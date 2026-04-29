特休換錢可以拿多少？一次搞懂勞基法特休換錢計算公式！ - 法律010
雷皓明律師
2026-04-29 更新
特休換錢是上班族年末最關心的事！不過一天特休可換多少錢？老闆要遞延我的特休，我可以拒絕嗎？離職時沒休完的特休還可以換錢嗎？律師幫你整理好各種特休換錢的狀況！也帶你輕鬆看懂勞基法規定的特休換錢計算方式！
一、勞基法特休換錢規定
特休制度是為了讓勞工保有工作以外的生活，除了有足夠的休息時間，適時放鬆身心、避免過勞，也可以多陪陪家人或從事社會與文化生活。
因此勞基法第38條規定的「特休」，是政府保障勞工朋友的權利，雇主不能擅自取消、縮短特休天數或以各種方式剝奪特休假別。
但如果工作真的很趕很忙，勞工在年度結束以前根本休不完，那拿沒休完的特休假換錢是可以的嗎？
這點勞基法也想到囉！
特休換錢勞基法是同意的！第38條內有特別規範：「勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至次一年度實施，於次一年度終結或契約終止仍未休完的特休天數，雇主應該換發成工資」。
也就表示，特休換錢完全是合理且必要的！ 勞工如果主張要依照勞基法休假換錢制度，老闆是不可以拒絕的，除非老闆跟員工協商，把沒休完的特休天數往下一個年度展延，且員工也同意了這樣才行。
（一）特休換錢規則
既然決定要換成錢，那麼也得了解勞基法年假換錢公式，根據勞動基準法施行細則第24-1條，雇主要發給勞工的特休��折抵金額計算如下：
-
按照勞工沒有休完的特別休假天數，「乘以勞工的1日工資」來計發。
-
上一點所說的1日工資，是在勞工的特別休假於年度終結或契約終止前1日的「正常工作時間所得的工資」。如果是月薪制，為年度終結或契約終止前最近1個月「正常工作時間所獲得的工資」，除以30天，等於1天所得金額。
-
如果沒休完的特休天數有遞延到次一年度實施者，還是沒有休完，那麼那些特休就按「原特休年度終結時應發給工資的標準」去計發。
-
發給工資之期限：「年度終結」要在契約約定的工資給付日給錢，或於年度終結後30天內發給；如果是離職（契約終止），依照勞動基準法施行細則第9條規定，雇主應立即結清工資給付給勞工。
（二）特休遞延規則
如果特休不換錢，要延到下一個年度，那就要參考勞動基準法施行細則第24-1條：
-
經勞雇雙方同意遞延的「未休完特休天數」，合併進下一年度的「新特休天數」，當下一年度開始後，勞工如果有請休特別休假時，應該要優先扣除舊年度（遞延特休天數）。
-
另外，只要特休遞延不要超過隔年度的「年度終結期限」，遞延的次數不限。
舉例來說，假如A在年度終結時（2025年12月31日）還有4天特休沒休完，老闆跟A討論好遞延3個月（2026年3月31日），還是沒休完，再遞延3個月（2026年6月30日），沒休完再繼續延……只要不超過次年度年度終結（2026年12月31日），可以重複遞延沒關係。
二、特休換錢計算範例
假設A於2025年7月1日到職，月薪是36,000元（含本薪30,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元）：
（一）公司用「週年制」
A會在2026年7月1日獲得7天特休（滿1年），這7天必須要在2027年6月30日前休完，但期滿時A還剩下5天，這時A有兩種選擇：
1.如果要遞延，當然沒問題，但最多只能遞延到2028年6月30日。
2.直接特休換錢，或遞延至2028年6月30日後仍沒有休，這5天就是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天
剩餘特休是5天，就是5天X1,200元=6,000元
（二）公司用「曆年制」
A會在2026年1月1日新年度獲得6.5天特休（3天滿6個月的特休天數+依比例計算滿1年的特休天數3.5天），這6.5天必須要在2026年12月31日前用完，如果期滿時A還剩下5天，這時A一樣有兩種選擇：
1.如果要遞延，最多只能遞延到2027年12月31日。
2.直接特休換錢，或遞延至2027年12月31日後仍沒有休，這5天就是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天
剩餘特休是5天，就是5天X1,200元=6,000元
3.假設新年度2027年A加薪到40,000元，那麼2026年這沒休完的5天，就算延到了2027年12月31日沒休完，一樣要用2026年度的36,000元下去計算。
三、離職特休換錢
如果今天勞工想要結束勞雇契約，那離職特休可以換錢嗎？錢怎麼算？
特休是勞工的權利，就算是離職，勞工也享有特休換錢的權利！
其實特休離職換錢的算法跟普通的「年度終結」及「��遞延特休換錢」時概念一樣，但最需要小心、也是最常有勞資爭議的地方反倒不是金額，而是「天數」！
就像上一段提到的，特休天數計算種類有「週年制及曆年制」兩種，週年制相對單純，但曆年制算起來「會有特休延遲給假的問題」，如果勞工沒有要離職，下個年度繼續工作，那麼這樣的計算方式不會讓勞工權益受損，只是晚點拿到假而已，但如果是離職特休換錢時，那就得小心了！
延續上述A的例子：2025年7月1日到職，月薪是36,000元，那萬一A在2026年9月30日離職，這中間請了4天的特休假，那麼A應該要拿到多少天特休假的錢呢？
（一）離職特休換錢：週年制
2026年1月1日時A會得到3天特休，當2026年6月30日時A滿1年，7月1日開始有7天的特休，因此：
在特休全部沒有換成錢的狀況下，當A在2026年9月30日離職，他身上加總起來會有10天的特休天數，扣掉請假4天，還會剩下6天特休，金額一樣是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天，1,200元x6天=7,200元
（二）離職特休換錢：曆年制
依照到職日期比例計算，A會在2026年1月1日新年度獲得6.5天特休（3天滿6個月的特休天數+依比例計算滿1年的特休天數3.5天），原本這6.5天期限到2026年12月30日，但A在2026年9月30日離職前請了4天特休：
於是很多人直覺反應，那A就是6.5天-4天=剩下2.5天特休天數。
答案是NO！
其實A在2026年6月30日時已經滿1年了，照理應該已經要獲得7天假，但因為曆年制採年頭年尾（1月1日至12月31日）計算，所以原本的7天特休被依比例拆開，把剩下的另一半（3.5天）延到下個年度（2027年1月1日開始）給假。
因此就算A在2026年度就要離職，雇主也必須要把挪到2027年度的那3.5天特休還給勞工。
所以基本上，勞工的天數依舊是2026年的6.5天+202年的3.5天，再-4天=剩下6天。
如果不想要被曆年制搞得太複雜，律師建議，確認要離職後，就直接把自己的年資換成週年制來計算，這樣最快！
以上是特休換錢的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！想看更多「勞資爭議」文章，歡迎點擊下方按鈕查看。
CTA_看更多勞資爭議文章
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！