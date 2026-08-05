logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 刑事訴訟

酒後牽車算不算酒駕？車沒發動可以拒絕酒測嗎？ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-08-05 更新

酒後牽車算不算酒駕？車沒發動可以拒絕酒測嗎？

曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！

目錄

一、怎樣算駕駛行為？牽車算不算駕駛？

別說人力牽車了，像是坐在車上吹冷氣、滑行駕車、遇檢停車，到底算不算駕駛？到底能不能罰？這其實都曾產生過爭議。

根據駕駛行為，我國法院大概可以分成兩類判決：「不啟動派」與「啟動派」。

  • 不啟動派的判決認為，所謂「駕駛」就是讓交通工具可以在路上移動的行為，即便引擎沒有啟動，只要有轉動方向盤或煞車，就構成駕駛行為。

例如下坡時關閉引擎來滑行，或是駕駛中熄火讓車子慣性移動，雖然沒有啟動引擎，但仍可以操控移動，這就算駕駛。假如這個時候有喝酒、被酒精影響，就算酒駕（註二）。

  • 啟動派的判決則認為，駕駛行為是指「汽機車發動引擎行駛」，或是引擎已發動、保持隨時可控的狀態，這時候才有處罰必要（註三）。因此，如果引擎未發動、用人力牽車，就不算駕駛，也不構成酒駕。

（一）台灣酒駕標準是什麼？判決傾向「不啟動派」還是「啟動派」？

以律師常看到的判決資料來說，不啟動派的判決比較多

因此就算你是用人力牽車、引擎未發動，法官也會認定是駕駛，去打訴訟也滿有可能會敗訴。

法院的邏輯是「最大程度保護人民」，無論如何喝了酒就是「連車都不要碰」，避免發生各種奇葩的車禍案件（像是被酒後滑行車撞到，這真的很難發生）。

酒駕標準是什麼

二、酒測的標準是什麼？民眾可不可以拒測？


拒測的起手式，基本上是看「有無危害／有無危害可能性」。

警察攔停必須遵守警察職權行使法第8條（註四），只能攔停「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害」的交通工具。在沒有危害／危害可能性的情況下，攔停是違法的行政處分，人民可以拒絕。

不過，以酒駕來說，即便你已經停車開始步行，警察還是可以攔你下來進行酒測

過去發生過1個案子，某人酒駕後將車子停在停車格，準備去搭捷運，但在前往捷運的過程中被攔下來進行酒測。他主張自己沒有在駕駛中，警察酒測違法。但法院認為，不論人民是故意規避酒測，或是真的暫停駕駛，只要警察確認當事人先前有飲酒並且駕車的事實，停車後仍可進行酒測（註五）。

如果新聞的事實是像這個桃園的判決，那麼警察攔停可能也合理。雖然當事人正在牽車途中，如果他先前是正在駕駛，並且被認定有危害或是飲酒，那麼牽車中攔停似乎還是合法的。

三、警察有沒有義務回答人民的問題？


警察其實是要履行一些「告知義務」的。

依照警察職權行使法第4條，警察行使職權的時候應該「告知事由」；根據警政署「取締酒後駕車作業程序」中，警察進行酒測時應該先詢問當事人是否有飲用酒類或類似物（以及間隔時間），作為提供等待時間或漱口的判斷，酒測結束也應該告知檢測結果，如果人民不服結果也應該告知並委婉說明。

最重要的是告知「拒測」的法律效果。如果警察沒有告知拒測的效果就開單，人民是可以去打訴訟請求撤銷罰單的

像是臺北高等行政法院103年度交上字第95號行政判決，提出了大法官釋字第699號理由書，就判監理所敗訴，因為該案的警察在開出拒測罰單以前，沒有善盡拒測效果（罰鍰、吊銷駕照）的告知義務。

針對這則新聞，猜測警察說自己沒有回答義務，應該是針對「牽車算不算駕駛」的部分，這一點也許沒錯，畢竟這是法律問題，可能要留待法院才能解決。但口氣也許可以改善，畢竟開罰的人是員警，拿出「牽車算駕駛」的函釋、判決或是指導原則來給被開罰的民眾看，都比回答「有事去跟法官說」來得好。

拒測投訴

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享

註一：三立新聞網報導「扯！男酒後徒步牽車去停遭攔檢拒酒測　竟遭警硬開罰單」

註二：參考新北地院105年交字386號行政判決與高等法院105年交上易字第288號、台中高等法院98年交上易字第161號刑事判決

註三：參考花蓮地院101年度交字第6號、新北地院101年度交字第60號行政判決

註四：警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停

註五：參考桃園地方法院105年度交字第58號行政判決

刑事訴訟
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.