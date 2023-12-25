謀職假怎麼請？大億麗緻251名資遣員工都這樣跟老闆談！ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
謀職假是被資遣勞工擁有的其中一項權利，但謀職假有幾天？請謀職假薪水會有影響嗎？謀職假計算感覺很複雜，如果雇主要求我提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？放心，關於資遣謀職假的種種，讓律師舉例介紹給你聽！
一、關於資遣謀職假
(一) 謀職假規定
關於勞基法謀職假的規範列在第16條：勞工於接到前項預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過二日之工作時間，請假期間之工資照給。
似懂非懂？沒關係！下列將一一解釋內容給你聽。
(二) 謀職假是什麼？
當雇主決定要資遣勞工、設定好資遣日期，並依法告知勞工後，在勞工離職前這段期間（通稱「資遣預告期」）享有「上班時段請假外出面試、找工作」的法定權益，目的是為了讓勞工在這段時間內快速找到其他工作機會，最好能無縫接軌，把失業空窗期降到最低，避免離職後面臨斷炊的經濟困境。
(三) 謀職假給薪嗎？
由於「資遣謀職假屬於法定給假」，即使在預告期間請假離開工作崗位，為了保障勞工，雇主仍必須照算謀職假薪水，也不能扣全勤獎金，如果雇主因此有惡意苛扣勞工薪資的情形都屬於違法行為。
Ｑ.那如果勞工沒有請謀職假，可以兌換成額外工資嗎？
Ａ.不行唷！就算勞工都沒有使用謀職假，也不能要求額外加成工資。
二、關於謀職假計算
有些民眾想問，萬一我的資遣預告期跟別人不一樣的話，謀職假天數會不會受到影響？
律師先告訴你謀職假有幾天，再舉例教你怎麼算、該從什麼時候開始算！
(一) 謀職假天數有幾天？
根據前段提到的勞基法謀職假規定，勞工在資遣預告期間請謀職假外出的時數，每星期不能超過2天的工作時間；預告期超過1星期，但第2星期不滿7天的部分，也一樣要給2日。
但如果勞工已經請完了1週2天的謀職假，卻還有需要繼續請假的話，就必須要拿自己的其他假別（特休、事假、病假等）來抵用，可別傻傻的放飛自我，一直請假被扣薪或無故未到變成曠職喔！
Ｑ.我年資久，資遣預告期比別人長，那謀職假最多幾天？
Ａ.基本上謀職假天數是依照週別計算，並沒有特別設定上限，資遣預告期長的勞工比預告期短的勞工有更多的謀職假是合理的，那如果預告期天數相當呢？
那就要看資遣預告期天數落在幾個週別囉！
(二) 資遣謀職假的計算方式？
舉例來說，假設A工作滿1年以上但未滿3年，資遣預告期有20天，那麼在只有週休二日，沒有額外國定假日的狀況下，可能出現以下幾種可能：
- 謀職假6天： 雇主週一預告，所以預告期從第1週的週二開始計算，20天後在第3週的週日結束，因為只有橫跨3週，每週2天，所以勞工會有6天的謀職假。
- 謀職假7天： 雇主週四預告，所以預告期從第1週的週五開始計算，20天後在第4週的週三結束，雖然橫跨4週，每週2天，但因為第1週只剩下週五1天上班日，所以那週就剩下1天的謀職假，所以總計勞工會有7天的謀職假。
- 謀職假8天： 雇主週三預告，所以預告期從第1週的週四開始計算，20天後在第4週的週二結束，橫跨4週，每週2天，所以總計勞工會有8天的謀職假。
★其他狀況：
- 如果老闆給的預告期剩下不到1個星期，例如剩3個工作天，那還是比照1週來計算，勞工有2天謀職假。
- 如果老闆給的預告期工作天數只剩1天，則勞工還是有1天的謀職假。
- 如果老闆完全沒有給預告期天數，當天說完當天走，則勞工沒有謀職假。
聽起來好像有點虧，不過這點勞基法也想到了，除了特殊狀況以外（註一），只要老闆違法，沒有依照該有的資遣預告天數提前告知勞工，就必須加付「資遣預告工資」作為勞工的補償；如果雇主賴皮不願告知也不給付預告工資，勞工是有權提告的喔！
承上述例子：雇主資遣A，應該要20天前就告知A，但雇主叫A當天走，就必須給A這20天預告期的工資。
三、關於謀職假證明
(一) 謀職假怎麼請？
目前在勞動基準法、施行細則及公開函釋中並無特別規定謀職假的請假方式，所以除了勞雇雙方有特別約定之外，大部分的公司都是比照《勞工請假規則》第10條，以一般請假的方式辦理：
勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。但遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求
勞工提出有關證明文件。
(二) 公司要求提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？
雖說公司普遍依照勞工請假規則辦理，也可以要求員工提供謀職假證明文件，但如果員工不想出示或真的沒有相關證明文件可以提供（例如對方是用電話通知面試時間，沒有紙本紀錄），那麼也可以跟公司協商。
基本上公司是「可以要求」但�「不能強迫」，因為根據高雄市政府勞工局的解釋「勞動基準法未有規定一定要提出謀職假之證明，因為有時候外出找工作不見得就會有面試的機會，而且，招募的公司也沒有義務要特別出具證明」，而為了避免勞資紛爭，律師是建議老闆們不用太過刁難，畢竟該名員工離職已成定局，每週只有2天的謀職假加上找工作又不容易，給人一點方便其實也無妨。
但如果勞雇當初有約定好要提供證明文件，那麼除了公司面試通知的信件、簡訊等，勞工也可以提供針對該公司特別設計的履歷、作品集等當作證明，就看雙方怎麼約定囉！
勞雇之間雖然是契約關係，但好歹相聚也是一場緣分，雇主依照規定資遣員工不僅少了觸法疑慮，省下後續麻煩，也能讓勞工好好轉身離開，畫下和平句點。（若企業若想避免勞資爭議，也可以尋求法律顧問協助擬定公司制度或處理糾紛。）
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謀職假註解
註一：如果勞工的行為觸犯了勞基法第12條規定的狀況，已經危害到雇主或公司的權益，那麼雇主可以不用遵守資遣預告的規定，當天請勞工離職也合法。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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