謀職假怎麼請？大億麗緻251名資遣員工都這樣跟老闆談！

謀職假是被資遣勞工擁有的其中一項權利，但謀職假有幾天？請謀職假薪水會有影響嗎？謀職假計算感覺很複雜，如果雇主要求我提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？放心，關於資遣謀職假的種種，讓律師舉例介紹給你聽！

一、關於資遣謀職假 (一) 謀職假規定 關於勞基法謀職假的規範列在第16條：勞工於接到前項預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過二日之工作時間，請假期間之工資照給。 似懂非懂？沒關係！下列將一一解釋內容給你聽。 (二) 謀職假是什麼？ 當雇主決定要資遣勞工、設定好資遣日期，並依法告知勞工後，在勞工離職前這段期間（通稱「資遣預告期」）享有「上班時段請假外出面試、找工作」的法定權益，目的是為了讓勞工在這段時間內快速找到其他工作機會，最好能無縫接軌，把失業空窗期降到最低，避免離職後面臨斷炊的經濟困境。 (三) 謀職假給薪嗎？ 由於「資遣謀職假屬於法定給假」，即使在預告期間請假離開工作崗位，為了保障勞工，雇主仍必須照算謀職假薪水，也不能扣全勤獎金，如果雇主因此有惡意苛扣勞工薪資的情形都屬於違法行為。 Ｑ.那如果勞工沒有請謀職假，可以兌換成額外工資嗎？ Ａ.不行唷！就算勞工都沒有使用謀職假，也不能要求額外加成工資。

三、關於謀職假證明 (一) 謀職假怎麼請？ 目前在勞動基準法、施行細則及公開函釋中並無特別規定謀職假的請假方式，所以除了勞雇雙方有特別約定之外，大部分的公司都是比照《勞工請假規則》第10條，以一般請假的方式辦理： 勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求 勞工提出有關證明文件。 (二) 公司要求提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？ 雖說公司普遍依照勞工請假規則辦理，也可以要求員工提供謀職假證明文件，但如果員工不想出示或真的沒有相關證明文件可以提供（例如對方是用電話通知面試時間，沒有紙本紀錄），那麼也可以跟公司協商。 基本上公司是「可以要求」但�「不能強迫」，因為根據高雄市政府勞工局的解釋「勞動基準法未有規定一定要提出謀職假之證明，因為有時候外出找工作不見得就會有面試的機會，而且，招募的公司也沒有義務要特別出具證明」，而為了避免勞資紛爭，律師是建議老闆們不用太過刁難，畢竟該名員工離職已成定局，每週只有2天的謀職假加上找工作又不容易，給人一點方便其實也無妨。 但如果勞雇當初有約定好要提供證明文件，那麼除了公司面試通知的信件、簡訊等，勞工也可以提供針對該公司特別設計的履歷、作品集等當作證明，就看雙方怎麼約定囉！ 勞雇之間雖然是契約關係，但好歹相聚也是一場緣分，雇主依照規定資遣員工不僅少了觸法疑慮，省下後續麻煩，也能讓勞工好好轉身離開，畫下和平句點。（若企業若想避免勞資爭議，也可以尋求法律顧問協助擬定公司制度或處理糾紛。） 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！