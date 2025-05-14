離婚贍養費怎麼算？張清芳16億天價這樣來的！

一、離婚贍養費法定事項

（一）贍養費定義

贍養費（英文：Alimony）規定在民法第1057條：夫妻無過失的那方，因判決離婚而陷於生活困難者，另一方縱然無過失，也應給與相當的贍養費。

也就是離婚時，符合法規條件的配偶可以向另一方請求一定金額的「生活補助費用」，藉此維繫自己的基本生活需求。

贍養費主要目的是用來幫助離婚後沒財產、無法工作、可能會因此失去經濟依靠的其中一方離婚當事人，確保在結束婚姻關係後不會因此陷入經濟困頓，甚至無法獨自生活的狀態。

（二）離婚一定要付贍養費嗎？

不一定！即使是先提離婚的那方，也不代表就有給付贍養費的必要！

贍養費並不是離婚就必須要支付的「義務費用」；也並非屬於賠償性質的「損害賠償金」（例如：外遇侵害配偶權的賠償)，因此離婚想請求贍養費是有條件限制的。

（三）贍養費怎麼請求？贍養費條件有哪些？

贍養費通常是透過這兩種方式取得：

★協議離婚，有共識私下約定：

當夫妻雙方選擇協議離婚來結束這段關係，這時可以「自行決定是否要放棄或爭取贍養費」，只要兩人都同意且協議好金額與付款方式，並清楚註明在離婚協議書上，當離婚登記生效後，這個約定就具有法律效力，對方必須依約給付贍養費。

★裁判離婚，讓法官依法規條件判決：

不論是一開始就決定要走離婚訴訟，或者是兩方因為離婚贍養費喬不攏而對簿公堂，只要進入訴訟程序，法官評斷該不該給付贍養費就會看這些條件：

必須是非自願、裁判離婚： 贍養費的請求人必須是非自願，且經由法院提起訴訟後判決離婚。如果自己也同意離婚，甚至自己就是主動提出離婚的人，依法就不能要求贍養費。 在婚姻中無過失： 請求人不能是導致這段婚姻走不下去的罪魁禍首（例如：家暴者、出軌者等），不用為這段失敗的婚姻負起責任，才算符合這條件，如果雙方都有錯，比如一個愛賭博一個出軌，或甚至請求人自己就是造成離婚的主因，那法官當然不可能同意。 會因為離婚陷入生活困難： 如果某方因為體能、健康、年齡等各種因素而失去謀生能力，或因此難以就職，加上本身也沒有工作、財產，會因為離婚而陷入經濟上困境，就可以向配偶請求贍養費；相對的，若自身名下有財產、工作，或者身體健康有辦法找到工作養活自己，就不符合這個條件。 被請求贍養費的人有支付能力： 如果被請求贍養費的那方本身也過得清苦，離婚後也同樣會陷入經濟困難，法官會視狀況判決不用給付贍養費給請求者。

上述4個條件必須要全部滿足才能請求贍養費，基本上條件算非常嚴苛，因此就算對方先提離婚，只要請求人有其中1個條件沒有吻合，對方就算不給贍養費也合法。

而多數報導所指的張清芳16億贍養費，因沒有完全符合上述法規之條件，其實是在離婚訴訟進入調解庭時，與對方達成的剩餘財產分配條件。

（四）贍養費與扶養費有什麼不同？

��很多人會把贍養費跟扶養費搞混，而且受到西方文化影響的關係，以為離婚都是拿贍養費；但其實在台灣的離婚約定中，扶養費比贍養費還要常見很多。

父母對未成年子女有扶養義務，且在民法第1116-2條有規定，這份扶養義務不會因為「結婚經撤銷」或「離婚」而受到影響。

因此扶養費算是一筆義務性的費用，無論是共同監護或單獨監護，也不管監護權（親權）在誰身上，即便是沒有取得監護權的那方，也必須要共同支付子女的扶養費用。

扶養費通常是由雙方平均分擔，因此在實務上，離婚後會由孩子的主要照顧者（監護方）向對方（非監護方）請求一部分金額，作為孩子生活養育、教育的費用。