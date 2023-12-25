細看Lo-Fi House二創抄襲事件，為什麼抄襲的人都不太有罪惡感？ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
Lo-Fi House抄襲事件震驚整個設計圈，主打風格清新的室內改造設計團隊，不時在YouTube上分享家居改造的影片與設計師進行繪畫創作的過程，部分作品也有進行販售的商業行為，但4月底卻在Dcard傳出抄襲風波，網友整理出一系列創作片段，畫面都是設計師看著手機圖庫的圖片進行繪製，連官網上標示原創的作品都可以在網路搜尋到一模一樣的原作，不僅引起設計界嘩然，也點燃原作者及粉絲的憤怒。而什麼是抄襲？判定抄襲的條件？以及抄襲有沒有違法？律師帶你從頭分析，文末也提供免費法律諮詢服務。
一、什麼是抄襲？
抄襲是一種侵權行為，在法律上的定義是指違反著作權法的「著作財產權」。
根據著作權法第10條，著作權不需要創作者主動去註冊或登記，只要著作人在完成著作時，就享有著作權。
而侵害著作財產權，簡單來說就是違反了創作者作品的「重製權」與「改作權」。
(一) 重製權與改作權的定義
-
重製權： 是指用印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他各種方法直接、間接、永久或暫時的重複製作一個作品比如像是最直接的盜圖、盜文這種「完整複製」的類型，擅自盜用別人的創意，就是重製；但像模仿他人作品再據此創作這種「抄襲」的類型，也有可能構成重製（註一）。
-
改作權： 指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法將原著作另行創作。
二、抄襲、模仿、二創有沒有違法？
只要未經同意重製他人創作就算違法！
有些人會辯解「我這不是抄襲，這只是模仿，模仿不違法」、或表示自己是屬於「二次創作，二創不違法」等。
但首先必須釐清：抄襲、模仿或二創這些詞彙，只是我們��口語上的說法或分類，但在著作權法裡面沒有這些字詞，也沒有這些概念。
依照著作權法第22條（註二），著作權人享有「重製」的權利，只要沒有經過同意擅自重製就是犯法。
所以要說抄襲也好、模仿也好、二創也好，有沒有違法，在法律上要看的是你有沒有未經同意就「重製」他人的著作，有的話就違法，沒有的話就合法。
(一) 法院認定抄襲的條件
法院判斷是不是「重製」，需要同時符合兩個要件：
-
有沒有「接觸」過原作：有沒有看過或聽過原作品。 舉例來說，有A、B兩個插畫家，A事先接觸過（看過、聽過）B的圖作，並且A的圖與B的圖實質上非常相似，我們就能相信「A應該是抄B的圖片，才能做出跟B一樣的圖片」，因此判斷A就構成重製。
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作品的「實質近似」程度：兩個作品看起來很像。 怎樣叫做實質相近？ 一個是從「量」的觀點來看，例如A寫1篇10萬字論文，其中8萬字跟別人的論文內容一模一樣，那就可能算是實質相近；一個是從「質」的觀點來看，例如兩首歌的旋律與音階稍有不同，但令人琅琅上口的副歌部分卻完全一樣，那就可能算是實質相近。
三、Lo-Fi House到底算不算抄襲？
針對Lo-Fi House抄襲風波爭議，我們從幾個角度進行分析：
- 在網友整理的影片段落中，蠻多證據顯示設計師是拿著手機裡的圖邊看邊畫，證明已經有「接觸過原作」。
- 設計師功力不錯，畫出了近乎一模一樣的作品，像到可以輕易查出原作，所以可以判定作品的「實質近似」。
上述兩點已經違反了原創作者的「重製權」，且沒有徵求原作者的同意，基本上說Lo-Fi House抄襲是沒什麼懸念。
(一) Lo-Fi House抄襲其他爭議
- 網友在底下留言讚美設計師畫作時，設計師並沒有即時做出解釋或澄清，甚至在對話中還有暗示自己原創的意涵。
- 在官網上標明「原創作品」也被網友翻出在網路上有同樣的原作。
- Lo-Fi House的部分抄襲畫作有商業交易，但沒有告知原作者與買家。
其實上述的狀況在道德、法律上都很不OK，更重要的是傷害了原作者的創意，以及打擊了一路支持他們的粉絲，Lo-Fi House抄襲的風波也正反映了台灣民眾普遍對著作權認知不足的狀況，畢竟每個作品都是創作者的心血結晶，都應該受到保障，而不該被輕賤。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上��應有的權益及保障。
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