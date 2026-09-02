偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

一、偽造貨幣是什麼？構成要件有哪些？ 食、衣、住、行、育、樂通通都需要「錢」，擁有大量財富幾乎是人人追求的目標，但卻有不肖人士異想天開，為了賺錢利用「假鈔」或「假幣」矇騙店家或他人。無論是偽造、變賣或是使用假貨幣，法律上都有對應的制裁方式，千萬別因一己�之利而觸法。 （一）3大偽造貨幣構成要件 1.貨幣型態 偽造貨幣構成要件，包含偽造的外觀需為國家發行且具有法償效力（法定支付能力）的流通鈔票、硬幣，像是常見的 100 元及 1,000 元鈔票，或是 1 元、10 元、50 元的圓形硬幣。 2.不法摹造 根據《中央銀行發行新臺幣辦法》第 5 條，新臺幣不得偽造、變造、故意毀損，亦不得仿造或販賣、公開陳列其仿造品，違者將依妨害國幣及其他有關規定處罰。也就是說，任何未經過國家允許、擅自偽造、變造鈔票或硬幣的行為，都會觸法。 ⭐ 偽造、變造差異為何？ 偽造：偽造是指憑空製造出原本不存在的事物。像是自行印製含有帝雉和學生的 1,000 元藍色鈔票，或利用器具製造有孫文肖像和稻穗圖案的 50 元硬幣等。

變造：變造是利用現行物品進行改造的行為。像是將真鈔一分為二，各自黏貼半張偽鈔而得 2 張千鈔，存入甲提款機後，再到乙提款機提領真鈔的行為。 3.行使意圖 行為人偽造、變造貨幣，並意圖將其冒充成真幣來進行交易，使賣家或他人無法辨識而受騙；又或是行為人將偽造貨幣交付於他人行使，都會構成偽造貨幣的罪名。 （二）偽造貨幣罪舉例說明 A 先生因缺錢花用，看著手上僅剩的一張 100 元鈔票，心生歹念，將鈔票放入印表機中影印，並透過觀察真鈔的外觀，畫上安全線企圖以假亂真，利用印出來的假鈔在各大超商、攤販消費。然而，他的行為已嚴重觸犯刑法中的偽造貨幣罪，將面臨法律的制裁。

二、拿到假鈔會犯法嗎？偽造貨幣罪法律責任統整！ （一）製造、使用偽鈔會有什麼後果？ 我國《刑法》針對製造與行使偽鈔都有相關的法律規範，若因一時貪念而偽造貨幣，最高恐怕會面臨無期徒刑、罰金金額也不容小覷。 依據《刑法》第 195 條，偽造通用貨幣之人，可處 5 年以上有期徒刑，得併科 15 萬元以下罰金。另外，為遏止偽造貨幣行為，我國進一步制定刑度較重的特別法《妨害國幣懲治條例》，偽造貨幣者除了需面臨 5 年以上有期徒刑，還可併科 5 百萬元以下罰金；若行為擾亂國內金融秩序，甚至可處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑，得併科 1 千萬元以下罰金。 而上述提及的《刑法》第 195 條、《妨害國幣懲治條例》其實有一段複雜的歷史。在民國 45 年時，新臺幣曾被司法院認為是「地方性幣券」，偽造者是以《刑法》第 195 條論罪；直到民國 51 年，新臺幣由中央銀行代理發行後，司法院才認定偽造、變造貨幣的行為，應依特別法《妨害國幣懲治條例》來論罪。因此，以特別法優於普通法的原則，只要是偽造新臺幣者，其實都是以《妨害國幣懲治條例》為主。 另外，除了針對偽造者開罰，「使用」偽造貨幣付款或「交付」於他人者，也會依《刑法》第 196 條，處 3 年以上、10 年以下有期徒刑，得併科 15 萬元以下的罰金；且根據《刑法》第 200 條，無論是偽造出來的貨幣、或是製作假貨幣的工具、材料等，國家都可視為「違禁物」直接沒收。 （二）收到偽鈔繼續使用，會犯法嗎？ 過去，有部分民眾在收到假鈔後，擔心交給警察只有被「沒收」的份，使自身錢財損失而持續使用，其實這樣的行為是犯法的。根據《刑法》第 196 條，可處以 15,000 元以下的罰金。因此若收到假鈔，直接送到警局是最「省錢」的做法，�否則後續的罰金損失更加慘重。 但若是在不知情的情況下將假鈔花掉，其實不會觸法，只需要在後續配合製作筆錄，告知姓名、住址、身分證等資訊，並說明假鈔來源、收受及行使的時間地點，作為日後防範再次犯案的依據。 （三）拿到假鈔怎麼辦？3 大處理流程 Step1：避免使用 無論你是店家或是消費者，只要在收到鈔票、硬幣時，認為其模樣、觸感可疑，建議先不要使用。 Step2：辨識真偽 到中央銀行提供的「新臺幣防衛辨識」網站，透過觸感、水印、油墨等方式，檢查手上的貨幣是否為真。 Step3：警局報案 若確定是假鈔或對鈔票仍有疑慮，建議直接拿到警局報警或送至銀行，並向其詳細說明該貨幣來源。

三、行使偽造貨幣是觸犯「詐欺罪」還是「偽造貨幣罪」？ （一）觸犯詐欺罪的情況：玩具鈔票 一般來說，偽造貨幣罪行本來就是出於欺騙目的，並不會再額外成立詐欺罪。但若是使用市面上販售的新臺幣圖文商品（玩具鈔票）來犯罪，觸犯的就會是《刑法》第 339 條的「詐欺罪」，而非「偽造貨幣罪」。 為什麼呢？根據央行規定，業者在製造玩具鈔票時，材質、大小及色系需與真鈔有明顯區別，並印上「玩具鈔」或「便條紙」等字樣，因此市面上的玩具鈔外觀，其實與真鈔相去甚遠，不符合偽造貨幣罪的構成要件。但利用玩具鈔行騙，行為人就會觸犯詐欺罪，像是��過去就有本國人利用外國人不熟悉新臺幣的弱點，將玩具假鈔支付給外國人，使其受騙上當的情況。 （二）偽造貨幣、行使偽造貨幣競合怎麼罰？ 另外，若「偽造」與「行使」假貨幣競合，也就是說同一人犯下「偽造貨幣」及「使用偽造貨幣交易」的罪行，因《妨害國幣懲治條例》及《刑法》第 195 條，本身就涵蓋「意圖供行使之用」的條件，因此會以「偽造貨幣罪」的罪名來判決，罰則也比行使之罪來得更重。