通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

一、通緝是什麼？犯什麼罪會被通緝？

查通緝犯的理由很多，可能因為害怕遇��到通緝犯，也可能因為害怕自己就是通緝犯，這時透過通緝犯名單查詢照片及資料便可進行確認。「通緝」一詞聽來便讓人害怕，可能因為過往對「通緝犯」的想像多停留在電影或電視畫面裡的兇惡罪犯，以為被通緝者多半十惡不赦，但真是如此嗎？

其實台灣通緝犯名單除了有涉及重大刑事案件的，也包含一般刑事案件的通緝犯，當涉及刑事案件時，一不注意就有可能會被通緝。

（一）通緝是什麼？

「通緝」就是將逃亡或藏匿的被告資訊，通知給附近的檢察官、司法警察機關，甚至公告讓大家知道，希望可以讓逃亡或藏匿的被告能盡快被逮補，以到案說明，或接受法律制裁。

（二）什麼情況會被通緝？

1.欠錢會被通緝嗎？

有些人會疑惑欠銀行錢會被通緝嗎？欠卡債會被通緝嗎？欠錢及欠卡債皆屬於民事案件，並不涉及犯罪，只有涉及犯罪的刑事案件，才有可能會被通緝。

另外犯罪嫌疑人並非被告，不會成為通緝犯。

2.被告後會立刻被通緝嗎？

依刑事訴訟法第84條規定：「被告逃亡或藏匿者得通緝之。」