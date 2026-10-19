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加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！ - 法律010

加班
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-10-19 更新

加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！

加班費怎麼算才對？勞基法有規定加班費計算方式嗎？平日加班費跟週末加班、國定假日加班費算法一樣嗎？怎麼用月薪計算加班費？以上疑問就讓資深勞資律師用文字、公式跟圖表，幫你一次釐清2026年最新的加班費算法！

目錄

一、加班費法律規定

一般勞工的工作時數規範在《勞基法第30條》：勞工正常工作時間，每天不能超過8小時，每週不能超過40小時。而《勞基法第32條》提到：雇主如果有需要讓勞工在正常工作時間以外工作，經過工會或勞雇雙方約定同意，可以把時間延長，但每日延長時間加上正常工作時間不可以超過12小時

上面講的是一般情況，但是如果遇到天災、事變或突發事件有例外規定。另外，如果雇主經過工會或勞雇雙方約定同意後，加班時間可以用3個月的總量下去管控，但1個月時數不能超過54小時，每3個月總時數不能超過138小時。


而勞工延長的工作時數如果要換算成工資，就是所謂的加班費（加班費英文：overtime或overtime pay都行）。

接下來就帶大家來看，不同時間點的加班費要如何計算。

二、平日加班費怎麼算？

常見的平日上班時間為週一至週五（如果勞資雙方有其他約定，那麼約定好的「正常出勤工作時間」就是該勞工的平日上班時間），平日勞基法加班費計算基準可以在第24條找到：

  1. 平日延長工作時間在2小時以內者（第9、10小時），按平日每小時工資額加給1/3以上。

  2. 延長工作時間至第3、4個小時（第11、12小時），按平日每小時工資額加給2/3以上。

  3. 因天災、事變或突發事件而延長工作時間者，需按平日每小時工資額加倍發給。

（一）加班費計算基礎：獎金算薪水嗎？

不少民眾的工資裡面包含底薪、各種加給薪資、全勤獎金等，所以好奇加班費是用底薪算嗎？還是綜合起來換算成時薪？

根據《勞基法第2條第4款》工資是指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義，只要是「經常性給與」都算

例如：A的底薪35,000元，交通加給3,000元，全勤獎金2,000元，那麼A的月薪是40,000元。
因此加班費的計算不是用底薪35,000元換成時薪，而是用總月薪40,000元下去換算。

（二）加班費的月薪制時薪計算範例

以2026年最低工資來看，每月基本薪資為29,500元。

  • 月薪除以1個月30天，1天工作8小時，就是每個小時的時薪122.91元。

計算公式為：月薪29,500元÷每月30天÷每天8小時＝122.91元

（三）加班費計算公式

  • 平日上班1-8小時，給付1天工資，沒有特別加給。

  • 平日加班2小時內（第9、10小時），是依照每小時工資加給1/3（1.34倍）計算，約等於每小時165元。

計算公式為：時薪122.91元 X 1.34倍＝164.708元

  • 平日加班第3、4個小時（第11、12小時）開始的加班費，是依照每小時工資加給2/3（1.67倍）計算，約等於每小時206元。

計算公式為：時薪122.91元 X 1.67倍＝205.259元

  • 如果因天災、事變或突發事件再延長，加班費就依照每小時工資加給時薪2倍計算，約等於每小時246元。

計算公式為：時薪122.91元 X 2倍＝245.82元

三、週末和國定假日的加班費計算方式


根據勞基法第36條：勞工每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日。假設平日上班週一至週五，週六為休息日、週日為例假日。

假日的4種型態

（一）周末休息日加班費計算

1.休息日加班費時數算法

  • 工作時間在2小時以內者（第1、2小時），按平日每小時工資額加給1又1/3以上。

  • 工作2小時後再繼續工作者（第3~8小時），按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上。

  • 因天災、事變或突發事件而延長工作時間者，需按平日每小時工資額加倍發給。

2.休息日加班費計算公式

  • 休息日上班2小時，加班費計算公式為：122.91元 X 1.34 ≒ 165元。

  • 休息日上班第3個小時以上開始的加班費，加班費計算公式為：122.91元 X 1.67倍 ≒ 206元。

  • 第9到12個小時加班費122.91元 X 2.67倍 ≒ 329元

（二）周末例假日加班費算法

首要說明的是，例假日依法只有在遭遇天災、事變或突發事件，並且雇主認為有必要繼續工作的時候，才能夠要求員工回公司上班。

因此如果是合法上班的情形，薪資會有特別計算方式（請參考下述說明），並且需要多給一天假；但如果是違法上班的情形，除薪資一樣要發外，還有會面臨主管機關的裁罰，要特別注意喔！

  • 例假日加班第1~8小時以內（不論幾小時都算8小時），統一給1日工資。

  • 加班至第9、10、11、12小時，加班費時薪以2倍（246元）計算。

（三）國定假日加班費計算

如果是希望勞工在國定假日回公司上班，必須要徵得勞工同意，或是因季節性關係有趕工必要並經勞工或工會同意。

與例假日加班相同，薪資須加倍發給

  1. 國定假日加班第1～8小時以內（不論幾小時都算8小時），統一給1日工資。

  2. 加班至第9、10小時，按平日每小時工資額另再加給1又1/3倍，乘以1.34倍（165元）。

  3. 當加班至第11～12小時，按平日每小時工資額另再加給1又2/3倍，乘以1.67倍（206元）。

要跟大家說明的是，「加倍發給」並不是指如果你如果原本一天領800元，例假日國定假日去上班就可以領1,600元。因為你原本例假日或國定假日在家睡覺也領800元，因此去上班是再多領800元。

接著，如果是在國定假日與例假日違法加班到第9到12小時，依照行政院函釋說明，仍然是用1.34倍（9、10小時）與1.67倍（11、12小時）做計算。

雇主要求加班就該給付加班費。看完上述文圖，是不是比較了解加班費的計算規則呢！勞工也要搞懂如何計算加班費，才能保障自己權益唷（若企業若想避免勞資爭議，也可以尋求法律顧問協助擬定公司制度規章或處理糾紛）！

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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