成年車手的家長要負責賠錢嗎？本文中資深刑事律師將會告訴你詐騙車手判刑多久、被騙去當車手該怎麼辦，還會附上詐欺車手法院判決讓你一次看懂。

目錄

一、什麼是車手？詐騙車手是什麼？

常常聽到新聞事件裡出現「詐騙集團車手」、「詐欺車手」或是「車手詐騙」，但究竟車手定義是什麼？為什麼這樣稱呼？有什麼樣的特徵？3個問題讓本段一次解答。

1.車手是什麼？

詐騙車手其實就是中間人的意思，指的是詐騙集團中負責提領、收受詐騙款項，再將款項交給其他詐騙集團成員的人。

2.為什麼叫車手？

車手通常為2、3人一組，有車手負責開車，有車手領錢取款，這也是為什麼叫車手的原因。

3.車手特徵是什麼？

最常見的情況就是外表包得非常密實，拿著提款卡鬼鬼祟祟到ATM提領贓款。

4.詐騙車手說明影片

二、車手刑責有哪些？詐騙車手刑期有多長？

許多被騙去當車手的人不知道自己的行為其實涉及犯罪，往往在接獲檢警機關通知後才知道事態嚴重，而且車手刑期並沒有我們想得這麼輕。以下將會告訴你詐騙車手刑責與詐騙車手判刑多久，車手絕對不是一件輕鬆、高獲利又低風險的工作，提醒大家千萬別誤入詐騙集團的陷阱！

（一）當詐騙車手有哪些可能的刑責？

1.加重詐欺罪

刑法第339條之4：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」

法院判決實務上多數都會認為詐騙車手屬於詐騙集團的共同正犯，而且因為詐騙集團通常都是3人以上分工的組織，所以適用刑法第339條之4的加重詐欺罪，這代表加重詐欺罪車手最輕會被判處1年以上有期徒刑。即使詐騙集團的成員互不認識，但依照實務見解的看法，只要成員之間存在間接的犯意聯絡，仍會成立刑法第28條的共同正犯。

2.洗錢罪

洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」

法律中所指的「洗錢」是指：「一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」

詐騙車手的行為是不是屬於洗錢這沒有一定，最主要的差別在於詐騙時是使用詐騙集團自己的帳戶還是人頭帳戶，如果使用的是人頭帳戶，會導致警方金流追查困難，這樣就會構成洗錢罪。

3.參與犯罪組織罪

組織犯罪條例第3條第1項、第3項規定：「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。」

有些人會好奇：「只是幫忙領錢而已，也算是加入犯罪組織嗎？」然而法院認為無論車手在詐騙集團中擔任什麼角色，都不能改變車手確實幫忙詐騙集團領到贓款的事實，所以擔任車手屬於參與犯罪組織的行為，可處6個月至5年的徒刑。

另外要特別補充的是，法院在認定詐騙車手的「詐欺罪數」時可能會依照「提領次數」計算，白話來說就是領1次罰1次、領10罰10次，這也會造成車手很容易成立多個加重詐欺罪。

車手刑責可能有哪些？

（二）未成年車手免刑？家長需要負法律責任嗎？

近年來詐騙車手的年齡逐漸降低，甚至有未成年的學童在擔任詐騙車手，詐騙集團通常以「未成年不會被判刑」的錯誤觀念來灌輸青少年，又用「輕鬆、高薪、好賺」的話術來包裝。

然而當未成年人觸犯刑法時，還是要由少年法院來審理，且可能會有以下的保護處分：

  1. 訓誡，並得予以假日生活輔導。
  2. 交付保護管束並得命為勞動服務。
  3. 交付安置於適當之福利或教養機構輔導。
  4. 令入感化教育處所施以感化教育。

除了刑事責任以外，如果被害人提出民事求償，依據民法第187條規定：「未滿18歲的子女如侵害他人權利，父母須負連帶賠償責任。」所以未成年車手的父母也是要連帶賠償的，有時候車手提領多次可能累積千萬賠償，千萬別為了蠅頭小利而賠上未來前程。

三、被騙當車手會怎樣？車手初犯可以緩刑嗎？

詐欺車手初犯有沒有機會判緩刑可以參考刑法第74條：受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：

  1. 未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
  2. 前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。

車手緩刑的基本要件

法院在裁量刑度時還會參酌：

  1. 犯罪行為造成損害的程度。
  2. 被告有沒有前科紀錄。
  3. 被告個人情況是否符合法定減刑事由。
  4. 被告犯後態度等綜合評估。

現在常常會在新聞看到未成年車手和外籍車手的案例，因為想賺快錢而被騙去當車手，不小心就落入了詐騙集團的圈套。一般來說，如果是初犯又沒有其他前科，建議尋找專業律師的協助，在訴訟過程中積極說服法官，將刑期壓在2年以下，並由律師協調與被害人達成和解，極力爭取給予車手緩刑。

然而雖然車手初犯有機會判緩刑，但如果犯行重大，還是有可能面臨嚴重的刑責，千萬不要有「車手容易被抓嗎？」的僥倖心態！

四、車手會被判多重？律師帶你看詐欺車手判決

看到這裡你對於車手刑責還是一頭霧水嗎？沒關係！以下就來看看實際的法院判決，讓你更了解車手判刑怎麼訂。

小李為了償還40萬的債務所以答應到詐騙集團擔任車手，負責去ATM提領詐騙來的贓款，而詐騙集團會給小李每一筆2%的獎勵金。然而第1次出任務小李就被警方帶補，小李自己分文未得。

刑事部分，法院認定小李是詐騙集團的共犯，被判處1年4個月的有期徒刑。被詐騙的被害人總共被騙了758萬，當被害人得知小李落網後也馬上向法院提起刑事附帶民事訴訟，要小李與其他共犯共同賠償這758萬元。但小李在法院開庭時抗辯，他只是提領第1筆就被逮捕，其他債務和他沒有關聯，為什麼他需要負責賠償呢？

然而在判決出來時，法官仍然判小李要連帶賠償原告758萬元，判決理由為小李擔任車手，對於詐騙集團的操作手法熟悉，車手也是詐騙集團的一員，雖然只提領了部分贓款，但也屬共同正犯，仍然需要負全部的責任

臺灣桃園地方法院109年度重訴字第340號民事判決

五、車手可以和解嗎？和解後還會被起訴嗎？

車手屬於詐欺罪，而詐欺罪屬於非告訴乃論之罪，意思是只要檢察官知道有犯罪事實存在，就必須要展開偵查的犯罪類型。因此即使是被害人同意與車手和解也無法撤告，案件依舊會照程序交由檢察官開庭審理，後續是否起訴則是由法院判決。

然而車手與被害人和解還是很重要的！因為如果車手被告後能和被害人達成和解，談妥詐騙車手賠償金額，對於後續案件的處理方向或是爭取緩刑、緩起訴的幫助很大。

倘若真的不幸捲入詐騙案件，不論是車手或是被害人，都建議主動尋求專業律師協助，並請律師處理後續案件，避免獨自面對而做出不利自己的行為或陳述，讓專業律師保障您的權益。

以上為關於車手的詳細介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方按鈕，立即免費線上諮詢

詐欺罪
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.