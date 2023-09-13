竊盜罪是什麼？沒滿足這項要件，車被幹走你還告不成！

竊盜罪分幾種？竊盜罪構成要件分別有哪些？家人竊盜我可以撤告嗎？讓律師來解析，何種情況下檢察官會提起竊盜罪公訴，竊盜罪追訴期、刑期多久？並提供竊盜罪和解書給你參考，如果還有問題，文末也附有免�費法律諮詢！

一、檢察官有權提起所有竊盜罪公訴嗎？ 竊盜罪對一般民眾來說是很常見的刑事犯罪種類，根據警政署統計，109年光是從1到10月就已經發生30,048件竊盜案，我們也常聽到媒體報導竊盜罪社會案件，但為什麼有些加害者事後獲得原諒一樣被移送法辦，有些人卻是犯了竊盜罪不起訴？這就要從法條解釋起了！ （一）竊盜罪分幾種？ 刑法將竊盜罪規範在第320條至324條內，依據法條內容可以拆分為「普通竊盜罪、加重竊盜罪、親屬竊盜罪」3種。 刑法第320條（普通竊盜罪、竊佔罪）： 有意圖為自己或第三人所有而違法去竊取他人「 動產（錢財、物品） 」的人，就是觸犯竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。有意圖為自己或第三人��的非法利益，而竊佔他人的不動產，也是依前項竊盜罪規定處理。前2項都會罰「未遂犯」。

刑法第321條（加重竊盜罪）： 當犯前條第1項、第2項的罪，還剛好符合下列其中一項情形的人，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金： 侵入住宅或有人居住的建築物、船艦或隱藏在這些地方裡面犯案。 毀越門窗、牆垣或其他安全設備犯案。 攜帶兇器犯案。 結夥3人以上犯案。 趁著火災、水災或其他災害發生之際犯案。 在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸的舟、車、航空機內犯案。 上述第1、2項都會罰未遂犯。 刑法第323條（準動產）： 電能、熱能及其他能量，在竊盜罪中都當作「動產」。

刑法第324條（親屬竊盜罪）： 如果是直系血親、配偶或同財共居親屬之間（財產共同管理，住在一起），犯竊盜罪可以免除其刑責。前項親屬或其他5親等內血親或3親等內姻親之間，犯竊盜罪者，須告訴乃論。 從上述法條我們可以得知，不論是** 普通竊盜罪還是加重竊盜罪，都是屬於「非告訴乃論」**，也就是檢察官可以自行依法偵辦及提起公訴，除非對象是被害者的親屬、5親等內血親或3親等內姻親！！！ 沒錯！第324條就是「普通竊盜罪告訴乃論」的由來！ （二）親屬竊盜罪提告後可以撤回嗎？ 既然觸犯親屬竊盜罪，即便有充足的竊盜罪證據，但若被害人沒有對親屬提告，檢察官也不能隨意偵辦或起訴加害人，那萬一當時在氣��頭上，或本來不曉得是親人偷竊而提告了呢？ 其實法律在親屬竊盜罪這部分給了相當大的彈性，如果被害當事人提告後想反悔或原諒，還有這2種補救可能： 告訴乃論的罪刑， 在第1審法院辯論終結以前 ，原告都還可以撤回告訴（註一）。

，原告都還可以撤回告訴（註一）。 如果是直系血親，又是竊盜罪初犯，法官也會斟酌案情和被害人的求情，免除加害者的刑罰。 所以常見不肖子偷走雙親財產，父母氣頭上喊告，但氣消之後又心軟撤告，一齣家庭鬧劇雷聲大雨點小的也是大有人在。 但若今天加害人跟受害者非親非故，就不是這麼回事囉！

二、竊盜罪和解有用嗎？ 屬於「非告訴乃論」的竊盜罪有下列這2種特性： 被害人不提告，檢察官也可以自行偵辦或提起公訴

被害人只要提告，就算事後和解也不能撤銷告訴 既然取得對方諒解也不代表因此沒罪，那為什麼律師還是常常鼓勵加害者跟被害人談竊盜和解呢？ 其實是因為積極談和解，可以顯現出被告想補償的誠意，當檢察官或法官看見被告態度良好，雙方也順利和解，就有機會視案件大小與造成的損害程度，給予「不起訴、緩起訴、減刑、緩刑或易科罰金」等較輕的罰責。 只要最終結果是「不起訴處分或緩起訴處分」，那被告就不會留下前科紀錄，這當然會是竊盜罪和解的一大誘因啊！ （一）竊盜罪賠償與和解書 如果加害人已經針對自己所犯的竊盜罪賠償，也獲得對方原諒及不追究，雙方當事人談妥條件決定和解，接下來就是簽1份有效力的竊盜罪和解書啦！ 對想要爭取輕判的當事人而言，這份和解書就是在庭上能博得檢察官或法官好感的工具啦！ 想知道竊盜罪和解書怎麼寫，可以參考下面範本： 刑 事 竊 盜 罪 和 解 書 甲方ＯＯＯ與乙方ＯＯＯ於民國ＯＯＯ年Ｏ月Ｏ日發生之竊盜事件達成和解，約定條款共同遵守，為避免口說無憑，特立此和解書及條款如下： 一、乙方願給付甲方共新臺幣ＯＯＯ元整，並於簽立本和解書時給付完畢，經甲方點收確認無誤。 二、甲方願就本事件捨棄一切民、刑事追訴權，爾後不得就本事件對乙方有其他請求或再提起其他訴訟。 三、其他未盡事宜，悉依法律規定辦理 四、本和解書一式二份，甲、乙雙方各執一份為憑。 立書人 甲方姓名蓋章： 身分證字號： 地址： 乙方姓名蓋章： 身分證字號： 地址： 中 華 民 國 ＯＯＯ 年 Ｏ 月 Ｏ 日 如果很不幸雙方最後達不成和解，也真的進入了司法審判，那麼加害人也必須要知道自己會面臨哪些刑責。

三、竊盜罪構成要件與刑責 現在就讓律師帶你回過頭來看，構成竊盜罪需要符合哪些條件，犯法後要關多久；而被害人如果想提告，竊盜罪追訴期也是特別要留意的事項。 （一）竊盜罪構成要件 竊盜罪的構成要件可以分「主觀」與「客觀」兩種： ★客觀上 有「竊取」的行為： 當沒有經過他人同意，任意取得他人的財物，並佔為己有或給�第三人，就符合竊取行為。 竊取他人的「財產」： 財產又分成動產及不動產，如果被竊取的東西是他人持有的「錢財、物品」等動產，就符合第320條第1項；如果是不動產，例如房屋等，就符合第2項。 ★主觀上 有占為己有的不法意圖： 明明知道那項物品不屬於自己，沒有權力得到，但還是為了滿足自己的私慾或私利而拿走並持有，構成這要件。 心態故意： 知道私自拿走他人財物會犯法，但仍然有意識的這麼做了，就是故意。 竊盜罪比較容易有爭議的部分是「持有意圖」，法律上認定只要行為人沒有想要把他人財物占為己有的意圖，就算拿走了別人的財物也一樣不算觸犯竊盜罪！ 最經典的例子就是，當A在未經告知的狀況下騎走了B的車，到目的地後扔下車頭也不回就走了，雖然滿足了竊取行為、非法拿走他人財物，也知道這樣是不對的，但因為沒有想要把車站占為己有的意圖，所以不構成竊盜罪！ 但要注意！雖然這樣沒有觸犯竊盜罪，但會有其他刑責問題，損害他人權益或財物一樣要賠償、受罰，所以千萬不要亂碰他人物品，不然就要面對下面的刑責啦！ （二）竊盜罪刑期 根據刑法法條，竊盜罪的刑期只在第320條與第321條有特別提到： 觸犯刑法第320條（普通竊盜罪、竊佔罪）： 處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

觸犯刑法第321條（加重竊盜罪）： 處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

至於觸犯刑法第324條（親屬竊盜罪）： 最低有可能無罪，至於若真的翻臉對簿��公堂，這條的罰責區間就要看被害人損失的狀況而定了。 （三）竊盜罪追訴期 有些人記仇一輩子，但法律可不會等你這麼久。 根據刑法第80條追訴期的計算方式，竊盜罪符合「犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者」這項，因此追訴期是：20年！ 以上是竊盜罪相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！

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