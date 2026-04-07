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緩刑條件有哪些？如何爭取緩刑？少4要件律師幫不了！ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-04-07 更新

緩刑條件是什麼？如果少了4要件，律師真心幫不了！

緩刑的意思是什麼？緩刑條件有哪些？緩刑好還是易科罰金好？關於緩刑的常見疑問，比如緩刑可以出國嗎？如何爭取緩刑？緩刑會有前科嗎及緩刑撤銷的狀況，律師都將於本文一次解答！

目錄

一、緩刑的意思

想要於緩刑出國、工作、生子都可以，只是記得屢行一些命令，且小心不要被撤銷緩刑就好。


緩刑就是「暫緩執行刑罰」的意思，時間最短2年、最長5年（具體緩刑時間查詢不到一定標準，主要依據案件不同而有所差異），跟一般的生活沒太大差異。

根據刑法第74條所述，緩刑期間必須依照指示完成命令，以表悔過之意，等緩刑期滿便不用再執行刑罰。簡言之，如果本該服刑2年，但只要4年的緩刑期間都有乖乖完成指示且沒有被撤銷緩刑，那等4年緩刑期滿，就不用坐2年的牢。

（一）緩刑緩起訴差異是什麼？

「緩」都有暫緩的意思，但是「緩刑」與「緩起訴」最大差異是什麼？

緩刑是暫不處分，「緩起訴」是暫不決定處分內容。簡單來說，緩刑是已經有判決結果，只是暫緩處罰，但緩起訴是「暫時」不起訴，也就是還沒進入到審判階段時就宣佈案件暫時告一段落。

舉例來說，如果偵查途中雙方達成和解或是檢察官覺得案件輕微，就有可能在「偵查環節」就作出緩起訴處分，而不進入到訴訟環節，這就是緩起訴；反之，如果已經進入到「訴訟環節」，並且做出判決處分，但法院認為A可以暫緩執行處分，這就是緩刑。

緩刑與緩起訴的差異

（二）緩刑好還是易科罰金好？

緩刑易科罰金是2個常被放在一起討論的刑罰內容，雖然2者有些內容相似，但基本上我們不會遇到易科罰金緩刑同時發生的情形。

  1. 「易科罰金」是用金錢代替有期徒刑，錢繳完就等於刑罰結束。
  2. 「緩刑」則是給予犯人改過自新的機會，「延後」執行刑罰內容的時間，也就是先觀察看看是否真的需要接受刑罰。

所以易科罰金與緩刑不會同時發生的原因在於，只有等確定不要緩刑或是撤銷緩刑時，才會因為要坐牢而考慮是否用易科罰金取代坐牢。

如果小明被處有期徒刑2個月，他可以選擇緩刑，或是將2個月的有期徒刑換成錢（也就是易科罰金）。如果是選擇前者（緩刑），則需要等至少2年的緩刑成功結束，才代表結案，而後者（易科罰金）則是一繳完錢，就代表刑罰結束了。

二、緩刑條件是什麼？

多數人傾向選擇易科罰金，用錢快速解決，但是易科罰金只適用於刑期6個月內的案件，如果是超過半年的刑期，又不想入獄時，就只能選擇緩刑。那麼，如何申請緩刑？如果是累犯緩刑可以爭取嗎？

（一）如何爭取緩刑？累犯可以緩刑嗎？

簡易判決處理的案子緩刑較常可以申請，因為簡易判決都是處理刑度較輕的案件。根據刑法第74條第1項所述，符合下列條件之一者，就可以於訴訟時爭取緩刑：

  • 受拘役。
  • 受2年以下有期徒刑、或罰金宣告的人。
  • 過去沒有因為「故意」犯罪而受有期徒刑宣告的人。
  • 如果過去因為「故意」犯罪而受有期徒刑宣告的人，只要執行完刑罰後的5年內沒有因為「故意」犯罪而受有期徒刑宣告，也可以爭取緩刑。

根據刑法第98條第2項所述，執行完刑罰後的5年內如果故意再犯，就是「累犯」，因此累犯不符合緩刑的條件，不可以爭取緩刑。

爭取緩刑的條件

（二）如果緩刑罰金還是要繳嗎？

如果受緩刑宣告，也不代表無事一身輕，法院會依據實際情況，命令受緩刑者進行以下內容以示悔過。

  1. 被害人道歉。
  2. 向被害人支付相當數量的財產或非財產上的損害賠償。
  3. 向公庫支付一定的金額。
  4. 向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供40小時至240小時的義務勞務。
  5. 完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當的輔導治療。
  6. 不可以危害到被害人的安全，並且遵守預防再犯的相關命令。

三、緩刑前科會撤銷嗎？

如果緩刑良民證上面還會有紀錄嗎？

如果緩刑沒被撤銷，只要等到緩刑結束，就不會留下前科（因為沒有坐牢），而良民證上自然就不會有紀錄。

但是這邊要注意，緩刑期間良民證上面還是會有紀錄，所以如果因為工作或留學需求，有申請良民證的需求，建議等緩刑期滿良民證再申請會比較好，避免因為良民證緩刑未滿的原因，導致良民證上的前科紀錄影響到自己的計劃。

四、什麼情況會緩刑撤銷？

人難免會犯錯，倘若把握好緩刑的機會，便可以避免因為一時之錯而入牢獄之災。然而，緩刑是有可能被撤銷的！根據刑法第75條所述，如果有以下行為，將可能因此而被撤銷緩刑，並且必須完成原刑罰內容，甚至連之前緩刑所繳的錢也不可以拿回來。

（一）緩刑再犯被撤銷緩刑的狀況

1.一定撤銷


根據刑法第75條的內容，如果碰上這2種情形，緩刑必定撤銷：
  • 緩刑期間「故意」再犯罪，而受有期徒刑宣告者。
  • 緩刑宣告之前，因為故意犯罪，而在緩刑期間內受有期徒刑以上宣告的人。

2.可能撤銷

但如果是以下幾種情形，則是有可能會緩刑撤銷（不是絕對），法院會依據實際情況判定是否真的要撤銷緩刑。

  • 「緩刑前」故意犯罪，而在緩刑期內受易科罰金、拘役或罰金宣告的人。
  • 「緩刑期內」故意犯罪，而在緩刑期內受易科罰金、拘役或罰金宣告的人。
  • 緩刑期內因為「過失」犯罪，而在緩刑期內受有期徒刑以上刑罰宣告的人。
  • 違反法院命令，沒有履行緩刑應做事項的人且情節重大的人。
  • 緩刑期內受保護管束，卻違反保護管束規則且情節重大的人。

（二）緩刑撤銷多久執行？撤銷緩刑怎麼辦？

只要發生刑法第75條所述行為，就可能會被撤銷掉緩刑的資格；檢察官會依照撤銷緩刑程序的指示，聲請法院裁定撤銷緩刑，最快1個月就會收到撤銷緩刑的通知單。


如果對緩刑撤銷覺得不合理，律師建議把握時間（5日內）提出抗告，但也要做好因為抗告撤銷緩刑開庭的長期抗戰準備。

以上為緩刑的內容分享，希望可以幫助到需要的你，如果喜歡我們的文章，歡迎分享

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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