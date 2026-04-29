一、勞基法特休換錢規定

特休制度是為了讓勞工保有工作以外的生活，除了有足夠的休息時間，適時放鬆身心、避免過勞，也可以多陪陪家人或從事社會與文化生活。

因此勞基法第38條規定的「特休」，是政府保障勞工朋友的權利，雇主不能擅自取消、縮短特休天數或以各種方式剝奪特休假別。

但如果工作真的很趕很忙，勞工在年度結束以前根本休不完，那拿沒休完的特休假換錢是可以的嗎？

這點勞基法也想到囉！

特休換錢勞基法是同意的！第38條內有特別規範：「勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至次一年度實施，於次一年度終結或契約終止仍未休完的特休天數，雇主應該換發成工資」。

也就表示，特休換錢完全是合理且必要的！ 勞工如果主張要依照勞基法休假換錢制度，老闆是不可以拒絕的，除非老闆跟員工協商，把沒休完的特休天數往下一個年度展延，且員工也同意了這樣才行。

（一）特休換錢規則

既然決定要換成錢，那麼也得了解勞基法年假換錢公式，根據勞動基準法施行細則第24-1條，雇主要發給勞工的特休��折抵金額計算如下：

按照勞工沒有休完的特別休假天數，「乘以勞工的1日工資」來計發。 上一點所說的1日工資，是在勞工的特別休假於年度終結或契約終止前1日的「正常工作時間所得的工資」。如果是月薪制，為年度終結或契約終止前最近1個月「正常工作時間所獲得的工資」，除以30天，等於1天所得金額。 如果沒休完的特休天數有遞延到次一年度實施者，還是沒有休完，那麼那些特休就按「原特休年度終結時應發給工資的標準」去計發。 發給工資之期限：「年度終結」要在契約約定的工資給付日給錢，或於年度終結後30天內發給；如果是離職（契約終止），依照勞動基準法施行細則第9條規定，雇主應立即結清工資給付給勞工。

（二）特休遞延規則

如果特休不換錢，要延到下一個年度，那就要參考勞動基準法施行細則第24-1條：

經勞雇雙方同意遞延的「未休完特休天數」，合併進下一年度的「新特休天數」，當下一年度開始後，勞工如果有請休特別休假時，應該要優先扣除舊年度（遞延特休天數）。 另外，只要特休遞延不要超過隔年度的「年度終結期限」，遞延的次數不限。