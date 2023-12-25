二、抄襲、模仿、二創有沒有違法？

只要未經同意重製他人創作就算違法！

有些人會辯解「我這不是抄襲，這只是模仿，模仿不違法」、或表示自己是屬於「二次創作，二創不違法」等。

但首先必須釐清：抄襲、模仿或二創這些詞彙，只是我們��口語上的說法或分類，但在著作權法裡面沒有這些字詞，也沒有這些概念。

依照著作權法第22條（註二），著作權人享有「重製」的權利，只要沒有經過同意擅自重製就是犯法。

所以要說抄襲也好、模仿也好、二創也好，有沒有違法，在法律上要看的是你有沒有未經同意就「重製」他人的著作，有的話就違法，沒有的話就合法。

(一) 法院認定抄襲的條件

法院判斷是不是「重製」，需要同時符合兩個要件：