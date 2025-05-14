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警詢沒那麼可怕！釐清這7點助你輕鬆面對警局通知書！ - 法律010

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雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

警詢沒那麼可怕！釐清這7點助你輕鬆面對警局通知書！

警局通知書絕對是會讓民眾收到時最不知所措的文書。「接到警察電話通知做筆錄，我是不是被告了？」「警察局通知書太遠，不去會發生什麼事嗎？」究竟無緣無故收到警察局通知書該怎麼處理？被告多久收到警局通知呢？如果是電話通知到案說明可以查詢嗎？本文就讓律師一次告訴你！

目錄

一、無緣無故收到警察局通知書怎麼處理？

接到警察通知要我去警察局做案件說明，是詐騙嗎？

首要說明的是，一般人如果接到自稱警察打來的電話，可能會以為是詐騙手法。但如果對方沒有叫你去ATM操作或是匯款，基本上都真的是警察要你去做警局做筆錄

再來，其實法律並沒有禁止警察為了省紙省郵資用電話通知，因此如果今天是較輕微或沒有急迫性的案件，警察通知做筆錄的方式就有可能會用電話通知。

『傳票』跟『警察通知到案說明』一樣嗎？

通常刑事案件的3大流程是這樣：

刑事案件3大流程

所謂的刑事案件，通常需要經過檢警機關偵辦後，再將案件移送地檢署，由檢察官決定是否起訴。確定起訴後，就是在法院上為訴訟上的攻防。

因此到案通知書是指警察找你去警局做案件說明的通知方式；而傳票則是檢察官找你去偵查庭做案件說明的通知方式，雖然都是案件說明，但是意義大不相同喔！

二、警詢是什麼？為什麼要找我問話？

詢問訊問有什麼不一樣？

先有個概念，在講法律上被問話的對象通常會有3種人：證人、被告、犯罪嫌疑人。本段我們集中討論被告與犯罪嫌疑人的部分。

首先關於詢問這個名詞，我們來看看刑事訴訟法是怎麼用的：


司法警察官或司法警察，因調查犯罪嫌疑人犯罪情形及蒐集證據，得使用通知書，通知犯罪嫌疑人到場詢問。

因此詢問是司法警察官、司法警察調查犯罪情形以及蒐集犯罪證據的方法。

其中所稱的司法警察，便包含一般我們熟知的警察人員，而這些警察人員在調查犯罪情形有必要時，就可以用通知書通知犯罪嫌疑人前來詢問（也就是問話）。

警察通知2步驟！

訊問的目的在偵查中是查明犯罪情形以及蒐集證據。在審判中除了調查犯罪情形以外，也是給被告辯解的機會，所以是刑事訴訟中非常重要的程序。

與接受詢問者的身分是犯罪嫌疑人不同，訊問的對象是被告。而進行訊問的人，在偵查中是檢察官，在審判中則是法官

三、警詢筆錄一定要到場嗎？

被警察通知要去做筆錄，就代表我是犯罪嫌疑人嗎？如果我不想去會發生什麼事嗎？


被警察通知做筆錄（通常叫警詢筆錄），其實可以分成「犯罪嫌疑人」與「證人」2種狀況。

如果今天收到的是警察局證人通知書，依照刑事訴訟法的規定，司法警察為調查犯罪嫌疑人犯罪情形及蒐集證據，得使用通知書通知證人到場詢問。

舉例來說車禍案件中的目擊證人，可能會在日後收到刑事警察大隊證人通知書，要你作為證人到警局說明那起車禍案件你看到什麼。

但如果今天是收到警局通知書刑事案件犯罪嫌疑人的詢問要求，依照刑事訴訟法規定，可以用通知書通知犯罪嫌疑人到場詢問。而且經合法通知卻沒有正當理由不到場，還可以報請檢察官核發拘票。

這2條規定乍看相同，但犯罪嫌疑人比證人多了「經合法通知卻沒有正當理由不到場，可以報請檢察官核發拘票」這條規定。因此如果今天是作為「犯罪嫌疑人」被警方通知，有正當理由可以改期，沒有正當理由不到場就可以找檢察官核發拘票（不是傳票喔！），簡單來說就是會直接用國家公權力叫你過來，非常嚴重喔！

我想告人性侵，警詢筆錄證據能力強嗎？

首先跟讀者說明，證據能力證據力是2個不同且容易搞混的概念。

所謂的證據能力是指「某樣事物可不可以作為審理上的證據使用」，因此如果沒有證據能力，就不能在審理時拿出來作為證據；但如果是證據力，則是指「某樣證據有多少能力可以說服法官」，因此要先有證據能力，才會有證據力的存在。

正常情況下，警詢筆錄有證據能力（除非警察一邊揍你一邊拿豬排飯給你威逼利誘），但如果要談到警詢筆錄的證據力，依大法官解釋第789號的說明，法院不得以被害人的警詢陳述為被告有罪判決的唯一或主要證據，應該要有其他補強證據，以支持警詢陳述所涉犯罪事實的真實性。


因此如果要指涉被告有罪，在法院上就必須要拿出除警詢筆錄以外的證據。

有警詢筆錄範本可以參考嗎？

如果想要知道警詢通常會問什麼，直接Google搜尋「警詢筆錄範本」就可以找到相當多可以參考的資訊。

四、做筆錄家人陪同有什麼條件？不是血親也可以嗎？

去警察局做筆錄家人可以陪同嗎？

我們可以直接來看刑事訴訟法第248-1條第1項怎麼說：


被害人於偵查中受訊問或詢問時，其法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，得陪同在場，並得陳述意見。

由此可知，做筆錄家屬陪同是沒問題的，除了家人以外，如當事人有需要，還可以找醫師、心理師等專家（律師當然也可以），以及血親以外但關係較為緊密的「信賴之人」陪同，包含伴侶、閨密、褓姆等。

不過即便是家屬也有不能參與筆錄的狀況，在同法條第2項特別載明「前項規定，於得陪同在場之人為被告，或檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察認其在場，有礙偵查程序之進行時，不適用之」。

這表示，若陪同者剛好是被告，例如做車禍筆錄家人陪同，但對方剛好是這起車禍的被告（肇事者），或在做筆錄期間透過言語或行動不正當地妨礙偵查程序進行時，就可能會被請離場。

若當事人是以被告身分做筆錄，目前根據刑事訴訟法第245條提到的：「被告或犯罪嫌疑人之辯護人，得於檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察訊問該被告或犯罪嫌疑人時在場，並得陳述意見」，只有律師（辯護人）可以陪同，那麼為了警詢筆錄順利及後續辯護，真的會建議找律師陪同。

其實大部分民眾在警詢時，除了家人，最常尋求協助的對象就是律師了！當然很多人也疑惑，律師在場到底有什麼作用？提醒各位，因為每起案件的性質不同，因此警詢的過程會問許多案件的細節事項。如果不確定被當成犯罪嫌疑人被警察詢問時，什麼能說什麼不能說，最好的方式還是會建議要先找律師協助，或是點選最下方的免費法律諮詢，我們的專業團隊會根據你的狀況給予最適合的協助喔！

五、警局陪偵找律師有什麼幫助？

誰可以幫我找律師？

根據刑事訴訟法第27條規定，除了當事人（被告或犯罪嫌疑人）主動或請警方協助以外，其法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親或家長、家屬等，也可以主動幫忙找律師。

做筆錄時，律師可以幫我回答嗎？

警詢筆錄的製作是在跟被通知人確認案件事實的發生始末，因此律師無法代為回答，僅能監督警察程序一切合法、沒有不法取供或刻意誘導的情形。

警詢時請律師陪同偵訊有什麼好處？

雖然沒有辦法替你向警方陳述，但請律師陪偵可以在過程中幫你這些忙：

  • 筆錄前先提供一點法律上的建議
  • 告知或提醒當事人所擁有的權益有哪些
  • 筆錄過程中可對警方不妥當的訊問提出異議
  • 讓當事人安心，確保是基於自己的意願完成陳述
  • 幫忙確認筆錄內容是否為當事人真正想要表達的意思

因此，即便律師陪同偵訊時只能站在旁邊，但對於首次作為犯罪嫌疑人被警詢的一般人來說，陪伴你度過警詢的律師會是支持你的最佳後盾。同時如果不幸日後被起訴，參與過警詢階段的律師會因為更瞭解案件始末，更好給予訴訟上的建議喔！

六、警詢陪偵費用怎麼算？

警詢時請律師陪同偵訊費用通常都以時薪計費，以台北行情來說，每小時大約介於6,000元～10,000元不等，其中律師的知名度、所在地區、出勤早晚、案情複雜程度等都可能是影響報價的因素。

除了以小時計費的算法之外，也有律所或律師會提供包含整個偵查程序、後續出庭的全套性方案，服務內容不僅有警局陪偵，可能還包括律師諮詢、文件處理、開庭或聯繫等其他事項，金額會依據不同服務內容有所調整，總計費用大約落在60,000元～150,000元不等的區間。

以我主持的律所來說，請律師陪同做筆錄費用有以下方案，提供給大家參考：

方案費用服務項目
陪同警詢／陪同偵訊6,000元／小時（低消12,000元）視個案複雜度，以現場報價為主出席警詢程序或偵查庭＋與警察或檢察官聯繫
陪同警詢＋偵訊／偵查中的告訴代理（包審制）60,000元～80,000元，視個案複雜度，以現場報價為主出席警詢程序或偵查庭＋律師諮詢＋團隊撰寫法律文書＋機關送達代收與聯繫服務

因為筆錄時間漫長，往往不會只有1小時，因此對於後續程序也需要律師協助的民眾來說，全套性方案會是更划算的選擇，建議大家可以根據自己的實際狀況進行評估。

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七、被告多久收到警局通知呢？

被告多久會收到警局通知書呢？

相信聰明的讀者已經發現，正常情況會是「先收到警察局通知書」後「才會知道自己被告」，而不是「先知道自己被告」後「才收到警局通知書」。

再來，如果已經很篤定自己會被告，收到警局通知的時間仍要看告你的人什麼時候去警局報案，以及警察受理案件後的處理程序，時間長短很難一概而論。

但比起什麼時候才會收到通知書，筆者更希望大家注意如果不幸收到通知書後，一定要注意案由那欄說你因為什麼案件被通知。有可能是收到警察局通知書詐欺案件認為你是犯罪嫌疑人，或是警察局通知書做妨害名譽的案件說明，會由於案件性質而有不同的律師協助方式喔！

八、電話通知到案說明可以查詢嗎？

有到案通知書查詢服務嗎？如果是電話通知到案有沒辦法做警察局通知書查詢嗎？

其實現在網路上並沒有所謂的警局通知書查詢服務，因此收到通知書後記得要妥善保存，或是如果用電話通知也要紀錄好到案時間以及應到哪間警局做筆錄，才不會讓自己在法律上的權益偷偷溜掉喔！

如果警察局通知書地點太遠該怎麼處理？

有時可能會發生人在北部，卻收到南部警局通知書，要求刑案被告到南部去做筆錄的情況。筆者此時會建議比起直接不去，可以先用電話和員警溝通，請對方協助把案件移轉到被告戶籍地的地檢署，也就是讓被告可以在北部的警局做筆錄，未來也可以在北部開庭。

如果員警沒有協助，筆者仍會建議當事人去做筆錄，但可以在筆錄中記明「聲請移轉管轄」到被告的戶籍地處理，才可以避免如果之後要開庭還得再搭高鐵下去，傷財又傷身。

以上是警詢與警局通知書的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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