傳票的作用是通知！當法官或檢察官在偵查或審判的過程中，需要傳喚案件被告、證人、告訴人、相關人等，就會使用傳票。簡單來說就是調查、辦案的時候要找你，就寄發一張書面通知要你幾時出庭說明這樣。

傳票是法院或檢察署依據刑事訴訟法第71條（註一）所簽發的法定正式書面憑據。

二、地檢署傳票與法院傳票的差別？

收到傳票不代表就是有犯罪，所以先別著急，仔細看傳票寄送的機構是「地方法院」還是「地方檢察署」，這代表不同意義，目前我們刑事訴訟案件可以分成「偵查」和「審判」兩種，這是有優先順序的：

首先檢察官會負責進行「偵查」，會由檢察署寄送傳票 ：

這時候案件還在調查中，尚未明朗，檢察官必須要蒐集證據釐清案情，相關人出庭後經歷個人資訊確認、告知涉及的案件罪名、實際訊問案件經過（也是當事人、律師可以進行辯護的核心階段），��結束偵查後檢察官會評估，如果覺得沒有犯罪的嫌疑，整起案件就會結束，被告也沒事；反之，若檢察官覺得不太對勁，認為有犯罪的可能，就會起訴被告，接著整起案件就會移交給法院，被告就會收到法院的傳票。

改由法官主導案件時，就會從地方法院寄送傳票：

被告出庭，檢察官就是擔任原告的角色，法官會針對案件進行審判、裁決，審判結果會決定被告是否有罪，這時候通常就是律師交鋒的時刻。

（一）除了收到傳票的當事者，我可以陪同參與案件嗎？

偵查庭：不公開

基於「偵查不公開」原則，除了檢察官傳喚的被告、律師及證人，其他閒雜人等不能進場旁聽，包括提告人（告訴人）也不會得知偵查過程及進度。

法庭：公開

根據「公開審判」原則，基本上除了少年案件或性侵案件等為了保護當事人隱私、名譽之外，大部分法官審判的案件都可以開放旁聽。

（二）被告、提告多久會收到傳票？

收到傳票的時間點因為牽涉到地檢署／法院的人力安排、辦事習慣及效率，以及案件的證據、資料多寡與完整度，通常民事、刑事案件類別多少也會影響處理時間，因此沒有固定的作業天數。

通常收到傳票的時間點會落在提告後1至2週，如果真的有延宕，最慢也會在1至2個月內收到通知。

如果是民事案件，通常在原告提出民事訴訟書狀後1至2個月左右就會收到開庭傳票。

如果是需要偵查的刑事案件，告訴人提告後約2週，地檢署傳票會先寄出，結束偵查庭後，檢察官如果確定要提出告訴，法院傳票大約會在2個月內寄出。

（三）傳票合法送達的方式有幾種？

常見的傳票送達方式有下列幾種：

郵局送達

最常見的送達方式，當傳票被當事人簽收後就屬於合法送達，即使非本人簽收，把傳票交給同居的家人、伴侶、友人或員工都可以，包括大樓管理員代收都有效力。 寄存送達

如果確認當事人與其他人都無法親收、代收，那可以把傳票寄存自治或警察機關，同時製作兩張通知單，1張貼在門上，1張放在信箱，10天後不管有沒有真的收到，都會有合法送達的效力，這就是寄存送達。 公示送達

如果被傳人搬家，不知道確切位置，可以向法院聲請公示送達。這時會在法院公告欄貼上公告，另外會將一部分傳票資訊刊載報章媒體，或利用網路公告，民事案件公告20天、刑事案件公告30天後，就會有合法送達效力。

因此，提告前最好先蒐集好被告資料，可以利用通聯方式、銀行帳號、駕照等盡可能查出一些資料，如果告訴人真的不曉得被告住哪裡，或找不到人，應主動通知司法機關，調整送達方式。

另外，一般傳票寄送會先以戶籍地為主，如果提告人自己的戶籍地及居住地不同，或者有更動，都要主動跟司法單位報備，若有需要寄送到其他地址，也可以提出需求，通常司法機構都會同意。

（四）傳票查詢進度方式

有些告訴人會緊張，想知道案件狀況，但是又不會被告知偵查的進度，那「到底我提告的案件有沒有開始受理了」？

其實有幾種方式可以參考：