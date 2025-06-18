一、改造槍是什麼？哪些槍枝算是改造槍？

（一）改造槍是什麼？和一般制式槍枝差在哪？

改造槍枝（modifed firearms）通常是指由原始制式槍枝非法或未經授權修改，從而改�變了原始設計或功能。

制式槍枝（standard firearms）則是經授權的工廠，按照軍隊、警察或執法機關設定的標準製造出來的槍枝。這類槍枝具備標準規範和製造流程，在安全和功能上較有保障。

（二）改造槍枝主要來源有哪些？

改造槍枝主要由玩具槍、 BB 槍、瓦斯槍、空氣槍改裝，或由制式槍枝零件改裝而成。

玩具槍

玩具槍外觀近似真槍，但不具殺傷力、僅供遊樂使用，且同時符合 CNS 玩具槍國家標準。包括電槍、電動槍、瓦斯槍、 BB 槍等，都在玩具槍的範疇內。

模擬槍

模擬槍具打擊底火且外型、構造、材質類似真槍，足以改造成具殺傷力之槍枝。由於模擬槍射擊時會有槍口火光及煙霧，因此常被用作影視拍攝的道具。 2020 年 6 月修法後，無打擊底火裝置的操作槍，也被納入模擬槍的範疇內。

操作槍

操作槍的外型、構造、材質均與真槍相仿，槍管也有阻鐵，但無打擊底火的撞針裝置，僅能把玩、無法射擊。操作槍機槍壁僅 3mm ，可輕易貫通，加上撞針、槍管後，殺傷力絲毫不輸制式手槍。

制式槍枝零件

有心人士將制式槍枝拆解為零件後。再將制式槍枝零件走私進口，就可重新將零件組裝成制式槍枝，或用於改造槍枝中。

（三）玩具槍、瓦斯槍可以改真槍嗎？

玩具槍的範疇廣泛，不論是幼兒玩樂的玩具槍，還是生存遊戲玩家使用的電動槍、瓦斯槍等外觀、構造均接近真槍的槍枝，只要是使用 6 mm 塑膠 BB 彈，總動能低於 2 焦耳，且符合 CNS 127757 國家標準；或是單位面積動能在 20 焦耳 / 平方公分以下，就可自由製造或販售。

不過部��分玩具槍因外型、內部構造極為接近一般槍枝，經過私人改裝後，也能被改造成真槍，造成極大殺傷力。

近年改造槍枝氾濫，僅管政府已立法將模擬槍、操作槍納管，但現行玩具槍仍無法可管，導致有心人士得以透過市面上販售的玩具槍，改造為具殺傷力的槍枝，也引起警方呼籲政府修正槍砲彈藥管制條例，明訂玩具槍管制辦法，要求弱化玩具槍「彈室」及承受槍擊後座力的「後座壁」，讓有心想改裝者無法直接應用，增加改槍難度。