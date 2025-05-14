logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 妨害名譽

被罵土俗娘，蕭敬騰提告妨害名譽！但妨害名譽、公然侮辱與誹謗差在哪裡？ - 法律010

妨害名譽
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

被罵土俗娘，蕭敬騰提告妨害名譽！什麼是妨害名譽？公然侮辱罪與誹謗罪差在哪裡？

蕭敬騰盛裝出席金曲獎頒獎典禮，但一身穿著卻在網路上被網友批評「穿得像同性戀一樣」！網友矛頭指向蕭敬騰的首飾，認為他一個男人卻配戴女人的珠寶、項鍊，整個人簡直又土、又俗、又娘。言論一出引起軒然大波，據紙媒報導，蕭敬騰所屬的經紀公司得知以後決定採取法律行動，也確定當事人會提起妨害名譽告訴。但什麼是妨害名譽？常見的公然侮辱、誹謗又是什麼？在網路上這樣罵人會有什麼問題？律師解析給你聽，文末也提供免費法律諮詢。

目錄

一、什麼是「誹謗罪」與「公然侮辱罪」？誹謗與公然侮辱的差別？

誹謗與公然侮辱都是妨害名譽罪名！ 不過依照法院的區分標準如下：

  • 「公然侮辱」是不具評論性質的謾罵、侮辱，例如路上有行車糾紛，駕駛搖下車窗就破口大罵三字經。
  • 「誹謗」則是具有評論性質的言語攻擊，也就是說要跟具體事實有關，例如路上有行車糾紛，駕駛不是開窗破口大罵，而是拍下對方的車牌號碼，回家發文寫「這個人左搖右擺、變換車道不打燈，就是有這種87拉基不會開還要開才會死一堆人」。

（一）那麼罵蕭敬騰土俗娘算誹謗還是公然侮辱？

由於這次風波網友是針對蕭敬騰的穿著（具體事實）進行批評，而不是沒來由的謾罵，因此屬於誹謗罪的範疇，而不是公然侮辱罪。

（二）說人的穿著很土、很俗、很娘，可能構成誹謗罪？


構不構成公然侮辱罪與誹謗罪，不以被害人的主觀感受來認定，而是要看「這些罵人的字句會不會影響被害人的人格及社會評價」。

舉例：我最討厭別人說我胖，某天酸民一直說我胖，但我不能去告他公然侮辱、誹謗，因為胖本身不是個有貶抑的詞，就算我很在意，但說我胖也不會影響到我的人格、社會評價，因此不構成侮辱、誹謗。

所以，本案網友說蕭敬騰穿得像同性戀一樣，是不構成妨害名譽的，因同性戀本身並非具有攻擊性的詞彙，即使蕭本人因為這樣的描述而感到冒犯，也是不構成侮辱或誹謗。

但是用「土、俗、娘」來批評穿著、品味，都是針對個人長相、個性或性別的負面批評，因此可能成立誹謗罪

例如，高等法院101年上易字1430號判決、台中地院106年易字1308號判決，就是罵人娘娘腔最後被判了公然侮辱罪、誹謗罪。

網友評論會觸犯公然侮辱罪嗎

二、如果批評的內容算是合理評論，就不構成誹謗罪？

照上面的邏輯，其實在公開場合講別人的壞話都有可能構成犯罪。所以，法律為了避免這種寒蟬效應，在刑法第311條（註一）定了幾個免責事由，其中1項就是「對可受公評之事，善意發表適當的評論」。

所以，如果你評論的是公事，評論的方式又適當，那即便你的行為構成侮辱罪、誹謗罪，也不處罰。

（一）怎樣算可受公評之事？

我國法院大多認為要跟「公共利益」有關的事項（註二），像是政府施政、食安問題這些與民生、大眾息息相關的議題。

因此，根據我國法院的邏輯，就算這名網友的評論「方式」是適當的，但是藝人的穿著跟公共利益無關，他也沒辦法說自己是善意、合理評論，最後還是有可能構成誹謗罪。

但這一點有些爭議，對某些律師來說，是不是可受公評之事取決於被害人自己公開的範圍，例如藝人就是公開表演、曝光展現自己，那麼在他出現的公開場合的一舉一動，應該都屬於可受公評之事，不需要限定於公益那麼嚴格。如果用尖銳的文字描述藝人穿著就是犯罪，那麼不少八卦媒體、花邊新聞或是專業的時尚雜誌也都該倒閉了。

也許這則新聞真正的問題不是網友有沒有構成誹謗罪，而是網友的「偏見」表露無遺...

網友的言論無法掩飾心中的偏見，比如穿著像個同性戀，是否把同性戀當成是某種貶抑詞來形容人？同性戀的穿著是什麼？穿得像同性戀又有什麼問題？同性戀跟不男不女是等義詞嗎？不男不女是個恰當的描述嗎？

從網友的字句讓人感覺到他的成見（或說是偏見）以及對於性別的固定框架，用「娘」來形容人更是對性別的歧見與傷害，這些框架在現在甚至是未來應該都是不合適的，卻還是有人把它發揚光大。

怎樣算可受公評之事？

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享

註一：以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：

一、因自衛、自辯或保護合法之利益者。

二、公務員因職務而報告者。

三、對於可受公評之事，而為適當之評論者。

四、對於中央及地方之會議或法院或公眾集會之記事，而為適當之載述者

註二：台灣高等法院107年度上易字353號

妨害名譽
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.