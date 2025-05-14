離婚贍養費怎麼算？張清芳16億天價這樣來的！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
贍養費等於發財金？我提離婚一定要付贍養費？其實贍養費計算方式與金額跟你想的完全不一樣！讓離婚律師帶你破解迷思，告訴你基本的贍養費定義、贍養費時效，以及贍養費多少錢；萬一對方打死不付贍養費，又該怎麼做！
一、離婚贍養費法定事項
（一）贍養費定義
贍養費（英文：Alimony）規定在民法第1057條：夫妻無過失的那方，因判決離婚而陷於生活困難者，另一方縱然無過失，也應給與相當的贍養費。
也就是離婚時，符合法規條件的配偶可以向另一方請求一定金額的「生活補助費用」，藉此維繫自己的基本生活需求。
贍養費主要目的是用來幫助離婚後沒財產、無法工作、可能會因此失去經濟依靠的其中一方離婚當事人，確保在結束婚姻關係後不會因此陷入經濟困頓，甚至無法獨自生活的狀態。
（二）離婚一定要付贍養費嗎？
不一定！即使是先提離婚的那方，也不代表就有給付贍養費的必要！
贍養費並不是離婚就必須要支付的「義務費用」；也並非屬於賠償性質的「損害賠償金」（例如：外遇侵害配偶權的賠償)，因此離婚想請求贍養費是有條件限制的。
（三）贍養費怎麼請求？贍養費條件有哪些？
贍養費通常是透過這兩種方式取得：
★協議離婚，有共識私下約定：
當夫妻雙方選擇協議離婚來結束這段關係，這時可以「自行決定是否要放棄或爭取贍養費」，只要兩人都同意且協議好金額與付款方式，並清楚註明在離婚協議書上，當離婚登記生效後，這個約定就具有法律效力，對方必須依約給付贍養費。
★裁判離婚，讓法官依法規條件判決：
不論是一開始就決定要走離婚訴訟，或者是兩方因為離婚贍養費喬不攏而對簿公堂，只要進入訴訟程序，法官評斷該不該給付贍養費就會看這些條件：
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必須是非自願、裁判離婚： 贍養費的請求人必須是非自願，且經由法院提起訴訟後判決離婚。如果自己也同意離婚，甚至自己就是主動提出離婚的人，依法就不能要求贍養費。
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在婚姻中無過失： 請求人不能是導致這段婚姻走不下去的罪魁禍首（例如：家暴者、出軌者等），不用為這段失敗的婚姻負起責任，才算符合這條件，如果雙方都有錯，比如一個愛賭博一個出軌，或甚至請求人自己就是造成離婚的主因，那法官當然不可能同意。
-
會因為離婚陷入生活困難： 如果某方因為體能、健康、年齡等各種因素而失去謀生能力，或因此難以就職，加上本身也沒有工作、財產，會因為離婚而陷入經濟上困境，就可以向配偶請求贍養費；相對的，若自身名下有財產、工作，或者身體健康有辦法找到工作養活自己，就不符合這個條件。
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被請求贍養費的人有支付能力： 如果被請求贍養費的那方本身也過得清苦，離婚後也同樣會陷入經濟困難，法官會視狀況判決不用給付贍養費給請求者。
上述4個條件必須要全部滿足才能請求贍養費，基本上條件算非常嚴苛，因此就算對方先提離婚，只要請求人有其中1個條件沒有吻合，對方就算不給贍養費也合法。
而多數報導所指的張清芳16億贍養費，因沒有完全符合上述法規之條件，其實是在離婚訴訟進入調解庭時，與對方達成的剩餘財產分配條件。
（四）贍養費與扶養費有什麼不同？
��很多人會把贍養費跟扶養費搞混，而且受到西方文化影響的關係，以為離婚都是拿贍養費；但其實在台灣的離婚約定中，扶養費比贍養費還要常見很多。
父母對未成年子女有扶養義務，且在民法第1116-2條有規定，這份扶養義務不會因為「結婚經撤銷」或「離婚」而受到影響。
因此扶養費算是一筆義務性的費用，無論是共同監護或單獨監護，也不管監護權（親權）在誰身上，即便是沒有取得監護權的那方，也必須要共同支付子女的扶養費用。
扶養費通常是由雙方平均分擔，因此在實務上，離婚後會由孩子的主要照顧者（監護方）向對方（非監護方）請求一部分金額，作為孩子生活養育、教育的費用。
二、離婚贍養費計算方式
（一）贍養費怎麼算？
★如果是採取協議離婚：
那麼只要雙方自行喬好贍養費多少錢及給付方式即可，法律上並沒有特別限制。一般我們在報章媒體上看到的藝人、名媛、財閥離婚拿到大筆贍養費，都是屬於這種，至於普通人家贍養費多少合理，就看夫妻兩人財力跟協商狀況囉！
★如果是經由法院裁判離婚：
那贍養費金額可能就會讓想靠離婚發大財的人非常失望了！基本上台灣法定上的贍養費是以「滿足個人生活所需的最低消費需求」為主，法院裁判的話通常會先參考下列幾項資訊，再進行贍養費計算：
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參照每年行政院主計處公布的「全國收支調查報告─平均每人月消費支出」，依照請求人居住縣市的月消費支出，作為贍養費判斷標準，例如：2023年台北市每人每月消費支出為34,014元元，那麼法官最後判決出來的贍養費最高大概就是這個金額了，不會出現不合理的高�價贍養費。
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考量請求者的身分、年齡、健康、謀生能力、生活情形，以及被請求者的財力狀況，裁決出最恰當的贍養費金額，同時也會決定贍養費給付方式是採「一次付清總額」、「總額確定但分期給付」或是「持續性的定期給付」。
（二）如果是定期給付，那贍養費要付多久？
協議離婚如果約好定期給付，只要雙方協議好時間並執行即可，相對上較單純，如果是裁判離婚判決定期給付，法官依據請求人與被請求人雙方的狀況，可能會做出以下給中決定：
- 給付到被請求人再婚或子女成年為止
- 給付到請求人找到工作，能自立為止，通常為半年或1年
- 根據個人狀況決定給付多久
三、對方贍養費不付，該怎麼辦？
有時難免會發生贍養費不給或中斷的狀況，根據不同約定方式，你可以這樣做。
★自行協議
只要有白紙黑字明確寫在離婚協議書上，這份經過登記的協議就具有法律效力，一旦對方賴皮，當事人可以向法院提出訴訟，聲請「離婚贍養費強制執行」。
為求保險，律師建議，協議時也可以請對方一併簽本票，以確保能順利「強制執行」；或以不動產做為擔保，就不怕強制執行時對方名下卻沒財產的窘境。
★法院裁判
如果是法院的決議，對方還敢不履行，當事人可以直接拿「判決書」向法院聲請贍養費強制執行，清償積欠的贍養費用。
（一）贍養費時效是幾年？
如果對方違約，可不要拖拖拉拉，法律上請求對方履行贍養費是有期限的�！
根據民法第126條規定，贍養費的債權時效性為5年，因5年間不行使而消滅。
也就是當事人如果沒有在5年內向法院聲請強制執行，就視同放棄權利，且日後不能再向對方要求清償積欠的贍養費用。
以上就是關於贍養費的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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