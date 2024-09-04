誣告被反咬！胡亂玩司法一定栽個大跟斗

一、誣告罪定義

「誣告罪」是刑法上的罪名，是為了避免有人濫用國家的司法資源，把「告人」當作私人報復、尋仇的手段，導致司法審�判權被妨礙，無法正常執行所產生的法條。簡單來說，亂告不僅浪費司法單位的時間、人力、物力，也會讓國家的司法公正性受損，導致沒人願意相信，所以國家才要用「誣告」去遏止這樣的行為。

刑法誣告罪的刑責在法條上有區別，主要是依據「誣告對象不同」而有輕重之分：

指名道姓的誣告罪（一般誣告罪） 刑法第169條：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」 誣告血親等最親近的人（加重版誣告罪） 刑法第170條：「意圖陷害直系血親尊親屬，而犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」 隨便扯事誣告，但沒有指名是誰（未指定犯人的誣告罪） 刑法第171條：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

一般民眾最常遇到的都是第一點，被認識的人告的機率比陌生人還要高許多。

（一）誣告罪構成要件為何？

在法律上誣告是指原告以「扭曲捏造、無中生有的事實」虛偽假裝別人犯罪而提告，想要透過不存在的事實讓「被誣告的人」受到刑事上的處罰或懲戒；不是像一般人口中那樣，覺得對方亂講話或亂提告就一定可以用誣告反制他。

誣告罪成立的條件有規定，法院會根據某些標準審查，這些標準可以區分幾個部分來說明：

★心理層面

是不是故意要提告陷害人：如果整起案件都是提告人憑空想像、捏造出來，目的就是為了要提告，企圖讓被告吃上刑事罰則，這樣就符合「故意」的要件；反過來說，如果是基於誤會，或者告訴人誤解了法條的意思才提告，甚至是告錯人，這樣就不會構成誣告罪。

★行為層面

提告的事實是「憑空捏造、虛構」：完全沒有根據，或是提出的證據、說法完全是假的，這些都屬於杜撰、虛構；但如果告訴人提告內容是基於真實事實，且有提供相關證據，只是缺乏積極證明，被法院以證據不足或無罪駁回，或者被告其實也無法證明告訴人講的事情是故意虛構出來的，這些也都不會構成誣告罪。

會讓被告面臨刑事上的懲戒處分：基本上誣告罪只限定於「刑事、懲戒」的糾紛，只有提出「刑事告訴」才能以誣告罪反制；若是因為民事問題鬧上法院，就算憑空捏造事實也不會成立誣告，頂多考慮反告對方「妨害名譽」。

若被告為公務員：則懲戒處分不僅止於刑法，也包含行政罰（註一）。

滿足「故意」、「憑空捏造、虛構事實」、「使被告受刑事、懲戒處分」3個條件，就足以構成誣告罪。

★其他誣告要件認定標* 就算對方沒有全部都憑空捏造，但只要有部分是故意虛構，一樣可以成立誣告罪。

當誣告人向被害者提告時，就算沒多久後就撤回告訴，但只要捏造的事實已經送到受理的公務員那邊，就算撤告，誣告罪還是成立！

被誣告人提起誣告訴訟時，必須指明是誰誣告你了，如果沒有說誰誣告，就不會成立誣告罪，或者可能成立未指定犯人的誣告罪。

★統整誣告不成立的狀況

合理懷疑被告有犯罪可能，沒有憑空捏造事實、證據

提告的事實有根據或證據，��但證據不足，沒能證明犯罪可能

單純搞錯提告的事實，或者誤解法規，甚至不小心告錯人

提告的性質屬於民事訴訟案件或其他非刑事訴訟案件

（二）誣告罪是告訴乃論嗎？

由於誣告罪會浪費國家司法資源，也會侵害到國家司法公正性，使人民對司法信任度受到損害，所以誣告罪不是「告訴乃論」，而是屬於「公訴罪（非告訴乃論）」！

不論被誣告的受害者有沒有要提出告訴，只要檢察官發現有任何誣告行為，就可以主動開始偵查，同樣也有代表國家向法院提起告訴的權力。

不過因為誣告罪的門檻有點高，除非有很明顯且嚴重的漏洞，不然檢察官不一定會主動偵辦，這時被誣告的受害者想要討回公道，就必須要自行提出誣告罪自訴。

★誣告罪蒐證小技巧

其實提出誣告罪自訴最不容易的點在於「很難證明誣告人所說的內容全然是出自於虛構」，因為如同上一段所說，不論是因為誤會、告錯人，或只是沒有積極證明導致證據不足無法起訴，這些都不能構成誣告罪。

律師建議，蒐集證據可以多觀察：

如果對方在檢察官已經做出「不起訴處分」後，仍多次提出告訴卻沒有新的事實或證據，就會是一個可以佐證誣告意圖的客觀情況（註二）。

或者對方提出的證據邏輯不相符、時間案件對不上、說法與理由前後不一，這就可以拿來證明對方是誣告。

（三）誣告罪刑期多重？

誣告罪刑期其實在法條內都清楚寫明囉！

第169條一般誣告罪是「處7年以下有期徒刑」

第171條未指定犯人的誣告罪「處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」

為什麼第171條可以易科罰金，第169條卻不行呢？

★易科罰金標準

根據刑法第41條規定，犯下最重本刑為5年以下有期徒刑的罪，最後被判刑6個月以下有期徒刑或法官說可以拘役的話，可以用罰金折算天數，金額1天1,000元至3,000元不等，但如果法官判定被告難以矯正，或屬於難以維持法秩序的人，就會特別指示不能易科罰金。

如果是原本可以易科罰金的人，但最後沒有這麼做，那可以申請社會勞動，以6小時折抵1天慢慢扣。

雖然這些罰則看起來沒有很嚴重，但律師建議沒事最好不要捏造事實亂提告，萬一誣告罪成立，又不能易科罰金的話，可是真的要進監牢的！