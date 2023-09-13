簡易判決流程看這邊！聲請簡易判決等於我不用坐牢嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
簡易判決是民眾面對刑事訴訟程序時可能會有的選擇。但你真的知道簡易判決有什麼規定嗎？簡易判決處刑書是什麼呢？如果想要走簡易判決上訴又該怎麼進行？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
一、簡易判決相關規定看這邊！
一般來說，如果涉犯刑事案件經檢察官起訴，法官就須依照刑事訴訟法規定的「通常審理程序」審理案件。也就是當事人要在法庭裡照著刑事訴訟法的規定走（如證據調查、交互詰問、言詞辯論等），最後由法官判決有罪或無罪。
但事實上，有些罪證相當明確的刑事案件如果仍然照著通常審理程序進行，難免會有點浪費司法資源。因此為了更快速與便捷地確認罪證明確的刑事案件結果，我國刑事訴訟法設有刑事簡易判決的簡式審判程序。
簡易判決好處就是比起刑事通常程序更加迅速。
「律師，想請問誰可以聲請簡易判決（不是申請簡易判決喔）呢？」
依刑事訴訟法規定，如果第1審法院依被告在偵查程序中的自白或其他現存證據已經可以確認犯罪事實，得因檢察官的聲請，不經通常審判程序逕以簡易判決處刑。
另外依刑事訴訟法第451條第3項規定，刑事案件的被告於偵查中自白的話，可以請求檢察官聲請簡易判決。
要提醒依照刑事訴訟法第449條第2項規定，如果檢察官將案件依通常程序起訴後經被告自白犯罪，法院認為用簡易判決處刑比較好的話，可以不經通常審判程序，直接以簡易判決處刑。
因此簡易判決可以經檢察官聲請，或是法官判斷適合使用的話，不用等檢察官聲請逕行使用。
最後要補充的是，檢察官依刑事訴訟法第451條第一項聲請逕以簡易判決處刑必須以書面為之，不得僅以口頭向法院聲請喔！
「律師，如果走簡易判決會被關嗎？簡易判決有緩刑的空間嗎？」
依刑事訴訟法第449條第3項規定，法官如果走簡易判決僅能對被告為下列4種刑的宣判：
- 宣告緩刑
- 得易科罰金或得易服社會勞動的有期徒刑
- 拘役
- 罰金
因此如果走簡易判決處刑，最嚴重只會被判處可易科罰金或易服社會勞動的徒刑或拘役，原則上不須要去坐牢。
「律師，那如果走簡易判決前科會有紀錄嗎？」
看到前面的敘述不知道大家有沒有發現大重點，就是如果今天走的是簡易判決不會有無罪的結果（因此讀者搜尋簡易判決無罪是搜不到東西的喔！），簡易判決必然是有罪判決，因此一定會有前科紀錄。
所以讀者如果某天真的不幸成為刑事案件的被告，雖然向檢察官爭取簡易判決可以更迅速的得到判決結果，缺點是如果原本在1審還存有一點爭取無罪的機會，會因為走的是簡易判決程序而消失殆盡喔！
「律師，想請問簡易判決多久會知道結果呢？」
要特別提醒的是，雖然說簡易判決的優點貴在迅速，但案件審理的進度仍要看每位法官而定，從數日到數個月都還是��有可能，因此「簡易判決多久收到結果通知？」這類問題仍然很難給予讀者一段明確的時間，只能說會比走通常審理程序要來得快。
再來由於簡易判決仍然是屬於刑事訴訟程序，因此如果今天是「過失傷害簡易判決」這樣的搜尋方式比較沒有疑問。但有些讀者會搜尋簡易庭漏水判決（簡易庭漏水？），這邊我們就要稍微提一下民事訴訟與刑事訴訟的差別。
簡單來說，民事訴訟的功能是讓雙方當事人可以在法律上解決私人間的糾紛（好比樓上鄰居家一直漏水在你家屋頂上，讓你家的屋頂因為漏水而有損壞，就會需要提起民事訴訟解決）。
但刑事訴訟的重點並非解決紛爭，而是讓國家公權力處罰犯罪行為人並且嚇阻其他潛在犯罪人，因此我們常見的過失傷害或車禍案件，除了提起民事訴訟（賠錢或要求肇事者修車）外，也會提起刑事訴訟（請求法院判決罰金或把犯罪行為人抓去關）讓國家公權力處罰他。
有這樣的概念後，「因為房屋漏水而與鄰居有糾紛」事實上比較偏向民事爭議，因此除非讀者決定要告他毀損罪等刑事罪名，不然民事案件是無法適用簡易判決的喔！
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二、簡易判決處刑書是什麼？
本段重點會針對簡易判決相關的書類做個簡單的介紹。雖然這些名詞分類其實也沒有什麼實質上的幫助，但是多知道一點才不會在法院上講錯讓法官或檢察官噗哧一笑喔！
簡易判決處刑書
這個名詞出現的時機點是「檢察官聲請簡易判決處刑書」，因為只有檢察官可以用書面聲請簡易判決處刑（特別提醒，不只法官，被告也會收到聲請簡易判決處刑書喔！）。
簡易判決通知書
沒有這種書，如果是想要搜尋簡易判決書的讀者就繼續往下看喔！
簡易判決書
被告一旦走入簡易判決程序，原則上就不用再出庭，於一定期間內會收到簡易判決書（就是判決書的意思）告訴被告判決結果。
簡易判決執行通知
簡易判決執行通知（就是執行通知）是指判決結果確定後，會告訴你應到案日期（如果是可以易科罰金或易服社會勞動的案件，通常會附上易科罰金申請書或易服社會勞動的說明單）的書類。因此執行通知與前面的判決書不同，會等到案件當事人已過上訴期間確定無法再上訴後才寄發給當事人。
「律師，想請問有簡易判決查詢嗎？」
如果讀者走的是簡易判決流程，會於簡易判決結束後收到法院寄發的判決書，或是在司法院裁判書查詢系統都可以查詢到喔！
（貼心小提醒，網路上不會有簡易判決處刑書查詢，所以讀者如果被檢察官聲請簡易判決處刑，自己收到的那份記得收好不要遺失喔！）
「律師，那我可以提起刑事附帶民事簡易判決嗎？」
其實正確的說法為「提起刑事附帶民事訴訟」�，簡單來說就是「走刑事訴訟程序了？那就連民事賠償的部分一起告吧！」，好處是除了不用繳納裁判費外，審理刑事犯罪時檢察官蒐集的相關證據資料，也可以給民事庭法官參考，避免被害人另外花費時間舉證。
另外刑事訴訟法規定在下列2種時間點才能提起：
- 刑事訴訟起訴後第2審辯論終結前提起
- 第1審辯論終結後提起上訴前，不得提起
因此如果是在收到「簡易判決處刑書」的情況，就是指檢察官已經起訴，因此告訴人可以寫書狀向法院提起附帶民事訴訟。
也因為簡易程序判決較通常刑事訴訟程序快速，可能在收到簡易判決處刑書後的數天內，法官就會下判決了。因此除非提起上訴，一旦收到判決書就會因刑事訴訟程序終結，而無法再提起附帶民事訴訟。
最後要提醒的是，有些讀者會搜尋「簡易判決處刑書和解」，但刑事簡易判決跟民事和解屬於不同的解決紛爭程序。因此一旦進入簡易判決程序，民事上的和解僅能作為法院判刑的依據，不會因為民事和解就判被告無罪（簡易判決也無法判被告無罪）喔！
三、簡易判決上訴方式看這邊！
「律師，想請問對判決結果不服可以提起簡式審判程序上訴嗎？」
如果被告對於判決結果不服，原則上可以上訴第2審。只是管轄的法院仍是地方法院（與通常訴訟程序2審會上訴到高等法院不同），並且改由3名法官組成合議庭審理上訴案件。
上訴第2審後，審理程序會回到通常程序進行，也就是訴訟當事人要出庭，刑事訴訟法上規定該走的程序都要走。
特別注意，刑事訴訟法規定如果被告於偵查中自白，並且向檢察官表示願受科刑的範圍或願意接受緩刑宣告，經檢察官向法院求刑或為緩刑宣告的請求後，被告沒有辦法再上訴。
「律師，那想請問有簡易判決上訴狀可以參考嗎？」
如果想要找刑事上訴狀範例，可以Google搜尋司法院網站的書狀範例，並且簡易判決上訴期限是收到判決結果後的10日內。
「律師，那想請問簡易判決上訴理由該怎麼撰寫呢？」
要提醒各位讀者，簡易判決不用附理由就可以上訴囉！
但筆者認為，刑事案件當事人通常會想要「上訴」是因為在前審取得「不利益判決」（或是一般人俗稱的敗訴）。因此如果讀者是自行應訴後取得不利益判決，筆者並不建議讀者再自行上訴，而應諮詢或委任律師一同研究前審是否有任何可以改進的方向，並在律師的陪同下一起走上訴程序，才會更有翻盤的機會。
最後如果讀者真的不知道該去哪裡找適合的刑事案件律師，也歡迎點選最下方的免費法律諮詢，我們的專業團隊會根據您在簡易判決程序中遇到的問題給予最適合的意見與協助喔！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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