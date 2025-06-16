病假扣薪扣全勤違法嗎？3分鐘讀懂勞基法病假扣薪規範！ - 法律010
雷皓明律師
2025-06-16 更新
病假是勞工很常遇到的假別，但病假可以請幾天？請病假需不需要提出病假證明？勞工請病假扣薪多少？病假會扣全勤嗎？本篇集結勞工最想知道的病假資訊，快看過來，律師用3分鐘解答你的疑惑！
一、勞工請病假規則
病假是法律賦予勞工的權益，目的是為了讓傷病勞工能有休息、復原、調理身體的時間。
既然是我們的基本權益，那麼就必須好好了解勞基法病假規定、種類、天數與計薪方式，以及請病假時該注意的規則！
★「病假」小學堂★
病假英文：sick leave / day
請病假的英文：take sick leave / on sick leave / take a sick day
（一）勞基法病假種類與病假天數？
根據勞工請假規則，病假其實可以根據不同狀況細分成2種：
1.普通傷病假
普通傷病假就是最常見、大家「普遍遇到的受傷、生病、或因為生理原因而必須進行治療或好好休養的狀況」。
★普通傷病假可以請幾天？根據勞工請假規則第4條：
- 沒有住院的話，1年內合計最多30天。
- 如果有住院，2年內合計最多1年。
- 如果同時有「沒住院」與「有住院」的病假，2年內合計最多1年。
另外，經過醫師診斷，若勞工罹患癌症（含原位癌），需採門診方式治療，或者懷孕期間需要安胎休養者，在勞工治療或休養這段期間，都是併入住院傷病假計算。
2.公傷病假
公傷病假是指勞工「因為工作發生職業災害，導致殘廢失能、輕重不一的傷害或疾病的狀況」，在治療、休養等不能工作的期間，雇主必須要給予該勞工的病假類別，公傷病假的規範主要列在勞工請假規則第6條。
通常公傷病假的職業災害認定需要符合下列2個要素：
-
業務執行性： 這部分會採從寬認定，只要是在工作時間、工作場所內發生的傷害，不管是勞工在執行工作業務、活動前後，或上下班通勤（通勤災害），基本上都會認定與職務有關。
-
職務起因性： 這部分是指勞工所發生的傷害與工作業務、活動有因果關係都算。
★公傷病假一年幾天？
雖然勞工請假規則第6條有定義這個假別，不過公傷病假勞基法沒有特別規定天數，因此只要勞工能拿出醫療證明，就可以持續向公司申請公傷病假。
（二）勞工病假怎麼請？關於勞基法請病假規定
根據早安健康「2018健康大賞」的網路調查，在25,000份問卷中，有58%的民眾表示「全年都沒有請病假」，究竟是不用請還是不敢請？引發網路熱烈討論。
但其實勞工請病假完全是合法合理的行為。
根據勞工請假規則第10條：勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面說明請假理由及天數，但如果遇到急病或緊急事故，可以委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主可以要求勞工提出相關的證明文件。
所以勞工請病假只要依法告知雇主事由，且符合公司請假程序，雇主都必須准假，不能拒絕，否則就算違法！
（三）請病假一定要附病假證明嗎？
但有勞工抱怨，老闆聲稱勞基法病假規定有提到必須檢附病假證明��，如果勞工拿不出來就不給請假，這樣真的對嗎？
這點常常導致勞資爭議，但根據判決，病假證明只是給雇主確認勞工的請假理由是否正當，並不表示沒提供就可以拒絕勞工請假（註一）！不過要特別注意，雇主准假後，事後辦理請假手續如果提不出證明，雇主是可以請求勞工改請事假或其他假別。
另外勞動部也特別說明病假證明的類型，「只要勞工提出合法醫療機構（醫院、診所、醫師等）所開立的治療證明、門診收據，就符合勞基法病假證明舉證」（註二），雇主不應該要求過於嚴苛（例如強制要求須要錢的診斷書）或刻意在程序上刁難，否則就算違法。
二、勞工請病假扣薪多少？
根據勞基法第43條規定，勞工可以因婚、喪、疾病或其他正當事由請假；就算請假，雇主也應該給付中央主管機關所規定的「最低標準工資」給勞工；而普通傷病假薪水根據勞工請假規則第4條，1年內如果沒超過勞工病假天數30天，雇主都要給予病假半薪。
- 也就表示只要在30天內，依照勞基法病假扣薪幅度為50%。
- 但如果請病假超過30天，基本上雇主可以不用給付延長病假薪水給勞工，等於是留職停薪，包含因住院的1年病假。
- 不過勞工如果放的是公傷病假，雇主應該要給付原工資金額當作補償，不扣薪。
（一）有薪病假金額試算
先依時薪舉例，假設A每日打工8小時，時薪200元，某天下午請病假4小時，當天薪資如下：
早上正常工作的4小時：200元x4小時=800元
下午請病假4小時：200元÷2(半薪)再x4小時=400元
A當天的總薪資：800元+400元=1,200元
月薪也是一樣的道理，假設B月薪30,000元（含本薪24,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元），那B請病假1天，當天薪資如下：
總薪資30,000元÷30天=1,000元/天
1,000元÷2(半薪)=500元（B當天薪資）
（二）病假天數有包含假日嗎？
假設一次要請多天病假，會跨到隔週或隔月，這樣碰到的假日有包含在規定的請假天數裡嗎？
不論有沒有住院，普通傷病假的計日方式也是以30日作為分界：
- 連續病假在30天內，就「只算工作日」，例假日、休假日、國定假日等都不算在內。
- 連續病假只要超過30天，從第31天開始，後面就不分平常日與假日，通通計算在病假天數裡，而通常30天後雇主就可以不支薪，所以律師建議，如果真的非請長期病假不可，用完30天有薪病假後，可以先拿事假、特休等來擋，全部用完後再留職停薪。
而公傷病假根據函示，勞工產假、公傷病假期間，如遇例假、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，應計入請假期內（註三），但是公傷病假薪資是雇主給付全薪的，所以可以不用擔心。
三、請病假扣全勤違法嗎？2026勞動部有新規定！
雖然勞動部曾說明「全勤獎金是一種工資」，但由於規範全勤獎金的勞工請假規則第9條只寫到「雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤�獎金」，也就是除了公傷病假，勞基法「並沒有明文規定勞工請普通傷病假時雇主不可以扣全勤」。
2026年病假在勞工請假規則中也有更完整的規定：
- 勞工1年內所請的病假在10日以內，雇主不得列入年度考績評估
- 全勤獎金改採比例扣減，雇主不得因勞工請一天病假，就扣除全部的全勤獎金
上述是病假相關資訊，如果勞資雙方有爭議，可以向主管機關申請調解，搞懂病假規範，才能保障自己權益唷！
以上是請病假的相關法律資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！想看更多「勞資爭議」文章，歡迎點擊下方按鈕查看。
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病假註解
註一：參考臺灣高等法院臺南分院95年勞上易字第18號民事判決
註二：內政部(74)台內勞字第344223號函
註三：內政部74年6月6日臺(74)內勞字第318586號函
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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