被罵土俗娘，蕭敬騰提告妨害名譽！但妨害名譽、公然侮辱與誹謗差在哪裡？ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
蕭敬騰盛裝出席金曲獎頒獎典禮，但一身穿著卻在網路上被網友批評「穿得像同性戀一樣」！網友矛頭指向蕭敬騰的首飾，認為他一個男人卻配戴女人的珠寶、項鍊，整個人簡直又土、又俗、又娘。言論一出引起軒然大波，據紙媒報導，蕭敬騰所屬的經紀公司得知以後決定採取法律行動，也確定當事人會提起妨害名譽告訴。但什麼是妨害名譽？常見的公然侮辱、誹謗又是什麼？在網路上這樣罵人會有什麼問題？律師解析給你聽，文末也提供免費法律諮詢。
一、什麼是「誹謗罪」與「公然侮辱罪」？誹謗與公然侮辱的差別？
誹謗與公然侮辱都是妨害名譽罪名！ 不過依照法院的區分標準如下：
- 「公然侮辱」是不具評論性質的謾罵、侮辱，例如路上有行車糾紛，駕駛搖下車窗就破口大罵三字經。
- 「誹謗」則是具有評論性質的言語攻擊，也就是說要跟具體事實有關，例如路上有行車糾紛，駕駛不是開窗破口大罵，而是拍下對方的車牌號碼，回家發文寫「這個人左搖右擺、變換車道不打燈，就是有這種87拉基不會開還要開才會死一堆人」。
（一）那麼罵蕭敬騰土俗娘算誹謗還是公然侮辱？
由於這次風波網友是針對蕭敬騰的穿著（具體事實）進行批評，而不是沒來由的謾罵，因此屬於誹謗罪的範疇，而不是公然侮辱罪。
（二）說人的穿著很土、很俗、很娘，可能構成誹謗罪？
構不構成公然侮辱罪與誹謗罪，不以被害人的主觀感受來認定，而是要看「這些罵人的字句會不會影響被害人的人格及社會評價」。
舉例：我最討厭別人說我胖，某天酸民一直說我胖，但我不能去告他公然侮辱、誹謗，因為胖本身不是個有貶抑的詞，就算我很在意，但說我胖也不會影響到我的人格、社會評價，因此不構成侮辱、誹謗。
所以，本案網友說蕭敬騰穿得像同性戀一樣，是不構成妨害名譽的，因同性戀本身並非具有攻擊性的詞彙，即使蕭本人因為這樣的描述而感到冒犯，��也是不構成侮辱或誹謗。
但是用「土、俗、娘」來批評穿著、品味，都是針對個人長相、個性或性別的負面批評，因此可能成立誹謗罪。
例如，高等法院101年上易字1430號判決、台中地院106年易字1308號判決，就是罵人娘娘腔最後被判了公然侮辱罪、誹謗罪。
二、如果批評的內容算是合理評論，就不構成誹謗罪？
照上面的邏輯，其實在公開場合講別人的壞話都有可能構成犯罪。所以，法律為了避免這種寒蟬效應，在刑法第311條（註一）定了幾個免責事由，其中1項就是「對可受公評之事，善意發表適當的評論」。
所以，如果你評論的是公事，評論的方式又適當，那即便你的行為構成侮辱罪、誹謗罪，也不處罰。
（一）怎樣算可受公評之事？
我國法院大多認為要跟「公共利益」有關的事項（註二），像是政府施政、食安問題這些與民生、大眾息息相關的議題。
因此，根據我國法院的邏輯，就算這名網友的評論「方式」是適當的，但是藝人的穿著跟公共利益無關，他也沒辦法說自己是善意、合理評論，最後還是有可能構成誹謗罪。
但這一點有些爭議，對某些律師來說，是不是可受公評之事取決於被害人自己公開的範圍，例如藝人就是公開表演、曝光展現自己，那麼在他出現的公開場合的一舉一動，應該都屬於可受公評之事，不需要限定於公益那麼嚴格。如果用尖銳的文字描述藝人穿著就是犯罪，那麼不少八卦媒體、花邊新聞或是專業的時尚雜誌也都該倒閉了。
也許這則新聞真正的問��題不是網友有沒有構成誹謗罪，而是網友的「偏見」表露無遺...
網友的言論無法掩飾心中的偏見，比如穿著像個同性戀，是否把同性戀當成是某種貶抑詞來形容人？同性戀的穿著是什麼？穿得像同性戀又有什麼問題？同性戀跟不男不女是等義詞嗎？不男不女是個恰當的描述嗎？
從網友的字句讓人感覺到他的成見（或說是偏見）以及對於性別的固定框架，用「娘」來形容人更是對性別的歧見與傷害，這些框架在現在甚至是未來應該都是不合適的，卻還是有人把它發揚光大。
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註解
註一：以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：
一、因自衛、自辯或保護合法之利益者。
二、公務員因職務而報告者。
三、對於可受公評之事，而為適當之評論者。
四、對於中央及地方之會議或法院或公眾集會之記事，而為適當之載述者
註二：台灣高等法院107年度上易字353號
※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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