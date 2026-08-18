根據勞基法規定，雇主不得拒絕員工請喪假。然而，喪假在勞基法中還有哪些規定？喪假天數有幾天？哪些親戚過世可以請喪假？需要什麼證明？喪假幾天內要請完？請喪假會扣薪嗎？資深勞資律師將於本文與您分享勞工、教師與公務員請喪假的規定！

一、喪假天數有幾天？ 勞基法喪假天數最多8天、最少3天，但具體喪假幾天是根據什麼親人離世決定，依照不同情況，喪假可以請幾天會有不同結論，且公務員及教師喪假天數與一般勞工喪假天數還不太一樣！不過別擔心，律師都幫你整理好了，讓你對請假天數不再迷茫！ （一）勞工喪假天數 依照「勞工請假規則第三條」內容，直系親屬（指和自己有直接血緣關係或婚姻系的人如父母、夫妻、子女）三等親內喪假都能請，旁系親屬（與自己具有間接血緣關係的親屬）則只有兄弟姊妹可以請喪假，而像是舅舅過世喪假便不能請，只能請事假。 民法對於親屬關係僅有親等之分，沒有內外得分別，所以祖父母喪假天數也包含外祖父母喪假。 勞工喪假天數分為3種，分別為8日、6日及3日，且喪假期間工資照給，並不扣全勤。 1.八天喪假 父母喪假、養父母喪假、繼父母喪假、配偶喪假。 2.六天喪假 祖父母喪假、子女、外祖母喪假（外婆喪假）、外祖父喪假（外公過世喪假）、爺爺奶奶過世喪假、配偶的父親母親喪假（岳父喪假與岳母喪假）。 3.三天喪假 曾祖父母喪假、兄弟姊妹喪假、配偶祖父母喪假。 勞工喪假請假天數 申請資格 父母、養父母、繼父母、配偶喪亡 祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡 曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡 請假天數 8日 6日 3日 （二）公務員喪假天數 公務人員請喪假天數與具體內容皆與勞工的喪假天數不太一樣，依據「公務人員請假規則」第12條內容所述，公務人員喪假天數分為3種，分別為15日、10日及5日。 1.十五天喪假 父母喪假、配偶死亡喪假。 2.十天喪假 繼父母、配偶的父母、子女死亡喪假。 3.五天喪假 曾祖父母、祖父母、配偶的祖父母、配偶的繼父母、兄弟姐妹喪假。 公務員喪假請假天數 申請資格 父母喪假、配偶死亡喪假 繼父母、配偶的父母、子女死亡喪假 曾曾祖父母、祖父母、配偶的祖父母、配偶的繼父母、兄弟姐妹喪假 請假天數 15日 10日 5日 （三）教師喪假天數 教師喪假天數與公務人員一致，不過是參考教師請假規則第3條第1項第6款內容，教師喪假天數一樣分為3種，分別為15日、10日及5日。 1.十五天喪假 父母喪假、配偶死亡喪假。 2.十天喪假 繼父母、配偶的父母、子女死亡喪假。 3.五天喪假 曾祖父母、祖父母、配偶的祖父母、配偶的繼父母、兄弟姐妹喪假。 教師喪假請假天數 申請資格 父母喪假、配偶死亡喪假 繼父母、配偶的父母、子女死亡喪假 曾曾祖父母、祖父母、配偶的祖父母、配偶的繼父母、兄弟姐妹喪假 請假天數 15日 10日 5日

二、喪假法律規定 如果今天遇到雇主將喪假作為一般假別而扣薪，便是不合法，而且員工即使還未到職，如果有請喪假的需求，雇主都必須基於禮俗原因准假！ 勞工也不用害怕請喪假全勤會影響，只要注意喪假請假期限，以及�相關勞工婚喪假的規定，便能安心請喪假沒煩惱！ （一）勞基法喪假規定 1.勞基法喪假 關於喪假勞基法可參考第43條 「勞工因婚、喪、疾病或其他正當事由得請假；請假應給之假期及事假以外期間內工資給付之最低標準」。簡言之，勞工只要有正當理由就可以請假，雇主也不能有任何理由拒絕。 依據勞工請假規則第9條提到 「雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。」所以，請喪假薪水不會受影響，依舊可以領到薪水。 （二）勞工喪假請假規定 喪假請假記得要事前親自用口頭方式或書面陳述請假理由及具體日數，且雇主是有資格要求勞工提出證明文件的。 1.喪假有期限嗎、幾天內要請完？ 勞基法規定喪假 不含例假日 ，且 工資照給 。

，且 。 百日內請完喪假並無明確法源，而是依據民俗而生的實務做法。 2.請喪假需要提出什麼證明？ 請喪假證明記得要附上訃文或死亡證明書等相關文件。

記得於假單上的 「請假事由欄」註明過世親人的稱謂以及過世日期。 3.喪假可以分次請嗎？ 勞工可以分次請喪假，但每次請假都要至少半天。 （二）公務員請喪假規定 1.請喪假期限 喪假期限規定必須在死亡日的100天內請完，且不會扣除例假日。 2.請喪假證明 應檢具訃文或死亡證明書申請，如��無法顯示為親屬關係者，應該另附戶籍等相關可證明文件。 3.請喪假規定 公務員喪假可以分次請喪假，但每次請假以「時」為單位請假。

申請繼父母或配偶的繼父母死亡的喪假必須是以下2個條件之1：

① 這名公教人員或其配偶在成年前，就受這位繼父母扶養。

② 這名公務人員與繼父母死亡前仍有住在一起才能申請。 4.喪假津貼 眷屬喪葬津貼

公教人員及工友的父母、配偶及子女（限20歲以下未婚者）如果死亡，可以申請這項津貼。

眷屬喪葬津貼

有參加公教人員保險的公務人員，其父母、配偶及未滿25歲的子女如果死亡，可以申請這項津貼。 （三）教師請喪假規定 1.喪假期限 喪假期限規定必須在死亡日的100天內請完，且不會扣除例假日。 2.請喪假證明 應檢具訃文或死亡證明書申請，如無法顯示為親屬關係者，應該另附戶籍等相關可證明文件。 3.請喪假規定 公務員喪假可以分次請喪假，但每次請假以「時」為單位請假。

申請繼父母或配偶的繼父母死亡的喪假必須是以下2個條件之1：

➀ 這名公教人員或其配偶在成年前，就受這位繼父母扶養。

➁ 這名公務人員與繼父母死亡前仍有住在一起才能申請。

（四）喪假沒請完可以折現嗎？ 喪假的目的是希望可以讓員工在失去親人之際可以好好休息，如果喪假沒有請完是不能像特休一樣折現的！！ 雇主也必須注意，沒有員工同意，不能任意讓喪假折��現。

三、如果雇主不給請喪假怎麼辦？ 雖然有明確規定指出喪假不能不給請，但如果仍碰上雇主堅持不給請或是希望勞工用特休請的狀況時，該怎麼辦呢？有什麼方法可以保障自己的權利？ 1.勞工申訴管道 當遇上請假卡關時，勞工可以先向內部機關溝通，如人資或內部機關反映。但如果真的溝通不成，便可以向勞工局或勞動局反應，而雇主便有可能會被罰緩。 2.雇主罰款金額 勞基法第43條保障勞工有請假的權利，如果雇主堅持不給請、扣錢或是給假天數不合法，都有可能要罰上2萬元至100萬元。 親人離世是最感傷的事之一，當遇上有喪假的需求時，別害怕請假會被拒絕，好好把握權利請假，恢復心情並重新振作。以上為喪假的相關內容，希望有帶給你幫助，如果你喜歡我們的文章，歡迎分享！