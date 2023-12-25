武漢肺炎期間，雇主可以禁止員工請特休出國嗎？

武漢肺炎在這陣子各國間傳播，有的老闆怕員工出國得了武漢肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以請特休去某些國家。律師這邊告訴你：雇主對員工特休假的限制是符合勞基法的嗎？特休是什麼？可以用勞動契約限制嗎？如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。

一、特休是什麼？ 只要員工繼續工作滿一定時間，雇主應該要給員工「特別休假」（勞基法第38條） 依據這個員工為雇主工作的時間，可能有3天至30天的特休。而且當員工請特休時，雇主還是要照付員工薪水的，是一種「有薪休假」。而且特休的時間是由員工提出安排，也就是說員工如果想要出國玩，可以利用安排特休出國。

二、雇主「不可以」限制員工請特休出國 雇主與員工的雇傭關係是來自於雙方的勞動契約，如果雇主要限制特休的使用，能不能跟員工在契約中約定？或是另外制定工作規則限制員工請特休出國呢？ 勞動契約跟工作規則，如果違反公序良俗的話，條文都是無效的。 先是很難想像勞動契約和工作規則中會有限制出國的規定，再來如果雇主規定完全不准員工請特休出國，這對員工來說太過不合理，所以可能會因為違反公序良俗而無效。

三、雇主不能因為員工要出國，就不准員工的特休 特休原則上是由員工提出，雇主可以跟員工協商調整。那是不是代表雇主跟員工協商的時候，為了要避免員工請特休出國，拒絕員工提出的特休呢? 只有在「基於企業經營上之急迫需求」才可以拒絕請特休 雇主並不能隨意的拒絕��員工的特休排定，只有在「基於企業經營上之急迫需求」的時候才可以拒絕。所謂的「基於企業經營上之急迫需求」是指員工的特休排定會影響企業的人力配置導致無法正常營運，並不包括傳染病的情況，所以雇主不能因為害怕員工出國染病就拒絕員工的特休。