logo

首頁 / 勞資爭議 / 加班

奴性發作自願加班有加班費嗎？公司有沒有設立加班申請制度對我有什麼影響？ - 法律010

加班
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-12-25 更新

奴性發作自願加班有加班費嗎？公司有沒有設立加班申請制度對我有什麼影響？

你是自願加班的狂熱份子嗎？在職場上奴性堅強的人比比皆是，像是新進員工為了快速上手，自願加班或早到閱讀資料、報表；也看過為了衝業績、做成果求上位，在辦公室挑燈夜戰到天明，自願加班卻沒有遞出加班申請的拼命三郎；但也許占最多比例的，是被強迫留下來的員工，例如：同事主管沒有走，不敢跑在前頭；下班前老闆向你招招手說：「簡單開個會，5分鐘就好」；當然還有一定少不了的幫豬隊友及主管擦屁股，血淚交織迎接午夜… 不論職場菜鳥或老鳥、無論是不是自願加班，只要提到心酸處，淚水自然擦不乾，但你有領過加班費嗎？律師這篇文將為您解惑。

目錄

一、員工加班可以領加班費嗎？

答案：可以！依照勞基法規定，只要有加班就可以領加班費！

根據勞基法第24條（註一）規定，只要雇主在正常工作時間以外，延長勞工的工作時間，就應該依照延長的時間給予「加班費」。例如：延長工作2小時，就要加給正常工資的3分之1；再延長2小時，就要多給3分之2。

(一) 那自願加班也可以領加班費嗎？

根據上述勞基法的規定，「雇主延長」勞工的工作要付加班費，但假如今天是「勞工自主延長」自己的工作時間呢？比如像上面提到，年輕優秀的新進員工自願加班、早到，或為了準時完成工作自願留下來加班，這樣可不可以領加班費？


這個問題的答案要看你的雇主（公司）有沒有設立「加班申請制度」囉！

那自願加班也可以領加班費嗎？

二、什麼是加班申請制？

有些公司在勞動契約或工作規則裡，會規定勞工如果想要加班，必須提出加班申請書，經過雇主的同意、審核之後才可以加班。在有加班申請制的情況下，原則上要填寫加班申請書、經審核通過後的加班，才能領加班費；如果沒填、自願留下來的部分，雇主可以不付加班費！

(一) 出現加班申請制的原因？

勞基法規定的是加班要經過勞工「同意」，而不是勞工可以主動要求加班，假如讓勞工可以單方面自願加班、強領加班費，對雇主並不公平。

也就是說，勞工沒有「加班權」，只有加班的「同意權」，不想加可以不加。（註二）

(二) 加班申請制的小提醒！

要特別注意的是，我國的主管機關與法院有時候也認為，在加班申請制之下：雖然員工沒填加班申請書，但只要有加班的事實，就可以領加班費

像是勞動部表示「如果勞工自主加班，雇主也沒有反對或是做預防措施，那麼仍應依照勞基法給付工資。」（註三）；高等法院高雄分院98年度勞上字第4號民事判決表示「如果真的有加班，不因為沒有事先取得主管的書面核准而喪失申領加班費之權利，不過勞工要證明加班真的有工作上的需要。」

三、如果公司沒有設立加班申請制度呢？

答案：那麼只要有加班的事實，雇主就應該給付加班費。

例如：A擔任卡車司機，時常需要運送桶裝氣體，每天的駕車時數都會超過基本工時的8小時，但勞動契約、工作規則裡都沒有加班的規定，雇主只會偶爾多付錢當作彌補。法官認為，遍查契約找不到加班獎勵的規定，難以想像勞工會自主加班，如果還要求勞工要提出申請，對勞工太不公平，因此判決雇主要付加班費。（註四）

總而言之，如果員工希望自己的付出是有收穫的，不論是否為自願加班，行動前先看看公司契約、規則有沒有加班申請制度，有的話先依照規定申請加班再開始工作。雖然有些判決跟勞動局認為不申請也可以請領取加班費，但盡量不要冒法律風險，避免引發勞資糾紛；如果公司沒有加班申請制度，那麼記得填好出勤紀錄，萬一雇主不願支付加班費，才有依據提告。

如果公司沒有設立加班申請制度呢？

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！

註一：雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資，依下列標準加給： 一、延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上。 二、再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。 三、依第三十二條第四項規定，延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。雇主使勞工於第三十六條所定休息日工作，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。

註二：參考高等法院高雄分院103年度勞上易字第30號民事判決、高等法院101年度勞上易字第6號民事判決。

註三：96年勞動2字第0960062674號書函

註四：參考高等法院臺中分院102年度勞上字第30號民事判決

加班
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
失業補助懶人包(上)─資格流程不求人一把罩，3筆錢看得到也拿得到
【失業補助懶人包】 補助金額及申請資格一把罩！
喪假天數別搞錯！最多可請15天，請錯小心會扣薪！
喪假天數別搞錯！律師：最多可請15天，請錯小心會扣薪！
離職預告期怎麼算？把握黃金4要點，算法超簡單！
離職預告期天數怎麼算？勞基法離職4要點，幫你合法離職！
勞基法家庭照顧假證明給什麼？律師教你防疫期間這樣請
請家庭照顧假需要什麼證明？律師教你勞基法規定！
資遣費必知公式大解密！幫你5分鐘快速算出權益！
資遣費計算公式大解密！5分鐘快速掌握資遣費怎麼算！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.