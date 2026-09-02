偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看 - 法律010
雷皓明律師
2026-09-02 更新
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
一、偽造貨幣是什麼？構成要件有哪些？
食、衣、住、行、育、樂通通都需要「錢」，擁有大量財富幾乎是人人追求的目標，但卻有不肖人士異想天開，為了賺錢利用「假鈔」或「假幣」矇騙店家或他人。無論是偽造、變賣或是使用假貨幣，法律上都有對應的制裁方式，千萬別因一己�之利而觸法。
（一）3大偽造貨幣構成要件
1.貨幣型態
偽造貨幣構成要件，包含偽造的外觀需為國家發行且具有法償效力（法定支付能力）的流通鈔票、硬幣，像是常見的 100 元及 1,000 元鈔票，或是 1 元、10 元、50 元的圓形硬幣。
2.不法摹造
根據《中央銀行發行新臺幣辦法》第 5 條，新臺幣不得偽造、變造、故意毀損，亦不得仿造或販賣、公開陳列其仿造品，違者將依妨害國幣及其他有關規定處罰。也就是說，任何未經過國家允許、擅自偽造、變造鈔票或硬幣的行為，都會觸法。
⭐ 偽造、變造差異為何？
- 偽造：偽造是指憑空製造出原本不存在的事物。像是自行印製含有帝雉和學生的 1,000 元藍色鈔票，或利用器具製造有孫文肖像和稻穗圖案的 50 元硬幣等。
- 變造：變造是利用現行物品進行改造的行為。像是將真鈔一分為二，各自黏貼半張偽鈔而得 2 張千鈔，存入甲提款機後，再到乙提款機提領真鈔的行為。
3.行使意圖
行為人偽造、變造貨幣，並意圖將其冒充成真幣來進行交易，使賣家或他人無法辨識而受騙；又或是行為人將偽造貨幣交付於他人行使，都會構成偽造貨幣的罪名。
（二）偽造貨幣罪舉例說明
A 先生因缺錢花用，看著手上僅剩的一張 100 元鈔票，心生歹念，將鈔票放入印表機中影印，並透過觀察真鈔的外觀，畫上安全線企圖以假亂真，利用印出來的假鈔在各大超商、攤販消費。然而，他的行為已嚴重觸犯刑法中的偽造貨幣罪，將面臨法律的制裁。
二、拿到假鈔會犯法嗎？偽造貨幣罪法律責任統整！
（一）製造、使用偽鈔會有什麼後果？
我國《刑法》針對製造與行使偽鈔都有相關的法律規範，若因一時貪念而偽造貨幣，最高恐怕會面臨無期徒刑、罰金金額也不容小覷。
依據《刑法》第 195 條，偽造通用貨幣之人，可處 5 年以上有期徒刑，得併科 15 萬元以下罰金。另外，為遏止偽造貨幣行為，我國進一步制定刑度較重的特別法《妨害國幣懲治條例》，偽造貨幣者除了需面臨 5 年以上有期徒刑，還可併科 5 百萬元以下罰金；若行為擾亂國內金融秩序，甚至可處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑，得併科 1 千萬元以下罰金。
而上述提及的《刑法》第 195 條、《妨害國幣懲治條例》其實有一段複雜的歷史。在民國 45 年時，新臺幣曾被司法院認為是「地方性幣券」，偽造者是以《刑法》第 195 條論罪；直到民國 51 年，新臺幣由中央銀行代理發行後，司法院才認定偽造、變造貨幣的行為，應依特別法《妨害國幣懲治條例》來論罪。因此，以特別法優於普通法的原則，只要是偽造新臺幣者，其實都是以《妨害國幣懲治條例》為主。
另外，除了針對偽造者開罰，「使用」偽造貨幣付款或「交付」於他人者，也會依《刑法》第 196 條，處 3 年以上、10 年以下有期徒刑，得併科 15 萬元以下的罰金；且根據《刑法》第 200 條，無論是偽造出來的貨幣、或是製作假貨幣的工具、材料等，國家都可視為「違禁物」直接沒收。
（二）收到偽鈔繼續使用，會犯法嗎？
過去，有部分民眾在收到假鈔後，擔心交給警察只有被「沒收」的份，使自身錢財損失而持續使用，其實這樣的行為是犯法的。根據《刑法》第 196 條，可處以 15,000 元以下的罰金。因此若收到假鈔，直接送到警局是最「省錢」的做法，�否則後續的罰金損失更加慘重。
但若是在不知情的情況下將假鈔花掉，其實不會觸法，只需要在後續配合製作筆錄，告知姓名、住址、身分證等資訊，並說明假鈔來源、收受及行使的時間地點，作為日後防範再次犯案的依據。
（三）拿到假鈔怎麼辦？3 大處理流程
Step1：避免使用
無論你是店家或是消費者，只要在收到鈔票、硬幣時，認為其模樣、觸感可疑，建議先不要使用。
Step2：辨識真偽
到中央銀行提供的「新臺幣防衛辨識」網站，透過觸感、水印、油墨等方式，檢查手上的貨幣是否為真。
Step3：警局報案
若確定是假鈔或對鈔票仍有疑慮，建議直接拿到警局報警或送至銀行，並向其詳細說明該貨幣來源。
三、行使偽造貨幣是觸犯「詐欺罪」還是「偽造貨幣罪」？
（一）觸犯詐欺罪的情況：玩具鈔票
一般來說，偽造貨幣罪行本來就是出於欺騙目的，並不會再額外成立詐欺罪。但若是使用市面上販售的新臺幣圖文商品（玩具鈔票）來犯罪，觸犯的就會是《刑法》第 339 條的「詐欺罪」，而非「偽造貨幣罪」。
為什麼呢？根據央行規定，業者在製造玩具鈔票時，材質、大小及色系需與真鈔有明顯區別，並印上「玩具鈔」或「便條紙」等字樣，因此市面上的玩具鈔外觀，其實與真鈔相去甚遠，不符合偽造貨幣罪的構成要件。但利用玩具鈔行騙，行為人就會觸犯詐欺罪，像是��過去就有本國人利用外國人不熟悉新臺幣的弱點，將玩具假鈔支付給外國人，使其受騙上當的情況。
（二）偽造貨幣、行使偽造貨幣競合怎麼罰？
另外，若「偽造」與「行使」假貨幣競合，也就是說同一人犯下「偽造貨幣」及「使用偽造貨幣交易」的罪行，因《妨害國幣懲治條例》及《刑法》第 195 條，本身就涵蓋「意圖供行使之用」的條件，因此會以「偽造貨幣罪」的罪名來判決，罰則也比行使之罪來得更重。
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！