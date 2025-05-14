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收到傳票怎麼辦？10萬人瘋傳的教戰手冊！ - 法律010

傳票
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

收到傳票怎麼辦？律師教你看傳票格式與注意事項！

收到傳票怎麼辦？都還沒了解傳票是什麼，也搞不懂傳票格式，要怎麼查詢才不會被用傳票詐騙？收到傳票不去或請假會怎樣嗎？律師教你區分地檢署傳票與法院傳票的差別，告知傳票多久送達以及送達方式，充分了解後，進行下一步才能游刃有餘。

目錄

一、傳票是什麼？

傳票是法院或檢察署依據刑事訴訟法第71條（註一）所簽發的法定正式書面憑據。

有效、合法的傳票格式會有這幾點：

  1. 被傳人的姓名、性別、年齡、戶籍地及住、居所
  2. 被傳喚的原因、案件是什麼罪名
  3. 報到的日期、時間、地點
  4. 聲明無故不到場就可以進行拘提
  5. 被傳人姓名不明或其他必要時，會寫人物詳細特徵；如果什麼資訊都沒有就不會寫
  6. 有檢察官或審判長簽名

傳票上有哪些資訊？

（一）傳票意思

傳票的作用是通知！當法官或檢察官在偵查或審判的過程中，需要傳喚案件被告、證人、告訴人、相關人等，就會使用傳票。簡單來說就是調查、辦案的時候要找你，就寄發一張書面通知要你幾時出庭說明這樣。

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二、地檢署傳票與法院傳票的差別？

收到傳票不代表就是有犯罪，所以先別著急，仔細看傳票寄送的機構是「地方法院」還是「地方檢察署」，這代表不同意義，目前我們刑事訴訟案件可以分成「偵查」和「審判」兩種，這是有優先順序的：

  • 首先檢察官會負責進行「偵查」，會由檢察署寄送傳票
    這時候案件還在調查中，尚未明朗，檢察官必須要蒐集證據釐清案情，相關人出庭後經歷個人資訊確認、告知涉及的案件罪名、實際訊問案件經過（也是當事人、律師可以進行辯護的核心階段），結束偵查後檢察官會評估，如果覺得沒有犯罪的嫌疑，整起案件就會結束，被告也沒事；反之，若檢察官覺得不太對勁，認為有犯罪的可能，就會起訴被告，接著整起案件就會移交給法院，被告就會收到法院的傳票。

  • 改由法官主導案件時，就會從地方法院寄送傳票
    被告出庭，檢察官就是擔任原告的角色，法官會針對案件進行審判、裁決，審判結果會決定被告是否有罪，這時候通常就是律師交鋒的時刻。

（一）除了收到傳票的當事者，我可以陪同參與案件嗎？

  • 偵查庭：不公開
    基於「偵查不公開」原則，除了檢察官傳喚的被告、律師及證人，其他閒雜人等不能進場旁聽，包括提告人（告訴人）也不會得知偵查過程及進度。

  • 法庭：公開
    根據「公開審判」原則，基本上除了少年案件或性侵案件等為了保護當事人隱私、名譽之外，大部分法官審判的案件都可以開放旁聽。

（二）被告、提告多久會收到傳票？

收到傳票的時間點因為牽涉到地檢署／法院的人力安排、辦事習慣及效率，以及案件的證據、資料多寡與完整度，通常民事、刑事案件類別多少也會影響處理時間，因此沒有固定的作業天數。

通常收到傳票的時間點會落在提告後1至2週，如果真的有延宕，最慢也會在1至2個月內收到通知。

  • 如果是民事案件，通常在原告提出民事訴訟書狀後1至2個月左右就會收到開庭傳票。
  • 如果是需要偵查的刑事案件，告訴人提告後約2週，地檢署傳票會先寄出，結束偵查庭後，檢察官如果確定要提出告訴，法院傳票大約會在2個月內寄出。

（三）傳票合法送達的方式有幾種？

常見的傳票送達方式有下列幾種：

  1. 郵局送達
    最常見的送達方式，當傳票被當事人簽收後就屬於合法送達，即使非本人簽收，把傳票交給同居的家人、伴侶、友人或員工都可以，包括大樓管理員代收都有效力。

  2. 寄存送達
    如果確認當事人與其他人都無法親收、代收，那可以把傳票寄存自治或警察機關，同時製作兩張通知單，1張貼在門上，1張放在信箱，10天後不管有沒有真的收到，都會有合法送達的效力，這就是寄存送達。

  3. 公示送達
    如果被傳人搬家，不知道確切位置，可以向法院聲請公示送達。這時會在法院公告欄貼上公告，另外會將一部分傳票資訊刊載報章媒體，或利用網路公告，民事案件公告20天、刑事案件公告30天後，就會有合法送達效力。

因此，提告前最好先蒐集好被告資料，可以利用通聯方式、銀行帳號、駕照等盡可能查出一些資料，如果告訴人真的不曉得被告住哪裡，或找不到人，應主動通知司法機關，調整送達方式。

另外，一般傳票寄送會先以戶籍地為主，如果提告人自己的戶籍地及居住地不同，或者有更動，都要主動跟司法單位報備，若有需要寄送到其他地址，也可以提出需求，通常司法機構都會同意。

（四）傳票查詢進度方式

有些告訴人會緊張，想知道案件狀況，但是又不會被告知偵查的進度，那「到底我提告的案件有沒有開始受理了」？

其實有幾種方式可以參考：

  • 方法一：如果當初是向警察局提出告訴，可以致電詢問警察局，但其實只要有向警方拿報案三聯單，基本上就一定會偵辦。
  • 方法二：如果當初是向地檢署提出告訴，可以透過地檢署服務台得知案件的「案號、股別」，再詢問承辦的書記官目前進度。
  • 方法三：你還可以拿身分證件去法院查詢，看自己提告的案件是否已經送到法院分案。

三、收到傳票怎麼辦？要注意什麼？

  1. 先確認傳票由哪個機關發的
  • 「地檢署」發的傳票：代表案件目前正處於偵查狀態，尚未進入審判程序。
  • 「法院」發的傳票：代表案件已經進入審判流程。
  • 看是地檢署還是法院發出的傳票，當事人那天就往該地報到即可。

  1. 確認傳票傳喚的是不是自己
    確認傳票上寫的被傳人姓名、地址、性別、籍貫、出生年月日是不是你本人、有沒有錯誤。

  2. 確認傳票上註明的傳訊身分

  • 被告：可能檢察官對你涉犯行是犯罪的有證據資料，建議尋求律師協助，研擬策略看後續怎麼面對案件。
  • 證人：可能案發時你在場，可以提供一些證據、證詞幫助偵察更順利，這個角色找不找律師都可以，但如果當事人需要有人陪同或想謹慎一點，找律師確實比較保險。
  • 告訴人：提出告訴後，告訴人收到傳票是例行通知的一環，通常提告者都會先找好律師討論完策略後再進行提告。
  • 關係人：這個角色比較曖昧，是「與案件有關係的人」，在當事人也搞不清楚的狀況下，建議可以打電話詢問書記官了解始末。

  1. 確認案號與什麼案由被傳喚
    傳票上一般會寫幾年度第幾字號，也會寫上傳喚原因，說明犯罪行為涉及多大的範圍，比如：妨害自由、竊盜、傷害、殺人、背信、偽造文書等，傳喚人就可以根據案由進行出庭準備，但詳細偵辦案件內容及方向會因為「偵查不公開」的緣故，必須等到實際出庭才會知道。

  2. 確認報到的地點和時間
    千萬要看清楚並記住傳票上的報到地點與時間，當天準時在對的地方報到，不然根據刑事訴訟法第71條第2項第4款（註一），被告無故未到可能會被拘提或通緝。

  3. 可以多看新聞、報章雜誌蒐集相關資訊
    如果剛好是比較大的社會案件，報紙或電視電子媒體有報導，也可以利用這些報導資訊稍微拼湊一下偵查方向，也不失為一個方法。

  4. 最後，開庭當天請攜帶傳票及身分證去報到
    傳票可以幫助庭務員查找開庭地點及時間；身分證是為了查驗、確認當事人的身分是本人。

收到傳票必須注意的5大事項？

（一）證人傳票詐欺頻傳！傳票怎麼查詢真偽？

近10年詐騙案件數量起伏不定，但案件數量最低的102年也仍有18,772起，詐騙手法非常多種，證人傳票詐欺是其一，也導致民眾收到傳票時，除了擔心法律問題，還要花時間搞清楚傳票到底是不是真的，其實傳票真偽辨別、查詢有方法，以下提供4種方法給你參考！

  • 方法一：確認傳票上有沒有案號、承辦股別、檢察官、書記官姓名及機關蓋章。
  • 方法二：可以去法務部網站查地檢署、法院電話，確認跟傳票上的號碼是否一樣。
  • 方法三：可以直接打電話給負責承辦的書記官，提供股別、案號，確認傳票真偽；如果傳票上被傳人的姓名、地址或其他資訊有誤，也可以一併確認。
  • 方法四：帶著你的身分證，直接到傳票上指定的報到地點詢問。

（二）收到傳票不去會怎樣？

如同上一段所言，收到傳票有很多種可能，我們依角色來區分，看哪些人收到傳票一定要到場！

  1. 被告人
    是你被告，那基本上是有義務要出庭！如果真的有要事推不開，比如安排出國、出差且機票訂好，發生意外或生病住院治療中等，可以事先寫書狀向法院請假（詳細請假資訊下段會說明），但必須要法院有回覆核准才完成請假手續喔！未回覆或未核准還是必須到場，否則被告會面臨民、刑事不同的刑罰，舉例：
  • 偵查或刑事審判：傳喚未到，法院或檢察署可能會請轄區警察把你拘提到案，如果沒有拘提到人，但案件沒有被告到庭說明就無法釐清，或是案件較嚴重可能處期刑，但要等被告到場才能審判，這時法官或檢察官就會直接發布通緝，即使被告委任律師出庭，只要法官認為有必要，被告當事人就必須出席。
  • 民事、行政案件：相較於刑事，民事、行政案件的被告若未出庭，法院不會進行拘提，只是人缺席，沒說法沒舉證也沒提出答辯書狀進行反駁或發表意見，可能在案情判決上會對被告較不利。

  1. 證人
    如果你在傳票上是以證人身分被傳喚，那也有義務要出庭，證人若有重要事情不能到，同樣也必須要檢附書狀請假等核准才行，但若是不想、不敢跟被告當事人面對面對質，建議可以事先向法院聲請隔離訊問；假如無故不出庭，是有可能被法院罰3萬塊以下的罰款或請警察拘提證人到法庭，雖然乍聽之下罰則不重，但建議不要以身試法。

  2. 告訴人
    如果你的身分是被害人（告訴人），可以自己選擇要不要出庭！就算不出庭也可以不用請假，因為法院寄傳票給告訴人僅是履行通知義務，沒有強制規定必須到場，只是如果出庭的話就有機會發言，也比較能夠掌握庭上的第一手狀況，這就依照個人決定。

  3. 關係人
    有時候法院為了助當事人和解，有可能傳喚與案件有關的人出庭，關係人可以自行決定要不要到場，不出庭沒請假也不會受到任何責罰，但法院通常不會無故傳喚，也許真的有需要釐清的部分，建議關係人可以先透過電話聯繫書記官，了解緣由後再決定也不遲。

（三）收到傳票可以請假嗎？


不論是被告或證人收到傳票後卻不得已必須請假，那首要任務就是先看看傳票上的開庭時間！

★收到傳票當下距離開庭還有2個禮拜以上

  • 第一步 撰寫書狀：寫明請假事由，以及多寫幾組自己方便的開庭的時段。
  • 第二步 遞交書狀：寫完請假狀後，將書狀寄送或親自遞交到法院／檢察署。
  • 第三步 電話確認：開庭前一個禮拜，可以打電話向負責的書記官確認是否准假，順便詢問新的開庭時段是否已經確認了。越早提出請假需求，通常都不會被為難，若時段確認更改完畢，法院或地檢署會再寄出新的傳票通知。

★收到傳票當下距離開庭剩不到1星期

  • 第一步 電話告知：直接撥打電話到法院或地檢署，向負責的書記官表明需要請假，並同步詢問法院或地檢署的傳真號碼。
  • 第二步 撰寫書狀：撰寫好請假事由與方便開庭的時段，將書狀連同相關證明文件傳真給法院或地檢署。
  • 第三步 電話確認：傳真後再打電話向書記官確認有沒有收到、準不準假、開庭時間是否以更改。

(四) 傳票不見怎麼辦？

傳票只是為了通知當事人，只要你有記著傳票上寫的開庭日期、時間、地點、應到處所等，帶著身分證去法院向庭務員辦理報到手續即可，沒有硬性規定要帶傳票出席。

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註一：

傳喚被告，應用傳票。

傳票，應記載下列事項：

一、被告之姓名、性別、出生年月日、身分證明文件編號及住、居所。

二、案由。

三、應到之日、時、處所。

四、無正當理由不到場者，得命拘提。

被告之姓名不明或因其他情形有必要時，應記載其足資辨別之特徵。被告

之出生年月日、身分證明文件編號、住、居所不明者，得免記載。

傳票，於偵查中由檢察官簽名，審判中由審判長或受命法官簽名。

傳票
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※網站聲明：

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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