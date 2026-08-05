酒後牽車算不算酒駕？車沒發動可以拒絕酒測嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2026-08-05 更新
曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！
一、怎樣算駕駛行為？牽車算不算駕駛？
別說人力牽車了，像是坐在車上吹冷氣、滑行駕車、遇檢停車，到底算不算駕駛？到底能不能罰？這其實都曾產生過爭議。
根據駕駛行為，我國法院大概可以分成兩類判決：「不啟動派」與「啟動派」。
- 不啟動派的判決認為，所謂「駕駛」就是讓交通工具可以在路上移動的行為，即便引擎沒有啟動，只要有轉動方向盤或煞車，就構成駕駛行為。
例如下坡時關閉引擎來滑行，或是駕駛中熄火讓車子慣性移動，雖然沒有啟動引擎，但仍可以操控移動，這就算駕駛。假如這個時候有喝酒、被酒精影響，就算酒駕（註二）。
- 啟動派的判決則認為，駕駛行為是指「汽機車發動引擎行駛」，或是引擎已發動、保持隨時可控的狀態，這時候才有處罰必要（註三）。因此，如果引擎未發動、用人力牽車，就不算駕駛，也不構成酒駕。
（一）台灣酒駕標準是什麼？判決傾向「不啟動派」還是「啟動派」？
以律師常看到的判決資料來說，不啟動派的判決比較多。
因此就算你是用人力牽車、引擎未發動，法官也會認定是駕駛，去打訴訟也滿有可能會敗訴。
法院的邏輯是「最大程度保護人民」，無論如何喝了酒就是「連車都不要碰」，避免發生各種奇葩的車禍案件（像是被酒後滑行車撞到，這真的很難發生）。
二、酒測的標準是什麼？民眾可不可以拒測？
拒測的起手式，基本上是看「有無危害／有無危害可能性」。
警察攔停必須遵守警察職權行使法第8條（註四），只能攔停「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害」的交通工具。在沒有危害／危害可能性的情況下，攔停是違法的行政處分，人民可以拒絕。
不過，以酒駕來說，即便你已經停車開始步行，警察還是可以攔你下來進行酒測。
過去發生過1個案子，某人酒駕後將車子停在停車格，準備去搭捷運，但在前往捷運的過程中被攔下來進行酒測。他主張自己沒有在駕駛中，警察酒測違法。但法院認為，不論人民是故意規避酒測，或是真的暫停駕駛，只要警察確認當事人先前有飲酒並且駕車的事實，停車後仍可進行酒測（註五）。
如果新聞的事實是像這個桃園的判決，那麼警察攔停可能也合理。雖然當事人正在牽車途中，如果他先前是正在駕駛，並且被認定有危害或是飲酒，那麼牽車中攔停似乎還是合法的。
三、警察有沒有義務回答人民的問題？
警察其實是要履行一些「告知義務」的。
依照警察職權行使法第4條，警察行使職權的時候應該「告知事由」；根據警政署「取締酒後駕車作業程序」中，警察進行酒測時應該先詢問當事人是否有飲用酒類或類似物（以及間隔時間），作為提供等待時間或漱口的判斷，酒測結束也應該告知檢測結果，如果人民不服結果也應該告知並委婉說明。
最重要的是告知「拒測」的法律效果。如果警察沒有告知拒測的效果就開單，人民是可以去打訴訟請求撤銷罰單的。
像是臺北高等行政法院103年度交上字第95號行政判決，提出了大法官釋字第699號理由書，就判監理所敗訴，因為該案的警察在開出拒測罰單以前，沒有善盡拒測效果（罰鍰、吊銷駕照）的告知義務。
針對這則新聞，猜測警察說自己沒有回答義務，應該是針對「牽車算不算駕駛」的部分，這一點也許沒錯，畢竟這是法律問題，可能要留待法院才能解決。但口氣也許可以改善，畢竟開罰的人是員警，拿出「牽車算駕駛」的函釋、判決或是指導原則來給被開罰的民眾看，都比回答「有事去跟法官說」來得好。
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註解
註一：三立新聞網報導「扯！男酒後徒步牽車去停遭攔檢拒酒測 竟遭警硬開罰單」
註二：參考新北地院105年交字386號行政判決與高等法院105年交上易字第288號、台中高等法院98年交上易字第161號刑事判決
註三：參考花蓮地院101年度交字第6號、新北地院101年度交字第60號行政判決
註四：警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停
註五：參考桃園地方法院105年度交字第58號行政判決
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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