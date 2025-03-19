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備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案 - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-03-19 更新

備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。

備案有用嗎？備案有法律效力嗎？備案等於報案嗎？去警局備案的流程怎麼進行？備案後就算提告了嗎？哪些案件可以備案？備案會通知對方嗎？想知道備案流程以及備案必知的注意事項嗎？今天讓律師帶你一次解開備案常見問題！

目錄

一、備案有用嗎？備案等於報案嗎？

（一）備案是什麼意思？

備案的法律意義

「備案」其實只是民間通俗的講法，並不是法律名詞，刑事訴訟法、警察職權行使法中並沒有「備案」一詞。所謂備案，是指案件當事人到警察局，向警察詳述案件發生的內容、時間、地點，警察將當事人陳述內容記錄在「工作紀錄表」的公文書內，並不會有任何後續處置。

備案舉例說明

小明某天騎機車去上班，機車不小心輕撞到小花的機車，無人受傷，小花也不打算對小明提出告訴，因此，兩人決定一同到派出所備案，在警局留下紀錄，避免日後發生爭議。

（二）備案、報案差很大！小心別搞混！

報案是什麼？

若民眾到警察局「報案」，警察會協助民眾製作調查筆錄，如果案件構成犯罪事實、涉及刑事案件或當事人要向對方提出告訴時，警察就會針對案件偵辦調查，像是調閱監視器、傳喚被告或證人到案等。

備案、報案有何不同？

備案、報案差別最大的地方在於「法律效力」。「備案」只是用來記錄案件內容，可說是一種行政方式，案件並不會進入偵查程序，也不會送到檢察署讓檢察官知道；而「報案」就會有刑事上的效力，當事人需要做筆錄，若被害人要對加害人提出告訴，就會正式進入偵查程序。

備案跟報案一樣嗎？

（三）警察局備案的用意為何？備案有用嗎？

雖說備案並無法律效力，但仍有一定程度的保障。如同上述第一點舉例，小明與小花的車禍意外有留下備案紀錄，事後小花發現身體不適或車體有刮傷，要向警察局控訴小明肇事逃逸，但是當時小明有到警局備案留下紀錄，便可快速證明小明並沒有肇事逃逸，如此一來，小花潑得髒水就不會成立。

建議民眾若遇到可能產生爭議的情形，不妨花點時間到警察局備案，下次當對方翻臉不認帳、反悔要求賠償時，就能站穩腳步，維護自身利益

二、警局備案的流程有哪些？備案後就會提告嗎？

（一）帶你掌握備案流程 4 步驟！

警察局備案流程有哪些？

  • Step1：民眾直接到警察局
    當事人在發生事故時，到鄰近警局備案。

  • Step2：告知警察事發經過
    向警察詳述案件內容、地點、時間及自身狀況。

  • Step3：警察記錄在工作紀錄表
    警察將內容記錄下來，以便日後有爭議時查看，但並不代表報案或提告行為。

備案三聯單是什麼？有用嗎？

再現行法規中並無「備案」這種程序，因此自然無法取得所謂的「備案三聯單」。

但如果警察有受理「報案」的話，則會收到「受（處）理案件證明單」，這是警政署在 2021 年 3 月，將過往的受理刑事案件三聯單、遺失物證明、受理失蹤人口、車輛協尋等不同單據整合而成的證明單。只要報案，警察都會提供一張受理案件證明單給民眾，以利民眾查詢案件。

（二）備案就是提告嗎？備案有時效限制嗎？

民眾時常認為備案就是提告，其實是不正確的。備案只是在警察機關留存一個內部紀錄而已，並不會成立刑事案件，也不會成立犯罪。

另外，有些民眾想在報警備案後對行為人提告，則是需留意「追訴權」，並非所謂的備案追訴期或備案期限。「追訴權」指非告訴乃論之罪的犯人，經 6 個月都未被起訴，法律就不能再追究其責任，檢察官只能給予不起訴處分。

三、哪些案件可以備案？

很多人會好奇，朋友欠錢不還可以備案嗎？

答案是不行，因為這類型的案件屬於民事糾紛，警察局通常只處理「刑事案件」，而民眾能前往備案的案件只有「告訴乃論罪」，像是車禍、網路買家棄單、電話騷擾、傷害罪公然侮辱備案等；「非告訴乃論罪」像是車禍離開現場、恐嚇、言語恐嚇、詐欺、遭暴力驗傷備案，是警察知道有這樣的犯罪，不需要經過備案或報案，依法就必須主動偵辦。

是否為告訴乃論刑事犯罪項目
可備案（告訴乃論罪）車禍（未肇事逃逸）、網路買家棄單、電話騷擾、傷害罪、公然侮辱
不可備案（非告訴乃論罪）車禍離開現場（肇事逃逸）、恐嚇、言語恐嚇
詐欺、遭暴力驗傷

四、備案常見問題

（一）備案會通知對方嗎？

一般案件或車禍備案會通知對方嗎？並不會，警察備案只是記錄案件的行為，並不會主動做任何調查，也就是不會有後續消息、不會通知對方。如果案件是告訴乃論罪，像是車禍、公然侮辱等，只要當事人沒有打算進一步提告，對方都不會被起訴或收到通知。

（二）備案會有案底嗎？

備案並不會留下案底，只會留下備案紀錄。若要讓對方留下案底，必須要將備案轉為報案並正式提告，讓對方被起訴後由法院判刑才會留下案底。若違反社會秩序維護法，也只會被處以罰鍰，而民事案件警方不受理，多數也都是處以罰鍰，這些都不會留下案底。

（三）備案可以撤銷嗎？

備案只代表警察機關知悉有這件事情，純粹是記錄，案件也「不會」移送到檢察署，因此，不撤銷也不會有任何影響，不需要太過擔心。

以上就是備案的定義、流程、條件與常見 Q&A，若您有其他疑問，歡迎點擊下方的「LINE 免費諮詢」，讓律師為您解答疑問！

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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