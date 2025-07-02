子女不給錢就能提告遺棄罪？遇到這2種情形恐不成立！ - 法律010
雷皓明律師
2025-07-02 更新
遺棄罪也稱為棄養罪，舉凡惡意遺棄父母或是子女都算在此範疇裡面。然而，遺棄罪的構成要件是什麼？被告遺棄罪會怎樣？如何提告遺棄罪？關於遺棄罪的疑惑，律師將於本文幫你解答。
一、棄養罪成立要件
「遺棄」無時無刻都在上演，但是並非所有的遺棄行為都會構成「遺棄罪」。根據刑法293及294條所述，如果有積極遺棄行為，拋下「無自救能力者」，使其生命有危機，或是有消極遺棄行為，如不理父母、丟小孩自己在家，就會構成遺棄罪。
（一）遺棄��罪構成要件
簡言之，如果某位你必須照顧的人，已經失去了照顧自己的能力，或根本沒有自理能力，而你卻在這時選擇不履行扶養義務，便符合「遺棄罪」的構成要件。
「被遺棄後是否能生存」 是遺棄罪的構成要件，依據被遺棄者經濟能力、身體狀況與是否有生命危險判定。假使被遺棄者身體健康、經濟完全沒問題，並且生活沒困難，即使被遺棄，也依然可以過很好，那遺棄罪便不成立。反之，假使被遺棄者生重病，但如果被遺棄後，會沒錢看醫生，或是沒人照顧，導致有生命危險的可能性，那當事人沒履行扶養義務，遺棄罪便可能成立。
（二）被告遺棄罪會怎樣？
1.非告訴乃論
遺棄罪為非告訴乃論，意思就是，只要被發現有「遺棄」行為，便會提起遺棄罪公訴，而檢察機關便會開始進行偵查，並且不能撤銷告訴。告訴人如果覺得自己因為被遺棄，會導致生活困難，也可以自行向法院提起告訴，但是因為遺棄罪是非告訴乃論不能撤銷，所以提告前「務必三思」，以免因為事後想撤銷，卻發現不行而感到懊悔。
2.處有期徒刑
惡意遺棄罪的刑責根據刑法規定，將處以6個月以上、5年以下有期徒刑；如果因為遺棄而讓被遺棄者死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；而因為遺棄而讓被遺棄者重傷的話，則是處3年以上10年以下有期徒刑。
二、遺棄父母、子女罪
看完上述內容，我們清楚明白，被遺棄者因為遺棄而有生存危機才會被定為遺棄罪，吃上牢飯。但是如果只是單純金錢上的糾紛，如不給扶養費，會是遺棄罪嗎？「遺棄」的處理除了刑法上「遺棄罪」，也有民事上的處理，具體內容，律師將由這段詳細述說。
（一）遺棄父母罪
1.不給父母扶養費是遺棄罪嗎？
以刑法來說，年邁及重病的父母符合遺棄罪所述的「無自救能力之人」，如果是「真的」遺棄父母，比如把父母丟到路邊，而陷父母於生存危機，就會觸犯遺棄罪。但如果只是金錢上的糾紛，沒有生命危險，就不會以刑法遺棄罪處理，不用坐牢，改以請求給付扶養費處理。
意思就是，「沒有給扶養費」的處理，會依據實際情況有所不同。如果父母已經重病，但你都不理會、不給扶養費，可能會被判刑法遺棄罪；但是，如果父母沒有生病，只是單純不給父母生活費，不會讓父母有「生存危機」，不會構成遺棄罪，也不會坐牢，沒有領到扶養費的父母至多向法院聲請「給付撫養費訴訟」，要求子女負擔撫養義務，走上民事賠償途徑。
2.無能力照顧年邁父母
高齡化社會到來，獨居老人比例之高，遺棄罪中父母被拋棄更是常見例子。有些拋棄者可能基於「真的沒能力」照顧，而拋棄年邁或生重病的父母，以為無奈之舉情有可原。不過根據民法第1114條裡提到，直系親屬、夫妻與其父母、兄弟姊妹與家長家屬間有互相扶養的義務，子女本身就有扶養的職責需要屢行，不能說不理就不理。
律師建議如果經濟如果真的有困難，無法行養育義務者，可以向法院主張要求「減輕負擔」，只要提出戶口名簿、薪資收等證據，證明扶養的困難，便有機會減輕扶養義務。
3.不想照顧「缺��席」的父母
如果關係惡劣，甚至被父母從小虐待，無奈之下不得不選擇割捨掉家人關係、拋棄彼此相互照顧義務，以尋求更好未來，難道不可以嗎？
根據民法第1118-1條所述，如果父母從未盡到養育的義務，或者長年虐待、施暴，造成成長的陰影，可以請求法院減輕或免除扶養義務。因此，倘若不想承擔照顧父母義務的話，律師建議可以依法提出相關的證明書，聲請「除扶養義務」，免除照顧的職責。
（二）遺棄子女罪
不論是棄嬰或是中途丟下小孩，使子女因為沒有義務人照顧，或是沒有能力養活自己，而陷入生存困難，都將觸犯遺棄罪。
根據民法第1084條第2項規定，父母對未成年子女有保護及教養的權利及義務，不論是不想負責，惡意遺棄子女，或是因為沒錢而把小孩丟給別人養，子女都可以告父母遺棄。如果真的沒有能力撫養，希望給別人照顧，律師建議尋求社會資源的協助，讓孩子得到妥善安排。
三、惡意遺棄是不是遺棄罪？
婚姻中有個常見的詞稱為惡意遺棄，這個狀況跟遺棄罪一樣嗎？夫妻間會因為遺棄罪離婚嗎？
（一）惡意遺棄是什麼？
所謂「惡意遺棄」指的是，在沒有正當理由下，拒絕同居且不支付家庭生活費及扶養的義務，與上述的「遺棄罪」有極大的差異。遺棄罪的構成較為嚴苛，必須要有「陷人於生存危機」之下才會定罪，所以婚姻中的惡意遺棄，不是遺棄罪。
如果婚姻中被惡意遺棄，卻同時適用於刑法的遺棄罪時，必須是被拋棄者是「無自救能力之人」，比如老婆因為身體狀況欠佳，沒有能力外出工作賺錢，如果沒有先生的生活費，就會因此��而餓死，才有可能成立刑法上的遺棄罪。
（二）惡意遺棄不是刑法
民法中所述的惡意遺棄是離婚條件之一，如果夫妻之間遇到惡意遺棄的狀況時，可以向法院訴請離婚，或是申請惡意遺棄賠償。所以，只有遺棄罪才可能依照刑法審理，進入公訴階段，「惡意遺棄」則不會喔。
目前刑法上的遺棄罪是指人與人之間的「遺棄行為」，如果是遺棄寵物，則是屬於行政法的範圍，不在這篇文章的討論範圍內。以上為遺棄罪的內容，如果喜歡我們的文章，請分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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