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誣告被反咬！胡亂玩司法一定栽個大跟斗 - 法律010

誣告罪
雷皓明律師

雷皓明律師

2024-09-04 更新

誣告被反咬！胡亂玩司法一定栽個大跟斗

誣告罪刑法怎麼判？構成誣告要件有哪些？誣告罪成立後對方要關多久？可以求償多少錢？讓律師從誣告罪定義、是否為告訴乃論、追訴期多久說起，再透過誣告罪成立案例告訴你誣告罪刑期與賠償，以及和解可能遇到的情形！

目錄

一、誣告罪定義

「誣告罪」是刑法上的罪名，是為了避免有人濫用國家的司法資源，把「告人」當作私人報復、尋仇的手段，導致司法審判權被妨礙，無法正常執行所產生的法條。簡單來說，亂告不僅浪費司法單位的時間、人力、物力，也會讓國家的司法公正性受損，導致沒人願意相信，所以國家才要用「誣告」去遏止這樣的行為。

刑法誣告罪的刑責在法條上有區別，主要是依據「誣告對象不同」而有輕重之分：

  1. 指名道姓的誣告罪（一般誣告罪） 刑法第169條：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」

  2. 誣告血親等最親近的人（加重版誣告罪） 刑法第170條：「意圖陷害直系血親尊親屬，而犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」

  3. 隨便扯事誣告，但沒有指名是誰（未指定犯人的誣告罪） 刑法第171條：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

一般民眾最常遇到的都是第一點，被認識的人告的機率比陌生人還要高許多。

（一）誣告罪構成要件為何？

在法律上誣告是指原告以「扭曲捏造、無中生有的事實」虛偽假裝別人犯罪而提告，想要透過不存在的事實讓「被誣告的人」受到刑事上的處罰或懲戒；不是像一般人口中那樣，覺得對方亂講話或亂提告就一定可以用誣告反制他。

誣告罪成立的條件有規定，法院會根據某些標準審查，這些標準可以區分幾個部分來說明：

★心理層面

  • 是不是故意要提告陷害人：如果整起案件都是提告人憑空想像、捏造出來，目的就是為了要提告，企圖讓被告吃上刑事罰則，這樣就符合「故意」的要件；反過來說，如果是基於誤會，或者告訴人誤解了法條的意思才提告，甚至是告錯人，這樣就不會構成誣告罪。

★行為層面

  • 提告的事實是「憑空捏造、虛構」：完全沒有根據，或是提出的證據、說法完全是假的，這些都屬於杜撰、虛構；但如果告訴人提告內容是基於真實事實，且有提供相關證據，只是缺乏積極證明，被法院以證據不足或無罪駁回，或者被告其實也無法證明告訴人講的事情是故意虛構出來的，這些也都不會構成誣告罪。
  • 會讓被告面臨刑事上的懲戒處分：基本上誣告罪只限定於「刑事、懲戒」的糾紛，只有提出「刑事告訴」才能以誣告罪反制；若是因為民事問題鬧上法院，就算憑空捏造事實也不會成立誣告，頂多考慮反告對方「妨害名譽」。
  • 若被告為公務員：則懲戒處分不僅止於刑法，也包含行政罰（註一）。

滿足「故意」、「憑空捏造、虛構事實」、「使被告受刑事、懲戒處分」3個條件，就足以構成誣告罪。

誣告罪構成要件

★其他誣告要件認定標* 就算對方沒有全部都憑空捏造，但只要有部分是故意虛構，一樣可以成立誣告罪。

  • 當誣告人向被害者提告時，就算沒多久後就撤回告訴，但只要捏造的事實已經送到受理的公務員那邊，就算撤告，誣告罪還是成立！
  • 被誣告人提起誣告訴訟時，必須指明是誰誣告你了，如果沒有說誰誣告，就不會成立誣告罪，或者可能成立未指定犯人的誣告罪。

★統整誣告不成立的狀況

  • 合理懷疑被告有犯罪可能，沒有憑空捏造事實、證據
  • 提告的事實有根據或證據，但證據不足，沒能證明犯罪可能
  • 單純搞錯提告的事實，或者誤解法規，甚至不小心告錯人
  • 提告的性質屬於民事訴訟案件或其他非刑事訴訟案件

（二）誣告罪是告訴乃論嗎？

由於誣告罪會浪費國家司法資源，也會侵害到國家司法公正性，使人民對司法信任度受到損害，所以誣告罪不是「告訴乃論」，而是屬於「公訴罪（非告訴乃論）」！

不論被誣告的受害者有沒有要提出告訴，只要檢察官發現有任何誣告行為，就可以主動開始偵查，同樣也有代表國家向法院提起告訴的權力。


不過因為誣告罪的門檻有點高，除非有很明顯且嚴重的漏洞，不然檢察官不一定會主動偵辦，這時被誣告的受害者想要討回公道，就必須要自行提出誣告罪自訴。

★誣告罪蒐證小技巧

其實提出誣告罪自訴最不容易的點在於「很難證明誣告人所說的內容全然是出自於虛構」，因為如同上一段所說，不論是因為誤會、告錯人，或只是沒有積極證明導致證據不足無法起訴，這些都不能構成誣告罪。

律師建議，蒐集證據可以多觀察：

  • 如果對方在檢察官已經做出「不起訴處分」後，仍多次提出告訴卻沒有新的事實或證據，就會是一個可以佐證誣告意圖的客觀情況（註二）。
  • 或者對方提出的證據邏輯不相符、時間案件對不上、說法與理由前後不一，這就可以拿來證明對方是誣告。

（三）誣告罪刑期多重？

誣告罪刑期其實在法條內都清楚寫明囉！

  • 第169條一般誣告罪是「處7年以下有期徒刑」
  • 第171條未指定犯人的誣告罪「處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」

為什麼第171條可以易科罰金，第169條卻不行呢？

★易科罰金標準

根據刑法第41條規定，犯下最重本刑為5年以下有期徒刑的罪，最後被判刑6個月以下有期徒刑或法官說可以拘役的話，可以用罰金折算天數，金額1天1,000元至3,000元不等，但如果法官判定被告難以矯正，或屬於難以維持法秩序的人，就會特別指示不能易科罰金。

如果是原本可以易科罰金的人，但最後沒有這麼做，那可以申請社會勞動，以6小時折抵1天慢慢扣。

雖然這些罰則看起來沒有很嚴重，但律師建議沒事最好不要捏造事實亂提告，萬一誣告罪成立，又不能易科罰金的話，可是真的要進監牢的！

二、誣告罪何時要提出？


提出誣告罪的時機點其實很重要，建議等到這起「被誣告的事件」調查完結，取得檢察官不起訴處分，這時提出是最好的！

因為檢察官偵辦案件有先後順序，在「被誣告事件」偵查還沒有結束時，是不會開始偵辦誣告罪的，而且檢察官辦案有時間限制，如果同時提告，很有可能會被不起訴處分結案，這樣豈不是就失去了反擊的意義。

（一）誣告罪追訴期多久？

誣告罪的追訴期限跟一般的刑事案件相同，根據刑法第80條（註三）所規定的追訴期是依據每個法條判決最重的狀況下去判斷，例如：

一、判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑：30年。 二、判3年以上10年以下的有期徒刑：20年。 三、1年以上3年以下的有期徒刑：10年。 四、1年以下有期徒刑、拘役或罰金：5年。

★還記得誣告罪法條嗎？
  • 刑法第169條（一般誣告罪）：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」
  • 刑法第171條（未指定犯人的誣告罪）：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

因此一般誣告罪的追訴期為20年，未指定犯人的誣告罪為5年。一旦超過追訴期，哪怕罪證確鑿，誣告罪也不會成立唷！

誣告罪追訴期多久

三、誣告罪成立案例

★案例一：即使撤告仍觸犯誣告罪

2012年時，《壹週刊》爆料前行政院秘書長林益世收賄6,300萬元、索賄8,300萬元，林益世憤而控告誹謗，但《壹週刊》隨後提出誣告，而事實證明林益世確實有收賄，明知有其事卻還提告浪費司法資源，不僅沒有悔意，還想要掩蓋事實，士林地院一審依誣告罪將林益世判處8個月有期徒刑，二審在偵訊時見林有悔意，且念在當初林提告誹謗數日後即撤告，改判5個月，林不服繼續上訴至最高法院，但法院駁回上訴，最終以5個月有期徒刑定讞。

★案例二：偽造證據提告觸犯誣告罪，難收矯正之效不得易科罰金

某林姓醫生與人發生車禍糾紛時，控告對方過失傷害，但調查時卻提不出證據佐證，已經被法院認定犯了誣告罪，結果後來林醫生又因為汽車違停被拖吊，控告拖吊人員毀損他的車輛後保險桿，但調查時警方卻發現車輛後保險桿早已撞毀，林醫師還自行用油漆修補上色，故控告內容屬於捏造事實，被拖吊人員反告誣告後，最終被判處6個月有期徒刑，且不得易科罰金。

四、誣告罪賠償／求償項目與金額

一旦誣告罪成立，被誣告人就可以向誣告人請求賠償，除了刑罰，如果被害人名譽受到損害，因此失去了某些機會或利益，還可以向對方請求民事賠償。

★關於誣告罪民事求償項目範圍：

  • 所受損害：委任律師費用、出庭交通費用（機票）、精神撫慰金、要求登報道歉、因應官司額外費用支出等
  • 所失利益：薪資、因名譽損害導致流失的工作機會等

★關於誣告罪民事求償金額：

在法庭上被誣告人可以提出賠償需求並檢附相關單據，法官會視狀況判定最終賠償金額，雖然不保證每一項都能成功獲得賠償，但至少有提出就有機會。而根據民法第184（註四）、第195條（註五）規定，即使被害人財產沒有實質上的損失，但只要不法侵害到他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或人格法益而情節重大的狀況，都可以請求賠償，有律師在網路上分享，「行情價」大約落在5-10萬元之間，得由法官定奪。

（一）誣告罪可以和解嗎？

因為誣告罪屬於非告訴乃論，檢察官有權力自行偵辦，所以其實被害者的提告意願就不是法院最重要的考量，簡單列舉誣告人有可能碰上的情形：

  • 被害人跟檢察官都認為要提出告訴：基本上這個就是在劫難逃。
  • 被害人提出自訴：檢察官沒有提，但是只要被害人提出告訴，檢察官就會偵辦，誣告人如果想要和解，也許可以考慮這個情況。
  • 檢察官提出公訴：有可能誣告人在跟被害人私下和解後（要約定好不再提出告訴），卻還是被檢察官提起誣告罪公訴的情形。
  • 被害人跟檢察官都沒有提出告訴：機率很少，但如果真的是這樣，只能說太幸運了！

結論：誣告人可以選擇跟被誣告人和解，但和解不代表沒罪或整件事情就結束，有可能還是要面臨檢察官所提起的公訴！

只能規勸大家在提出任何刑事告訴之前要想清楚，不要逞一時之快偽造說法或證據，不僅要面對冗長繁雜的訴訟程序，如果最後告失敗反被對方咬定誣告罪，豈不是讓自己淹死在泥沼裡！

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註一：最高法院107年度台上字第3213號刑事判決，「所謂懲戒處分，係指公務員懲戒法規所定之各項處分而言」，依公務員懲戒法第9條第1項，所謂懲戒處分，有：
一、免除職務。
二、撤職。
三、剝奪、減少退休（職、伍）金。
四、休職。
五、降級。
六、減俸。
七、罰款。
八、記過。
九、申誡。
以上懲戒性質上是行政罰而不是刑罰，因此若被告是公務員時，就算不是提告刑事也有觸犯誣告罪的可能。

註二：最高法院101年度台上字第5003號。

註三：追訴權，因下列期間內未起訴而消滅：
一、犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪者，三十年。但發生死亡結果者，不在此限。
二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者，二十年。
三、犯最重本刑為一年以上三年未滿有期徒刑之罪者，十年。
四、犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，五年。
前項期間自犯罪成立之日起算。但犯罪行為有繼續之狀態者，自行為終了之日起算。

註四：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。 違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

註五：不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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