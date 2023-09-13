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醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-09-13 更新

醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！

醫療糾紛的定義為何？遇上醫療爭議該怎麼申訴？醫療疏失追溯期多久？隨著台灣醫糾案例越來越多，本篇讓律師帶你了解醫療疏失法律規範，提醒你醫療糾紛處理流程該注意的事。

目錄

一、何謂醫療糾紛？醫生疏失須負責任嗎？

根據衛福部醫藥司的醫療糾紛統計，台灣在2019年至2021年間，醫審會受理醫事鑑定案件數平均為每年330件，全國醫糾調處案件平均為每年608件。

醫療糾紛原因包括假性醫病糾紛，如溝通不良、醫師態度欠佳、醫病間認知落差等，或真性醫療糾紛，如診療錯誤、延誤診療、遺留錯誤、轉診過失、投藥錯誤等所導致的醫療爭議問題。


醫療糾紛定義在廣義上來說，只要病人認為醫生在執行醫療行為的過程中有「醫療疏失」，就可能產生醫療糾紛。

但究竟醫療疏失定義是什麼？怎樣算觸犯醫療疏失法律？

實際上，醫師若有醫療疏失行為，在醫療糾紛中可能面臨的責任歸屬問題，包括「刑事」和「民事」兩個層面：

醫療糾紛中醫師的法律責任歸屬

（一）刑事責任


刑事上，依據醫療結果對病患造成的損害程度，醫師可能因醫療過失傷害觸犯「過失傷害罪」、「過失傷害致重傷罪」或「過失致死罪」。

依據刑法第284條規定，構成過失傷害罪，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；如果造成病患受重傷，則構成過失傷害致重傷罪，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

如果醫療行為不當造成病患死亡，依據刑法第276條規定，構成過失致死罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

（二）民事責任


民事上，由於醫師和病患的醫療行為分為「契約關係」和「侵權行為」。若醫師的醫療行為有疏失，對病人的心理和身體造成損害，民眾可以以下民法向醫師或醫院請求民事賠償。
  • 依據和醫院簽訂的醫療契約請求履行。
  • 依據民法188條或民法第224條規定，請求醫院負連帶責任。
  • 依據民法184條請求醫師支付侵權行為的損害賠償。
  • 依據民法第193、195條請求賠償精神損失。

目前，有很大的醫療糾紛比例是以「刑事」或「刑事附帶民事」的方式提起訴訟。主要是傳統上認為，可以由檢察官負責資料蒐證，免去患者舉證的困難，以及附帶民事賠償可免繳第一審裁判費。

但實際上，醫師因疏失被判刑的情況並不多見，行政院於2022年4月28日通過「醫療事故預防及爭議處理法」草案，未來根據此醫療糾紛爭議處理法，所有民事或刑事的醫療爭議事件，都應先行調解。

二、哪裡可以看醫糾案例？

民眾若想進行醫療糾紛案例查詢，參考其他醫療疏失案例的答辯內容、判決結果、法官考量的理由等，可以進入司法院網站的判決書查詢系統，以「醫療過失」、「醫療損害賠償」等關鍵字查看判例，或查看最新的2025醫療糾紛案例。

三、醫療糾紛處理流程為何？Q&A懶人包告訴你！

醫療糾紛處理流程

隨著醫療糾紛日增月益，民眾常感到無助和無奈，底下整理法律諮詢常見的醫療糾紛問題、醫療疏失申訴管道，教你遇上醫療爭議時該如何處理與自保：

Ｑ：醫療糾紛發生時，該蒐集哪些資料存證？

醫療糾紛發生時，可以作為證據的分為「人證」和「物證」。不論是否會進入醫療訴訟程序，都建議民眾蒐集以下資料，以便他日可以存證：

  • 人證：醫院內的護士、醫師、社工、看護、同房病患等，只要有親自看見醫療事實行為都可作為證人。為了存證，家屬也可在診間進行錄音、錄影、拍照，但以醫療為限，切記不要觸犯妨害秘密罪，並且患者聲音須包含在內才可作為法庭證據。
  • 文字資料：病歷影本、醫囑單、護理紀錄（醫護人員對病人的觀察記錄）。
  • 健保醫療紀錄：包含住院、門診或急診的時間，醫療項目、數量與費用，以及醫事人員等，但須留意不含自費項目。
  • 醫療相關物件：醫院拍攝的X光片、MRI或CT照片、藥袋、點滴袋、排泄物、病患衣物等。

若日後提起刑事訴訟，雖然由檢察官負責蒐證，病患或家屬仍可提供相關證據給檢察官參考；若是提起民事訴訟，則證據資料必須證明：病患有受到損害、醫師醫療行為有過失，以及病患所受的醫療傷害與醫師的醫療過失行為有關

Ｑ：如何估算醫療疏失賠償？

民眾若想向醫師或醫院討回公道，建議盡可能列出疑點外，也要提出具體訴求的醫療糾紛賠償內容。

例如：醫療過程說明、醫院或醫師道歉的方式、病患後續醫療照顧責任、醫療疏失賠償金額、刑罰制裁等。

一般來說，民事損害賠償可分為「財產損害賠償」（實際支出）和「精神賠償」兩個面向。

客觀的認定參考標準包括：

  • 侵害生命：喪葬費、醫藥費、扶養費。
  • 侵害身體或健康：增加生活所需費用（醫藥、復健、看護、早療、義肢輔具、輪椅、交通等）、喪失或減少的勞動能力（薪資損失、預期損失等）。
  • 精神撫慰：主觀認定性質，無特定標準。

要注意的是，醫療本身就是有風險的行為，如果醫師有盡到術前評估、告知與說明併發症等可能風險的義務，則可能並無過失，視情況將不應由醫療機構或醫生負起全額的賠償責任。

Q：醫療糾紛諮詢和申訴管道有哪些？

當發生醫療糾紛時，若民眾想進行醫療糾紛申訴、醫美糾紛申訴等，都可向衛福部填寫申訴函。衛福部會根據糾紛內容，再予以分類處理。

此外，現行的醫療糾紛處理方式通常分為3種：院內申訴、醫糾調處服務、法律訴訟

也就是說，民眾可以向醫院內專門設置的醫療糾紛處理小組做醫療糾紛申訴，通常醫院會有一套醫療爭議處理作業，如牙醫醫療糾紛處理流程；民眾也可撥打醫療糾紛申訴電話，請以下醫療糾紛申訴管道協助，向醫師進行醫療糾紛調解或調處：

  • 醫師公會
  • 當地衛生局（醫療糾紛調解委員會）
  • 消費者權益團體
  • 各鄉鎮市區公所

依據民事訴訟法第403條第1款第7項的規定，醫療糾紛案件於提起民事訴訟前，應先經過法院調解

或可經由其他法定調解機關調解，若是調解成立，調解書經法院核定後，與確定判決具有同樣效力。若是調解不成立，根據民事訴訟法第406條，如果法院認為無調解的必要或調解顯無成立可能的情況，則可以直接進入醫療糾紛訴訟程序。

Q：什麼是「醫療糾紛鑑定」？

醫療糾紛進入司法程序後，法院會委託衛生署的醫事審議委員會做醫療疏失鑑定，由多名醫療學者、專家、醫師所組成的「醫事鑑定小組」協助釐清案件的經過。

法官再根據醫審會提供的鑑定報告，做出醫療糾紛判決，判定醫師在診斷、治療、手術或用藥上是否有過失，以及是否有應負的責任

如果民眾對醫療鑑定報告存有疑慮，可以提出新事證或相關問題，請求醫審會再次鑑定；或將資料交給其他專業醫學中心進行鑑定。

只是要留意，最好避免將資料送到與醫療糾紛醫師相關的任職或受訓單位，容易影響鑑定結果的公正性。且鑑定後，法官不一定會完全採納，仍會依經驗法則與自由心證進行判定。

Ｑ：醫療糾紛追溯期有多長？多久時間內需提告？

  1. 從刑法的角度來看，根據醫療結果造成的損害程度不同，醫師會涉及不同刑事罪名。

若產生「過失傷害罪」，追訴期為5年；若觸犯「過失傷害致重傷害罪」，追訴期為10年；若為「過失致死罪」，追訴期最長為20年。

要注意的是，前兩者屬於告訴乃論，告訴期為事發起6個月內要進行提告。通常醫院會想辦法拖過這段醫療疏失追溯期，以規避責任，民眾務必留意醫療糾紛時效性問題，多留意醫療糾紛申訴期限！

而過失致死在本質上是公訴罪，如果當事人悔意高，檢察官通常會要求醫療糾紛和解，和解後往往要求緩刑。

  1. 從民法的角度來看，醫師和病患的醫療行為分為「契約關係」和「侵權行為」。

前者依據和醫院簽訂的醫療契約，請求權追訟期限為15年；後者依據民法的侵權行為時效，則請求權為醫療行為後的10年內，或病患自發現有損害的2年內要提出。

這裡要提醒，民眾若是以「刑事附帶民事」的方式提告，由於司法偵查審理過程冗長，常有超過2年而使民事請求權喪失的情況。記得若刑事無法在2年內定讞，務必在2年期滿前提出民事告訴，才不會喪失民事求償的權利

Q：何謂「藥害」？如何申請「藥害救濟」？

藥害指的是，醫師按照醫藥專業人員指示或藥物標示使用合法藥物，病患卻因藥物不良反應，導致死亡、障礙或嚴重疾病。

民眾遇上藥害，可以在得知有藥害起3年內，填妥申請書並檢具病歷紀錄、診斷說明書、醫療費用收據等資料，向衛生署藥害救濟基金會提出申請，包括死亡給付、障礙給付、嚴重給付等，金額上限新台幣3百萬元

但要留意，藥害救濟目前只有「西藥製劑」可以申請，不包含試驗用藥、中藥等，也不包括疫苗接種，如是因為打疫苗引發不良反應，應向疾管署預防接種受害救濟審議小組申請

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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