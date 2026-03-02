賭博罪構成要件是什麼？律師：網路簽賭下注也算違法！ - 法律010
雷皓明律師
2026-03-02 更新
賭博罪是什麼？刑法賭博罪的構成要件有哪些？線上博奕賭博罪成立條件為何？賭博罪會被關嗎？還是被罰罰金？賭客跟場主的刑責一樣嗎？賭博罪初犯會留下前科紀錄嗎？讓律師為你解析賭博罪定義，了解賭博罪的法律知識。
一、何謂賭博罪？賭博罪構成要件有哪些？
（一）什麼是賭博罪？
賭博罪的法源為刑法第266~270條規定，對賭博的處罰包括賭客和賭場經營者：
1.賭客
根據刑法第266條規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」
簡單來說，刑法對賭客的賭博罪定義就是「在公共場合或公眾得以進出的場所」以「賭博方式」「獲取財物」的行為。而罪名的成立與否，可能與賭博罪金額大小有關，但不會因贏錢或輸錢而有不同。
2.賭場經營者
針對提供賭博場所的民眾則有以下定義和處罰：
根據刑法第268條規定：「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。」
對賭場經營的規範，並無實體公共場所或網路空間的區別，只要經營者有意圖營利，不管是透過通訊軟體還是架設賭博網站，都會觸犯刑法第268條、構成圖利供給賭場或聚眾賭博罪。
另外針對辦理有獎儲蓄、發行彩券等行為，刑法第269條規定為：「意圖營利，辦理有獎儲蓄或未經政府允准而發行彩票者，處1年以下有期徒刑或拘役，得併科9萬元以下罰金。經營前項有獎儲蓄或為買賣前項彩票之媒介者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。」
（二）賭博罪構成要件
根據法條的敘述，我們可以把賭博罪成立要件拆成下列3個項目：
1.須有賭博行為
所謂「賭博」定義，是指用偶然的事實來決定輸贏的結果，並非事前就能預知。也就是說，行為要具有射倖性（指不確定性、偶然性，例如：利用機率、僥倖來賺取財物或利益等）。至於賭博的方法，是不是使用行政機關公告查禁的機具，則無限制。
2.須在公共場所賭博
賭博若是在「公共場所」或「公眾得以進出的場所」進行，就會構成犯罪。這是為了防止民眾見狀後相互模仿、存僥倖心態欲不勞而獲，造成社會風氣不良而設立。
而過去網路被視為具有封閉性、私密性、虛擬性，並不具有公開性，大多數網路賭博案件都被判決無罪，或只以社會秩序維護法開罰。但自110年12月28日賭博罪修法後，賭客只要是通過手機、電話、網站進行賭博，即使是跟網站對賭，也會構成賭博罪。
例如：經營地下期貨賭博罪也成立，因是招攬民眾對賭，屬未經許可經營期貨交易業務的行為。
3.須有賭博財物
行為人必須「博取財物」，也就是以金錢或其他有價物品作為賭博輸贏該付出的代價。如果只是供人暫時娛樂、消遣的物品，因為經濟價值低，就不在處罰範圍內。至於什麼是供人暫時娛樂的物品，判斷的標準應以普遍社會觀念認定，並符合民情。
例如：如果只是跟朋友打賭，輸了請吃飯或請喝奶茶，就不算是賭博。
以上這3個要件必須都滿足，才會成立刑法賭博罪。
二、線上博弈賭博罪成立條件為何？在家打麻將會觸法嗎？
根據過去刑法條文規定和法院判決，在公共場所或公眾得�出入之場所賭博財物者，才構成犯罪，網路賭博因不算是公共場合，基本上線上賭博罪並不成立。
但隨著網路賭博越來越猖獗，110年12月28日立法院三讀修正刑法第266條第2項後，已明文將網路簽賭、線上博奕等納入賭博罪的處罰之中，最高可處5萬元以下罰金。
（一）玩線上娛樂城賭博罪會成立嗎？
過去，根據最高法院107年度台非字第174號判決九州賭博罪案，玩九州娛樂城賭博罪並不成立，原因是玩家們利用自己帳號、密碼進行私人賭博，過程並不公開，不會有其他民眾知道簽注內容，因此不符合法條所規定「公共場所或公眾得出入之場所」的情形。
但自賭博法修法後，根據高等法院109年度原上易字第18號刑事判決，如果玩家是透過網路方式玩博弈遊戲，從而獲得虛擬財產，且此財產可再換取金錢或實物，非供一般人休閒消費使用，因為會對社會秩序產生影響，即會構成博奕罪。
反之，如果是在國內合法經營的線上博弈遊戲網站中，以金錢購買點數卡並儲值到遊戲中，只用來繼續參與賭局、購買虛擬人物或寶物等，就不會構成網路賭博罪。
（二）在家打麻將會觸犯賭博罪嗎？
根據上述第2項要件，由於住宅屬於私領域空間，不屬於公共場所或公眾可以出入的場所，因此逢年過節走訪親友家打家庭麻將，原則上不構成犯罪。
但同樣是在住家賭博，如果長期讓多數人、不特定人隨意進出，與公共空間相似，則可能構成賭博罪。
若是將空間出借給他人賭博、對玩家抽頭、或擅自將住處改為職業賭博場所，因抽頭者有營利意圖並供給賭博場所，應處以刑法第268條；賭客則違反社會秩序維護法第84條規定：��「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處新臺幣9千元以下罰鍰。」
由此可見，透過社會秩序維護法賭博罪名也成立，在家小賭怡情仍要小心別觸法了！
（三）夾娃娃機會成立賭博罪嗎？
選物販賣機（俗稱夾娃娃機）依電子遊戲場業管理條例，涉及電子遊戲機的定義，但為了降低射倖性、避免賭博成份，根據經濟部經商字第10702412670號函，必須「設定保證取物價格」、「物品價值須與商品售價相當」，且「機台不可影響取物的可能性」才行。
然而曾有新聞報導，夾娃娃機內的藍芽喇叭價值1,000元，業者卻設定保證取物金額為1,280元和1,680元，因相較商品高出取多，被依賭博罪送辦。
另有娃娃機業者，以夾娃娃機內8顆藍芽喇叭換現金5,600元的玩法吸引顧客，因具有高度不確定性，業者和賭客也都因具違反賭博罪獎品兌現行為，被移送法辦。
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三、賭博罪罰金多少？觸法會被關嗎？
依賭博罪刑法第266條規定，不論民眾是實體賭博或線上賭博，凡涉及賭博行為，賭博罪罰則最高重罰5萬；針對意圖營利、提供賭博場所者，則根據刑法268條判決，得處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。
由此可知，網路賭博罪判刑是依照身份而定，如果是賭客被抓到，依刑法規定屬於輕微罪行，原則上不會被送去關。
另外，根據賭博罪判例最高法院81年台非字第233號，賭客的犯罪性質為「對向犯」。也就是說，賭客與賭場經營者間是各有目的，彼此無犯意的聯絡，賭客對賭場經營者也不算提供助力，因此雙方都只須對自己的行為負責，法律上只會處罰一方（賭場經營者）的行爲，其餘以法律已有的處罰明文判罰。
四、賭博罪初犯會留前科嗎？還能申請良民證嗎？
有些民眾賭博擔心被抓，會不會有賭博罪前科紀錄？觸犯賭博罪良民證還能申請嗎？
首先說明，刑法與刑事訴訟法中沒有「前科」這個名詞。
「前科」廣泛的意思是指「全國刑事案件紀錄」，只要你成為被告，有進出地檢署或法院的紀錄，無論是起訴、被誣告或因罪證不足而不起訴、有罪或無罪，司法單位都會有紀錄。但這項紀錄只限司法人員查閱，以保障人權。
普遍大家認知的「前科」指的是「警察刑事紀錄證明」，俗稱「良民證」，上面會記載有期徒刑以上的紀錄。如果是被判拘役、罰金（非有期徒刑易科罰金）、緩刑、免刑、免除刑之執行、少年事件等，為了給當事人自新的機會，則不予以記載。
或根據《警察刑事紀錄證明核發條例》第6條第7款規定，如果是遭判有期徒刑，易科罰金或易服社會勞動執行完畢，只��要5年內都未再受有期徒刑以上之宣告，紀錄就會消除。
因此不管你是不是網路賭博罪初犯，賭客賭博通常是判處「單純科罰金」，不會留有紀錄；但你若是經營賭場，則會被判3年以下有期徒刑，經易科罰金後，要在5年內未再受有期徒刑以上的宣告，你才能申請到一張清白的良民證。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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