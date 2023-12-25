自主健康管理請防疫隔離假？武漢肺炎期間請假薪水怎麼算？

新型冠狀病毒（武漢肺炎）截至3/26，已有252人確診。確診人數與日俱增，人人自危。如果勞工為了防疫，不論是自主健康管理或照顧家人，可能需要請防疫隔離假，那在武漢肺炎這段期間請防疫隔離假該怎麼請？薪水又該怎麼算？律師這篇將解答你的疑惑，如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。

一、勞工自己感染武漢肺炎被要求隔離治療： 又分為是否因為工作關係而感染有所不同 已經確定是因為工作關係而感染武漢肺炎： 像是被公司外派至疫區出差而感染武漢肺炎，雇主要給「公傷病假」，並且要付相當於原本工資的薪水做補償，如果勞工因為感染武漢肺炎而死亡、失能、或造成身體上的傷害，雇主也要依勞基法有關職業災害的規定補償。（勞基法第59條） 不是工作關係感染武漢肺炎： 勞工如果不是因為工作的原因感染武漢肺炎，例如被家人傳染，隔離治療期間可以請普通傷病假（沒住院一年請30日內半薪）、特休假（領全薪）或事假（1年內不超過14日無薪）。

二、防疫單位要求勞工進行自主健康管理： 勞工沒有感染武漢肺炎，但有接觸可能的時候，會被要求進行自主健康管理。 勞工配合政府要求進行自主健康管理，在家休養、隔離 可請普通傷病假（沒住院一年請30日內半薪）、事假（一年內不超過14日無薪）、特休假（領全薪），或和雇主協議調整工作時間。 勞工收到自主健康管理通知書 雇主如果覺得勞工不要上班比較好，要求勞工不要出勤，要給全薪。

四、關於防疫隔離假... 因為疫情影響層面大，除了健康也衝擊民生問題，立法院緊急通過《嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防治及紓困振興特別條例》，其中有規範因為防疫而隔離請假的部分。 如果勞工被衛生主管機關認定應該要居家隔離、檢疫、集中隔離，或家屬為了照顧生活不能自理的受隔離、檢疫者，這時候勞工可以請「防疫隔離假」，雇主不能視為曠職、不能強迫勞工以事假或其他假別處理、不能扣發全勤獎金、解僱或作其他不利處分。

五、武漢肺炎期間請防疫隔離假，薪水該怎麼算？ 這個問題，必須要看能不能歸責於雇主依個案認定！ 如果受隔離、檢疫的原因是因為雇主明明知道勞工出差返台後將受到通知要隔離或檢疫，還執意要叫勞工出差，這時雇主就應該給薪，例如中央流行疫情指揮中心已經宣布，從中港澳返台的民眾必須接受居家檢疫，雇主還是叫勞工出差前往，勞工返台後接受居家檢疫的期間，雇主應該照給薪水。 如果受隔離或檢疫的原因，與雇主無關，就沒有強制雇主要給薪，不過雇主如果有給薪水，可以從所得稅所得額中加倍減除。 不過隔離、檢疫期間沒有收入很可能會讓人斷炊斷水斷電，為了照顧民眾，如果是衛生主管機關認定要隔離、檢疫，或為了照顧生活不能自理的受隔離、檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬，這些沒有領到薪水或其他補助的人，可以申請「防疫補償」（防疫隔離假補償金）。 相反的，如果不符合上述情況或是雇主自行要求勞工不要上班，就不能用「防疫隔離假」以及申請「防疫隔離假補償金」，不過如果雇主自己要求勞工不要上班，不可以強迫勞工用自己的假來請假，而且薪水還是要照付。 自2023年3月20日起，COVID-19輕症免通報衛福部、免隔離，改為0+n自主健康管理。

六、武漢肺炎防疫期間，勞資雙方互相協調！ 防疫視同作戰，不論是雇主或是勞工，大家都應該配合防疫，工作時間、休假和薪水的問題，勞資雙方可以協調，互相體諒，像是最近許多公司都開始施行WFH（Work From Home），不僅可以降低勞工在通勤路上、以及在辦公室群聚感染風險，保護勞工也能確保公司持續運作！ 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！