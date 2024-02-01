過去法院實務認為「聚眾」是指在幹架時，隨時再繼續烙人來的情況，如果吆喝幹架的人是事先約好，而且人數已經確定了，不會再有人跑來吶喊助威的情況，就不被認定是聚眾，例如：今天小雷跟別人一言不合相約要打架，小雷用line烙了100人來助陣，確定就是這100人會來，不會再增加到101人，那小雷的行為就不是聚眾鬥毆！

二、「聚眾」鬥毆修正：幾人算聚眾？

這次修法認為，不論其在何處、以何種聯絡方式（LINE、微信、網路直播等）聚集，且亦不論是否為事先約定或臨時起意，通通都屬於法律上的「聚集行為」！

至於幾人算聚眾？立法院參考組織犯罪防制條例，認為只要3個人以上在公眾場合滋事，且不受限於需要人數隨時可以增加的情況，就算對居民的安寧造成影響，以及對公共秩序有顯著危害。

(一) 除了人數，聚眾鬥毆罪還增訂了什麼？

基於在社會上常見的群聚鬥毆危險行為，常會攜帶兇器、易燃性與腐蝕性液體，或是上演玩命關頭在馬路上飛車追逐，時常波及無辜、干擾民眾，大大增加公眾的生命危險與身心壓力，所以有加重處罰的必要！

(二) 是不是只要在公開場合聚集3人以上就會成罪？

這次修法，明確定義在公共場所聚集3人以上就是聚集行為，那是不是以後婚喪喜慶都有問題呢？

其實在法條裡除了規定要在公開場所聚集3人之外，還要有施以強暴脅迫的行為，因此只是單純的聚集3人完全沒有任何問題。但是在婚喪喜慶的場合，難免會酒過三巡，這時酒精在腦袋裡高潮迭起，常常會跟其他人起衝突，而又開始演出雙方打電話烙人的場景，這時只要聚集超過3個人，又是要來喬事情幹架的，就會符合本次聚眾鬥毆修法要處理的狀況喔！

切記忍一時風平浪靜，各退一步，不要因為衝動起爭執啦~吃上聚眾鬥毆罪不說，連命都沒了豈不是更冤枉！

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