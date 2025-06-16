病假扣薪扣全勤違法嗎？3分鐘讀懂勞基法病假扣薪規範！

一、勞工請病假規則

病假是法律賦予勞工的權益，目的是為了讓傷病勞工能有休息、復原、調理身體的時間。

既然是我們的基本權益，那麼就必須好好了解勞基法病假規定、種類、天數與計薪方式，以及請病假時該注意的規則！

★「病假」小學堂★

病假英文：sick leave / day

請病假的英文：take sick leave / on sick leave / take a sick day

（一）勞基法病假種類與病假天數？

根據勞工請假規則，病假其實可以根據不同狀況細分成2種：

1.普通傷病假

普通傷病假就是最常見、大家「普遍遇到的受傷、生病、或因為生理原因而必須進行治療或好好休養的狀況」。

★普通傷病假可以請幾天？根據勞工請假規則第4條：

沒有住院的話，1年內合計最多30天。

如果有住院，2年內合計最多1年。

如果同時有「沒住院」與「有住院」的病假，2年內合計最多1年。

另外，經過醫師診斷，若勞工罹患癌症（含原位癌），需採門診方式治療，或者懷孕期間需要安胎休養者，在勞工治療或休養這段期間，都是併入住院傷病假計算。

2.公傷病假

公傷病假是指勞工「因為工作發生職業災害，導致殘廢失能、輕重不一的傷害或疾病的狀況」，在治療、休養等不能工作的期間，雇主必須要給予該勞工的病假類別，公傷病假的規範主要列在勞工請假規則第6條。

通常公傷病假的職業災害認定需要符合下列2個要素：

業務執行性： 這部分會採從寬認定，只要是在工作時間、工作場所內發生的傷害，不管是勞工在執行工作業務、活動前後，或上下班通勤（通勤災害），基本上都會認定與職務有關。

職務起因性： 這部分是指勞工所發生的傷害與工作業務、活動有因果關係都算。

★公傷病假一年幾天？

雖然勞工請假規則第6條有定義這個假別，不過公傷病假勞基法沒有特別規定天數，因此只要勞工能拿出醫療證明，就可以持續向公司申請公傷病假。

（二）勞工病假怎麼請？關於勞基法請病假規定

根據早安健康「2018健康大賞」的網路調查，在25,000份問卷中，有58%的民眾表示「全年都沒有請病假」，究竟是不用請還是不敢請？引發網路熱烈討論。

但其實勞工請病假完全是合法合理的行為。

根據勞工請假規則第10條：勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面說明請假理由及天數，但如果遇到急病或緊急事故，可以委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主可以要求勞工提出相關的證明文件。

所以勞工請病假只要依法告知雇主事由，且符合公司請假程序，雇主都必須准假，不能拒絕，否則就算違法！

（三）請病假一定要附病假證明嗎？

但有勞工抱怨，老闆聲稱勞基法病假規定有提到必須檢附病假證明��，如果勞工拿不出來就不給請假，這樣真的對嗎？

這點常常導致勞資爭議，但根據判決，病假證明只是給雇主確認勞工的請假理由是否正當，並不表示沒提供就可以拒絕勞工請假（註一）！不過要特別注意，雇主准假後，事後辦理請假手續如果提不出證明，雇主是可以請求勞工改請事假或其他假別。

另外勞動部也特別說明病假證明的類型，「只要勞工提出合法醫療機構（醫院、診所、醫師等）所開立的治療證明、門診收據，就符合勞基法病假證明舉證」（註二），雇主不應該要求過於嚴苛（例如強制要求須要錢的診斷書）或刻意在程序上刁難，否則就算違法。