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特休換錢可以拿多少？一次搞懂勞基法特休換錢計算公式！ - 法律010

特休
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-04-29 更新

特休換錢可以拿多少？秒懂勞基法特休換錢計算規定！

特休換錢是上班族年末最關心的事！不過一天特休可換多少錢？老闆要遞延我的特休，我可以拒絕嗎？離職時沒休完的特休還可以換錢嗎？律師幫你整理好各種特休換錢的狀況！也帶你輕鬆看懂勞基法規定的特休換錢計算方式！

目錄

一、勞基法特休換錢規定

特休制度是為了讓勞工保有工作以外的生活，除了有足夠的休息時間，適時放鬆身心、避免過勞，也可以多陪陪家人或從事社會與文化生活。


因此勞基法第38條規定的「特休」，是政府保障勞工朋友的權利，雇主不能擅自取消、縮短特休天數或以各種方式剝奪特休假別。

但如果工作真的很趕很忙，勞工在年度結束以前根本休不完，那拿沒休完的特休假換錢是可以的嗎

這點勞基法也想到囉！

特休換錢勞基法是同意的！第38條內有特別規範：「勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至次一年度實施，於次一年度終結或契約終止仍未休完的特休天數，雇主應該換發成工資」。

也就表示，特休換錢完全是合理且必要的！ 勞工如果主張要依照勞基法休假換錢制度，老闆是不可以拒絕的，除非老闆跟員工協商，把沒休完的特休天數往下一個年度展延，且員工也同意了這樣才行。

（一）特休換錢規則

既然決定要換成錢，那麼也得了解勞基法年假換錢公式，根據勞動基準法施行細則第24-1條，雇主要發給勞工的特休折抵金額計算如下：

  1. 按照勞工沒有休完的特別休假天數，「乘以勞工的1日工資」來計發。

  2. 上一點所說的1日工資，是在勞工的特別休假於年度終結或契約終止前1日的「正常工作時間所得的工資」。如果是月薪制，為年度終結或契約終止前最近1個月「正常工作時間所獲得的工資」，除以30天，等於1天所得金額。

  3. 如果沒休完的特休天數有遞延到次一年度實施者，還是沒有休完，那麼那些特休就按「原特休年度終結時應發給工資的標準」去計發。

  4. 發給工資之期限：「年度終結」要在契約約定的工資給付日給錢，或於年度終結後30天內發給；如果是離職（契約終止），依照勞動基準法施行細則第9條規定，雇主應立即結清工資給付給勞工

（二）特休遞延規則

如果特休不換錢，要延到下一個年度，那就要參考勞動基準法施行細則第24-1條：

  1. 經勞雇雙方同意遞延的「未休完特休天數」，合併進下一年度的「新特休天數」，當下一年度開始後，勞工如果有請休特別休假時，應該要優先扣除舊年度（遞延特休天數）

  2. 另外，只要特休遞延不要超過隔年度的「年度終結期限」，遞延的次數不限。

舉例來說，假如A在年度終結時（2025年12月31日）還有4天特休沒休完，老闆跟A討論好遞延3個月（2026年3月31日），還是沒休完，再遞延3個月（2026年6月30日），沒休完再繼續延……只要不超過次年度年度終結（2026年12月31日），可以重複遞延沒關係。

特�休沒休完可以這麼做！

二、特休換錢計算範例

假設A於2025年7月1日到職，月薪是36,000元（含本薪30,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元）：

（一）公司用「週年制」

A會在2026年7月1日獲得7天特休（滿1年），這7天必須要在2027年6月30日前休完，但期滿時A還剩下5天，這時A有兩種選擇：

1.如果要遞延，當然沒問題，但最多只能遞延到2028年6月30日。

2.直接特休換錢，或遞延至2028年6月30日後仍沒有休，這5天就是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天
剩餘特休是5天，就是5天X1,200元=6,000元

（二）公司用「曆年制」

A會在2026年1月1日新年度獲得6.5天特休（3天滿6個月的特休天數+依比例計算滿1年的特休天數3.5天），這6.5天必須要在2026年12月31日前用完，如果期滿時A還剩下5天，這時A一樣有兩種選擇：

1.如果要遞延，最多只能遞延到2027年12月31日。

2.直接特休換錢，或遞延至2027年12月31日後仍沒有休，這5天就是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天
剩餘特休是5天，就是5天X1,200元=6,000元

3.假設新年度2027年A加薪到40,000元，那麼2026年這沒休完的5天，就算延到了2027年12月31日沒休完，一樣要用2026年度的36,000元下去計算。

三、離職特休換錢

如果今天勞工想要結束勞雇契約，那離職特休可以換錢嗎？錢怎麼算？

特休是勞工的權利，就算是離職，勞工也享有特休換錢的權利


其實特休離職換錢的算法跟普通的「年度終結」及「遞延特休換錢」時概念一樣，但最需要小心、也是最常有勞資爭議的地方反倒不是金額，而是「天數」！

就像上一段提到的，特休天數計算種類有「週年制及曆年制」兩種，週年制相對單純，但曆年制算起來「會有特休延遲給假的問題」，如果勞工沒有要離職，下個年度繼續工作，那麼這樣的計算方式不會讓勞工權益受損，只是晚點拿到假而已，但如果是離職特休換錢時，那就得小心了！

延續上述A的例子：2025年7月1日到職，月薪是36,000元，那萬一A在2026年9月30日離職，這中間請了4天的特休假，那麼A應該要拿到多少天特休假的錢呢？

（一）離職特休換錢：週年制

2026年1月1日時A會得到3天特休，當2026年6月30日時A滿1年，7月1日開始有7天的特休，因此：

在特休全部沒有換成錢的狀況下，當A在2026年9月30日離職，他身上加總起來會有10天的特休天數，扣掉請假4天，還會剩下6天特休，金額一樣是用月薪36,000元÷30天(1個月)=1,200元/天，1,200元x6天=7,200元

（二）離職特休換錢：曆年制

依照到職日期比例計算，A會在2026年1月1日新年度獲得6.5天特休（3天滿6個月的特休天數+依比例計算滿1年的特休天數3.5天），原本這6.5天期限到2026年12月30日，但A在2026年9月30日離職前請了4天特休：

於是很多人直覺反應，那A就是6.5天-4天=剩下2.5天特休天數。

答案是NO

其實A在2026年6月30日時已經滿1年了，照理應該已經要獲得7天假，但因為曆年制採年頭年尾（1月1日至12月31日）計算，所以原本的7天特休被依比例拆開，把剩下的另一半（3.5天）延到下個年度（2027年1月1日開始）給假。

因此就算A在2026年度就要離職，雇主也必須要把挪到2027年度的那3.5天特休還給勞工。

所以基本上，勞工的天數依舊是2026年的6.5天+202年的3.5天，再-4天=剩下6天。

如果不想要被曆年制搞得太複雜，律師建議，確認要離職後，就直接把自己的年資換成週年制來計算，這樣最快！

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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