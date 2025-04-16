資遣費英文為 severance pay ，是被公司開除時的一筆救助金，但不是所有失去工作的情況都能拿資遣費！本文中勞資律師將與你分享勞基法中的資遣規定、非自願離職資遣費算法與資遣費計算方式，幫您了解資遣費怎麼算！

一、資遣費計算新舊制差異 依照勞基法，當雇主終止與勞工的勞動契約時，雇主必須應依法給付勞工資遣費，讓勞工可以因為資遣費而暫緩被資遣的經濟壓力。 不過資遣費算法在2005年7月1日勞工退休金條例施行後，開始有了新、舊制的差異，算法也有所不同。關於具體資遣費如何計算，我們將在以下內容與你細述。 （一）資遣費跟遣散費一樣嗎？ 資遣費與遣散費這2者相似的詞是一樣的東西，只是台灣習慣用前者，而港澳則是習慣用後者，所以如果有時候搜尋資遣費時，看到遣散費怎麼算或是遣散費試算等內容時，不用感到質疑，兩者是一樣的意思！ （二）資遣費新舊制差別 資遣費及公司退休金可以同時領嗎 舊制下只能資遣費與退休金擇1領，新制則是可以同時領。 新舊制資遣費差別 舊制資遣費請領金額無上限，而新制則有 6個月平均工資 為上限。

為上限。 舊制 未滿1個月以1個月計 ，而新制則是 計算到職天數 。

，而新制則是 。 舊制1年有1個月平均工資的資遣費，而新制則是1年有半個月平均工資的資遣費。 新舊制資遣費算法 工作年資 舊制資遣費算法

新制資遣費算法 計算方式 每繼續工作滿1年，發給1個月平均工資的資��遣費 每滿1年發給0.5個月平均工資的資遣費，且以發給6個月平均工資為限 未滿1年 以比例計算給資遣費 依照比例計算給資遣費 未滿1個月 以1個月計 計算天數

二、勞基法規定的資遣費怎麼計算？ 勞工可以上勞動部的網站查詢資遣費試算表，幫助自己計算資遣費時可以更精準；資遣費試算表只需要填上你的到職日、離職日、公司的行業別及「月平均工資」即可。不過資遣費計算excel列公式或簡單在家試算看看也可以，以下將示範資遣費怎麼算！ （一）勞工資遣費試算 新制資遣費對象 只要勞工在2005年7月1日後「改選新制」、「初次就業」、「離職再受僱」或是「受僱於2005年7月1日以後才指定適用勞基法的單位」，都適用新制資遣費。 新制資遣費算法 每滿1年：發1/2個月的工資

未滿1年：以比例計算

以6個月平均工資為上限 公式：平均工資×1/2×年資+平均工資x1/2x未滿1年的年資經比例計算 勞工資遣費試算 阿明從2025/07/01開始工作，離職後工作年資共13個月（1年又1個月），經計算平均工資是32,000元，試問資遣費如何計算？ 資遣費試算即為：32,000元1/21+32,000元1/21/12=17,333元 要跟各位讀者提醒的是，大家可能會在其他網站上發現有些比例算法是用「360天」來算的而不是用「12個月」，但事實上2種算法意義是一樣的，只是計算基數不一樣喔！ （二）資遣費平均工資試算教學 「勞動基準法第2條第4款」指出：平均工資就是計算事由發生的當天前6個月內所得工資總額除以該期間的總日數所得金額。 簡言之，平均工資為：工作期間總所得（包含每月薪水、津貼加給、加班費以及獎金）÷ 工作期間總日數。 公式：平均工資＝日平均工資（所得工資額÷總日數）×每月平均日數（總日數÷總月數＝每月平均日數） 針對工作滿6個月的人，平均工資計算方法舉例： 阿明從2025/07/01開始工作，但因為被資遣的理由，於2026/09/01結束工作；阿明薪水前3個月為30,000元，之後調漲為32,000元，且都沒有領額外的錢。 他的平均工資因為一樣，即可以是6個月所得工資總額÷6個月 2026/03/01到2026/08/31這6個月的全部工資（即32,000元乘以6）除以6個月。 32,000元 × 6 ÷ 6 = 32000 針對工作未滿6個月的人，平均工資計算方法舉例： 阿明從2025/07/01開始工作，但因為被資遣的理由，於2025/11/01結束工作；而阿明薪水前3個月為30,000元，之後調漲為32,000元，且都沒有領額外的錢。 他的平均工資即是： 日平均工資：所得工資額÷總日數＝(30,000元×3＋32000) ÷(31+31+30+31) ≒992元 每月平均日數：總日數÷總月數＝(31+31+30+31) ÷4≒31 平均工資：日平均工資×每月平均日數＝992元×31=30,752 如果工資是按工作日數、時數或論件計算的人，如果依照上述方式計算的平均工資�，少於工作期間內工資總額除以實際工作日數所得金額的60%，便以60%計算。

三、哪些情況可以領資遣費？ 勞動基準法資遣費不是每個情況被資遣皆能領，文末我們將分享具體可領的情況。另外，資遣費發放依勞動基準法第78條規定雇主應該在終止勞動契約30日內發給勞工資遣費」，如果沒有依法定計算標準或期限發給，將處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。 （一）非自願離職資遣費 勞基法第17條規定：「雇主開除員工的時候原則上都要付資遣費，例外像是重大違約的情形才可以不付資遣費。」勞工只要是非自願離職皆可以領資遣費，然而自願離職資遣費不可領。 但根據勞基法第14條所述，如果有遇到雇主不合理對待，如不給薪或是實行暴力及重大侮辱等，勞工在提出相關證明後，可以沒有預告期離職，以及合法要求資遣費。 （二）試用期可領資遣費費嗎？ 試用期契約仍屬於不定期契約，如果試用期期間被公司以不適任理由請求走人，工作如未滿3個月資遣費仍可以依法要求雇主給

這邊很有一個迷思需要特別澄清，如果簽約當下約定放棄資遣費，這件事本身是無效的。因為此時勞工對雇主的資遣費請求權「還沒有發生」，無法預先拋棄，因此事先拋棄資遣費的約定不成立。 （三）計時人員有資遣費嗎？ 計時人員包含全時時薪制勞工以及部分工時時薪制勞工（就是工讀生），這兩者都是簽訂不定期契約，所以計時人員及工讀生資遣費都是可以領資遣費的，不會因為不是領月薪而有所差別！！ （四）公司倒閉還拿得到資遣費嗎？ 如果遇到公司倒閉也不用擔心！勞基法第28條定有「積欠工資墊償基金」制度，當遇到公司倒閉、宣告破產而有積欠工資、退休金或資遣費情況時，可以先向勞保局申請由該基金先行墊付，再請勞保局向雇主追償。 （五）強制退休資遣費 根據勞動基準法第54條規定：「只有年滿65歲及有身心障礙而不適工作時，雇主才能強制退休」。只要你沒有符合這2點，雇主便沒有理由資遣你！但要是你符合這2點，且被雇主要求強制退休時，這時就是依照退休辦理，而不是資遣。 遇到非法資遣時，記得千萬不能簽離職單，可以取得雇主終止勞動契約的事實及理由及相關對自己有利的證據，對雇主提告，爭取權利。 被資遣不好受，但該有的權益還是要掌握！希望這篇關於資遣費計算的內容，可以給予您幫助，如果你喜歡我們的文章，歡迎分享！想看更多「勞資爭議」文章，也歡迎點擊下方按鈕查看。