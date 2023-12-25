責任制勞基法規範有哪些？責任制有加班費嗎？怎麼算？

一、責任制與勞基法

「責任制」乍聽之下是職場惡夢，但其實在勞動基準法（簡稱勞基法）中，對責任制是有規範、有條件限制，也有相對應的保障！責任制在勞基法中的主要條款是第84-1條：

經中央主管機關核定公告之下列工作者，得由勞雇雙方另行約定，工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備，不受第三十條、第三十二條、第三十六條、第三十七條、第四十九條規定之限制。

監督、管理人員或責任制專業人員。 監視性或間歇性之工作。 其他性質特殊之工作。

前項約定應以書面為之，並應參考本法所定之基準且不得損及勞工之健康及福祉。

公司與員工都必須符合上述條款才能合法實施責任制，至於這條法規到底在說什麼？下面慢慢解釋給你聽，首先讓我們從責任制定義開始吧！

(一) 責任制什麼意思？淺談責任制定義

責任制英文：Exempt Employee，在國外為了方便少數職業性質較特殊的員工（例如運營管理、設計發想、製作等具有高度專業與創意產業的工作者）保有工作彈性，不受時間、地點限制的責任制度。

台灣為了避免資方濫用導致影響勞工權益，於是將責任制納入勞基法底下並進行規範，也就是前一段提到的第84-1條內容，適用責任制的員工會有下列幾點跟一般勞工不太一樣：

正常工時： 原本每日不能超過8小時，每週不能超過40小時（勞基法第30條）；責任制約定後可超過規定時數，但有上限。 延長工時： 原本每日不能超過12小時，每月不能超過46小時（勞基法第32條）；責任制約定後可超過規定時數，但有上限。 ��例假與休息日： 原本每7日應有1日例假、1日休息日（勞基法第36條），責任制約定後可以進行變動，但須給予加倍工資或補假。 國定假日： 原本逢國定假日、節日，勞工都可以休假（勞基法第37條）；責任制約定後可以進行變動，但須給予加倍工資或補假。 女性夜晚工時： 原本老闆不能讓女性在晚上10點到早上6點這段時間工作（勞基法第49條）；責任制約定後可以進行變動。

(二) 責任制工作類別

根據〈勞動基準法第84-1條〉，符合勞動部規定的責任制工作類別有下列這些：

監督、管理人員或責任制專業人員 監視性或間歇性之工作 其他性質特殊之工作

而〈勞動基準法施行細則第50-1條〉則對這些責任制工作類別有更進一步的定義：

監督、管理人員：是指受雇主僱用，負責經營及管理企業的工作，並擁有一般勞工受僱、解僱或勞動條件決定權力的主管級人員。 責任制專業人員：是指以專門知識或技術完成一定任務並負責其成敗的工作者。 監視性工作：是指在一定場所中，以監視為主的工作。 間歇性工作：是指工作本身就以間歇性的方式進行者。

也就表示，如果不是符合上述條件的工作者，老闆不能跟勞工約定、實行責任制，否則就算違法！

★關於工程師責任制

很多人好奇，那俗稱爆肝產業的工程師到底算不算合法責任制的其中一個類別呢？ 電腦工程師常要負責確保硬體、軟體等資訊產品的運作順暢及成敗，是「有可能」符合84-1條的規範。

為什麼說有可能？

因為就算是工程師，也得符合「監督、管理人員」或「責任制專業人員」這兩項其中之一，因此不能把所有的工程師都列為責任制，第一步要看工作內容與位階來判定才對！

(三) 責任制核備認定流程

即便你剛好應徵到一個屬於責任制工作類別的職位，但工作不會自動變成責任制，也不是老闆或人資口頭說了算，實行責任制必須要勞僱雙方約定好，再向當地主管機關查核報備才生效唷！簡單來說，確定自己工作是不是符合責任制法規可以依照下列步驟檢視：

確認自己是否屬於「監督、管理人員或責任制專業人員」、「監視性或間歇性工作」、「其他性質特殊工作」的行業。 老闆必須跟你打契約，並寫成書面，約定內容包含：

姓名、職稱

工作項目、權責、性質

每日正常工時

每日延長工時

例假

國定假日

女性工作者可以從事夜間工作