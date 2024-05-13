試用期大哉問：什麼是試用期？7大問答解決勞雇爭議

一、勞基法試用期有規範嗎？可以延長嗎？

(一) 試用期違法嗎？

試用期（英文：Probation）是許多公司用來考核與確認新進員工是否能勝任工作，同時也讓員工了解職務屬性、工作環境的評量區間。

試用期在目前企業中仍舊很普遍，但你知道嗎？勞基法早在20年前就修法把試用期刪掉了！

既然法律上已經沒有試用期相關的規範，那這樣保留試用期的公司算違法嗎？

其實不會！雖然勞基法沒有特別規定，但根據契約自由原則，以及勞委會86台勞資二字第035588號函認定「勞資雙方依工作特性，在不違背契約誠信原則下，自由約定合理的試用期是允許的」，也就是勞動部認為，有沒有試用期、試用期多久，都可以由勞資雙方自行約定。

(二) 試用期合約內容包含哪些？

雖然口頭約定也是一種契約，但是雇主與勞工在洽談試用期內容時，最好將試用期的相關規範約定好後白紙黑字寫上契約，保障雙方權益，也避免糾紛發生時，很難提出強而有力的證明。試用期合約內容項目可以包含：

★試用期長度

大部分公司的試用期都訂定為3個月，雖然是勞雇雙方協調好就可以，但最好不要超過3個月太多，以免引發爭議。

★試用期延長

如果原本談好3個月的試用期，期限將至時，覺得員工的表現好像有點不適任，但還想再給他機會，只要一開始雙方有約定，或者後來經過勞工同意，就能合法延長試用期，但最好寫上延長次數與延長時間，根據過往判決經驗，實務上大多都是延長1次，延長2-3個月不等，千萬不要無限期延長，不然容易讓勞工對試用期延長合法性產生存疑。

★試用期薪水

大多數的人都想知道試用期有薪水嗎？其實「試用期不支薪」的迷思早已破除，常聽到「試用期工作不滿7天離職就不發薪水」這是完全錯誤且違法的行為，只要從上班那刻起，就算只有1天或半天，雇主都必須照比例支付勞工薪水，但試用期薪水怎麼算？試用期薪水打折是否合理？這些問題依然困擾著勞工。

其實試用期薪資是可以由雇主勞工雙方來協調約定的，有些公司給付全薪，有些會打折，但要經過勞工同意且絕對不能低於基本工資。目前勞動部已經於2022年1月將基本月薪資調為25,250元、時薪168元，因此不論以月計薪或以鐘點費計薪，勞工的試用期薪資都不能低於這兩個金額。

★試用期加班費與休假制度

試用期員工的勞動權益與正職員工是一樣的！ 所有的福利與休假制度，包含加班費（勞基法第24條）、工時（勞基法第30條）、休息日（勞基法第36條）、國定假日（勞基法第37條）等，都比照勞基法辦理。

�如果公司無故不履行上述規定，導致試用期違法，勞工可以向主管機關聲請調解，雇主也可能因違法事項與情節輕重，面臨2萬元以上，100萬元以下不等的罰鍰。

★試用期勞健保

只要勞工到職，勞動契約也就開始！因此當上工的那刻，雇主就必須要為勞工投保，不可以等「試用期間過後再投保」或「過幾天再投保」，萬一勞工不幸在上下班途中或工作期間發生意外，雇主不但要接受處分，還得負擔起所有賠償責任，這點勞工上工時也需要特別注意。