logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 刑事訴訟

聚眾鬥毆罪修法，幾人算聚眾？烙人幹架會有什麼法律問題？ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2024-02-01 更新

聚眾鬥毆罪修法，幾人算聚眾？烙人幹架喬事情會有什麼法律問題？

聚眾鬥毆事件常在KTV、夜店、酒店外上演，為錢為女人為面子，兄弟義氣棍棒相挺，兩人紛爭演變成大亂鬥，讓警察居民都頭疼，於是立法院修正刑法第149條、第150條，更新聚眾鬥毆罪，並在2020年1月15日正式施行新法！新舊法之間差在哪？新增修訂哪個部分？律師用本篇文章帶你了解。

目錄

一、聚眾鬥毆罪修法重點

本次修正刑法第149條、第150條（註一）有2大重點：

  1. 將原本法條的「公然聚眾」修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，意即在公共場合聚集3人以上就算聚眾鬥毆！
  2. 對於攜帶兇器或危險物品幹架，以及在馬路上幹架的行為要加重處罰。

(一) 過去的聚眾鬥毆罪有什麼問題？

過去法院實務認為「聚眾」是指在幹架時，隨時再繼續烙人來的情況，如果吆喝幹架的人是事先約好，而且人數已經確定了，不會再有人跑來吶喊助威的情況，就不被認定是聚眾，例如：今天小雷跟別人一言不合相約要打架，小雷用line烙了100人來助陣，確定就是這100人會來，不會再增加到101人，那小雷的行為就不是聚眾鬥毆！

聚眾鬥毆罪

二、「聚眾」鬥毆修正：幾人算聚眾？

這次修法認為，不論其在何處、以何種聯絡方式（LINE、微信、網路直播等）聚集，且亦不論是否為事先約定或臨時起意，通通都屬於法律上的「聚集行為」！

至於幾人算聚眾？立法院參考組織犯罪防制條例，認為只要3個人以上在公眾場合滋事，且不受限於需要人數隨時可以增加的情況，就算對居民的安寧造成影響，以及對公共秩序有顯著危害。

(一) 除了人數，聚眾鬥毆罪還增訂了什麼？

基於在社會上常見的群聚鬥毆危險行為，常會攜帶兇器、易燃性與腐蝕性液體，或是上演玩命關頭在馬路上飛車追逐，時常波及無辜、干擾民眾，大大增加公眾的生命危險與身心壓力，所以有加重處罰的必要！

(二) 是不是只要在公開場合聚集3人以上就會成罪？

這次修法，明確定義在公共場所聚集3人以上就是聚集行為，那是不是以後婚喪喜慶都有問題呢？

其實在法條裡除了規定要在公開場所聚集3人之外，還要有施以強暴脅迫的行為，因此只是單純的聚集3人完全沒有任何問題。但是在婚喪喜慶的場合，難免會酒過三巡，這時酒精在腦袋裡高潮迭起，常常會跟其他人起衝突，而又開始演出雙方打電話烙人的場景，這時只要聚集超過3個人，又是要來喬事情幹架的，就會符合本次聚眾鬥毆修法要處理的狀況喔！

切記忍一時風平浪靜，各退一步，不要因為衝動起爭執啦~吃上聚眾鬥毆罪不說，連命都沒了豈不是更冤枉！

多少人算聚眾

如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！

註一：第149條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，在場助勢之人處六月以下有期徒刑、拘役或八萬元以下罰金；首謀者，處三年以下有期徒刑。

第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。

犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：

一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。

二、因而致生公眾或交通往來之危險。

刑事訴訟
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.