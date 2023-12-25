奴性發作自願加班有加班費嗎？公司有沒有設立加班申請制度對我有什麼影響？ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
你是自願加班的狂熱份子嗎？在職場上奴性堅強的人比比皆是，像是新進員工為了快速上手，自願加班或早到閱讀資料、報表；也看過為了衝業績、做成果求上位，在辦公室挑燈夜戰到天明，自願加班卻沒有遞出加班申請的拼命三郎；但也許占最多比例的，是被強迫留下來的員工，例如：同事主管沒有走，不敢跑在前頭；下班前老闆向你招招手說：「簡單開個會，5分鐘就好」；當然還有一定少不了的幫豬隊友及主管擦屁股，血淚交織迎接午夜… 不論職場菜鳥或老鳥、無論是不是自願加班，只要提到心酸處，淚水自然擦不乾，但你有領過加班費嗎？律師這篇文將為您解惑。
一、員工加班可以領加班費嗎？
答案：可以！依照勞基法規定，只要有加班就可以領加班費！
根據勞基法第24條（註一）規定，只要雇主在正常工作時間以外，延長勞工的工作時間，就應該依照延長的時間給予「加班費」。例如：延長工作2小時，就要加給正常工資的3分之1；再延長2小時，就要多給3分之2。
(一) 那自願加班也可以領加班費嗎？
根據上述勞基法的規定，「雇主延長」勞工的工作要付加班費，但假如今天是「勞工自主延長」自己的工作時間呢？比如像上面提到，年輕優秀的新進員工自願加班、早到，或為了準時完成工作自願留下來加班，這樣可不可以領加班費？
這個問題的答案要看你的雇主（公司）有沒有設立「加班申請制度」囉！
二、什麼是加班申請制？
有些公司在勞動契約或工作規則裡，會規定勞工如果想要加班，必須提出加班申請書，經過雇主的同意、審核之後才可以加班。在有加班申請制的情況下，原則上要填寫加班申請書、經審核通過後的加班，才能領加班費；如果沒填、自願留下來的部分，雇主可以不付加班費！
(一) 出現加班申請制的原因？
勞基法規定的是加班要經過勞工「同意」，而不是勞工可以主動要求加班，假如讓勞工可以單方面自願加班、強領加班費，對雇主並不公平。
也就��是說，勞工沒有「加班權」，只有加班的「同意權」，不想加可以不加。（註二）
(二) 加班申請制的小提醒！
要特別注意的是，我國的主管機關與法院有時候也認為，在加班申請制之下：雖然員工沒填加班申請書，但只要有加班的事實，就可以領加班費。
像是勞動部表示「如果勞工自主加班，雇主也沒有反對或是做預防措施，那麼仍應依照勞基法給付工資。」（註三）；高等法院高雄分院98年度勞上字第4號民事判決表示「如果真的有加班，不因為沒有事先取得主管的書面核准而喪失申領加班費之權利，不過勞工要證明加班真的有工作上的需要。」
三、如果公司沒有設立加班申請制度呢？
答案：那麼只要有加班的事實，雇主就應該給付加班費。
例如：A擔任卡車司機，時常需要運送桶裝氣體，每天的駕車時數都會超過基本工時的8小時，但勞動契約、工作規則裡都沒有加班的規定，雇主只會偶爾多付錢當作彌補。法官認為，遍查契約找不到加班獎勵的規定，難以想像勞工會自主加班，如果還要求勞工要提出申請，對勞工太不公平，因此判決雇主要付加班費。（註四）
總而言之，如果員工希望自己的付出是有收穫的，不論是否為自願加班，行動前先看看公司契約、規則有沒有加班申請制度，有的話先依照規定申請加班再開始工作。雖然有些判決跟勞動局認為不申請也可以請領取加班費，但盡量不要冒法律風險，避免引發勞資糾紛；如果公司沒有加班申請制度，那麼記得填好出勤紀錄，萬一雇主不願支付加班費，才有依據提告。
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自願加班註解
註一：雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資，依下列標準加給：
一、延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上。
二、再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。
三、依第三十二條第四項規定，延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。雇主使勞工於第三十六條所定休息日工作，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。
註二：參考高等法院高雄分院103年度勞上易字第30號民事判決、高等法院101年度勞上易字第6號民事判決。
註三：96年勞動2字第0960062674號書函
註四：參考高等法院臺中分院102年度勞上字第30號民事判決
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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