logo

首頁 / 勞資爭議 / 資遣

謀職假怎麼請？大億麗緻251名資遣員工都這樣跟老闆談！ - 法律010

資遣
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-12-25 更新

謀職假怎麼請？大億麗緻251名資遣員工都這樣跟老闆談！

謀職假是被資遣勞工擁有的其中一項權利，但謀職假有幾天？請謀職假薪水會有影響嗎？謀職假計算感覺很複雜，如果雇主要求我提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？放心，關於資遣謀職假的種種，讓律師舉例介紹給你聽！

目錄

一、關於資遣謀職假

(一) 謀職假規定


關於勞基法謀職假的規範列在第16條：勞工於接到前項預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過二日之工作時間，請假期間之工資照給。

似懂非懂？沒關係！下列將一一解釋內容給你聽。

(二) 謀職假是什麼？

當雇主決定要資遣勞工、設定好資遣日期，並依法告知勞工後，在勞工離職前這段期間（通稱「資遣預告期」）享有「上班時段請假外出面試、找工作」的法定權益，目的是為了讓勞工在這段時間內快速找到其他工作機會，最好能無縫接軌，把失業空窗期降到最低，避免離職後面臨斷炊的經濟困境。

(三) 謀職假給薪嗎？

由於「資遣謀職假屬於法定給假」，即使在預告期間請假離開工作崗位，為了保障勞工，雇主仍必須照算謀職假薪水，也不能扣全勤獎金，如果雇主因此有惡意苛扣勞工薪資的情形都屬於違法行為。

Ｑ.那如果勞工沒有請謀職假，可以兌換成額外工資嗎？

Ａ.不行唷！就算勞工都沒有使用謀職假，也不能要求額外加成工資。

二、關於謀職假計算

有些民眾想問，萬一我的資遣預告期跟別人不一樣的話，謀職假天數會不會受到影響？

律師先告訴你謀職假有幾天，再舉例教你怎麼算、該從什麼時候開始算！

(一) 謀職假天數有幾天？


根據前段提到的勞基法謀職假規定，勞工在資遣預告期間請謀職假外出的時數，每星期不能超過2天的工作時間；預告期超過1星期，但第2星期不滿7天的部分，也一樣要給2日。

但如果勞工已經請完了1週2天的謀職假，卻還有需要繼續請假的話，就必須要拿自己的其他假別（特休、事假、病假等）來抵用，可別傻傻的放飛自我，一直請假被扣薪或無故未到變成曠職喔！

Ｑ.我年資久，資遣預告期比別人長，那謀職假最多幾天？

Ａ.基本上謀職假天數是依照週別計算，並沒有特別設定上限，資遣預告期長的勞工比預告期短的勞工有更多的謀職假是合理的，那如果預告期天數相當呢？

那就要看資遣預告期天數落在幾個週別囉！

(二) 資遣謀職假的計算方式？

舉例來說，假設A工作滿1年以上但未滿3年，資遣預告期有20天，那麼在只有週休二日，沒有額外國定假日的狀況下，可能出現以下幾種可能：

  1. 謀職假6天： 雇主週一預告，所以預告期從第1週的週二開始計算，20天後在第3週的週日結束，因為只有橫跨3週，每週2天，所以勞工會有6天的謀職假。
  2. 謀職假7天： 雇主週四預告，所以預告期從第1週的週五開始計算，20天後在第4週的週三結束，雖然橫跨4週，每週2天，但因為第1週只剩下週五1天上班日，所以那週就剩下1天的謀職假，所以總計勞工會有7天的謀職假。
  3. 謀職假8天： 雇主週三預告，所以預告期從第1週的週四開始計算，20天後在第4週的週二結束，橫跨4週，每週2天，所以總計勞工會有8天的謀職假。

★其他狀況：

  • 如果老闆給的預告期剩下不到1個星期，例如剩3個工作天，那還是比照1週來計算，勞工有2天謀職假。
  • 如果老闆給的預告期工作天數只剩1天，則勞工還是有1天的謀職假。
  • 如果老闆完全沒有給預告期天數，當天說完當天走，則勞工沒有謀職假。

聽起來好像有點虧，不過這點勞基法也想到了，除了特殊狀況以外（註一），只要老闆違法，沒有依照該有的資遣預告天數提前告知勞工，就必須加付「資遣預告工資」作為勞工的補償；如果雇主賴皮不願告知也不給付預告工資，勞工是有權提告的喔！

承上述例子：雇主資遣A，應該要20天前就告知A，但雇主叫A當天走，就必須給A這20天預告期的工資。

謀職假怎麼算？

三、關於謀職假證明

(一) 謀職假怎麼請？

目前在勞動基準法、施行細則及公開函釋中並無特別規定謀職假的請假方式，所以除了勞雇雙方有特別約定之外，大部分的公司都是比照《勞工請假規則》第10條，以一般請假的方式辦理：


勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求
勞工提出有關證明文件。

(二) 公司要求提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？

雖說公司普遍依照勞工請假規則辦理，也可以要求員工提供謀職假證明文件，但如果員工不想出示或真的沒有相關證明文件可以提供（例如對方是用電話通知面試時間，沒有紙本紀錄），那麼也可以跟公司協商。

基本上公司是「可以要求」但「不能強迫」，因為根據高雄市政府勞工局的解釋「勞動基準法未有規定一定要提出謀職假之證明，因為有時候外出找工作不見得就會有面試的機會，而且，招募的公司也沒有義務要特別出具證明」，而為了避免勞資紛爭，律師是建議老闆們不用太過刁難，畢竟該名員工離職已成定局，每週只有2天的謀職假加上找工作又不容易，給人一點方便其實也無妨。

但如果勞雇當初有約定好要提供證明文件，那麼除了公司面試通知的信件、簡訊等，勞工也可以提供針對該公司特別設計的履歷、作品集等當作證明，就看雙方怎麼約定囉！

勞雇之間雖然是契約關係，但好歹相聚也是一場緣分，雇主依照規定資遣員工不僅少了觸法疑慮，省下後續麻煩，也能讓勞工好好轉身離開，畫下和平句點。（若企業若想避免勞資爭議，也可以尋求法律顧問協助擬定公司制度或處理糾紛。）

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！

註一：如果勞工的行為觸犯了勞基法第12條規定的狀況，已經危害到雇主或公司的權益，那麼雇主可以不用遵守資遣預告的規定，當天請勞工離職也合法。

資遣
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
失業補助懶人包(上)─資格流程不求人一把罩，3筆錢看得到也拿得到
【失業補助懶人包】 補助金額及申請資格一把罩！
喪假天數別搞錯！最多可請15天，請錯小心會扣薪！
喪假天數別搞錯！律師：最多可請15天，請錯小心會扣薪！
離職預告期怎麼算？把握黃金4要點，算法超簡單！
離職預告期天數怎麼算？勞基法離職4要點，幫你合法離職！
勞基法家庭照顧假證明給什麼？律師教你防疫期間這樣請
請家庭照顧假需要什麼證明？律師教你勞基法規定！
資遣費必知公式大解密！幫你5分鐘快速算出權益！
資遣費計算公式大解密！5分鐘快速掌握資遣費怎麼算！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.