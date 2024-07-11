為什麼會被勞檢？勞檢會問什麼？4大精華完整教學！

通常為了預防有違法情事的雇主在勞檢員抵達前，將辦公環境整理成完全沒有違法的樣子，因此除非符合下列條件之一，勞檢原則上不會事先通知事業單位（就是突襲檢查啦！）：

二、勞動檢查項目（不是勞基法健檢！）與勞檢程序

瞭解勞檢的目的與誰會來你家勞檢後，接著我們要來介紹勞檢通常會看什麼項目以及怎麼進行。

（一）勞檢項目2025必知重點

勞動檢查事項範圍如下：

依本法規定應執行檢查之事項。

勞動基準法令規定之事項。

職業安全衛生法��令規定之事項。

其他依勞動法令應辦理之事項。

勞檢項目通常包含2大部分，分別是勞動條件及安全衛生檢查：

1.勞動條件檢查

對勞工的薪資、工作時間、性別工作平等勞動條件進行檢查。

2.安全衛生檢查

對防止職業災害的措施、勞工健康與安全相關的保障規則等安全衛生事項進行檢查。

另外依據職業安全衛生法第34條，雇主應依本法與勞工代表訂定適合的安全衛生工作守則，向勞檢所報備後公告實施。

（二）勞檢查詢方式

如果想要知道每年有哪些事業單位因為違反勞動相關法令裁罰，可以Google搜尋違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，裡面可以查到受處分的事業單位名稱、違反的法條與內容，以及最重要的勞檢罰款金額。

根據新聞報導，從2019年中到2020年中，企業違反勞基法而須繳交勞動檢查罰款的前3名包含加班沒給加班費、沒有讓勞工做7休1以及超時加班，顯示事業單位在加班問題上仍然有許多需要改進的地方。

那如果我今天有按時給付加班費，同時也沒有讓自己的員工超時加班，在面對勞檢員的時候應該要拿出什麼才能證明我們是家優質合法事業單位呢？

由於篇幅關係，以下簡述3項與加班相關在面對勞檢時一定要準備的資料。

（三）面對勞檢準備資料有哪些？

首要說明的是，勞工名卡、勞工出缺勤紀錄以及工資清冊依法規定都必須要保留至勞工離職後5年，所以千萬不要勞工一離職就拿去碎紙機碎掉，小心勞檢的時候拿不出東西來喔。

勞工名卡：勞工名卡是勞動基準法所載的法律名�詞，簡單來說就是各家公司常見 人事資料表 ，裡頭應記載包括 勞工姓名 、 到職年月日 、 工資 與 勞工保險投保日期 等必要記載事項。

勞工出缺勤紀錄：簡單來說就是大家的 上下班打卡紀錄 。要特別注意的是依法規定出勤紀錄應逐日記載勞工出勤情形至 分鐘 為止。很多企業的出勤紀錄只會記載到 小時 ，或者是沒有標明詳細時間，只有讓勞工以「打勾」的方式表示自己今天有上班（2024/03/26 ✓），都會有過不了勞檢出勤紀錄的風險，務必要小心。

工資清冊：只要是牽扯到錢錢的事情，就是大家最在意的事情。依勞動基準法第23條規定工資清冊應將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入。

（四）勞動檢查程序

檢查前：



勞動檢查原則上不可以事先通知事業單位。

勞動檢查員進入事業單位前，要主動出示勞檢證，並告知本次勞檢目的。

檢查中：



勞檢員當場告知事業單位應準備的相關資料，並且確認事業單位的陪同人員身分。

開始查驗後，雇主、勞工及其他有關人員都不可以無故拒絕、規避或妨礙查驗。

勞檢員實施安全衛生檢查時，如果發現勞工有發生危險的疑慮，可以用書面通知事業單位停工。

檢查後：

