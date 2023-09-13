商標侵權如何認定？律師用商標法侵權案例帶你1次看！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
過往「商標侵權案例」告訴我們：註冊商標可以防止商標被冒用，避免受到信譽損害的風險。不過如何註冊商標？註冊商標要多少錢？商標法侵權怎麼認定？律師將於這篇提供商標註冊教學，以及商標侵權認定詳解，如果還有問題，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、商標侵權認定與案例
台灣商標侵權案例層出不窮，有些「侵權者」甚至覺得這種「相似的模仿」無傷大雅，是種「幽默」。但是根據商標法第68及70條所述，商標侵權分為直接或間接侵權，不論是不小心或是刻意，只要使用他人商標而「害他人商標因此減損信譽」，就會因為「商標法侵權」而被處罰。
（一）商標侵權認定
如果有符合以下內容的行為，只要商標權人不同意，都將視為商標權侵權！
- 明知道這是著名商標，卻刻意使用相同或類似的商標，導致原著名商標的識別性和信譽受損。
- 明知道這是著名商標，卻以該商標的中文文字作為自己公司的商標，導致消費者混淆，而降低原品牌的識別性和信譽。
- 為了行銷目的而使用或註冊與「同一商品或類似商品」相同或類似的商標，並且明知道侵害商標權，依然販賣相關商品與服務，讓消費者混淆。
比如，有人貪圖知名行李箱「RIMOWA」的品牌知名度，以類似名字「ROWANA」作為商標販賣「便宜」商品，讓消費者誤以為是「RIMOWA」，甚至對原品牌的評價和價值產生疑慮。
（二）商標侵權處理
1.商標侵權賠償
- 根據商標法第69條，商標權人可以要求侵害其商標權的人，除去或是銷毀商標及這商標下的商品。另�外，如果有「侵害」的疑慮，也可以要求除去，以預防被侵權。
- 商標權人可以要求損害賠償，根據民法第71條，主要有4種賠償方法，商標權人可以擇一請求賠償：「因被侵權所受損失的費用」、「侵權者因此而得到的利益」、「查獲侵害商標權的商品『零售單價』的1,500倍以下金額」以及「商標權人如果授權他人使用商標可以得到的金額」。
- 實際賠償金額會視情況做調整，不過目前主要以「查獲侵害商標權的商品『零售單價』的1,500倍以下金額」較為實用。
2.商標侵權刑事
根據商標法第95條，商標侵權行為可能會處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下的罰金。
二、關於註冊商標的內容
「商標」是經過法律認可的標誌，常見形式有照片、文字，或是顏色，比較特別的則是聲音或立體圖案，而未經法律註冊的Logo尚不能稱之為商標。簡言之，在成立一個品牌前，必須「設計出一個Logo並申請商標」，Logo註冊完成後的商標才正式有法律效力。
（一）註冊商標效力
1.商標時效
- 商標權專用期是10年。
- 根據商標法第63條，如果3年內都沒有使用商標，商標專責機關會廢止商標的註冊。商標權人收到通知後，可以申請答辯，但如果仍無法證明「有使用」，還是會廢止註冊，並且3年內不可以註冊原商標。
2.商標效力
少數「使用主義」的地方如美國，只要有使用或販售行為，這商標即使沒有註冊就可以因為「侵權」而提出申訴。但是多數商標是「註冊主義」，比如如果要在台灣取得商標權，便就要先註冊才具法律效力，而且也只能在台灣主張權利。
3.商標內容
商標使用的顏色不得任意更改，且當初怎麼申請，便怎麼使用，不可以單一使用某一個部份。
（二）註冊商標查詢類別
註冊商標的類別共分為45類
- 第1-34類屬於商品類別，比如藥品、機具、家具、紡織跟衣物。
- 第35-45類則屬於服務類別，比如建築、旅遊、教育、通訊、法律，以及醫療內容。
- 如果需要查詢自身商標註冊類別，具體內容可以至 「智慧財產局」的商標檢索系統網站查詢。
三、商標申請流程
商標註冊並不複雜，雖然需要花費一些時間，但至少可以讓自己安心。文末提供紙本與電子的2種申請方法，希望幫助你快速掌握註冊商標不可不知的事！
（一）商標註冊費用
因為申請不一定會通過，所以註冊商標費用除了「註冊費」，也有「註冊申請費」，如果希望了解更完整內容，可以至經濟部智慧財產局的商標主題網參考。
1.註冊申請費
★第1-34類 如果同類的商品中指定使用的商品在20個以下，每類申請費為新台幣3,000元，如果超過20個，則每增加1個加收新台幣200元。
★第35-45類 每類申請為新臺台幣3,000元；第35類的特定商品零售服務如果超過5個，則每增加1個加收新台幣500元。
團體標章或證明標章：
每件申請為新台幣5,000元
★電子註冊申請 以電子方式申請商標註冊，每件減收新台幣300元。
2.註冊費
註冊費皆為2,500元，申請人收到核准審定書後，需要在2個月內繳�交。
3.延展註冊申請費
單類延展費為4,000元，可以在商標期限到期的前6個月繳交。
4.繳交方式
- 臨櫃繳納現金。
- 轉帳、郵局劃撥或是約定帳號自動扣繳給經濟部智慧財產局。
- 填寫票據，受款人填上「經濟部智慧財產局」。
（二）商標註冊流程
商標註冊申請約需要5-8個月的時間，主要分為書面紙本與電子申請。
1.先查詢「要申請的商標」
不管是選擇電子或書面申請，申請商標前，都要記得先至「經濟部智財局」的網站查詢「要申請的商標」是否已有人使用過或是十分類似。原因在於，商標審核的標準除了不能與他人一樣外，還必須要有辨識度，像是「過份口語化的生活用語」或是「地名」就有可能不會通過。
2.提出申請
★紙本申請：
- 申請人上網下載「商標註冊申請書」後，填寫完整內容。
- 附表內容必須有5張商標圖樣，長與寬介於5-8公分內。
- 如果負責機關認為有必要，會請申請人附上身分證明文件。
- 申請時就要繳交註冊申請費。
★電子申請：
- 上網填寫，需要準備IC讀卡機及電子憑證，如果沒有電子憑證，也可以掃描簽章或印鑑，改用影像檔或圖檔。
- 先至e網通網站註冊成為會員，再登入申請。
- 依照網站指示填寫申請書，並逐步插入其它附件。
- 申請書資料填寫完成後，系統會自動產製成PDF格式，確認無誤後記得簽名或卡片憑證。
- 成功送件後，會寄送email通知。
（三）商標被駁回
如果今天��商標註冊被駁回，申請人可以先確認欲申請商標沒問題後，再提起相關行政救濟程序，爭取自身權利！不過提出異議會需要再另外繳交費用，最終也可能會有行政訴訟，需要耗費一段時間，所以申請前記得做好功課，確認欲申請的商標「識別度」高低，與他人有無類似，再做申請。
有時候商標侵權並非故意，在註冊商標前，功課務必做好，以免有麻煩上身。以上是關於商標侵權的內容，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上��應有的權益及保障。
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