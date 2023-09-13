一、性騷擾防治法中的性騷擾定義

（一）何謂性騷擾？

「律師，請問性騷擾定義是什麼？我經常被同學言語騷擾開身材的玩笑，這樣算性騷擾嗎？」

所謂的性騷擾（不是性騷懮喔！），是指一切不受歡迎的，與性或性別有關的言行舉止，讓他人感到不舒服，覺得被冒犯或侮辱；甚至影響到他人正常生活的進行，或損害人格尊嚴。

因此在性騷擾的認定上，除了一般我們所熟知的肢體性騷擾外，確實也有言語性騷擾（好比男同學小時候可能會開黃色笑話等）。

但要特別注意的是，不是所有讓人感到不愉快的行為都能在法律上被視為性騷擾，因為法院還是會斟酌一切事證做考量。

好比今天外貌不是你的菜的路人瞥了你一眼，就說人家在性騷擾你，在法律上通常就會很難成立性騷擾。

（二）性騷擾防治法的定位

「律師，那想請問性騷擾刑法有什麼處罰規定嗎？」

關於性騷擾的處罰規定以及性騷擾在刑法上的定位，筆者希望可以從2點面向分別做說明。

第1點是其實在法律上我們懲罰「性騷擾」這個行為靠的不只有性騷擾防治法，還有其他的法律可以在行為人對他人性騷擾時處罰他。比方說刑法第224條的規定：

對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。

其中「猥褻行為」是有可能跟「性騷擾」在法律上發生認定上的重疊，也就是同個行為可以算性騷擾，同時也可能嚴重到算猥褻行為，看被害人想要用哪條在法院上告行為人。

再來第2點，當我們在說是不是刑法的規範對象時，有個簡單的分類方法是看性騷擾罰則。

如果它的處罰方式是寫「罰金」，那就是刑法的制裁；但如果它的處罰方式是寫「罰鍰」，那就是行政罰的範圍。

也因此，性騷擾防治法它其實同時具備「刑罰」與「行政罰」的特質，要看行為人是做哪類「性騷擾」（也有可能同時須受到刑罰與行政罰的制裁）。

如果行為人是「意圖性騷擾而乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處」，就屬於刑罰處罰的範圍；但如果是「對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護的人，利用權勢或機會為性騷擾」，那就是行政罰處罰的範圍。

最後要特別提醒的是，「性騷擾告訴乃論」並不是精確用語，原因在於性騷擾防治法只有第25條的性騷擾類型裁是告訴乃論，但如果是刑法第224條猥褻罪就是非告訴乃論。所以還是必須要看行為人的性騷擾行為被被害人用哪條法律來提告。

接著我們以衛福部提供的資料，向大家簡要說明性騷擾申訴、調解以及提告方式。

（三）性騷擾申訴

「律師，想請問我該怎麼對性騷擾通報呢？」

首要說明的是，性別工作平等法與性別平等教育法各有特別申訴規定，但礙於篇幅關係，以下我們僅介紹遇到性騷擾時通用的申訴管道。

原則上遇到任何性騷擾案件（包含一般、校園與職場性騷擾），被害人都可以到衛福部網站下載性騷擾事件申訴書，在性騷擾事件發生後2年內，以這份申訴書向加害人所屬單位或發生地警察機關提起申訴。

如果加害人是所屬單位最高負責人時，可向當地直轄市、縣（市）政府社會局（處）提出申訴。

如果性騷擾申訴後經調查屬實，會對行為人做出裁罰（繳交罰鍰給政府）。

如果無法接受性騷擾事件申訴調查結果，可在收到性騷擾申訴結果通知書後的30日內，填寫「性騷擾事件再申訴書」（一樣衛福部網站載得到），向直轄市、縣（市）政府社會局（處）提出再申訴。

（四）性騷擾和解與調解

「律師，想請問遇到性騷擾案件可以和解或調解嗎？」

性騷擾事件基本上只要談妥和解金就可以和解，但如果是希望提出調解，可透過衛福部網站下載調解申請書，向直轄市、縣（市）政府社會局（處）申請調解，內容應記載調解事由及爭議情形。

（五）性騷擾提告

基本上看讀者想要提告的類型是民事還是刑事，而有不同的提告與審理方式。建議讀者如果真的遇到嚴重到需要提告的性騷擾事件，可以直接找律師的協助，或是點擊最下方的免費法律諮詢，我們的專業團隊會根據你的狀況給予最適當的協助喔！