改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！ - 法律010
雷皓明律師
2025-06-18 更新
改造槍和制式槍枝差別在哪裡？玩具槍、生存遊戲的槍算改造槍嗎？違法改造槍枝刑期可能比你想像的還重！本文將帶您了解改造槍相關法律規定，以及如何判別手邊的玩具槍是否合法，避免誤觸刑法遭判刑。
一、改造槍是什麼？哪些槍枝算是改造槍？
（一）改造槍是什麼？和一般制式槍枝差在哪？
改造槍枝（modifed firearms）通常是指由原始制式槍枝非法或未經授權修改，從而改�變了原始設計或功能。
制式槍枝（standard firearms）則是經授權的工廠，按照軍隊、警察或執法機關設定的標準製造出來的槍枝。這類槍枝具備標準規範和製造流程，在安全和功能上較有保障。
（二）改造槍枝主要來源有哪些？
改造槍枝主要由玩具槍、 BB 槍、瓦斯槍、空氣槍改裝，或由制式槍枝零件改裝而成。
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玩具槍
玩具槍外觀近似真槍，但不具殺傷力、僅供遊樂使用，且同時符合 CNS 玩具槍國家標準。包括電槍、電動槍、瓦斯槍、 BB 槍等，都在玩具槍的範疇內。
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模擬槍
模擬槍具打擊底火且外型、構造、材質類似真槍，足以改造成具殺傷力之槍枝。由於模擬槍射擊時會有槍口火光及煙霧，因此常被用作影視拍攝的道具。 2020 年 6 月修法後，無打擊底火裝置的操作槍，也被納入模擬槍的範疇內。
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操作槍
操作槍的外型、構造、材質均與真槍相仿，槍管也有阻鐵，但無打擊底火的撞針裝置，僅能把玩、無法射擊。操作槍機槍壁僅 3mm ，可輕易貫通，加上撞針、槍管後，殺傷力絲毫不輸制式手槍。
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制式槍枝零件
有心人士將制式槍枝拆解為零件後。再將制式槍枝零件走私進口，就可重新將零件組裝成制式槍枝，或用於改造槍枝中。
（三）玩具槍、瓦斯槍可以改真槍嗎？
玩具槍的範疇廣泛，不論是幼兒玩樂的玩具槍，還是生存遊戲玩家使用的電動槍、瓦斯槍等外觀、構造均接近真槍的槍枝，只要是使用 6 mm 塑膠 BB 彈，總動能低於 2 焦耳，且符合 CNS 127757 國家標準；或是單位面積動能在 20 焦耳 / 平方公分以下，就可自由製造或販售。
不過部��分玩具槍因外型、內部構造極為接近一般槍枝，經過私人改裝後，也能被改造成真槍，造成極大殺傷力。
近年改造槍枝氾濫，僅管政府已立法將模擬槍、操作槍納管，但現行玩具槍仍無法可管，導致有心人士得以透過市面上販售的玩具槍，改造為具殺傷力的槍枝，也引起警方呼籲政府修正槍砲彈藥管制條例，明訂玩具槍管制辦法，要求弱化玩具槍「彈室」及承受槍擊後座力的「後座壁」，讓有心想改裝者無法直接應用，增加改槍難度。
二、改造槍枝刑期有多重？持有、購買改造手槍刑期恐比你想像還重！
（一）改造槍枝刑期
根據槍砲彈藥刀械管制條例第 20-1 條第 1 項，凡具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍。
槍砲彈藥刀械管制條例第 20-1 條第 5 項則明訂，若改造模擬槍，並使其具有發射金屬或子彈的功能，即使不具殺傷力，仍需處 3 年以下有期徒刑，同時還會被處新台幣 300 萬元以下罰金。
（二）購買改造槍刑期
未經許可轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣模擬槍，會被處 1 年以下有期徒刑，併科新台幣 200 萬元以下罰金。 民眾若想購買玩具槍，一定要特別小心，否則萬一不小心購買到改裝過的改造槍，就要承擔刑責和高額罰金！
（三）持有改造槍刑期
持有改造槍的刑責會依照持有槍枝種類的不同，而有所差別。
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持有槍砲彈藥刀械管制條例第 7 條第 1 項所列槍砲、彈藥者（非制式火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍等），處 5 年以上有期徒刑，併科新台幣 1,000 萬元以下罰金。
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持有槍砲彈藥刀械管制條例第 8 條第 1 項所列槍砲、彈藥者（鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍等），處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新台幣 700 萬元以下罰金。
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未經許可轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣模擬槍，則會被處 1 年以下有期徒刑，併科新台幣 200 萬元以下罰金。
若想購買玩具槍、或本身持有玩具槍，建議確保是否符合相關法規，並避開經過改造的槍枝，否則若持有模擬槍、改造手槍，可能因此被判 3 年以上刑期。
（四）如何確定玩具槍是否合法？
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確認玩具槍動能、是否可發射
確認玩具槍是否以氣體為動能（包括電動、瓦斯、 CO2 、壓縮空氣），以及是否能夠發射物體。若不具擊火裝置、且能發射 BB 彈等物品，就不是操作槍；反之若無法發射物品，就需注意是否為操作槍。
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確認玩具槍規格是否符合低動能遊戲槍用槍標準
確認玩具槍是否符合總動能在 2 焦耳以下、符合 CNS 127757 國家標準的「低動能遊戲用槍」標準。
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若不符合標準，需檢驗單位面積動能
若使用非6 mm塑膠BB彈或總動能超過 2 焦耳，不符合 CNS 127757 的其他空氣槍（含 4.5 mm 氣槍、鎮暴槍、漆彈槍等），需檢驗「單位面積動能」是否低於 20 焦耳／平方公分，並確認是否屬於警政署認定的具殺傷力空氣槍。
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三、改造槍相關法律規定
（一）改造模型槍會觸法嗎？
模型槍在現行法條上被歸類於槍砲彈藥刀械管制條例第 4 條的「其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲」，和模擬槍在實務認定上是不同的概念，在刑責上與改造輕型武器相同。
根據槍砲彈藥刀械管制條例第 8 條，未經許可製造、販賣或運輸具殺傷力的輕型武器，包括瓦斯槍、空氣槍或其他可發射金屬或子彈且具殺傷力的槍砲，可處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，並可加科新台幣 500 萬元以下罰金。
民眾若違法將空氣槍、瓦斯槍改造為具殺傷力的槍枝，或是對模型槍進行改造，就會違反槍砲彈藥刀械管制條例。
（二）誰可以合法擁槍？
台灣對於可合法持有或使用槍枝的身分，有非常嚴格的規定，一般民眾不能製造、持有或使用槍枝，不過按照相關法規，以下三類人可以合法持有或使用槍械：
- 執法機關、情報及國家安全機關人員：
- 軍人
- 警察
- 森林警察
- 機場安全警察
- 特勤維安
- 海巡人員
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專業運動員：
符合條件、經過中央主管機關許可的專業運動員
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漁民或原住民：
原住民、漁民基於祭儀、傳統文化、非營利等目的，可在申請許可持有自製獵槍或漁槍，以自用槍械來獵捕野生動物。不過原住民、漁民若私自販售、轉讓、出租或寄藏給其他原住民或漁民，將處以行政罰緩；若販售、轉讓、出租或寄藏給沒有原住民或漁民��身分的人，就會觸及刑法犯罪。
看完還是不太懂，想了解手邊生存遊戲裝備是否符合法規，或是該如何向警局登記？我們為大家提供免費的法律諮詢，只要點擊下方按鈕，就可以在LINE上向我們諮詢法律相關疑問！或想了解更多關於律師、費用與服務項目資訊，歡迎點擊下方按鈕進行諮詢！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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