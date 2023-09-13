言語性騷擾怎麼認定？5分鐘搞懂跟騷法和性騷擾定義！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
最近#metoo風暴再起！性騷擾罪該萬死，是普遍民眾會有的想像。但你知道性騷擾防治法是如何定義性騷擾的嗎？職場性騷擾與校園性騷擾跟一般的性騷擾又有什麼不一樣呢？最新的跟蹤騷擾防治法草案有什麼爭議？跟騷法dcard有哪些討論？性騷擾刑責和性騷擾防治怎麼落實？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
一、性騷擾防治法中的性騷擾定義
（一）何謂性騷擾？
「律師，請問性騷擾定義是什麼？我經常被同學言語騷擾開身材的玩笑，這樣算性騷擾嗎？」
所謂的性騷擾（不是性騷懮喔！），是指一切不受歡迎的，與性或性別有關的言行舉止，讓他人感到不舒服，覺得被冒犯或侮辱；甚至影響到他人正常生活的進行，或損害人格尊嚴。
因此在性騷擾的認定上，除了一般我們所熟知的肢體性騷擾外，確實也有言語性騷擾（好比男同學小時候可能會開黃色笑話等）。
但要特別注意的是，不是所有讓人感到不愉快的行為都能在法律上被視為性騷擾，因為法院還是會斟酌一切事證做考量。
好比今天外貌不是你的菜的路人瞥了你一眼，就說人家在性騷擾你，在法律上通常就會很難成立性騷擾。
（二）性騷擾防治法的定位
「律師，那想請問性騷擾刑法有什麼處罰規定嗎？」
關於性騷擾的處罰規定以及性騷擾在刑法上的定位，筆者希望可以從2點面向分別做說明。
第1點是其實在法律上我們懲罰「性騷擾」這個行為靠的不只有性騷擾防治法，還有其他的法律可以在行為人對他人性騷擾時處罰他。比方說刑法第224條的規定：
對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。
其中「猥褻行為」是有可能跟「性騷擾」在法律上發生認定上的重疊，也就是同個行為可以算性騷擾，同時也可能嚴重到算猥褻行為，看被害人想要用哪條在法院上告行為人。
再來第2點，當我們在說是不是刑法的規範對象時，有個簡單的分類方法是看性騷擾罰則。
如果它的處罰方式是寫「罰金」，那就是刑法的制裁；但如果它的處罰方式是寫「罰鍰」，那就是行政罰的範圍。
也因此，性騷擾防治法它其實同時具備「刑罰」與「行政罰」的特質，要看行為人是做哪類「性騷擾」（也有可能同時須受到刑罰與行政罰的制裁）。
如果行為人是「意圖性騷擾而乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處」，就屬於刑罰處罰的範圍；但如果是「對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護的人，利用權勢或機會為性騷擾」，那就是行政罰處罰的範圍。
最後要特別提醒的是，「性騷擾告訴乃論」並不是精確用語，原因在於性騷擾防治法只有第25條的性騷擾類型裁是告訴乃論，但如果是刑法第224條猥褻罪就是非告訴乃論。所以還是必須要看行為人的性騷擾行為被被害人用哪條法律來提告。
接著我們以衛福部提供的資料，向大家簡要說明性騷擾申訴、調解以及提告方式。
（三）性騷擾申訴
「律師，想請問我該怎麼對性騷擾通報呢？」
首要說明的是，性別工作平等法與性別平等教育法各有特別申訴規定，但礙於篇幅關係，以下我們僅介紹遇到性騷擾時通用的申訴管道。
- 原則上遇到任何性騷擾案件（包含一般、校園與職場性騷擾），被害人都可以到衛福部網站下載性騷擾事件申訴書，在性騷擾事件發生後2年內，以這份申訴書向加害人所屬單位或發生地警察機關提起申訴。
- 如果加害人是所屬單位最高負責人時，可向當地直轄市、縣（市）政府社會局（處）提出申訴。
- 如果性騷擾申訴後經調查屬實，會對行為人做出裁罰（繳交罰鍰給政府）。
- 如果無法接受性騷擾事件申訴調查結果，可在收到性騷擾申訴結果通知書後的30日內，填寫「性騷擾事件再申訴書」（一樣衛福部網站載得到），向直轄市、縣（市）政府社會局（處）提出再申訴。
（四）性騷擾和解與調解
「律師，想請問遇到性騷擾案件可以和解或調解嗎？」
性騷擾事件基本上只要談妥和解金就可以和解，但如果是希望提出調解，可透過衛福部網站下載調解申請書，向直轄市、縣（市）政府社會局（處）申請調解，內容應記載調解事由及爭議情形。
（五）性騷擾提告
基本上看讀者想要提告的類型是民事還是刑事，而有不同的提告與審理方式。建議讀者如果真的遇到嚴重到需要提告的性騷擾事件，可以直接找律師的協助，或是點擊最下方的免費法律諮詢，我們的專業團隊會根據你的狀況給予最適當的協助喔！
二、職場性騷擾與校園性騷擾
「律師，最近主管會在上班時對我勾肩搭背讓我很不舒服，請問這樣算性騷擾嗎？」
依受到性騷擾的地點不同，我們可以將性騷擾分為性騷擾、校園性騷擾以及職場性騷擾（不是職場性稍擾喔！）。
之所以要特別將「校園」與「職場」性騷擾單獨做分類，原因在於這2類場所其實都具有「上下不對等關係」的特性。
好比某學校老師性騷擾學生，或是在新聞上偶爾能看到職場主管對公司員工提出性方面的要求，拒絕的話就會因此被辭退等職場性騷擾案例。
也因此對於校園性騷擾與職場騷擾定義就會很好理解，基本上將性騷擾的定義加上場所在校園或職場就可以了。只是在這2類性騷擾的處理上會有特別規定，像是在學校遇到性騷擾就有性別平等教育法與學校性平會協助處理；那在職場遇到性騷擾則有性別平等工作法。
三、跟蹤騷擾防治法的催生
2021年初屏東縣黃姓男子追求女性不成，竟連日跟蹤騷擾，最後製造假車禍殺害她，也因此間接推動「跟蹤騷擾防治法」（簡稱跟騷法）的立法過程。
2021年4月，跟蹤騷擾防治法草案通過後引發「跟騷法 ptt」與「跟騷法 dcard」上的熱烈討論。贊成者認為，這部法律可以更好地保障婦女在社會上免於被跟蹤或騷擾；但也有反對者認為，從條文文字很難知道「跟蹤騷擾定義」，容易動輒就觸法。
不論如何，在跟騷法過關前，我們也只能夠從跟騷法草案內容來跟各位讀者分析跟騷法條文。
「律師，請問跟蹤到底觸犯什麼罪呢？」
要特別說明的是，過去對於跟蹤行為，我們一般是用性騷擾防治法及相關法律做處理，缺點是過去並沒有對於「跟蹤」有法律上的明文規定，因此容易造成認定上的不一致。
但現在我們有跟騷法後，可以來看看立法者認為什麼樣的行為算「跟蹤騷擾」：
指任何人以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、電子訊號或其他方法，反覆實施下列行為之一，使被跟蹤者心生不安或影響日常生活作息：
- 對被跟蹤騷擾者持續性監視、跟追、掌控行蹤及活動。
- 以埋伏、監視、守候或其他類似方式接近其住居所、學校、工作場 所、經常出入或活動場所。
- 被要求離開仍滯留被跟蹤者住居所、學校、工作場所、經常出入或活動的場所。
- 為警告、威脅、嘲弄、辱罵或其他相類似的言語或動作。
- 要求見面或接觸而撥打電話、傳真或傳送電子訊息，或其他相類似的通聯接觸方式。
- 送、出示或放置使人不快或嫌惡的物品。
- 出示有害個人名譽的事項。
- 濫用或未經其同意蒐集、處理、利用其個人資料，為非本人意願的行為或服務。
- 顯無理由而濫行提起自訴或告訴。
- 其他相類似的行為。
跟騷法爭議其實也由此而出，原因在於跟蹤騷擾的定義有人認為仍然太廣，難以確定什麼樣的情形才算跟蹤騷擾。
舉例來說，假設遇到長達1年有人每天都站在家門前送花，或是每天都會傳簡訊，對於這類情形究竟算不算跟蹤騷擾，其實目前還很難有界定的標準。
四、性騷擾防治從你我開始做起！
「律師，想請問有性騷擾專線嗎？」
目前在民間，有許多婦女基金會在致力防治性騷擾宣導，建立民眾對於性平的正確觀念，也希望能夠讓受到性騷擾困擾的民眾有尋求幫助的管道。同時如果你覺得自己正被性騷擾，可以撥打24小時免費專線113，但也希望各位讀者永遠用不到。
不論如何，禁止性騷擾是全民共識，要預防性騷擾只能從你我的身邊開始做起，不去隱忍或忽視任何讓人感到不愉快的舉動，勇於發聲才能捍衛自己的身體自主不受他人侵犯。
以上是性騷擾的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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