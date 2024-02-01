聚眾鬥毆罪修法，幾人算聚眾？烙人幹架會有什麼法律問題？ - 法律010
雷皓明律師
2024-02-01 更新
聚眾鬥毆事件常在KTV、夜店、酒店外上演，為錢為女人為面子，兄弟義氣棍棒相挺，兩人紛爭演變成大亂鬥，讓警察居民都頭疼，於是立法院修正刑法第149條、第150條，更新聚眾鬥毆罪，並在2020年1月15日正式施行新法！新舊法之間差在哪？新增修訂哪個部分？律師用本篇文章帶你了解。
一、聚眾鬥毆罪修法重點
本次修正刑法第149條、第150條（註一）有2大重點：
- 將原本法條的「公然聚眾」修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，意即在公�共場合聚集3人以上就算聚眾鬥毆！
- 對於攜帶兇器或危險物品幹架，以及在馬路上幹架的行為要加重處罰。
(一) 過去的聚眾鬥毆罪有什麼問題？
過去法院實務認為「聚眾」是指在幹架時，隨時再繼續烙人來的情況，如果吆喝幹架的人是事先約好，而且人數已經確定了，不會再有人跑來吶喊助威的情況，就不被認定是聚眾，例如：今天小雷跟別人一言不合相約要打架，小雷用line烙了100人來助陣，確定就是這100人會來，不會再增加到101人，那小雷的行為就不是聚眾鬥毆！
二、「聚眾」鬥毆修正：幾人算聚眾？
這次修法認為，不論其在何處、以何種聯絡方式（LINE、微信、網路直播等）聚集，且亦不論是否為事先約定或臨時起意，通通都屬於法律上的「聚集行為」！
至於幾人算聚眾？立法院參考組織犯罪防制條例，認為只要3個人以上在公眾場合滋事，且不受限於需要人數隨時可以增加的情況，就算對居民的安寧造成影響，以及對公共秩序有顯著危害。
(一) 除了人數，聚眾鬥毆罪還增訂了什麼？
基於在社會上常見的群聚鬥毆危險行為，常會攜帶兇器、易燃性與腐蝕性液體，或是上演玩命關頭在馬路上飛車追逐，時常波及無辜、干擾民眾，大大增加公眾的生命危險與身心壓力，所以有加重處罰的必要！
(二) 是不是只要在公開場合聚集3人以上就會成罪？
這次修法，明確定義在公共場所聚集3人以上就是聚集行為，那是不是以後婚喪喜慶都有問題呢？
其實在法條裡除了規定要在公開場所聚集3人之外，還要有施以強暴脅迫的行為，因此只是單純的聚集3人完全沒有任何問題。但是在婚喪喜慶的場合，難免會酒過三巡，這時酒精在腦袋裡高潮迭起，常常會跟其他人起衝突，而又開始演出雙方打電話烙人的場景，這時只要聚集超過3個人，又是要來喬事情幹架的，就會符合本次聚眾鬥毆修法要處理的狀況喔！
切記忍一時風平浪靜，各退一步，不要因為衝動起爭執啦~吃上聚眾鬥毆罪不說，連命都沒了豈不是更冤枉！
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聚眾鬥毆註解
註一：第149條
在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，在場助勢之人處六月以下有期徒刑、拘役或八萬元以下罰金；首謀者，處三年以下有期徒刑。
第150條
在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。
犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：
一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。
二、因而致生公眾或交通往來之危險。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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