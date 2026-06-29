一、三節獎金的三節是哪三節？

其實這類問題，律師的職業生涯中很常遇到民眾諮詢：

「什麼是三節獎金？它是我薪水裡的一部分嗎？」

「三節獎金是哪三節？兒童萬聖耶誕節嗎？」

「三節禮金哪三節？雇主沒發有違法嗎？」

（一）三節獎金是哪三節？

一般來說，三節禮金是指農曆春節獎金、端午節獎金、與中秋節禮金。雇主會選在這個特別的日子，發禮金給員工開心過節，屬於員工福利的一環。

但其實就算你們公司訂三節叫「兒童節」、「萬聖節」與「聖誕節」也沒關係，重點並不是在「三節哪三節」，而是在會挑三個節日「發禮金」。

（二）勞基法有規定要發三節獎金嗎？

能夠被歸類為薪水的錢錢才是勞基法所保障的工資。所以要先來看看勞動基準法怎麼定義我們的薪水：

薪水是指勞工因工作而獲得的報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與均屬於工資。

單純從勞動基準法觀察，似乎沒辦法確定三節獎金屬不屬於工資的一環。我們再來看看勞動基準法施行細則第10條怎麼說：

本法第2條第3款所稱「其他任何名義的經常性給與」是指左列各款以外的給與。 三、春節、端午節、中秋節給與的節金。

有沒有讀者看到這邊先在歡呼「三節獎金受勞基法保障！」的？

如果讀者現在很嗨的話，筆者要跟各位讀者說個不幸的消息，因為�勞基法施行細則第10條是說「各款以外的給與」。

所以那個「以外」代表的是春節、端午節與中秋節的三節獎金不算固定應給付的工資，也就是說勞基法三節獎金規定是「沒有硬性要求雇主一定要給」。

但是我們只說不受勞基法保障，不代表三節獎金不受契約保障。

簡單來說，如果雇主跟勞工在勞動契約中約定將三節獎金當薪資的一部分，雇主就不能片面停止發放，否則會因為違反契約條款對勞工負損害賠償責任。

因此筆者知道很多讀者都沒那麼認真在看勞動契約條款，但為了自己的錢錢著想，下次還是要記得多花一點時間看看自己的勞動契約喔！