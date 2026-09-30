公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！ - 法律010
雷皓明律師
2026-09-30 更新
公然侮辱罪是什麼？為什麼只是開個玩笑也會被告？讓律師告訴你什麼樣的條件下會構成公然侮辱罪、公然侮辱跟誹謗罪差別在哪？要怎麼提告？網路上的公然侮辱價目表到底有沒有參考價值？以上疑問本篇文章一次解答！
一、公然侮辱�罪是什麼？公然侮辱定義解析
刑法公然侮辱罪是用來保障個人「名譽」不受他人任意侵害。
來給大家解釋「公然侮辱」字面上的定義：
1.公然
是指侮辱發生時，會讓處於同一空間的「不特定人」（跟侮辱者行為沒什麼直接相關的人，例如：1個路人、一群無辜的同事、咖啡廳裡的其他客人）或讓「多數人」可能可以知道、看到、聽到侮辱的狀態，即便沒有認真聽，也不管有沒有真的聽到都算；反之，如果是一對一在私人空間互罵就不算公然。
例如：A在咖啡廳罵B畜生，但其他客人都聊天戴耳機沒聽到，可是即便沒聽到也算「公然」侮辱；或者A在大街上罵B廢物，當下雖然沒有其他人經過，但由於街道是公開場合，所以算「公然」侮辱。
2.侮辱
沒有指明具體的事實，但目的是會讓人在精神、心理層面感到難堪、不舒服，甚至是會造成個人名譽損害的言語／文字／圖像謾罵、嘲笑、舉動，不限於國罵三字經，包含負面形容詞、譬喻或任何罵人的話都可能算；行為上呼巴掌、吐口水或對著人彈菸蒂這種不屑、攻擊行為也都可能成立。（註一）。
例如：罵人神經病、瘋子、王八蛋、豬狗不如、禽獸不如，男盜女娼、比中指、吐口水或諧音謾罵都算。
（一）公然侮辱刑法成立要件
公然侮辱刑法規範如下：
根據刑法第309條：公然侮辱人者，處拘役或9,000元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。
公然侮辱構成要件其實很簡單，根據上述定義，只要在「讓人可以聽得見、看得見、知情」的狀況下，對人做出「侮辱人格、名譽、尊嚴」的言行就可成立�。
1.一般公然侮辱
除了符合在可能有其他第三人往來的公共場所（公然）進行侮辱言行的條件外，法官也會根據這些要件評估是否成立公然侮辱罪。
- 故意：加害的行為人在明知道這些言行是負面、有攻擊性的，會影響被害人的人格、名譽等，卻還是脫口而出或發生侮辱行為。
- 被害者是人：法條上寫到「公然侮辱人者」會受到處分，所以受害者對象必須是人，但人的定義其實也很廣，包含活生生的「自然人」，以及依法規成立的「法人」，例如社團法人、財團法人、合作社、農漁會等機構都算。
2.加重公然侮辱
構成要件與普通公然侮辱是一樣的，但加重版的公然侮辱罪在刑法上是指「以強暴犯前項之罪者」。當加害者以「暴力舉動」侮辱他人，例如：甩巴掌（但沒造成傷害）、潑穢物、在他人身上惡意塗鴉等，用強暴方法侮辱人，就是罪加一等。
（二）在網上發文也會成立公然侮辱罪嗎？
只要符合要件，公然侮辱罪在網路上也一樣成立。
依據統計，從2000年到2009年間，因為網路言論被告「公然侮辱」的民、刑事案件，總計約有363件（註二），顯示網路言論只要符合公然侮辱要件也可能成立。
例如，憤怒的在某人臉書公開貼文底下罵版主是白癡智障，由於別人也有機會看到你的留言，且法院認為，「臉書上的化名，是代表個人在網路世界中的標記，在網路虛擬世界也有所謂的評價存在，可以連結到使用者的人格」，所以只要當事人要追究，就有可能成立公然侮辱；但如果是一對一單獨私訊就不算。
現在常用的Line或其他社群App也是公然侮辱罪的溫床，在多人群組內謾��罵，只要群組內有其他人能看到你侮辱別人的內容，也算公然侮辱；但如果是用私人對話框，就不符合公然侮辱要件。
另外傳送時下最流行的「貼圖、梗圖、迷因圖」也有可能觸法！參考我國的實務判決，只要在圖上有明顯罵人的字句，例如「腦殘」，或者就算貼圖旁邊沒有寫字，但可以從圖案看出侮辱名譽、人格的意思，那就有機會構成公然侮辱。
所以在製造、傳送、PO迷音圖、梗圖的同時也要小心公然侮辱的部分。
（三）公然侮辱跟誹謗的差別？
妨害名譽罪包含誹謗與公然侮辱！但它們的差別在哪呢？
根據刑法第310條：意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或30,000元以下罰金。
簡單來說，誹謗與公然侮辱最大的不同在於：
- 「公然侮辱」偏向不具評論性質的謾罵、侮辱，例如：卑鄙、下流、無恥、賤人、賤貨、醜八怪、垃圾、雜種等。
- 「誹謗」則是將足以毀損他人名譽、貶低人格的評論或非正確事實等言語攻擊散布於眾。例如前一陣子的新聞，誹謗者罵人夫「就是因為你不行，老婆才會外遇」，或指他人通姦、外遇、收回扣、侵占公款、當妓女等。
其實會不會構成公然侮辱罪或誹謗罪，並不是由被害人的主觀感受來判定，而是要看「這些罵人的字句是不是負面到會影響被害人的人格及社會評價」。
例如，曾有民眾罵人娘娘腔最後就被判了誹謗罪（台中地院106年易字1308號判決）；之前蕭敬騰在金曲獎的穿著被罵土俗娘，也讓本人喊告。
二、公然侮辱的提告流程
如果今天你發現自己被人侮辱了，這口氣實在吞不下去，這時你可以透過這些程序來保障自己！
- 蒐證：對方如果在公眾場合指著你口頭謾罵，你可以錄音（打成逐字稿，把謾罵的字眼用螢光筆標註）或找證人（可以找比較有可信度）；網路上尖酸刻薄的字眼就利用拍照、截圖保存下來（一樣要用螢光筆或紅筆特別標註），
- 要求對方下架：如果想要給對方機會，可以發存證信函或者律師信，請當事人跟你道歉或下架、刪除言論。
- 直接提告：對方置之不理或你不想給他機會，就可以透過報警處理，或寫刑事訴狀向檢察官聲請調查，直接法律程序。不過這部分建議還是先找律師諮詢，確認提告的可行性後再進行比較保險，免得花錢花時間結果還討不了公道。
（一）公然侮辱罪追訴期與提告期限
因為太常被「我要保留法律追訴期」這句洗腦，導致不少民眾會問「公然侮辱追訴期」多長？
首先來釐清一下，「追訴期」是指行為人犯罪後經過「一定的時間」沒有被起訴，就不能再追究責任，而追訴權一般都是由檢察機關發動，並不是受害者，但公然侮辱屬於「告訴乃論」，必須由被侮辱的人提出告訴才成立，如果受害當事人沒有反應，那檢察機關也不會擅自偵辦，那侮辱者等同沒事。
而受害者擁有向法院提出公然侮辱告訴的「告訴權」，而公然侮辱提告的期限，就是所謂的「告訴期」是6個月！被侮辱者如果要提告，必須在侮辱這件事情發生後6��個月內，用書狀或口頭言詞向檢察官或警察局提出告訴，過期就無法受理。
三、公然侮辱要賠多少？
除了公然侮辱刑事上的賠償之外，由於辱罵會損害到個人聲譽，也就是侵害人格權，因此被害人也可以要求加害人負民事賠償責任。
被害人可以依據這3條民法規範向加害者求償：
- 民法第18條：人格權之保護
- 民法第184條：一般侵權行為之成立
- 民法第195條：侵害人格及身分法益之非財產上損害賠償及其限制
（一）公然侮辱罪罰金
刑法上的罰金依據第309條：
- 一般公然侮辱：拘役或9,000元以下罰金
- 加重公然侮辱：1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金
這邊舉幾個公然侮辱罰金判決案例及金額供大家參考：
- 罵人「野蠻」；苗栗地院判處罰金6,000元。
- 罵一對夫婦「狗男女」，被判拘役20天，另須賠償名譽損害共20,000元。
- 罵「眾人騎」，判拘役30天。
- 校長在走廊上罵老師「混蛋」，被判拘役30天。
- 住戶罵主委「比土匪還不如」，法院判罰10,000元。
資料來源：網路https://winru0208.pixnet.net/blog/post/266836442
如果走法律訴訟流程，法官會依照使用字眼的嚴重程度斟酌判決；如果雙方想要私底下和解，和解金就沒有一定標準，平均約莫10,000元上下，至於如何談判、和解就看個人技巧。
（二）公然侮辱價目表
網路上有網友整理了「公然侮辱價目表」，簡單列舉了「罵人用詞」、「罰款金額」與「法官說明」等，放上來讓大家笑笑。
引��用來源：自由時報新聞
不過曾有經驗的人很快就會發現，怎麼罵表上的字，裁罰的金額卻不一樣！甚至有的有罪有的沒罪，到底怎麼回事？
律師告訴大家，雖然公然侮辱成案的門檻很低，但是彈性空間很大，法官會依照事發當時情況、當下用詞所表達的意涵、被告人犯後態度、品行、生活狀況等進行評估，加上這是讓法官自由心證的判決，所以有不同的結果也是正常的。
網路上價目表雖然很有趣，但法官不會按表判刑，所以建議大家說話前先三思，不要輕易以身試法，不然禍從口出，荷包會疼的！
以上是公然侮辱的相關資訊，不論您是原告或被告，如有相關困擾，或對提告流程有疑問，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，立即開始免費法律諮詢。
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公然侮辱註解
註一：參考臺北地方法院刑事判決107年度交易字第72號
註二：參考陳竹正、張文貴、陳竹上，＜網路違法攻擊性言論之總體趨勢及校園案例分析＞
※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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