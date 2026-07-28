特留分是法律保障每位繼承人的繼承權利，但是遺產特留分修法後比例怎麼計算？特留分時效多長？應繼分與特留分有什麼不同？特留分可以拋棄或規避嗎？關於遺產繼承特留分的常見問題，資深律師都將於本文一次幫你解答！

一、「特留分」與「特留份」意思一樣嗎？與應繼分差別在哪？ （一）特留分是什麼？ 遺產特留分基於讀音的原因，常與「特留份」搞混，但是特留分非特留份，使用「分」才正確。 簡單來說，民法特留分意思就是讓每位繼�承人有一個最低的繼承比例，避免因為偏愛的原因，讓遺產都只留給特定一人，而是可以透過法律保障遺產的分配方法，確保公正性。 不過特留分除了用字易錯外，還常常與「應繼分」搞混，所以在聊特留分之前，我們先透過例子來了解一下「應繼分」與「特留分」的區別。 （二）特留分跟應繼分的差別 寡婦阿霞如果死了，想要分配給2位分別10歲及8歲的孩子時，可能會因為有無立遺囑而有以下2種不同情形。 1.沒有寫遺囑 在沒有交代遺產分配的情況下，阿霞的2名孩子會依照法律規定的「應繼分」依比例分遺產，拿到應該拿到的錢。簡言之，應繼分就是在沒有明確遺產分配（沒有遺囑）時，提供一個分配的準則，讓每位繼承人至少知道有「應該」拿多少錢。 2.有寫遺囑 假使阿霞有寫遺囑，也不可以因為偏心比較愛老大，把全部的遺產給老大。因為，根據「特留分」所述，每位繼承人應該有「最少分配」的遺產比例，除非繼承權被拔除，不然不可以因為偏愛而分不到1毛錢。 簡單來說，會發生「應繼分」跟「特留分」的情形不太一樣。 「應繼分」比較像是在沒有遺囑的情況下，大家不知道怎麼分遺產時，有一個標準告訴大家，每個人「應該」分配到多少錢。

「特留分」則是在已經立遺囑的情況下，為了避免遺產分配有失公平，法律保障一個比例，讓繼承者可以拿到最低該拿的遺產。

二、特留分修法後計算方式是什麼？如何規避特留分？ 特留分計算方式不難，主要依照繼承順位不同，而有比例上的差異。但是你可能會疑惑，某位子女就真的很不孝，實在很不想讓他分到遺產，難道遺囑特留分不能改變？如何對抗特留分才能避免把錢留給不想留的人？ （一）遺產特留分計算 根據民法第1223條內容，特留分計算是以「應繼分」作為計算對象，並非直接從遺產內容計算。意思就是會先從遺產算出應繼分後，再從算出來的應繼分，算出特留分。 至於詳細的比例，律師再這邊製作了一份應繼分特留分表格，幫助你更快掌握計算的訣竅。另外，如果是不動產，特留分的計算就是會「估價換成錢」來算，所以如果房子換算的錢與財產差不多，就可以子女各自分配一項。 應繼分特留分表格 繼承人 配偶 直系血親卑親屬 父母 兄弟姊妹 祖父母 應繼分計算 會依照與誰分而比例不同 子女與配偶均分 父母與配偶各1/2 兄弟姊妹與配偶各1/2 配偶2/3，祖父母1/3 特留分計算 應繼分的1/2 應繼分的1/2 應繼分的1/2 應繼分的1/3 2026/7/28立院三讀通過民法特留分修法刪除兄弟姊妹特留分，2027/2/17正式生效。 舉例：如果小明有名下有2400萬財產的話，要分給A老婆及3位子女BCD的話，可能會這樣分。 BCD加上A各自應該會拿到600萬（應繼分，4人平分）；但假使A偏心，想給某位小孩比較多錢，也不能全部都給，這4位最少都要拿到300萬元（特留分，4人皆為應繼分再1/2）。 （二）如何規避特留分？ 被繼承人如果想要規避特留分，可以透過2個方法，分別為降低遺產的金額及喪失子女的繼承權。 1.降低遺產金額怎麼做？ 拉低遺產總額

特留分計算是以遺產的內容為基準，如果透過生前贈與去減低遺產總額，死後的特留分計算，會因為遺產總額減少而被拉低。簡言之，被繼承者可以透過生前贈與財產，讓財產不是以「遺產」的形式給心中的繼承人人選。 2.子女的繼承權如何喪失？ 民法第1145條

如果覺得子女極為不孝，也可以參照民法第1145條，讓子女的繼承權喪失。根據民法所述，如果繼承人致被繼承人或其他繼承人於死地；妨害、迫害、偽造，或是煙滅遺囑；對被繼承人有重大虐待及侮辱時，都有可能喪失繼承權。 只要繼承人有符合這些行為，讓被繼承人認為應該喪失其繼承權，就可以在遺囑裡寫明原因，讓子女的繼承權失效，自然就沒有特留分。但是如果繼承人對「喪失繼承權」感到不服，可以向法院提出抗告，爭回自己的權利。

三、侵害特留分如何抗告？特留分拋棄可以嗎？ （一）侵害特留分如何抗告？ 有時候也不是子女不孝，單純就是父母偏愛，好比傳統重男輕女的家庭，認為女兒是「潑出去的水」，根本不配繼承。 如果遇到侵害特留分的情形，便可以透過法律，在特留分時效內，討回屬於自己該有的權利。 1. 提起侵害特留分訴訟時效 根據民�法第1146條所述，繼承權如果被侵害，可以請求回復。通常侵害特留分的處理方式為「扣減回復」，意思就是全部遺產會重新分配，甚至請法院進行裁判分割。不過要特別注意，提起特留分訴訟是有時間限制的，建議知道遺產分配不公時就要在2年內提出。 但如果發現金額分配不公平時，已超過2年怎麼辦？沒關係，如果是不知道，時效的計算方法就會是「繼承權生效的10年內」，只要把握住黃金期，還是有機會討回失去的權益。但如果都超過時效，就等於失去追討的權利，拿不回最低的遺產金額，繼承人務必要把握住時效內上訴。 （二）特留分可以拋棄嗎？ 特留分的內容只有遺產沒有債務，是為了保護被繼承人該有的權利而存在，並非義務；繼承人可以拋棄特留分的權利，並且不會影響其他繼承人。 繼承人如果想要拋棄特留分，只要向其他繼承人告知即可，不用特別向法院聲請。但這邊要注意的是：拋棄特留分不等於拋棄繼承！如果需要辦理拋棄繼承，還是要按照法律上明訂的流程辦理，避免之後因為錯過拋棄繼承的辦理，不但遺產沒拿到，還需要多負擔債務內容。 以上為特留分的內容，如果您喜歡我們的文章，歡迎分享！