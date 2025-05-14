例如，高等法院101年上易字1430號判決、台中地院106年易字1308號判決，就是罵人娘娘腔最後被判了公然侮辱罪、誹謗罪。

但是用「土、俗、娘」來批評穿著、品味，都是針對個人長相、個性或性別的負面批評，因此可能成立誹謗罪 。

所以，本案網友說蕭敬騰穿得像同性戀一樣，是不構成妨害名譽的，因同性戀本身並非具有攻擊性的詞彙，即使蕭本人因為這樣的描述而感到冒犯，��也是不構成侮辱或誹謗。

舉例：我最討厭別人說我胖，某天酸民一直說我胖，但我不能去告他公然侮辱、誹謗，因為胖本身不是個有貶抑的詞，就算我很在意，但說我胖也不會影響到我的人格、社會評價，因此不構成侮辱、誹謗。

由於這次風波網友是針對蕭敬騰的穿著（具體事實）進行批評，而不是沒來由的謾罵，因此屬於誹謗罪的範疇，而不是公然侮辱罪。

二、如果批評的內容算是合理評論，就不構成誹謗罪？

照上面的邏輯，其實在公開場合講別人的壞話都有可能構成犯罪。所以，法律為了避免這種寒蟬效應，在刑法第311條（註一）定了幾個免責事由，其中1項就是「對可受公評之事，善意發表適當的評論」。

所以，如果你評論的是公事，評論的方式又適當，那即便你的行為構成侮辱罪、誹謗罪，也不處罰。

（一）怎樣算可受公評之事？

我國法院大多認為要跟「公共利益」有關的事項（註二），像是政府施政、食安問題這些與民生、大眾息息相關的議題。

因此，根據我國法院的邏輯，就算這名網友的評論「方式」是適當的，但是藝人的穿著跟公共利益無關，他也沒辦法說自己是善意、合理評論，最後還是有可能構成誹謗罪。

但這一點有些爭議，對某些律師來說，是不是可受公評之事取決於被害人自己公開的範圍，例如藝人就是公開表演、曝光展現自己，那麼在他出現的公開場合的一舉一動，應該都屬於可受公評之事，不需要限定於公益那麼嚴格。如果用尖銳的文字描述藝人穿著就是犯罪，那麼不少八卦媒體、花邊新聞或是專業的時尚雜誌也都該倒閉了。

也許這則新聞真正的問��題不是網友有沒有構成誹謗罪，而是網友的「偏見」表露無遺...

網友的言論無法掩飾心中的偏見，比如穿著像個同性戀，是否把同性戀當成是某種貶抑詞來形容人？同性戀的穿著是什麼？穿得像同性戀又有什麼問題？同性戀跟不男不女是等義詞嗎？不男不女是個恰當的描述嗎？

從網友的字句讓人感覺到他的成見（或說是偏見）以及對於性別的固定框架，用「娘」來形容人更是對性別的歧見與傷害，這些框架在現在甚至是未來應該都是不合適的，卻還是有人把它發揚光大。

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！