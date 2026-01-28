警示帳戶是什麼？如何解除警示帳戶？帳戶凍結自救整理！ - 法律010
雷皓明律師
2026-01-28 更新
警示帳戶是什麼？為什麼銀行帳戶會變警示帳戶？被凍結的銀行警示戶要怎麼解除？懷疑自己受騙該如何用165查詢警示帳戶？本文中律師整理了金融機構警示帳戶／衍生管制帳戶的定義與限制，說明警示帳戶解除流程讓你掌握自救方法！
一、警示帳戶是什麼？為什麼會變成警示戶？
（一）警示帳戶意思解析
警示帳戶，又被稱為警示戶，依據金融監督管理委員會的《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條內容定義：
警示帳戶指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。
該帳戶變成警示帳戶意思是帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等，被司法機關認定你為案件嫌疑人。銀行收到司法機關通知後，會告知當事人帳戶可能涉及犯罪而被列為警示帳戶。
有些人會詢問「警示帳戶會通知嗎？」在帳戶被凍結後當事人會最先收到金融機構的通知，如果當事人手上有多個銀行帳戶，則每間銀行帳戶都會電話通知當事人並詢問相關資訊，包括最近的交易行為、有沒有特殊情況的買賣糾紛、與詐欺相關的案件等等。此外，郵局雖非為金融機構，但如果司法機關通知該帳戶有犯罪嫌疑，依然會列為郵局警示帳戶。
（二）變警示帳戶��原因有哪些？如何避免成為詐欺警示帳戶？
在《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第4條內容中，被列為警示帳戶的原因包含：
- 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
- 客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者
- 客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者
- 存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者
- 存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者
- 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者
- 存款帳戶久未往來，突有異常交易者
- 符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵之交易者
- 其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶
簡單的來說，就是你的銀行交易紀錄「怪怪的」，並且有涉及刑事案件的嫌疑，就會被列入警示帳戶。一般民眾會被列為警示帳戶的原因有以下2個情境：
1.貸款詐騙
這是詐騙集團最長使用的手段之一，詐騙人員常常利用民眾對於申辦貸款的不理解，請當事人提供帳戶和提款卡，民眾為了能夠快速取得資金掉入陷阱。這些詐騙手法都是取得當事人的帳戶、信用卡或存摺行騙，原則上金融相關機構不會電話要求你的這些資料。
另外提醒大家，成為警示帳戶貸款、警示帳戶小額貸款都是無法進行的，想要成功申貸，最快的方式是解除警示帳戶，如果有機構打著警示戶貸款的名號宣傳請小心留意，避免受騙上當！
2.不明款項
如果你發現銀行帳戶突然收到不明款項，或是收到1元匯款，代表你的帳戶可能透過網購平台等管道想要確認你的帳戶是否可用，如果放任不理，後續可能會利用你的�帳戶詐騙他人。因此遇到這種狀況建議盡快前往金融機構詢問，並報警處理。
（三）變成警示帳戶會有哪些影響？警示戶有法律責任嗎？
民眾收到警示帳戶通知後可能會非常緊張，會有很多疑問：
- 警示帳戶裡面的錢怎麼辦？
- 警示帳戶可以領錢嗎？
- 警示帳戶可以開戶嗎？
- 警示帳戶可以開立薪轉帳戶嗎？
- 警示帳戶多久會收到法院通知？
針對以上問題我們接著會一一說明。變成銀行警示帳戶後，最直接的影響就是所有的款項匯入、匯出和提領都無法使用，意思就是該帳戶無法使用所有的銀行功能，因此「警示戶可以領錢嗎？」、「郵局警示帳戶可以領錢嗎？」這些問題的答案皆是否定的。而原則上銀行也無法幫你開立其他帳戶，要等到警示帳戶解除後開戶功能才能使用。
銀行其他功能包含網路銀行、ATM取錢、薪資帳戶、刷信用卡等。舉例而言，假設你被通知為中國信託警示帳戶，該銀行警示帳戶信用卡也就無法使用囉！
然若被列為警示帳戶同時也是當事人的薪轉帳戶，將影響當事人的收入，因此為避免影響當事人權益，根據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第13條規定：
為就業薪資轉帳開立帳戶需要，經當事人提出在職證明或任職公司之證明文件。
也就是說可以攜帶「在職證明」等相關文件至銀行申請開戶，確保當事人收入不受影響。另外，如果同樣因為警示帳戶而無法領取社會福利給付與補助的話，依據《社會救助法》第44條之2第1項規定，收到社會局的同意函後就可以至銀行開設專戶領取補助。
很多人收到警示帳戶通知後會問「警示戶有�法律責任嗎？」儘管一般民眾可能沒有犯罪事實，只是因為被詐騙集團誤導而提供自己的帳戶，但可能會涉嫌觸犯以下法律：
-
《刑法》第339條「詐欺背信及重利罪」
意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人的財物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
-
《洗錢防制法》
意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。 收受、持有或使用他的特定犯罪所得。 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
從檢察官偵查到開偵查庭，大概會需要1-3個月不等，而若進入法院審理階段，整個過程可能會需要半年左右。
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二、想要警示帳戶解除該��怎麼做？解除警示帳戶要多久？
如果已經收到警示帳戶通知，該如何解除警示帳戶呢？有什麼警示帳戶快速解除的方法嗎？別急！以下我們將詳細為你說明：
（一）警示帳戶會自動解除嗎？怎麼快速解除警示帳戶？
想要解除警示帳戶，當事人只能透過原通報機關通報後才能解除，一般的警示帳戶通報機關為警察機關，原則上警示帳戶只有在該案偵辦或審判程序結束後才可以申請解除。所以想要解除警示帳戶需要等檢察官做出不起訴、緩起訴處分，或是法院判決執行完畢，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除，在這過程中當事人需要配合偵辦調查、前往警局做筆錄等。
因此，針對「警示帳戶是否有快速解除的方法」這個問題，原通報機關有決定權限，即便當事人提前提出申請也不一定可以解除。
而有關「警示帳戶兩年自動解除」的相關規定是依據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第9條內容「警示帳戶之警示期限自通報時起算，逾二年自動失其效力。但有繼續警示之必要者，原通報機關應於期限屆滿前再行通報之，通報延長以一次及一年為限。」意思是如果不主動申請解除，2年後警示帳戶自動解除。
至於「警示帳戶解除要多久？」、「解除警示帳戶需要多少時間？」這些問題，從被通報為警示帳戶，到審理結束、取得不起訴處分書或是判決執行相關證明，最後再到原通報機關申請解除，收到解除警示帳戶公文才算是整個流程結束，過程得花上至少半年的時間，因此為了避免浪費時間、傷財勞民，還是謹慎管理自己的帳戶，小心為上！
（二）申請解除警示帳戶要帶什麼？解除警示帳戶5步驟
前文提及，如果想解除警示帳戶須要到原通報機關申請解除，而當事人需要帶「解除警示帳戶申請書」並親自到戶籍地、公司所在地或是案件管轄警局才能申請解除。
（具體的民眾解除警示帳戶申請書可以參考內政部警政署刑事警察局的相關資料：民眾解除警示帳戶申請-內政部警政署刑事警察局全球資訊網）
綜合以上內容，想要解除警示帳戶可依照以下5個步驟進行：
- 釐清案件結果，取得處分書或判決執行相關文件
- 帶著相關文件到原通報機關通報（警察機關）向偵查隊提出解除申請
- 申請後約3-5天會收到解除警示帳戶公文
- 帳戶所屬銀行會在1-2週後收到公文
- 打電話到銀行確認順利解除後，帳戶可以正常使用交易功能
三、165警示帳戶查詢，幫你確認自己是否受騙！
民眾在收到警示帳戶通知前，通常是突然發現自己的帳戶被「凍結」才驚覺自己的帳戶可能列為警示帳戶，那麼在收到通知前應該如何確認呢？
（一）如何查詢警示帳戶？
想要確認自己帳戶是否為警示帳戶，最簡單的方式是前往聯徵中心申請「當事人信用報告」，即可進行警示帳戶查詢。
個人申請信用報告的方式分為「線上查詢」以及「書面查詢」：
- 線上查詢：在聯徵中心官網透過自然人憑證，或是金融機構核發的軟體金融憑證，查詢個人信用狀況。
- 書面查詢：可以透過郵局代收、郵寄申請，或是直接到聯徵中心臨櫃辦理。
（相關規�定可以參考聯徵中心的官網：申請信用報告的方式）
（二）警示帳戶解除查詢怎麼做？
前段內容是說明想要確認自己的帳戶是否為警示帳戶，那麼如果想確認自己是否已經解除警示帳戶呢？只要根據前文的內容申請解除後，銀行就會在1-2週內收到解除警示的公文，此時你可以打電話到該銀行確認警示帳戶是否解除，並確認交易功能是否可以正常使用了唷！
（三）查詢匯款對象請撥打165反詐騙專線
如果遇到真偽難辨的電話，要求將資金轉到其他帳戶，或是索取帳戶資料，建議一律撥打165反詐騙專線，了解對方的真偽以及帳戶是否有問題，才能避免被詐騙唷！
四、衍生管制帳戶又是什麼？衍生管制帳戶如何解除？
前面介紹完警示帳戶的相關內容後，你可能會想問「警示帳戶會影響其他帳戶嗎？」答案是會！以下來介紹什麼是「衍生管制帳戶」。
（一）衍生管制帳戶意思
依據金融監督管理委員會的《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條內容定義：
衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依第13條第2項第5款但書規定所開立之存款帳戶。
舉例來說就某甲在A、B銀行有帳戶，當A銀行帳戶被列為警示帳戶的時候，B銀行帳戶就會是衍生管制帳戶。衍生管制帳戶不能進行電子交易，因此「提款卡使用、語音轉帳、網路轉帳以及其他電子支付功能」都無法�使用。
許多人都會搜尋「警示帳戶衍生管制帳戶」想了解二者差異，或是有以下疑問：
- 衍生管制帳戶可以匯錢進去嗎？
- 衍生管制帳戶可以領錢嗎？
而警示帳戶和衍生管制帳戶最大的區別在於，衍生管制帳戶主要限制的是電子交易，衍生管制帳戶自動扣款、轉帳則不在此限，因此衍生管制帳戶臨櫃交易不受影響，如果是衍生管制帳戶臨櫃提款是沒問題的！另外，與警示帳戶相同，郵局雖非金融機構，如若滿足條件該帳戶依然會被列為郵局衍生管制帳戶。
（二）申請衍生管制帳戶解除
至於衍生管制帳戶如何解除，許多民眾會參考「衍生管制帳戶解除PTT」的網友過來經驗，而正確的衍生管制帳戶解除流程，首先需要先完成警示帳戶的解除程序後，取得警察局的函文副本，並由民眾自行到金融機構完成衍生管制帳戶解除手續。
以上是警示帳戶的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。
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參考法條及資料
- 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第3條
- 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條
- 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管��理辦法 第9條
- 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條
- 社會救助法 第44條之2第1項
- 刑法 第339條
- 洗錢防制法
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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