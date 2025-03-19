一、備案有用嗎？備案等於報案嗎？

（一）備案是什麼意思？

備案的法律意義

「備案」其實只是民間通俗的講法，��並不是法律名詞，刑事訴訟法、警察職權行使法中並沒有「備案」一詞。所謂備案，是指案件當事人到警察局，向警察詳述案件發生的內容、時間、地點，警察將當事人陳述內容記錄在「工作紀錄表」的公文書內，並不會有任何後續處置。

備案舉例說明

小明某天騎機車去上班，機車不小心輕撞到小花的機車，無人受傷，小花也不打算對小明提出告訴，因此，兩人決定一同到派出所備案，在警局留下紀錄，避免日後發生爭議。

（二）備案、報案差很大！小心別搞混！

報案是什麼？

若民眾到警察局「報案」，警察會協助民眾製作調查筆錄，如果案件構成犯罪事實、涉及刑事案件或當事人要向對方提出告訴時，警察就會針對案件偵辦調查，像是調閱監視器、傳喚被告或證人到案等。

備案、報案有何不同？

備案、報案差別最大的地方在於「法律效力」。「備案」只是用來記錄案件內容，可說是一種行政方式，案件並不會進入偵查程序，也不會送到檢察署讓檢察官知道；而「報案」就會有刑事上的效力，當事人需要做筆錄，若被害人要對加害人提出告訴，就會正式進入偵查程序。

（三）警察局備案的用意為何？備案有用嗎？

雖說備案並無法律效力，但仍有一定程度的保障。如同上述第一點舉例，小明與小花的車禍意外有留下備案紀錄，事後小花發現身體不適或車體有刮傷，要向警察局控訴小明肇事逃逸，但是當時小明有到警局備案留下紀錄，便可快速證明小明並沒有�肇事逃逸，如此一來，小花潑得髒水就不會成立。

建議民眾若遇到可能產生爭議的情形，不妨花點時間到警察局備案，下次當對方翻臉不認帳、反悔要求賠償時，就能站穩腳步，維護自身利益。