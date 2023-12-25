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約聘人員福利總整理！3分鐘快速讓你認識約聘公務員！ - 法律010

約聘人員
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-12-25 更新

約聘人員福利總整理！3分鐘快速讓你認識約聘公務員！

約聘人員是什麼意思？政府單位約聘人員具體福利又有什麼呢？律師今天將於這篇與您們分享政府約聘人員的完整資訊，給需要的您更多方向！

目錄

一、約聘約僱差別

過往對職業的訴求多希望穩定且長久，但隨著生活型態的改變，近年對工作也有別以往只有「正職」的工作選項，愈來愈多人傾向不同性質的工作選擇。比如：台灣有很多人因為考不上公務人員，便選擇約聘公務員的職缺。不過，不知道你是否也疑惑過：公家機關約聘人員類型中的「約聘人員」及「約僱人員」，是一樣的東西嗎？

不！這兩個詞長得極像，但其實兩者之間除了暫時性職務與1年1聘的共通點外，有著很多差異！接下來我們將先與你細聊約僱約聘差別，可能可以幫助你更明白約聘人員具體到底是什麼意思。

約聘約僱差別

★約聘人員

  • 主要為短暫聘用的專業人員，處理較為專業的內容。

  • 進用時是參照「聘用人員聘用條例」。

  • 雖然不是公務人員，但有考核、升級、淘汰制度。

  • 薪資及職缺相對而言穩定。

  • 每個年度都必須送到銓敘部備查。

★約僱人員

  • 門檻較低，主要處理一般的事物。

  • 進用時參照法令為「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」。

  • 只能做公務人員1到5職等的臨時性工作。

此篇主要為約聘人員內容，約僱人員的詳細內容將於之後文章詳述。

二、 政府約聘人員合約內容

政府約聘人員雖然為一年一聘制，但仍有多人希望成為一員，原因便是其與公務人員一樣享有類似的休假及福利制度。所以約聘人員主要的合約內容有哪些呢？薪水的漲幅有成長空間嗎？關於這些內容，我們將在這段與你詳述，希望可以幫助你更了解公務人員的薪水制度、約聘人員福利制度，以及休假制度。

（一）約聘人員薪水

約聘人員薪水漲幅為從薪點280至424（每薪點約為124元），並有極大的升遷空間--基本上大學以上學系的新進人員，都是以6等1階聘用，而就職過程的考績亦會讓等級往上爬，最高可升為7等7階。

（二）約聘人員休假制度

1.公務員約聘休假制度為何？

主要參照「公務人員請假規則」第8條規定：

  • 病假：

每年有14日病假，病假超過便以事假抵銷。如重病得以延長請假時間，但如果超過1年仍未痊癒，便需要辦理退休、退職或是資遣，另外2日以上病假需要證明書（醫師或醫療機構）。

  • 生理假：

每月可以請1日生理假

  • 事假：

每年有5日事假

每年有7日家庭照顧假，且請假日數併入事假計算（必要時會要求提供證明）


請假超過規定日數，按日扣除薪資

2.公務人員約聘特休

在同一機關擔任政府約聘的人員特休制度主要為：

  • 服務滿1年的人，第2年起每年應該獲准休假7日。

  • 服務滿3年的人，第4年每年應該獲准休假14日。

  • 服務滿6年的人，第7年起每年應獲准休假21日。

  • 服務滿9年的人，第10年開始，每年應該獲准休28日。

（三）約聘公務人員福利

約聘公務人員福利

1.約聘人員勞基法適用嗎？

約聘人員屬於公務員體系，故約聘人員不適用勞基法。

原因為以下幾點：

  • 聘用人員定位為「廣義公務員」，與一般勞工性質有極大不同，得以直接或間接行使公權力，被認為不符《勞基法》所定義的勞工，因此不適用《勞基法》。

  • 約聘人員如果採用《勞基法》，除了會造成政府機關額外支出外，亦會因為享有較高的勞動權，而導致權益失衡，可能會造成用人上的衝擊。

2.約聘公務人員社會保險

★勞保：

約聘人員勞健保制度一樣享有

★退休金：

  • 民國107年新進的約聘人員根據《各機關學校聘僱人員離職給與辦法》，比照勞退新制作法。所以，不再如之前使用離職儲金，可以改依《勞工退休金條例》規定參加勞工退休金制度，保障老年的經濟生活。

  • 原本如果使用離職足金的仍可以繼續使用，但如果離職再任便必須強迫轉勞退新制帳戶制度。

★老年給付：

民國107年開始約聘的，享有勞保年金及勞退帳戶。

3.國民旅遊卡

國民旅遊卡也稱作加班費卡，依據為中華民國行政院訂定發布的《行政院及所屬各機關公務人員休假改進措施》，以公務人員14天的不休假加班費來補助觀光產業，是台灣獨有的公務員休假措施。

  • 刷卡日不限休假日

  • 前3年為8,000元，後3年則為16,000元。

  • 可至國民旅遊 卡特約商店刷卡消費，並於各額 度範圍內核實補助

4.年終獎金

比照公務人員制度，約聘人員同樣享有1.5個月的年終獎金。

5.加給制度

《公務人員俸給法第5條》 主要有以下幾點加給內容：

  • 職務加給：對主管人員或職責繁重或工作具有危險性者加給。

  • 技術或專業加給：對技術或專業人員加給。

  • 地域加給：對服務邊遠或特殊地區與國外者加給。

三、 約聘人員有可能轉正嗎？

前陣子關於「擬法讓約聘僱人員有機會轉正」的聳動新聞標題一出，便引出一陣軒然大波。雖仍只是草案階段，但不少人質疑：那考試通過的公務人員權利何在？如果明知道會有所謂不公平之說，政府為何還會希望修法呢

1.不可能轉正

約聘人員不可能變成公務員，草案只是希望可以讓特定領域的資深約聘人員可以福利更加完善。

2.為何修法：

希望將現有約聘雇人員制度的權利義務更完整的法制化!

提出修法的原因，主要希望可以讓約聘人員的權利義務更加完整化，比如：

  • 如何公開競爭遴選？
  • 不同等別所需具備資格條件、薪資、工作考核、終止聘約、遵守的公務服務行為規範為何？
  • 參加勞保和勞退等等內容。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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