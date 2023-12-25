生理假是女性勞工的福音，但生理假有什麼條件限制？生理假可以請半天嗎？請生理假要不要提供證明？當然還會想問勞基法生理假扣薪、全勤相關問題，但你知道其實生理假規定不列在勞基法裡嗎？讓律師為你詳細說明！

一、不存在的「勞動基準法生理假」 不少女性每個月都必須對抗經期上的不適，每個人經痛的症狀不同，但大多讓人無法專注，虛弱的身心也會嚴重影響女性勞工的產值，所以法律上特別給予女性生理假的權益，希望能讓飽受生理之苦的女性好好休息。 (一) 規範生理假正確的法條 但為什麼說勞基法生理假「不存在」？所有勞工的權益不是都條列在勞基法裡面嗎？ 其實不然，雖然上網搜尋「生理假 勞基法」一樣可以找到相關資訊，但請注意：勞工生理假是規定在性別工作平等法裡頭！ (二) 法條上的生理假規定 生理假天數與生理假給薪，通通列在性別工作平等法第14條：女性受僱者因生理日導致工作有困難，每月可以請生理假1天，全年請假天數在3天內，不併入病假計算，其餘天數併入病假計算。前項併入及不併入病假的生理假薪資，減半發給。 看完法條可能會先有個疑惑，生理假病假到底有沒有關係？ 雖然生理痛請假也是一種病假概念，但為了多保障女性勞工，部分生理假計算是獨立於病假之外，若用完要繼續請假，才會併入病假計算，關於這點，看下一段說明會更清楚。

二、請生理假的條件與天數 法條寫得很清楚，但不管怎麼看，概念都還是很模糊，心裡一直有疑問冒出來，別緊張，先搞清楚「你是不是生理假要保障的對象」，之後再來關心其他規定也不遲！ (一) 誰有資格請生理假？ 法條中提到請生理假的資格，只有「女性受僱者」短短4個字，這邊可以延伸說明： 女性受僱者不單指女性勞工，也 包含公務員 （公務員生理假之後再談）

（公務員生理假之後再談） 生理假資格不受「年齡限制」，這是勞委會所做出的函釋（註一），應該要看女性「停經與否」，而不是把年齡當作絕對標竿。 (二) 生理假可以請半天嗎？總共有幾天？ 關於生理假的天數，問題從小到大可以分好幾個層次，以下用QA的方式快速解答各位的困惑： Ｑ１.生理假可以請半天嗎？ 生理假基本上是用「整天」的單位來計算。 考量女性朋友生理期間，在不吃藥的狀況下，生理痛並非1、2個小時就會消失，常常整天都無精打采甚至疼痛難耐，所以法規盡量讓女性勞工能有一整天的時間好好休息。 但企業老闆若願意讓勞工更方便、更有彈性，也可以採用優於性別平等法的制度，例如：讓勞工也可以分2天請、1次生理假請半天；或直接給予2天生理假之類的。 Ｑ２.每個月生理假幾天？ 性別工作平等法第14條規定講得非常清楚：「每月可以請生理假1天」。 Ｑ３.生理假一年幾天 既然每月有1天生理假，那1年有12個月，當然就有12天生理假囉！ 有些民眾會被法條那句「請假天數在3天內，不併入病假計算，其餘天數併入病假計算」誤導，認為生理假就只有3天，後續請的都叫病假，其實不然，在舉例之前先回想一下病假的天數： 勞工請假規則第4條提到的普通傷病假：未住院者，1年內合計不得超過30日。 也就是女性勞工1年除了有30天病假，還有額外3天的生理假，最多就是33天。 但假如女性受雇者需要請第4天、第5天...甚至到第12天生理假都行，可以併入病假計算或額外計算，要看病假的剩餘天數；至於併入或不併入病假的差別在於扣薪方式，假名一樣是「生理假」，這點末段提到計薪方式時會有更詳細的講解。

三、如何請生理假？關於請生理假證明 當女性勞工想要休假，但不曉得生理假怎麼請，其實都可以參照勞工請假規則第10條「應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續」，依照公司規定辦理請假，時間點沒有特別限制，通常這2種情況都可以： 事前辦理： 早上到公司才來月經不舒服，趕快完成請假手續回家休息。 事後辦理： 在家還沒出門就不舒服，先口頭跟雇主請假，隔天進公司補跑請假手續；或到公司但真的不舒服，也可以先口頭告知請假後先返家，隔日再補手續。 另外，性別工作平等法第21條第1項也有強調，「當受僱者依法律規定提出請假需求時，雇主不能拒絕」；而且生理假有個非常棒的特殊待遇，「它是勞工唯一請假不需要提供證明給雇主的假別」！ (一) 要求提供生理假證明是違法的！ 其實在一開始，法條細則有明文規定請生理假一樣要提供證明文件（註二），但後來發現女性勞工在請生理假時不只容易在請假程序上被刁難或言語嘲諷，也會擔心事後提不出證明被要求改請別的假別，影響權益之餘，也失去生理假的意義。 有鑑於上述不好的經驗，加上大部分女性生理不適的天數短，通常不會特地去看醫生，要求請生理假證明文件確實有點強人所難，所以最後除了修法，勞動部也在民國80年7月1日台勞動3字第16614號函釋正式做出回應： 女性勞工因生理原因請假，無須提出醫療機構或醫師證明。 所以現在只要雇主要求勞工提供請生理假證明就是違法的！2017年新北市某電子公司就因為要求員工請生理假要用驗試紙證明，最後被勞工局開罰10萬元。

四、那麼請生理假扣薪嗎？ 既然法條有放寬，讓勞工不用提供證明也可以請假，這樣生理假有薪水嗎？ 答案在性別工作平等法第14條第2項：不論併入或不併入病假，生理假薪水減半發給。 舉例：A月薪30,000元（含本薪24,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元），當A請生理假1天，那天薪資如下： 月薪30,000元÷30天=1,000元/天

1,000元÷2(半薪)=500元（生理假當天薪資） 不過要特別注意，這邊提到的是「併入30天病假的生理假，以及不用併入的那3天」需要給付一半的生理假薪資，一旦病假跟生理假都用完，還需要再請，雇主也一樣要答應，假名也是生理假，但這時雇主可以不給薪！ 舉例： (1)A只請10天病假、3天生理假，未來要請第4天以上生理假，因為病假還有20天額度，所以那9天生理假併入病假，也領有半薪。



(2)A請25天病假、3天生理假，未來要請第4天以上的生理假，只有5天可以併入病假有半薪，其他4天不併入不給薪。



(3)A請完30天病假、3天生理假，這33天都半薪，當A未來幾個月要請第4天以上的生理假，9天都不併入不給薪。 (一) 請生理假會扣全勤嗎？ 了解完生理假扣薪規定，還有1個與薪水有關的常見問題，那就是「生理假扣全勤嗎」？ 別擔心，性別工作平等法第21條第2項有明確寫出，當受僱者請生理假，雇主不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績或做出其他不利勞工的處分。 不管是「不併入病假的3天生理假」、「其他天併入病假的生理假」、「不給薪的生理假」，勞工只要請生理假全勤、考績通通不能受到影響。 以上是生理假的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！