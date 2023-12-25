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責任制勞基法規範有哪些？責任制有加班費嗎？怎麼算？ - 法律010

責任制
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-12-25 更新

責任制勞基法規範有哪些？責任制有加班費嗎？怎麼算？

責任制是合法的嗎？責任制適用什麼工作類別？法律010帶你了解勞基法訂定哪些責任制的規範？合法執行責任制的申請流程為何？以及最重要的，責任制員工有沒有加班費？怎麼算？律師這篇將解答你的疑惑，如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。

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一、責任制與勞基法

「責任制」乍聽之下是職場惡夢，但其實在勞動基準法（簡稱勞基法）中，對責任制是有規範、有條件限制，也有相對應的保障！責任制在勞基法中的主要條款是第84-1條：


經中央主管機關核定公告之下列工作者，得由勞雇雙方另行約定，工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備，不受第三十條、第三十二條、第三十六條、第三十七條、第四十九條規定之限制。
  1. 監督、管理人員或責任制專業人員。
  2. 監視性或間歇性之工作。
  3. 其他性質特殊之工作。

前項約定應以書面為之，並應參考本法所定之基準且不得損及勞工之健康及福祉。

公司與員工都必須符合上述條款才能合法實施責任制，至於這條法規到底在說什麼？下面慢慢解釋給你聽，首先讓我們從責任制定義開始吧！

(一) 責任制什麼意思？淺談責任制定義

責任制英文：Exempt Employee，在國外為了方便少數職業性質較特殊的員工（例如運營管理、設計發想、製作等具有高度專業與創意產業的工作者）保有工作彈性，不受時間、地點限制的責任制度。

台灣為了避免資方濫用導致影響勞工權益，於是將責任制納入勞基法底下並進行規範，也就是前一段提到的第84-1條內容，適用責任制的員工會有下列幾點跟一般勞工不太一樣：

  1. 正常工時： 原本每日不能超過8小時，每週不能超過40小時（勞基法第30條）；責任制約定後可超過規定時數，但有上限。
  2. 延長工時： 原本每日不能超過12小時，每月不能超過46小時（勞基法第32條）；責任制約定後可超過規定時數，但有上限。
  3. 例假與休息日： 原本每7日應有1日例假、1日休息日（勞基法第36條），責任制約定後可以進行變動，但須給予加倍工資或補假。
  4. 國定假日： 原本逢國定假日、節日，勞工都可以休假（勞基法第37條）；責任制約定後可以進行變動，但須給予加倍工資或補假。
  5. 女性夜晚工時： 原本老闆不能讓女性在晚上10點到早上6點這段時間工作（勞基法第49條）；責任制約定後可以進行變動。

(二) 責任制工作類別

根據〈勞動基準法第84-1條〉，符合勞動部規定的責任制工作類別有下列這些：

  1. 監督、管理人員或責任制專業人員
  2. 監視性或間歇性之工作
  3. 其他性質特殊之工作

而〈勞動基準法施行細則第50-1條〉則對這些責任制工作類別有更進一步的定義：

  1. 監督、管理人員：是指受雇主僱用，負責經營及管理企業的工作，並擁有一般勞工受僱、解僱或勞動條件決定權力的主管級人員。
  2. 責任制專業人員：是指以專門知識或技術完成一定任務並負責其成敗的工作者。
  3. 監視性工作：是指在一定場所中，以監視為主的工作。
  4. 間歇性工作：是指工作本身就以間歇性的方式進行者。

也就表示，如果不是符合上述條件的工作者，老闆不能跟勞工約定、實行責任制，否則就算違法！

適用責任制的工作類別

★關於工程師責任制

很多人好奇，那俗稱爆肝產業的工程師到底算不算合法責任制的其中一個類別呢？ 電腦工程師常要負責確保硬體、軟體等資訊產品的運作順暢及成敗，是「有可能」符合84-1條的規範。

為什麼說有可能？

因為就算是工程師，也得符合「監督、管理人員」或「責任制專業人員」這兩項其中之一，因此不能把所有的工程師都列為責任制，第一步要看工作內容與位階來判定才對！

(三) 責任制核備認定流程

即便你剛好應徵到一個屬於責任制工作類別的職位，但工作不會自動變成責任制，也不是老闆或人資口頭說了算，實行責任制必須要勞僱雙方約定好，再向當地主管機關查核報備才生效唷！簡單來說，確定自己工作是不是符合責任制法規可以依照下列步驟檢視：

  1. 確認自己是否屬於「監督、管理人員或責任制專業人員」、「監視性或間歇性工作」、「其他性質特殊工作」的行業。

  2. 老闆必須跟你打契約，並寫成書面，約定內容包含：

  • 姓名、職稱
  • 工作項目、權責、性質
  • 每日正常工時
  • 每日延長工時
  • 例假
  • 國定假日
  • 女性工作者可以從事夜間工作
  1. 最後老闆必須將這份書面契約「報請當地主管機關核備」（所謂主管機關是指「公司所在地的縣市政府單位」，如果是分公司／子公司，則以分部廠的所在地縣市機構為主），核准後才生效。 這個步驟是強制規定，如果老闆沒有報請核備，即使勞僱有簽契約，在法律上還是「無效」！（大法官釋字 726 號解釋）

3步驟確認你的責任制合不合法

二、責任制有加班費嗎？

責任制內容看起來很血汗，我一旦適用責任制，是不是就不受勞基法保障？

雖然責任制員工的工時跟放假制度確實會有變動，但老闆仍必須控制在「確保勞工的健康及福利不被損害」的範圍內，其他勞工權益（例如基本工資、加班費等）也都還受到勞基法保障！

  • 正常及延長工時仍有上限：合法的責任制絕對不是「上班打卡制、下班責任制」這種血汗規則。

以之前勞動部發布的「保全業之保全人員工作時間審核參考指引」第4條為例，保全每日正常工時不能超過10小時，每月上限為240小時；每天加班的延長工時不能超過12小時，每月上限為288小時；下班後距離隔天出勤應該間隔至少11小時。

  • 責任制仍有休假：國定假日等雖然可以要求出勤，但不代表完全沒有休假。

同樣以保全為例，老闆原則上還是要遵守每7日至少給予1天例假，如果另有約定，可以改為每14日給予2天例假；國定假日雖然需要出勤，但事後老闆必須要給予補休或發放加倍工資。

  • 責任制仍要打卡、出勤紀錄：即使工時跟一般勞工不太一樣，因為還是有正常、延長工時的上限，所以還是需要出勤紀錄。
  • 仍然要給付加班費：只要超過書面契約所約定的正常工時之外的時間，老闆還是要依勞基法規定給勞工加班費！

假設老闆跟勞工約定正常上班工時為10小時（一般勞工8小時），從第11小時開始，老闆就必須要給付責任制員工加班費。

(一) 責任制加班費計算

首先釐清一些基本概念：

★一般勞工

  • 現行勞基法規定，每月基本薪資為23,800元，時薪為158元
  • 以法規時數每週上限40小時來計算，1年共有52週，每月正常工作時數174小時。計算公式為：【（每週40工時X1年52週）+第365天的8小時】÷12個月＝174小時
  • 當月薪扣除1個月30天，1天工作8小時，就是每個小時的時薪99.16元，計算公式為：月薪23,800元÷每月30天÷每天8小時＝99.16元（取至小數點後兩位）
  • 平日加班2小時以內的加班費，是依照每小時工資加給三分之一（1.34倍）計算，等於每小時133元，計算公式為：時薪99.16時薪X1.34倍＝133元（經過四捨五入計算）
  • 平日加班第3-4個小時開始的加班費，是依照每小時工資加給三分之二（1.67倍）計算，等於每小時166元，計算公式為：時薪99.16時薪X1.67倍＝166元（經過四捨五入計算）
  • 休息日加班2個小時內是1.34倍（133元），第3-8小時是1.67倍（166元），當加班至第9-12小時就要再加碼乘以2.67倍（265元）
  • 休假日加班第1-8小時給1日工資，加班第9-10小時乘以2.34倍（232元），第11-12小時乘以2.67倍（265元）
  • 天災假日出勤加班第1-8小時乘以2倍（198元），第9-10小時乘以2.34倍（232元），第11-12小時2.67倍（265元）

★責任制員工（以保全為例：每日正常工時不能超過10小時，每月上限為240小時；每天加班的延長工時不能超過12小時，每月上限為288小時）

  • 因為責任制的基本工時比一般勞工高，所以基本薪資會是法定的23,800元加上多出來的時數，以保全240小時為例，比一般勞工174小時多了66小時出來，所以要加上這66小時的時薪，就是保全的基本薪資30,345元，計算公式為：一般勞工基本薪資23,800+【基本時薪99.16×（經過核備的每月正常工作時數240-普通勞工每月正常工作時數174小時）】＝30,345元

  • 如果保全是領基本薪資30,345元，那麼平日加班至第11-12小時的加班費，休假日、休息日、天災假日出勤等加班費計算都跟一般勞工一樣，是時薪99.16乘以固定倍率

  • 如果月薪高於基本工資，那麼平日加班、休假日、休息日、天災假日出勤等加班費計算倍率是一樣的，只是時薪金額應該以勞工實領月薪除以每月30日，再除以每日核備工時計算

★下列情形都屬於違法：

  • 明明不是責任制規範的職業，老闆卻要求使用責任制
  • 老闆僅有口頭說或簽約，但沒有如實報請核備就實行責任制
  • 不依照合約，讓勞工超時工作
  • 超時工作卻不依法給付加班費

上述都是違法行為，勞工可以向公司所在地的地方勞檢提出檢舉，確認違法，會依法裁處2萬至100萬元。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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