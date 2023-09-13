比如，有人貪圖知名行李箱「RIMOWA」的品牌知名度，以類似名字「ROWANA」作為商標販賣「便宜」商品，讓消費者誤以為是「RIMOWA」，甚至對原品牌的評價和價值產生疑慮。

台灣商標侵權案例層出不窮，有些「侵權者」甚至覺得這種「相似的模仿」無傷大雅，是種「幽默」。但是根據商標法第68及70條所述，商標侵權分為直接或間接侵權，不論是不小心或是刻意，只要使用他人商標而「害他人商標因此減損信譽」，就會因為「商標法侵權」而被處罰。

二、關於註冊商標的內容

「商標」是經過法律認可的標誌，常見形式有照片、文字，或是顏色，比較特別的則是聲音或立體圖案，而未經法律註冊的Logo尚不能稱之為商標。簡言之，在成立一個品牌前，必須「設計出一個Logo並申請商標」，Logo註冊完成後的商標才正式有法律效力。

（一）註冊商標效力

1.商標時效

商標權專用期是10年。

根據商標法第63條，如果3年內都沒有使用商標，商標專責機關會廢止商標的註冊。商標權人收到通知後，可以申請答辯，但如果仍無法證明「有使用」，還是會廢止註冊，並且3年內不可以註冊原商標。

2.商標效力

少數「使用主義」的地方如美國，只要有使用或販售行為，這商標即使沒有註冊就可以因為「侵權」而提出申訴。但是多數商標是「註冊主義」，比如如果要在台灣取得商標權，便就要先註冊才具法律效力，而且也只能在台灣主張權利。

3.商標內容

商標使用的顏色不得任意更改，且當初怎麼申請，便怎麼使用，不可以單一使用某一個部份。

（二）註冊商標查詢類別

註冊商標的類別共分為45類