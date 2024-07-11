為什麼會被勞檢？勞檢會問什麼？4大精華完整教學！ - 法律010
雷皓明律師
2024-07-11 更新
勞檢相信是所有雇主最害怕的事情沒有之一。台北市勞動局公布的2020年勞檢罰款金額更是高達1億900萬元！但到底為什麼要做勞檢？為什麼會被勞檢？勞基法健檢項目包含哪些？勞檢會問什麼？公司被勞檢時該怎麼應對？如果想向勞檢處檢舉有什麼管道嗎？本文就讓律師一次告訴你勞檢項目！
一、勞檢處與勞檢
勞動檢查（簡稱勞檢）是各縣市政府勞檢處（沒有勞檢所或勞檢局喔！）為了維護雇主與勞工的權益，針對各事業單位是否有遵守勞動相關法規所進行的檢查。至於持有勞動檢查證執行勞動檢查職務的人員就是所謂的勞動檢查員（簡稱勞檢員）。
通常為了預防有違法情事的雇主在勞檢員抵達前，將辦公環境整理成完全沒有違法的樣子，因此除非符合下列條件之一，勞檢原則上不會事先通知事業單位（就是突襲檢查啦！）：
- 審查或檢查勞動檢查法所規定的「危險性工作場所」。
- 檢查危險性機械或設備。
- 檢查職業災害。
- 其他經勞動檢查機構或主管機關核准者。
二、勞動檢查項目（不是勞基法健檢！）與勞檢程序
瞭解勞檢的目的與誰會來你家勞檢後，接著我們要來介紹勞檢通常會看什麼項目以及怎麼進行。
（一）勞檢項目2025必知重點
勞動檢查事項範圍如下：
- 依本法規定應執行檢查之事項。
- 勞動基準法令規定之事項。
- 職業安全衛生法��令規定之事項。
- 其他依勞動法令應辦理之事項。
勞檢項目通常包含2大部分，分別是勞動條件及安全衛生檢查：
1.勞動條件檢查
對勞工的薪資、工作時間、性別工作平等勞動條件進行檢查。
2.安全衛生檢查
對防止職業災害的措施、勞工健康與安全相關的保障規則等安全衛生事項進行檢查。
另外依據職業安全衛生法第34條，雇主應依本法與勞工代表訂定適合的安全衛生工作守則，向勞檢所報備後公告實施。
（二）勞檢查詢方式
如果想要知道每年有哪些事業單位因為違反勞動相關法令裁罰，可以Google搜尋違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，裡面可以查到受處分的事業單位名稱、違反的法條與內容，以及最重要的勞檢罰款金額。
根據新聞報導，從2019年中到2020年中，企業違反勞基法而須繳交勞動檢查罰款的前3名包含加班沒給加班費、沒有讓勞工做7休1以及超時加班，顯示事業單位在加班問題上仍然有許多需要改進的地方。
那如果我今天有按時給付加班費，同時也沒有讓自己的員工超時加班，在面對勞檢員的時候應該要拿出什麼才能證明我們是家優質合法事業單位呢？
由於篇幅關係，以下簡述3項與加班相關在面對勞檢時一定要準備的資料。
（三）面對勞檢準備資料有哪些？
首要說明的是，勞工名卡、勞工出缺勤紀錄以及工資清冊依法規定都必須要保留至勞工離職後5年，所以千萬不要勞工一離職就拿去碎紙機碎掉，小心勞檢的時候拿不出東西來喔。
-
勞工名卡：勞工名卡是勞動基準法所載的法律名�詞，簡單來說就是各家公司常見人事資料表，裡頭應記載包括勞工姓名、到職年月日、工資與勞工保險投保日期等必要記載事項。
-
勞工出缺勤紀錄：簡單來說就是大家的上下班打卡紀錄。要特別注意的是依法規定出勤紀錄應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。很多企業的出勤紀錄只會記載到小時，或者是沒有標明詳細時間，只有讓勞工以「打勾」的方式表示自己今天有上班（2024/03/26 ✓），都會有過不了勞檢出勤紀錄的風險，務必要小心。
-
工資清冊：只要是牽扯到錢錢的事情，就是大家最在意的事情。依勞動基準法第23條規定工資清冊應將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入。
（四）勞動檢查程序
檢查前：
- 勞動檢查原則上不可以事先通知事業單位。
- 勞動檢查員進入事業單位前，要主動出示勞檢證，並告知本次勞檢目的。
檢查中：
- 勞檢員當場告知事業單位應準備的相關資料，並且確認事業單位的陪同人員身分。
- 開始查驗後，雇主、勞工及其他有關人員都不可以無故拒絕、規避或妨礙查驗。
- 勞檢員實施安全衛生檢查時，如果發現勞工有發生危險的疑慮，可以用書面通知事業單位停工。
檢查後：
- 勞檢員要作成紀錄，並告知事業單位違規的事項，提供雇主與勞工遵守勞動法規的建議，最後會請事業單位陪同人員在紀錄內簽名確認。
- 勞檢員也要向勞檢機構報告檢查結果。
三、公司被勞檢該怎麼應對？
（一）為什麼會被勞檢？
事業單位會被勞檢的原因通常有以下3種：
- 檢舉案件（切記沒有人可以申請勞檢，如果對於事業單位有沒有違反勞動相關法令有疑慮，記得是透過檢舉的方式讓勞檢機關勞檢）。
正常情況下，勞檢處如果收到勞檢檢舉，會依照勞動檢查檢舉內容向受檢舉的事業單位進行勞檢。但也不能否認有些只是為了報復公司所做的惡意檢舉，實際上公司可能並沒有任何違規事項（簡單來說就是找麻煩）。
因此如果公司確實有違規情事，記得檢舉的過程中除了詳述事業單位違規什麼事情外，更重要的是將違規證據一併附上，才不會浪費彼此的時間與社會資源喔！
- 例行性或時事性檢查。
- 過往曾有違規紀錄，為了檢視後來是否有改善。
（二）勞檢會問什麼問題？
由於勞檢基本上都是突襲性檢查，再加上每間公司的體質與被勞檢的原因各不相同，因此我們很難跟讀者預言如果今天你真的不幸被勞檢的時候他們會問哪些問題。
唯一可以確定的是，勞檢的過程一定會要求事業單位提供各類資料。舉例來說如果今天被勞檢的原因是勞工檢舉超時加班又不給加班費，勞檢員通常就會在勞檢過程中要求你提供上述的勞工名卡、勞工出缺勤紀錄以及工資清冊等資料，並且就資料的完整性或記載有疑慮的地方提出疑問。
（三）勞檢應對方式看這裡！
同樣以加班為例，建議各事業單位可��以檢視平時有沒有做到下列事項：
- 勞檢員在勞檢的過程會跟事業單位索取相關文件，因此建議各事業單位平常就要檢視公司管理規章以及各種法定應備文件是否備齊。
- 女性夜間工作報備、變形工時、工作規則等需要向政府核備的項目，是否已向勞工局備查公文。
- 如前所述，由於沒有辦法預測勞檢會問什麼，平時如果有加班，需給勞工簽署同意書，載明加班原因與時間，並個別簽章，以紙本或電子檔留下日後可證明的文件。
四、我想跟勞檢處檢舉！
「律師我們公司該給我的加班費都沒有給，想請問我該怎麼跟勞檢處檢舉？」
以下彙整幾個大家可以使用的勞檢申訴管道，希望大家永遠都用不到：
（一）各地勞檢處電話
- 台北市勞動檢查處：02-23086101
- 新北市政府勞動檢查處：02-22523299
- 台中市勞動檢查處：04-22289111
- 高雄市政府勞工局勞動檢查處：07-7336959
（二）勞動部免付費申訴專線
- 勞動部免付費申訴專線：1955
（三）勞動部意見信箱
- 勞動部職業安全衛生署意見信箱 https://docweb.mol.gov.tw/email_query_osha/new.aspx
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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