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拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問 - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-04-29 更新

拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清

拘提是什麼？誰會被拘提？拘票有哪些要件跟流程？被拘提怎麼辦？本篇文章專業刑事律師將幫你輕鬆解答！還會帶你瞭解5大拘提種類、要件及6大拘提常見Q&A！

目錄

一、拘提是什麼？拘提和逮捕差別為何？

（一）何謂拘提？用案例快速瞭解拘提意思

1.拘提是什麼？

拘提是警方限制被告人身自由的偵查手法，強制被告到一定處所接受訊問。也就是警方會將被告「抓來問話」。為什麼會發生被拘提到案的情況呢？其實在拘提前，被告就會收到合法傳喚，告知需出庭的時間、地點及原因等，若被告準時到場就不會被拘提，但如果忽略或無正當理由不按時到場，警方就能依照刑事訴訟法拘提被告。

需特別注意，若被告有逃亡疑慮或其他特殊情況，有時警方也會跳過傳喚或在不需要傳票的情況下，先進行拘提。

  • ⭐舉例說明

正在開車的小黑，因為急著接女朋友的電話沒注意到路況，撞上正在過馬路的小白，造成小白右腿扭傷。無辜的小白向警方提出告訴，警方為了釐清案件寄送傳票給小黑，要求他在指定時間、地點到案說明，但小黑卻沒有到場，警方拿到檢察官核發的拘票後，就會拘提小黑。

（二）拘提和逮捕差別是什麼？

拘提逮捕
拘票需要（少數情況例外）不需要
對象犯罪嫌疑人、證人通緝犯、現行犯、有羈押必要者
誰抓司法警察（官）、檢察官通緝犯－司法警察（官）、檢察官
或利害關係人
現行犯－任何人
被告－司法警察（官）、檢察官

拘提和逮捕在執行程序上有所差異，拘提程序基本上都「需要拘票」，且就算是緊急拘提也需在事後捕上拘票。除非檢察官親自拘提被告，拘提對象包含犯罪嫌疑人、證人；逮捕則「不需要拘票或許可文件」，逮捕的 3 大對象包含通緝犯、現行犯和自行到場且有羈押必要的人犯。較特別的是，現行犯是任何人都可以逮捕的。

二、拘票要件有哪些？ 5 大拘提種類和要件一次看！

（一）拘票是什麼？內容有哪些？

拘票是警方拘捕被告時，必須出示的文件，拘捕者需要確認對象是自己本人無誤，這張才會是正式且合格的拘票。若拘票資料有誤、無正當被捕理由等時，是可以拒絕被帶走的。一般來說，拘票會有兩聯，警方在執行拘提時，會把其中一聯交給被告或其家屬，而拘票內容會清楚告知被告姓名、性別、年齡、籍貫、住所、案由、拘提的理由及應送往的處所等。

值得注意的是，在特殊的狀況下可以不需要拘票，像是檢察官親自拘提時可不需拘票；而警方在某些時候則是可以「先上車後補票」，也就是先抓人再捕拘票！哪些情況不需要拘票呢？以下 5 大拘提要件將會一一說明！

（二）拘提種類和要件！哪些情況會先拘提再補拘票？

1.一般拘提、合法傳喚後拘提

一般拘提是指被告經過合法傳喚後，沒有正當理由卻未到場，由檢察官核發拘票，讓警方拘提被告。

2.逕行拘提

逕行拘提是指當被告出現「嫌疑重大、居無定所、恐逃亡或串供滅證及犯重罪」時若先通知才拘提，被告恐怕會有逃走的可能。因此，可不需傳喚直接由檢察官發拘票逕行拘提

3.緊急拘提

緊急拘提是指當情況急迫、沒有時間等檢察官核發拘票，就能在沒有拘票的情況下先拘提，後續再補發拘票。一般來說，有 4 種情況允許先拘提：現行犯供出共犯、脫逃、犯嫌重大被盤查而逃逸、犯重罪恐逃亡等。

4.通緝拘提

通緝拘提是指警方在拿到拘票後仍找不到人，被認為已經逃亡甚至根本不在境內，此時拘提並無任何效果，只好動用最後手段「通緝」。由法官公告通緝後，不需要拘票，就可以發動拘提或逮捕被害人也可直接逮捕遭通緝的被告。

5.執行拘提

執行拘提是指在被告確定有罪，且不能上訴的情況下，被告卻未出庭到案，檢察官得以不需傳喚，直接核發拘票並執行拘提

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三、拘提流程是什麼？拘票時效是多久？

（一）拘提流程大解密

  • Step1：被告收到傳票
    被告有犯罪嫌疑，受到法院或檢察官傳喚到庭。若屬逕行、緊急、通緝、執行拘提，則可能跳過傳喚。

  • Step2：檢察官核發拘票
    被告未按時到庭，且無正當理由，檢察官將依法核發拘票。若屬緊急拘提，則可以先跳過簽發拘票的步驟，並於事後補發；通緝拘提則不需要拘票。

  • Step3：被告被拘提、強制到場
    警方拘束被告自由，強制接受訊問。 （補充：若法官已公告通緝，警方可跳過 Step1、Step2 直接逮捕）。

  • Step4：迅速展開訊問
    在 24 小時內移送法院審問或釋放。

拘提流程

（二）拘票有時效嗎？最長拘提時效是多久？

原則上沒有固定的拘票時效，若經檢察官核發拘票後，警方仍未抓到人，需將拘票還給檢察官，由檢察官判斷是否發布通緝，發布後就可以直接逮捕，直到抓到人為止。

拘提期限最長可到 24 小時，除非有法定例外才會延長，依據刑事訴訟法第 93 條列出的各種事由，包含交通障礙或被告身體不適等，都會讓拘提時間延長。

四、被拘提怎麼辦？常見的 6大 Q&A 一次搞懂！

（一）被拘提後會送去哪？

拘票會清楚告知應送往的處所，可能是法院或檢察署，若指定處所在 24 小時內不能抵達，就會先移送到較近法院或檢察機關。

（二）拘提會被關嗎？

不少人好奇拘提會被收押嗎？其實是需要看法官的判決，被告被移送到特定處所展開訊問後，法官會在 24 小時內判斷拘提後是否羈押（也就是收押），或交保、責付、限制住居等。

（三）拘提多久會通緝？

被告拘提不到，基本上不會立刻被通緝，法院會先給被告緩衝機會。審判長或檢察官會先開傳票給被告，如果無回應就會再開拘票來拘提被告。經過以上流程，還是沒有收到被告的回應，便會被認為是逃亡或藏匿，進而被通緝。

（四）證人會被拘提嗎？

法官要釐清案件，證人是非常關鍵的角色。因此，無論是民事或是刑事案件，證人收到出庭通知，若無正當理由不到場，法院都可裁處 30,000 元以下罰鍰，若是刑事案件證人，只要第 1 次未到場，法院就可以直接拘提證人；而民事案件的證人，則於第 2 次經通知仍不到場，才會被拘提。

（五）警方會執行夜間拘提嗎？夜間可以拒絕訊問嗎？

大部分的民眾經過白天的工作或活動後，到了晚上精神都會比較恍惚，若此時司法警察（官）想對被告執行夜間拘提、針對案件訊問，被告是有權力可以拒絕的，且原則上警方不能在夜間進行詢問，只有在犯罪嫌疑人同意的情況下才能夠執行。

（六）拘票查詢去哪裡找？

目前網路上仍無法查詢拘票內容，原因是被告到了需要被拘提的程度，通常不是無視傳喚就是情節重大，因此需要警方強制將其移送到案，若開放查詢恐怕只是本末倒置，失去拘票的意義。

因此，建議民眾收到傳票，務必保存下來並按時出庭，若是收到電話通知到案，也要拿紙、筆記好到案時間與地點，謹慎為佳，避免一時的疏忽造成不必要的麻煩。

以上是拘提的定義、流程、條件與常見 Q&A，若您有其他疑問，歡迎點擊下方的「LINE 免費諮詢」，讓律師為您解答疑問

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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