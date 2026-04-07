一、緩刑的意思

想要於緩刑出國、工作、生子都可以，只是記得屢行一些命令，且小心不要被撤銷緩刑就好。

緩刑就是「暫緩執行刑罰」的意思，時間最短2年、最長5年（具體緩刑時間查詢不到一定標準，主要依據案件不同而有所差異），跟一般的生活沒太大差異。

根據刑法第74條所述，緩刑期間必須依照指示完成命令，以表悔過之意，等緩刑期滿便不用再執行刑罰。簡言之，如果本該服刑2年，但只要4年的緩刑期間都有乖乖完成指示且沒有被撤銷緩刑，那等4年緩刑期滿，就不用坐2年的牢。

（一）緩刑緩起訴差異是什麼？

「緩」都有暫緩的意思，但是「緩刑」與「緩起訴」最大差異是什麼？

緩刑是暫不處分，「緩起訴」是暫�不決定處分內容。簡單來說，緩刑是已經有判決結果，只是暫緩處罰，但緩起訴是「暫時」不起訴，也就是還沒進入到審判階段時就宣佈案件暫時告一段落。

舉例來說，如果偵查途中雙方達成和解或是檢察官覺得案件輕微，就有可能在「偵查環節」就作出緩起訴處分，而不進入到訴訟環節，這就是緩起訴；反之，如果已經進入到「訴訟環節」，並且做出判決處分，但法院認為A可以暫緩執行處分，這就是緩刑。

（二）緩刑好還是易科罰金好？

緩刑易科罰金是2個常被放在一起討論的刑罰內容，雖然2者有些內容相似，但基本上我們不會遇到易科罰金緩刑同時發生的情形。

「易科罰金」是用金錢代替有期徒刑，錢繳完就等於刑罰結束。 「緩刑」則是給予犯人改過自新的機會，「延後」執行刑罰內容的時間，也就是先觀察看看是否真的需要接受刑罰。

所以易科罰金與緩刑不會同時發生的原因在於，只有等確定不要緩刑或是撤銷緩刑時，才會因為要坐牢而考慮是否用易科罰金取代坐牢。