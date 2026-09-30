公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！

一、公然侮辱�罪是什麼？公然侮辱定義解析

刑法公然侮辱罪是用來保障個人「名譽」不受他人任意侵害。

來給大家解釋「公然侮辱」字面上的定義：

1.公然

是指侮辱發生時，會讓處於同一空間的「不特定人」（跟侮辱者行為沒什麼直接相關的人，例如：1個路人、一群無辜的同事、咖啡廳裡的其他客人）或讓「多數人」可能可以知道、看到、聽到侮辱的狀態，即便沒有認真聽，也不管有沒有真的聽到都算；反之，如果是一對一在私人空間互罵就不算公然。

例如：A在咖啡廳罵B畜生，但其他客人都聊天戴耳機沒聽到，可是即便沒聽到也算「公然」侮辱；或者A在大街上罵B廢物，當下雖然沒有其他人經過，但由於街道是公開場合，所以算「公然」侮辱。

2.侮辱

沒有指明具體的事實，但目的是會讓人在精神、心理層面感到難堪、不舒服，甚至是會造成個人名譽損害的言語／文字／圖像謾罵、嘲笑、舉動，不限於國罵三字經，包含負面形容詞、譬喻或任何罵人的話都可能算；行為上呼巴掌、吐口水或對著人彈菸蒂這種不屑、攻擊行為也都可能成立。（註一）。

例如：罵人神經病、瘋子、王八蛋、豬狗不如、禽獸不如，男盜女娼、比中指、吐口水或諧音謾罵都算。

（一）公然侮辱刑法成立要件

公然侮辱刑法規範如下：

根據刑法第309條：公然侮辱人者，處拘役或9,000元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。

公然侮辱構成要件其實很簡單，根據上述定義，只要在「讓人可以聽得見、看得見、知情」的狀況下，對人做出「侮辱人格、名譽、尊嚴」的言行就可成立�。

1.一般公然侮辱

除了符合在可能有其他第三人往來的公共場所（公然）進行侮辱言行的條件外，法官也會根據這些要件評估是否成立公然侮辱罪。

2.加重公然侮辱

構成要件與普通公然侮辱是一樣的，但加重版的公然侮辱罪在刑法上是指「以強暴犯前項之罪者」。當加害者以「暴力舉動」侮辱他人，例如：甩巴掌（但沒造成傷害）、潑穢物、在他人身上惡意塗鴉等，用強暴方法侮辱人，就是罪加一等。

（二）在網上發文也會成立公然侮辱罪嗎？

只要符合要件，公然侮辱罪在網路上也一樣成立。

依據統計，從2000年到2009年間，因為網路言論被告「公然侮辱」的民、刑事案件，總計約有363件（註二），顯示網路言論只要符合公然侮辱要件也可能成立。

例如，憤怒的在某人臉書公開貼文底下罵版主是白癡智障，由於別人也有機會看到你的留言，且法院認為，「臉書上的化名，是代表個人在網路世界中的標記，在網路虛擬世界也有所謂的評價存在，可以連結到使用者的人格」，所以只要當事人要追究，就有可能成立公然侮辱；但如果是一對一單獨私訊就不算。

現在常用的Line或其他社群App也是公然侮辱罪的溫床，在多人群組內謾��罵，只要群組內有其他人能看到你侮辱別人的內容，也算公然侮辱；但如果是用私人對話框，就不符合公然侮辱要件。

另外傳送時下最流行的「貼圖、梗圖、迷因圖」也有可能觸法！參考我國的實務判決，只要在圖上有明顯罵人的字句，例如「腦殘」，或者就算貼圖旁邊沒有寫字，但可以從圖案看出侮辱名譽、人格的意思，那就有機會構成公然侮辱。

所以在製造、傳送、PO迷音圖、梗圖的同時也要小心公然侮辱的部分。

（三）公然侮辱跟誹謗的差別？

妨害名譽罪包含誹謗與公然侮辱！但它們的差別在哪呢？

根據刑法第310條：意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或30,000元以下罰金。

簡單來說，誹謗與公然侮辱最大的不同在於：

「公然侮辱」偏向不具評論性質的謾罵、侮辱，例如：卑鄙、下流、無恥、賤人、賤貨、醜八怪、垃圾、雜種等。

「誹謗」則是將足以毀損他人名譽、貶低人格的評論或非正確事實等言語攻擊散布於眾。例如前一陣子的新聞，誹謗者罵人夫「就是因為你不行，老婆才會外遇」，或指他人通姦、外遇、收回扣、侵占公款、當妓女等。

其實會不會構成公然侮辱罪或誹謗罪，並不是由被害人的主觀感受來判定，而是要看「這些罵人的字句是不是負面到會影響被害人的人格及社會評價」。

例如，曾有民眾罵人娘娘腔最後就被判了誹謗罪（台中地院106年易字1308號判決）；之前蕭敬騰在金曲獎的穿著被罵土俗娘，也讓本人喊告。