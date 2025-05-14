公然侮辱很常會發生在大家情緒比較激動的時刻，像是LoL、信長或是更早以前的CS，一激動起來，很常在語音或是對話框就開始飆罵隊友的語句，如果像這樣的情況下被罵，公然侮辱可以告得成嗎？公然侮辱定義與要件是什麼？讓律師用幾個案例帶你看看。

二、公然侮辱罪案例：搞錯臉書帳號 過去發生過一個案件，是某家媒體要報導砍人事件，卻錯把A跟犯人的臉書帳號混淆，導致鄉民們灌爆A的臉書塗鴉牆，A怒而提告媒體賠償。 媒體主張A的臉書是用「化名」不是本人姓名，屬於一種虛擬人格，不構成侵害名譽權。 法院認為，「臉書上的化名，是代表個人在網路世界中的標記，在網路虛擬世界也有所謂的評價存在，可以連結到使用者的人格」，即便只是化名，媒體一樣侵害A的名譽權，因此判決A勝訴。（參考：士林地方法院103年度訴字第936號民事判決）

三、公然侮辱罪案例：玩手遊被辱罵男性性器官 另一個案件中，B在玩連線手遊，卻被敵對陣營的用男性性器官來辱罵，因此提告。 法院認為，虛擬人格雖然跟實體人格不一樣，但如果虛擬人格與實體人格之間具有連結性，也就是說「大概�知道這個帳號是誰」的話，罵遊戲角色與罵本人就是一樣的意思，因此判決B勝訴（參考高等法院105年度上易字第206號刑事判決）。 在現實世界中罵實際存在的人，構成公然侮辱或誹謗罪；你在虛擬世界中虛擬存在的角色，只要這個角色跟現實上的人可以沾得上邊，也構成公然侮辱或誹謗。

四、線上遊戲公然侮辱提告流程，其實不容易？！ 罵人構成妨害名譽罪，這個還算簡單，比較麻煩的是：你要怎麼找到罵你的人？ 網路世界的特色就在「匿名性」，你有化名，對方也有啊！ 除非你們是現實生活中就熟識的人，否則你很難透過網路去肉搜對方，尤其遊戲世界裡附帶的角色資料，通常都只有遊戲相關的內容，不會告訴你對方的現實資料，因此你提告會有困難。 即便你去報警，我國警察要去調通訊的使用者資料並不容易。根據通訊保障及監察法第11-1條規定，只有最輕本刑3年以上的重度犯罪才可以去申請調閱，而妨害名譽罪並不算是這種重罪。 此外，還有「個人資料保護法」的問題，即便警察機關去函給遊戲公司或網路公司，如果對方不願配合，也可能收到一紙拒絕的回函讓本案就停在這裡。 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！