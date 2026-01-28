警示帳戶是什麼？如何解除警示帳戶？帳戶凍結自救整理

一、警示帳戶是什麼？為什麼會變成警示戶？

（一）警示帳戶意思解析

警示帳戶，又被稱為警示戶，依據金融監督管理委員會的《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條內容定義：

警示帳戶指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。

該帳戶變成警示帳戶意思是帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等，被司法機關認定你為案件嫌疑人。銀行收到司法機關通知後，會告知當事人帳戶可能涉及犯罪而被列為警示帳戶。

有些人會詢問「警示帳戶會通知嗎？」在帳戶被凍結後當事人會最先收到金融機構的通知，如果當事人手上有多個銀行帳戶，則每間銀行帳戶都會電話通知當事人並詢問相關資訊，包括最近的交易行為、有沒有特殊情況的買賣糾紛、與詐欺相關的案件等等。此外，郵局雖非為金融機構，但如果司法機關通知該帳戶有犯罪嫌疑，依然會列為郵局警示帳戶。

（二）變警示帳戶��原因有哪些？如何避免成為詐欺警示帳戶？

在《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第4條內容中，被列為警示帳戶的原因包含：

短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者

客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者

客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者

存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者

存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者

短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者

存款帳戶久未往來，突有異常交易者

符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵之交易者

其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶

簡單的來說，就是你的銀行交易紀錄「怪怪的」，並且有涉及刑事案件的嫌疑，就會被列入警示帳戶。一般民眾會被列為警示帳戶的原因有以下2個情境：

1.貸款詐騙

這是詐騙集團最長使用的手段之一，詐騙人員常常利用民眾對於申辦貸款的不理解，請當事人提供帳戶和提款卡，民眾為了能夠快速取得資金掉入陷阱。這些詐騙手法都是取得當事人的帳戶、信用卡或存摺行騙，原則上金融相關機構不會電話要求你的這些資料。

另外提醒大家，成為警示帳戶貸款、警示帳戶小額貸款都是無法進行的，想要成功申貸，最快的方式是解除警示帳戶，如果有機構打著警示戶貸款的名號宣傳請小心留意，避免受騙上當！

2.不明款項

如果你發現銀行帳戶突然收到不明款項，或是收到1元匯款，代表你的帳戶可能透過網購平台等管道想要確認你的帳戶是否可用，如果放任不理，後續可能會利用你的�帳戶詐騙他人。因此遇到這種狀況建議盡快前往金融機構詢問，並報警處理。

（三）變成警示帳戶會有哪些影響？警示戶有法律責任嗎？

民眾收到警示帳戶通知後可能會非常緊張，會有很多疑問：

警示帳戶裡面的錢怎麼辦？

警示帳戶可以領錢嗎？

警示帳戶可以開戶嗎？

警示帳戶可以開立薪轉帳戶嗎？

警示帳戶多久會收到法院通知？

針對以上問題我們接著會一一說明。變成銀行警示帳戶後，最直接的影響就是所有的款項匯入、匯出和提領都無法使用，意思就是該帳戶無法使用所有的銀行功能，因此「警示戶可以領錢嗎？」、「郵局警示帳戶可以領錢嗎？」這些問題的答案皆是否定的。而原則上銀行也無法幫你開立其他帳戶，要等到警示帳戶解除後開戶功能才能使用。

銀行其他功能包含網路銀行、ATM取錢、薪資帳戶、刷信用卡等。舉例而言，假設你被通知為中國信託警示帳戶，該銀行警示帳戶信用卡也就無法使用囉！

然若被列為警示帳戶同時也是當事人的薪轉帳戶，將影響當事人的收入，因此為避免影響當事人權益，根據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第13條規定：

為就業薪資轉帳開立帳戶需要，經當事人提出在職證明或任職公司之證明文件。

也就是說可以攜帶「在職證明」等相關文件至銀行申請開戶，確保當事人收入不受影響。另外，如果同樣因為警示帳戶而無法領取社會福利給付與補助的話，依據《社會救助法》第44條之2第1項規定，收到社會局的同意函後就可以至銀行開設專戶領取補助。

很多人收到警示帳戶通知後會問「警示戶有�法律責任嗎？」儘管一般民眾可能沒有犯罪事實，只是因為被詐騙集團誤導而提供自己的帳戶，但可能會涉嫌觸犯以下法律：

從檢察官偵查到開偵查庭，大概會需要1-3個月不等，而若進入法院審理階段，整個過程可能會需要半年左右。