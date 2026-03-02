一、何謂賭博罪？賭博罪構成要件有哪些？

（一）什麼是賭博罪？

賭博罪的法源為刑法第266~270條規定，對賭博的處罰包括賭客和賭場經營者：

1.賭客

根據刑法第266條規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」

簡單來說，刑法對賭客的賭博罪定義就是「在公共場合或公眾得以進出的場所」以「賭博方式」「獲取財物」的行為。而罪名的成立與否，可能與賭博罪金額大小有關，但不會因贏錢或輸錢而有不同。

2.賭場經營者

針對提供賭博場所的民眾則有以下定義和處罰：

根據刑法第268條規定：「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。」

對賭場經營的規範，並無實體公共場所或網路空間的區別，只要經營者有意圖營利，不管是透過通訊軟體還是架設賭博網站，都會觸犯刑法第268條、構成圖利供給賭場或聚眾賭博罪。

另外針對辦理有獎儲蓄、發行彩券等行為，刑法第269條規定為：「意圖營利，辦理有獎儲蓄或未經政府允准而發行彩票者，處1年以下有期徒刑或拘役，得併科9萬元以下罰金。經營前項有獎儲蓄或為買賣前項彩票之媒介者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。」

（二）賭博罪構成要件

根據法條的敘述，我們可以把賭博罪成立要件拆成下列3個項目：

1.須有賭博行為

所謂「賭博」定義，是指用偶然的事實來決定輸贏的結果，並非事前就能預知。也就是說，行為要具有射倖性（指不確定性、偶然性，例如：利用機率、僥倖來賺取財物或利益等）。至於賭博的方法，是不是使用行政機關公告查禁的機具，則無限制。

2.須在公共場所賭博

賭博若是在「公共場所」或「公眾得以進出的場所」進行，就會構成犯罪。這是為了防止民眾見狀後相互模仿、存僥倖心態欲不勞而獲，造成社會風氣不良而設立。

而過去網路被視為具有封閉性、私密性、虛擬性，並不具有公開性，大多數網路賭博案件都被判決無罪，或只以社會秩序維護法開罰。但自110年12月28日賭博罪修法後，賭客只要是通過手機、電話、網站進行賭博，即使是跟網站對賭，也會構成賭博罪。

例如：經營地下期貨賭博罪也成立，因是招攬民眾對賭，屬未經許可經營期貨交易業務的行為。

3.須有賭博財物

行為人必須「博取財物」，也就是以金錢或其他有價物品作為賭博輸贏該付出的代價。如果只是供人暫時娛樂、消遣的物品，因為經濟價值低，就不在處罰範圍內。至於什麼是供人暫時娛樂的物品，判斷的標準應以普遍社會觀念認定，並符合民情。

例如：如果只是跟朋友打賭，輸了請吃飯或請喝奶茶，就不算是賭博。

以上這3個要件必須都滿足，才會成立刑法賭博罪。