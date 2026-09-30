良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開

註2：內政部令 中華民國99年5月3日 台內警字第0990870863號 一、「警察刑事紀錄證明核發條例」第六條第二款規定「受緩刑宣告，未經撤銷者，刑事案件紀錄不予記載」。依該條文立法說明第三點略以：「故受緩刑之宣告者，緩刑期滿未經撤銷者，其刑之宣告失其效力，犯罪資料應不予記錄，以符前揭立法意旨，爰於第二款明定之」等語以觀，該款本意在刑之宣告失其效力時，犯罪資料始不予記載於警察刑事紀錄證明，故本款應解釋為限於緩刑期滿未經撤銷者，其犯罪資料始不予記錄，自即日生效。

註1：警察刑事紀錄證明核發條例第 6 條第 2 款的依據為刑法第 76 條：「緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力。但依第七十五條第二項、第七十五條之一第二項撤銷緩刑宣告者，不在此限。」，故要緩刑期滿且未經撤銷，才可以使該紀錄不顯示於良民證上。

比如小華如果是2026/07/01到職，公司就會要求她提供到職前1個月內所申請的良民證（意思就是良民證上的核發日期必須是2026年6月的某1天）。

良民證上面只會記錄核發證件的日期，沒有有效期限。不過需要良民證的單位，可能會要求「一定期限內」的良民證。

但是根據警察刑事紀錄證明核發條例第6條所述，遇到一些刑事案件的情況時，這些內容是不會寫進良民證的！

只要不是正在通緝中或是判決執行中的人，皆可以申請良民證，不論有無犯過刑事案件，簡言之，任何人申請良民證就都會核發，只是上面記錄的內容會有所差別。

良民證英文是police criminal record certificate，其實就是一張寫上「有沒有犯罪紀錄」的紙，正式名稱為 警察刑事紀錄證明書 ；通常特殊職業的求職，如保全人員、居家托育人員（保母）、教育工作者、計程車及多元計程車司機（計程車駕駛人執業登記證）、長照人員……等，或留學、移民的時後才會被要求提供良民證，以此了解申請人是否曾經犯下刑事案件。

二、良民證申請流程及線上申辦方式說明

（一）良民證申請資格

如同國小時期會拿「好棒獎章」換糖果，而申辦良民證就是拿此證明換取更多機會與可能性。但是如何申請良民證？良民證哪裡申請？申請良民證其實不難，只要沒有正在通緝中，或判決執行中，就符合良民證申請資格，可以開始申請啦！但這邊要注意，如果未滿18歲，必須由法定代理人幫忙申請。

話不多說，我們這就跟著律師所述的步驟走，讓良民證申請無煩惱！

（二）良民證線上申請

如果不想臨櫃辦理良民證申請，也可以線上申請良民證。

良民證網路申請超簡單，欲申請者只要至「內政部警察刑事紀錄證明書申辦系統」填寫資料，完成網站所述內容，並完成繳費，就可以用郵寄方式領證。

（三）良民證去哪申請？

但如果不想透過線上申請，想要現場申請的話，良民證如何申請才對呢？首先要記得上網下載申請書，可以印下來再填寫，或是填好再列印都可以，然後詳細填寫完後，要記得於右上角的申請人欄位簽名或蓋章（如果非本人申請，委託人也要記得簽名或蓋章）。

1.良民證申請地點

準備好文件了，接下來良民證要去哪裡辦？

警察局良民證的辦理沒有規定的分局，只要到各縣市的警察局「外事科」就可以，也不用強求一定要去自身的戶籍地辦理。不過如果擔心，可以先致電去欲辦理的警察局詢問辦理的相關內容，或了解具體的辦理速度，提高辦理效率。

（四）申請良民證要準備什麼？

1.申請良民證要帶什麼資料？

申請良民證記得準備好3寶，分別為良民證申請書、身分證正本（或是護照正本、戶口名簿正本），以及「申請良民證費用100元」（友善提醒：每多申請1份多付20元，所以第2份申請為120元，以此類推）。

如果是良民證代辦者要記得帶自己與被委託人的證件。

2.外國人能申請良民證嗎？

非本國人也可以申請！

或許你會想，非本國者良民證申請要帶什麼，會需要更複雜的文件嗎？其實也是一樣要準備「良民證申請書」及「申請良民證費用的100元」，但證件就會有所差異，如果是中國及港澳的人，可以使用台灣地區居留證；而如果是外國人，則是可以用護照或是外僑居留證正本。

（五）申請良民證要多久，可以查詢進度嗎？

良民證申請工作天依據不同縣市警局，但不同的縣市時長都不同，有不同作業時間，例如台北市臨櫃是2個工作天、線上是1個工作天，總的來說最慢應該會在3至5天內，若申請人查無刑案紀錄者，一般來說會比較快。

如果申請後，卻因一直沒有核發良民證，為此深感疑惑者，也可以至內政部警政署的網站上查詢良民證的核發進度！

（六）良民證領取

良民證領取時間會依據情況不同有所差異，如果是沒有任何刑事紀錄者，就會比較快，甚至當天辦良民證當天領取。而良民證領取地點，就是當初申請良民證的派出所，申辦者可以親自或委託他人領取。

你可能疑惑，委託他��人代領良民證要帶什麼？會不會容易出錯？其實受委託者只要於領件時出示申請人跟委託者的證件就可以領取了，不用擔心！另外，線上申請的話也可以直接選擇郵寄喔！

良民證除了線上也可以臨櫃申請，快速又方便！以上為良民證的法律知識，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！想看更多「刑事/毒品犯罪」文章，歡迎點擊下方按鈕查看。