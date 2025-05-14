玩遊戲也會被告公然侮辱？律師用案例帶你看公然侮辱定義 - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
公然侮辱很常會發生在大家情緒比較激動的時刻，像是LoL、信長或是更早以前的CS，一激動起來，很常在語音或是對話框就開始飆罵隊友的語句，如果像這樣的情況下被罵，公然侮辱可以告得成嗎？公然侮辱定義與要件是什麼？讓律師用幾個案例帶你看看。
一、網路世界的暱稱、化身被侮辱，也有可能提告公然侮辱
雖然網路上的遊戲角色、暱稱是一種「虛擬人格」，不像隔壁同學、同事是實際上存在的人，但我國法院有時候也會承認侮辱這些虛擬人格，構成公然侮辱。
二、公然侮辱罪案例：搞錯臉書帳號
過去發生過一個案件，是某家媒體要報導砍人事件，卻錯把A跟犯人的臉書帳號混淆，導致鄉民們灌爆A的臉書塗鴉牆，A怒而提告媒體賠償。
媒體主張A的臉書是用「化名」不是本人姓名，屬於一種虛擬人格，不構成侵害名譽權。
法院認為，「臉書上的化名，是代表個人在網路世界中的標記，在網路虛擬世界也有所謂的評價存在，可以連結到使用者的人格」，即便只是化名，媒體一樣侵害A的名譽權，因此判決A勝訴。（參考：士林地方法院103年度訴字第936號民事判決）
三、公然侮辱罪案例：玩手遊被辱罵男性性器官
另一個案件中，B在玩連線手遊，卻被敵對陣營的用男性性器官來辱罵，因此提告。
法院認為，虛擬人格雖然跟實體人格不一樣，但如果虛擬人格與實體人格之間具有連結性，也就是說「大概�知道這個帳號是誰」的話，罵遊戲角色與罵本人就是一樣的意思，因此判決B勝訴（參考高等法院105年度上易字第206號刑事判決）。
在現實世界中罵實際存在的人，構成公然侮辱或誹謗罪；你在虛擬世界中虛擬存在的角色，只要這個角色跟現實上的人可以沾得上邊，也構成公然侮辱或誹謗。
四、線上遊戲公然侮辱提告流程，其實不容易？！
罵人構成妨害名譽罪，這個還算簡單，比較麻煩的是：你要怎麼找到罵你的人？
網路世界的特色就在「匿名性」，你有化名，對方也有啊！
除非你們是現實生活中就熟識的人，否則你很難透過網路去肉搜對方，尤其遊戲世界裡附帶的角色資料，通常都只有遊戲相關的內容，不會告訴你對方的現實資料，因此你提告會有困難。
即便你去報警，我國警察要去調通訊的使用者資料並不容易。根據通訊保障及監察法第11-1條規定，只有最輕本刑3年以上的重度犯罪才可以去申請調閱，而妨害名譽罪並不算是這種重罪。
此外，還有「個人資料保護法」的問題，即便警察機關去函給遊戲公司或網路公司，如果對方不願配合，也可能收到一紙拒絕的回函讓本案就停在這裡。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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