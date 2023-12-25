約聘人員福利總整理！3分鐘快速讓你認識約聘公務員！

此篇主要為約聘人員內容，約僱人員的詳細內容將於之後文章詳述。

只能做公務人員1到5職等的臨時性工作。

進用時參照法令為「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」。

主要為短暫聘用的專業人員，處理較為專業的內容。

不！這兩個詞長得極像，但其實兩者之間除了 暫時性職務與1年1聘 的共通點外，有著很多差異！接下來�我們將先與你細聊約僱約聘差別，可能可以幫助你更明白約聘人員具體到底是什麼意思。

過往對職業的訴求多希望穩定且長久，但隨著生活型態的改變，近年對工作也有別以往只有「正職」的工作選項，愈來愈多人傾向不同性質的工作選擇。比如：台灣有很多人因為考不上公務人員，便選擇約聘公務員的職缺。不過，不知道你是否也疑惑過：公家機關約聘人員類型中的「約聘人員」及「約僱人員」，是一樣的東西嗎？

二、 政府約聘人員合約內容

政府約聘人員雖然為一年一聘制，但仍有多人希望成為一員，原因便是其與公務人員一樣享有類似的休假及福利制度。所以約聘人員主要的合約內容有哪些呢？薪水的漲幅有成長空間嗎？關於這些內容，我們將在這段與你詳述，希望可以幫助你更了解公務人員的薪水制度、約聘人員福利制度，以及休假制度。

（一）約聘人員薪水

約聘人員薪水漲幅為從薪點280至424（每薪點約為124元），並有極大的升遷空間--基本上大學以上學系的新進人員，都是以6等1階聘用，而就職過程的考績亦會讓等級往上爬，最高可升為7等7階。

（二）約聘人員休假制度

1.公務員約聘休假制度為何？

主要參照「公務人員請假規則」第8條規定：

病假：

每年有14日病假，病假超過便以事假抵銷。如重病得以延長請假時間，但如果超過1年仍未痊癒，便需要辦理退休、退職或是資遣，另外2日以上病假需要證明書（醫師或醫療機構）。

生理假：

每月可以請1日生理假

事假：

每年有5日事假

每年有7日家庭照顧假，且請假日數併入事假計算（必要時會要求提供證明）

請假超過規定日數，按日扣除薪資

在同一機關擔任政府約聘的人員特休制度主要為：

服務滿1年的人，第2年起每年應該獲准休假7日。

服務滿3年的人，第4年每年應該獲准休假14日。

服務滿6年的人，第7年起每年應獲准休假21日。

服務滿9年的人，第10年開始，每年應該獲准休28日。

（三）約聘公務人員福利

1.約聘人員勞基法適用嗎？

約聘人員屬於公務員體系，故約聘人員不適用勞基法。

原因為以下幾點：

聘用人員定位為「廣義公務員」，與一般勞工性質有極大不同，得以直接或間接行使公權力，被認為不符《勞基法》所定義的勞工，因此不適用《勞基法》。

約聘人員如果採用《勞基法》，除了會造成政府機關額外支出外，亦會因為享有較高的勞動權，而導致權益失衡，可能會造成用人上的��衝擊。

2.約聘公務人員社會保險

★勞保：

約聘人員勞健保制度一樣享有

★退休金：

民國107年新進的約聘人員根據《各機關學校聘僱人員離職給與辦法》 ，比照勞退新制作法。所以，不再如之前使用離職儲金，可以改依《勞工退休金條例》規定參加勞工退休金制度，保障老年的經濟生活。

原本如果使用離職足金的仍可以繼續使用，但如果離職再任便必須強迫轉勞退新制帳戶制度。

★老年給付：

民國107年開始約聘的，享有勞保年金及勞退帳戶。

3.國民旅遊卡

國民旅遊卡也稱作加班費卡，依據為中華民國行政院訂定發布的《行政院及所屬各機關公務人員休假改進措施》，以公務人員14天的不休假加班費來補助觀光產業，是台灣獨有的公務員休假措施。

刷卡日不限休假日

前3年為8,000元，後3年則為16,000元。

可至國民旅遊 卡特約商店刷卡消費，並於各額 度範圍內核實補助

4.年終獎金

比照公務人員制度，約聘人員同樣享有1.5個月的年終獎金。

5.加給制度

依 《公務人員俸給法第5條》 主要有以下幾點加給內容：