酒後牽車算不算酒駕？車沒發動可以拒絕酒測嗎？

曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！

三、警察有沒有義務回答人民的問題？ 警察其實是要履行一些「告知義務」的。 依照警察職權行使法第4條，警察行使職權的時候應該「告知事由」；根據警政署「取締酒後駕車作業程序」中，警察進行酒測時應該先詢問當事人是否有飲用酒類或類似物（以及間隔時間），作為提供等待時間或漱口的判斷，酒測結束也應該告知檢測結果，如果人民不服結果也應該告知並委婉說明。 最重要的是告知「拒測」的法律效果。如果警察沒有告知拒測的效果就開單，人民是可以去打訴訟請求撤銷罰單的。 像是臺北高等行政法院103年度交上字第95號行政判決，提出了大法官釋字第699號理由書，就判監理所敗訴，因為該案的警察在開出拒測罰單以前，沒有善盡拒測效果（罰鍰、吊銷駕照）的告知義務。 針對這則新聞，猜測警察說自己沒有回答義務，應該是針對「牽車算不算駕駛」的部分，這一點也許沒錯，畢竟這是法律問題，可能要留待法院才能解決。但口氣也許可以改善，畢竟開罰的人是員警，拿出「牽車算駕駛」的函釋、判決或是指導原則來給被開罰的民眾看，都比回答「有事去跟法官說」來得好。 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！