通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！ - 法律010
雷皓明律師
2026-09-11 更新
通緝怎麼查詢？犯什麼罪會被通緝？通緝犯是犯人嗎？如何在內政部警政署通緝網站找通緝犯名單及照片？為什麼即使進行通緝犯查詢，也不會有完整通緝犯名單？本文中律師將詳述「通緝」的相關法律常識，如果還有問題，可以使用文末的免費法律諮詢服務。
一、通緝是什麼？犯什麼罪會被通緝？
查通緝犯的理由很多，可能因為害怕遇��到通緝犯，也可能因為害怕自己就是通緝犯，這時透過通緝犯名單查詢照片及資料便可進行確認。「通緝」一詞聽來便讓人害怕，可能因為過往對「通緝犯」的想像多停留在電影或電視畫面裡的兇惡罪犯，以為被通緝者多半十惡不赦，但真是如此嗎？
其實台灣通緝犯名單除了有涉及重大刑事案件的，也包含一般刑事案件的通緝犯，當涉及刑事案件時，一不注意就有可能會被通緝。
（一）通緝是什麼？
「通緝」就是將逃亡或藏匿的被告資訊，通知給附近的檢察官、司法警察機關，甚至公告讓大家知道，希望可以讓逃亡或藏匿的被告能盡快被逮補，以到案說明，或接受法律制裁。
（二）什麼情況會被通緝？
1.欠錢會被通緝嗎？
有些人會疑惑欠銀行錢會被通緝嗎？欠卡債會被通緝嗎？欠錢及欠卡債皆屬於民事案件，並不涉及犯罪，只有涉及犯罪的刑事案件，才有可能會被通緝。
- 另外犯罪嫌疑人並非被告，不會成為通緝犯。
2.被告後會立刻被通緝嗎？
依刑事訴訟法第84條規定：「被告逃亡或藏匿者得通緝之。」
- 基本上不會立刻通緝，法院會先給被告2次機會。
- 第1次審判長或檢察官會先開具「傳票」給被告，如果無回應會在第二次開「拘票」來拘提被告，再沒有回應，便會交由警察執行通緝。
- 以上流程跑完後，如果都遲遲沒有收到被告的回應，便會被認為是逃亡或藏匿，而被通緝。
二、通緝犯資料查詢
查詢通緝犯的方式會因為類型不同而有所差異，而��台灣的通緝名單也會依照刑事案件不同，進行分類。
「內政部警政署全球資訊網」是主要的通緝查詢系統，裡面分為 「外逃通緝犯」、「重要緊急通緝犯」、「重大事件通緝犯」以及「一般刑事事件通緝犯」，前面兩者為公開內容，後者則是需要手動填入資料搜尋。
（一）通緝犯查詢
1.外逃與緊急通緝犯
「外逃通緝犯」與「重要緊急通緝犯」屬於矚目型案件，意思就是受社會關注的重大案件，因此被通緝者的重要內容在網站上是公開的，除了會標明清楚個人特徵外，也有通緝犯的照片以及個人資料。
「外逃通緝犯」
- 通緝對象主要為「法務部調查局」 偵辦涉嫌貪污、經濟犯罪、毒品、槍械、組織犯罪、洗錢及其他重大事項
- 潛逃至別的國家的通緝犯。
「重要緊急通緝犯」 通緝對象主要針對「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」通報範圍，並且有加強查緝必要的通緝犯。
2.重大事件、一般刑事通緝犯查詢
想要查詢一般通緝犯的話，請於通緝查詢系統裡的分類選擇 「重大事件通緝犯」 或是 「一般刑事事件通緝犯」，而查詢到的資料也只會有發佈通緝的機關而已。
「重大事件通緝犯」
- 以各檢察官機關發布通緝者為限。
- 刑事案件為判處1年以上的人，如放火燒燬建物、妨害性自主罪、殺人、教唆殺人、殺人未遂等⋯⋯
「一般刑事事件通緝犯」 對象主要為各檢察機關以及各法院發布通緝的所有通緝犯。
通緝犯查詢方法 查詢時輸入欲查詢人的「正確姓名」還有「身分證號碼」。姓名與身分證號碼皆需要正確，才能查詢；因此找房客或員工時，務必確認身分證上面的內容是否正確，以備不時之需。
通緝犯資料更新 通緝犯資料與通緝機關會因為更新時間而有落差，故網站上資訊不一定100%正確。
（二）檢舉通緝犯有多少獎金？
如果協助警方通緝犯逮捕的相關事宜，是有獎金可以領的。
1. 檢舉方法
- 提供線索者，可以用書面記載自己資料及欲檢舉內容。（記得簽名）
- 如果緊急，也可撥打110、自動電話或警用電話，用口頭方式報案。
- 如果不願意用真實姓名，也可以選擇化名或是用代號。
- 警察機關不可以洩漏檢舉民眾的身份以及資料，如果違反，不論是故意或過失都將會嚴格依照法辦理。
2.檢舉獎勵
|檢舉通緝犯獎金內容
|提供犯罪線索內容
|特殊重大刑案獎金
|重大刑案獎金
|一般刑案獎金
|提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據
|新臺幣3-20萬元
|新臺幣1-10萬元
|新臺幣5千-2萬元
|提供犯罪直接證據
|新臺幣2-10萬元
|新臺幣1-6萬元
|新臺�幣3千-1萬元
|提供嫌犯姓名或住址
|新臺幣1-6萬元
|新臺幣5千-2萬元
|新臺幣2-8千元
|提供犯罪間接證據
|新臺幣5千-4萬元
|新臺幣3千-2萬元
|新臺幣1-6千元
- 如果民眾是逮捕現行犯送交警察機關或協助逮捕到逃犯者的話，依案情及實際狀況，將核發獎金新臺幣1~20萬元。
- 如果不願接受獎金，將依據民眾的身份、事蹟及意願給予獎章、榮譽章、獎狀或其他獎勵。
- 如果遇到不願意提供真實身份的民眾，將只核發獎金與獎品外，不另外發獎章、榮譽章及獎狀。
三、如何辦理撤銷通緝？
根據上述所言，當涉及刑事案件時，不論案件重與否，只要拘提未到（代表已經共2次未回應檢察官），「通緝」便會找上身。
但是如果真的不是故意的，卻仍被地檢署通緝怎麼辦？
（一）被通緝的解決方法
-
被告可以自行到通緝的地檢署法警室報到，承辦或內勤的檢察官將進行訊問，也可以聘請專業律師一起接受偵訊，維護自身權益。
-
檢察官會進一步了解原因，如果真的是不小心的原因，如沒收到傳票，或是認爲不需要羈押，檢察官便有可能依法撤銷通緝，原告也請記得拿「歸案證明」。
-
因為撤銷通緝需要時間，建議「歸案證明」都要帶在身上至少1至2週，萬一遇到臨檢，就可以證明已經被撤銷通緝，避免被抓。
以上為通緝的相關內容，希望可以給予幫助，如果喜歡我們的文章，歡迎您分享！
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！