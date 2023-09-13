簡易判決流程看這邊！聲請簡易判決等於我不用坐牢嗎？

一、簡易判決相關規定看這邊！

一般來說，如果涉犯刑事案件經檢察官起訴，法官就須依照刑事訴訟法規定的「通常審理程序」審理案件。也就是當事人要在法庭裡照著刑事訴訟法的規定走（如證據調查、交互詰問、言詞辯論等），最後由法官判決有罪或無罪。

但事實上，有些罪證相當明確的刑事案件如果仍然照著通常審理程序進行，難免會有點浪費司法資源。因此為了更快速與便捷地確認罪證明確的刑事案件結果，我國刑事訴訟法設有刑事簡易判決的簡式審判程序。

簡易判決好處就是比起刑事通常程序更加迅速。

「律師，想請問誰可以聲請簡易判決（不是申請簡易判決喔）呢？」

依刑事訴訟法規定，如果第1審法院依被告在偵查程序中的自白或其他現存證據已經可以確認犯罪事實，得因檢察官的聲請，不經通常審判程序逕以簡易判決處刑。

另外依刑事訴訟法第451條第3項規定，刑事案件的被告於偵查中自白的話，可以請求檢察官聲請簡易判決。

要提醒依照刑事訴訟法第449條第2項規定，如果檢察官將案件依通常程序起訴後經被告自白犯罪，法院認為用簡易判決處刑比較好的話，可以不經通常審判程序，直接以簡易判決處刑。

因此簡易判決可以經檢察官聲請，或是法官判斷適合使用的話，不用等檢察官聲請逕行使用。

最後要補充的是，檢察官依刑事訴訟法第451條第一項聲請逕以簡易判決處刑必須以書面為之，不得僅以口頭向法院聲請喔！

「律師，如果走簡易判決會被關嗎？簡易判決有緩刑的空間嗎？」

依刑事訴訟法第449條第3項規定，法官如果走簡易判決僅能對被告為下列4種刑的宣判：

宣告緩刑

得易科罰金或得易服社會勞動的有期徒刑

拘役

罰金

因此如果走簡易判決處刑，最嚴重只會被判處可易科罰金或易服社會勞動的徒刑或拘役，原則上不須要去坐牢。

「律師，那如果走簡易判決前科會有紀錄嗎？」

看到前面的敘述不知道大家有沒有發現大重點，就是如果今天走的是簡易判決不會有無罪的結果（因此讀者搜尋簡易判決無罪是搜不到東西的喔！），簡易判決必然是有罪判決，因此一定會有前科紀錄。

所以讀者如果某天真的不幸成為刑事案件的被告，雖然向檢察官爭取簡易判決可以更迅速的得到判決結果，缺點是如果原本在1審還存有一點爭取無罪的機會，會因為走的是簡易判決程序而消失殆盡喔！

「律師，想請問簡易判決多久會知道結果呢？」

要特別提醒的是，雖然說簡易判決的優點貴在迅速，但案件審理的進度仍要看每位法官而定，從數日到數個月都還是��有可能，因此「簡易判決多久收到結果通知？」這類問題仍然很難給予讀者一段明確的時間，只能說會比走通常審理程序要來得快。

再來由於簡易判決仍然是屬於刑事訴訟程序，因此如果今天是「過失傷害簡易判決」這樣的搜尋方式比較沒有疑問。但有些讀者會搜尋簡易庭漏水判決（簡易庭漏水？），這邊我們就要稍微提一下民事訴訟與刑事訴訟的差別。

簡單來說，民事訴訟的功能是讓雙方當事人可以在法律上解決私人間的糾紛（好比樓上鄰居家一直漏水在你家屋頂上，讓你家的屋頂因為漏水而有損壞，就會需要提起民事訴訟解決）。

但刑事訴訟的重點並非解決紛爭，而是讓國家公權力處罰犯罪行為人並且嚇阻其他潛在犯罪人，因此我們常見的過失傷害或車禍案件，除了提起民事訴訟（賠錢或要求肇事者修車）外，也會提起刑事訴訟（請求法院判決罰金或把犯罪行為人抓去關）讓國家公權力處罰他。

有這樣的概念後，「因為房屋漏水而與鄰居有糾紛」事實上比較偏向民事爭議，因此除非讀者決定要告他毀損罪等刑事罪名，不然民事案件是無法適用簡易判決的喔！