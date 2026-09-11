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通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！ - 法律010

通緝
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-09-11 更新

通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！

通緝怎麼查詢？犯什麼罪會被通緝？通緝犯是犯人嗎？如何在內政部警政署通緝網站找通緝犯名單及照片？為什麼即使進行通緝犯查詢，也不會有完整通緝犯名單？本文中律師將詳述「通緝」的相關法律常識，如果還有問題，可以使用文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、通緝是什麼？犯什麼罪會被通緝？

查通緝犯的理由很多，可能因為害怕遇到通緝犯，也可能因為害怕自己就是通緝犯，這時透過通緝犯名單查詢照片及資料便可進行確認。「通緝」一詞聽來便讓人害怕，可能因為過往對「通緝犯」的想像多停留在電影或電視畫面裡的兇惡罪犯，以為被通緝者多半十惡不赦，但真是如此嗎？


其實台灣通緝犯名單除了有涉及重大刑事案件的，也包含一般刑事案件的通緝犯，當涉及刑事案件時，一不注意就有可能會被通緝。

（一）通緝是什麼？

「通緝」就是將逃亡或藏匿的被告資訊，通知給附近的檢察官、司法警察機關，甚至公告讓大家知道，希望可以讓逃亡或藏匿的被告能盡快被逮補，以到案說明，或接受法律制裁。

（二）什麼情況會被通緝？

1.欠錢會被通緝嗎？

有些人會疑惑欠銀行錢會被通緝嗎？欠卡債會被通緝嗎？欠錢及欠卡債皆屬於民事案件，並不涉及犯罪，只有涉及犯罪的刑事案件，才有可能會被通緝。

  • 另外犯罪嫌疑人並非被告，不會成為通緝犯。

2.被告後會立刻被通緝嗎？

依刑事訴訟法第84條規定：「被告逃亡或藏匿者得通緝之。」

  • 基本上不會立刻通緝，法院會先給被告2次機會。
  • 第1次審判長或檢察官會先開具「傳票」給被告，如果無回應會在第二次開「拘票」來拘提被告，再沒有回應，便會交由警察執行通緝。
  • 以上流程跑完後，如果都遲遲沒有收到被告的回應，便會被認為是逃亡或藏匿，而被通緝。

二、通緝犯資料查詢

查詢通緝犯的方式會因為類型不同而有所差異，而台灣的通緝名單也會依照刑事案件不同，進行分類。

通緝犯資料查詢

「內政部警政署全球資訊網」是主要的通緝查詢系統，裡面分為 「外逃通緝犯」、「重要緊急通緝犯」、「重大事件通緝犯」以及「一般刑事事件通緝犯」，前面兩者為公開內容，後者則是需要手動填入資料搜尋。

（一）通緝犯查詢

1.外逃與緊急通緝犯

「外逃通緝犯」與「重要緊急通緝犯」屬於矚目型案件，意思就是受社會關注的重大案件，因此被通緝者的重要內容在網站上是公開的，除了會標明清楚個人特徵外，也有通緝犯的照片以及個人資料。

「外逃通緝犯」

  • 通緝對象主要為「法務部調查局」 偵辦涉嫌貪污、經濟犯罪、毒品、槍械、組織犯罪、洗錢及其他重大事項
  • 潛逃至別的國家的通緝犯。

「重要緊急通緝犯」 通緝對象主要針對「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」通報範圍，並且有加強查緝必要的通緝犯。

2.重大事件、一般刑事通緝犯查詢

想要查詢一般通緝犯的話，請於通緝查詢系統裡的分類選擇 「重大事件通緝犯」 或是 「一般刑事事件通緝犯」，而查詢到的資料也只會有發佈通緝的機關而已。

「重大事件通緝犯」

  • 以各檢察官機關發布通緝者為限
  • 刑事案件為判處1年以上的人，如放火燒燬建物、妨害性自主罪、殺人、教唆殺人、殺人未遂等⋯⋯

「一般刑事事件通緝犯」 對象主要為各檢察機關以及各法院發布通緝的所有通緝犯

通緝犯查詢方法 查詢時輸入欲查詢人的「正確姓名」還有「身分證號碼」。姓名與身分證號碼皆需要正確，才能查詢；因此找房客或員工時，務必確認身分證上面的內容是否正確，以備不時之需。

通緝犯資料更新 通緝犯資料與通緝機關會因為更新時間而有落差，故網站上資訊不一定100%正確。

（二）檢舉通緝犯有多少獎金？

如果協助警方通緝犯逮捕的相關事宜，是有獎金可以領的。

1. 檢舉方法

通緝犯檢舉方法

  • 提供線索者，可以用書面記載自己資料及欲檢舉內容。（記得簽名）
  • 如果緊急，也可撥打110、自動電話或警用電話，用口頭方式報案
  • 如果不願意用真實姓名，也可以選擇化名或是用代號
  • 警察機關不可以洩漏檢舉民眾的身份以及資料，如果違反，不論是故意或過失都將會嚴格依照法辦理。

2.檢舉獎勵

檢舉通緝犯獎金內容
提供犯罪線索內容特殊重大刑案獎金
重大刑案獎金
一般刑案獎金
提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據新臺幣3-20萬元新臺幣1-10萬元新臺幣5千-2萬元
提供犯罪直接證據新臺幣2-10萬元新臺幣1-6萬元新臺幣3千-1萬元
提供嫌犯姓名或住址新臺幣1-6萬元新臺幣5千-2萬元新臺幣2-8千元
提供犯罪間接證據新臺幣5千-4萬元新臺幣3千-2萬元新臺幣1-6千元
  • 如果民眾是逮捕現行犯送交警察機關或協助逮捕到逃犯者的話，依案情及實際狀況，將核發獎金新臺幣1~20萬元。
  • 如果不願接受獎金，將依據民眾的身份、事蹟及意願給予獎章、榮譽章、獎狀或其他獎勵。
  • 如果遇到不願意提供真實身份的民眾，將只核發獎金與獎品外，不另外發獎章、榮譽章及獎狀。

三、如何辦理撤銷通緝？

根據上述所言，當涉及刑事案件時，不論案件重與否，只要拘提未到（代表已經共2次未回應檢察官），「通緝」便會找上身。


但是如果真的不是故意的，卻仍被地檢署通緝怎麼辦？

（一）被通緝的解決方法

  1. 被告可以自行到通緝的地檢署法警室報到，承辦或內勤的檢察官將進行訊問，也可以聘請專業律師一起接受偵訊，維護自身權益。

  2. 檢察官會進一步了解原因，如果真的是不小心的原因，如沒收到傳票，或是認爲不需要羈押，檢察官便有可能依法撤銷通緝，原告也請記得拿「歸案證明」。

  3. 因為撤銷通緝需要時間，建議「歸案證明」都要帶在身上至少1至2週，萬一遇到臨檢，就可以證明已經被撤銷通緝，避免被抓。

以上為通緝的相關內容，希望可以給予幫助，如果喜歡我們的文章，歡迎您分享

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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