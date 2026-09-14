特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！

了解勞基法特休天數規範後，問題來了，為什麼明明年資一樣，但不同公司給的特休天數卻不一樣呢？個人的特休天數到底怎麼算？首先你應該了解你的公司用什麼計算制度！

勞工如果依照本條勞基法主張自己擁有特休權利，但雇主覺得勞工搞錯或根本沒有這項目時， 雇主必須要負責舉證說明 。

雇主應該要把 每年勞工特休天數跟還沒休完會換發成多少錢的金額 ，詳細記在勞工工資清冊，並每年定期將內容 以書面通知 勞工。

勞工的特別休假如果在全年度結束或離職（勞雇契約終止）時還沒休完， 老闆要把特休換算成工資給勞工 ；如果沒有要離職，但年度結束時還沒休完，只要雙方協商並同意， 沒休完的特休天數可以遞延、累積到明年度 ，但如果已經遞延1年還沒休完，再下1年就必須要強制換成工資（ 特休假天數最多遞延1次 ）。

當勞工年資滿，已經符合特別休假條件時，雇主有告知勞工「 已經有特別休假可以排定 」的義務。

特休要休哪一天是由勞工自己排定，老闆不能拒絕給假，也不能強迫勞工預先安排整年度的特休日期 ，但如果雇主在工作上有急迫需求，需要勞工出勤時，必須要跟勞工協商，獲得勞工同意才可以調整。

同樣在勞基法第38條之下，針對特休還有這些項目規範：

而勞工特休天數會依照到職年資的累積，而有不同的天數計算：

特休之所以受到勞工喜愛，是因為與其他假別相比，它的優點多多：

台灣目前的勞基法除了訂定 固定工作天期間雇主該給勞工的「例假日」、「休息日」，以及中央規定的「國定假日」之外 ，還有一種是 針對年資計算的「特別休假」 ，就是我們今天要介紹的假別。

二、特休天數算法：週年制與曆年制

根據勞動基準法施行細則第24條，特休天數用什麼制度計算，老闆是可以跟勞工約定的，其中最常見的是週年制與曆年制。

（一）週年制特休算法

週年制的特休天數計算，是從勞工「到職日」那天開始起算，不論幾月幾日到職，只要工作累積滿6個月就有3天特休，滿1年就有7天特休，以此類推，是對勞工來說最好計算與辨識公司是否遵照規定給付特休天數的制度。

例如：A於2025年7月1日到職，那麼同年12月31日已滿6個月

2026年1月1日起就享有3天特休，但這3天必須要在2026年6月30日前休完

因為從2026年7月1日起，A工作滿1年，會有全新的7天休假可以使用

這7天假只要在2027年6月30日前休完即可，之後每年都是這模式。

但相對人資來說就稍嫌麻煩，畢竟每個勞工的到職日期都不一樣，如果是人數多的公司或大型企業，人資若是每個月重新計算所有人員的到職月數與相對應的特休假天數，再以書面通知各個勞工，如果沒有足夠的人力與系統化流程，絕對耗費大半時間又容易產生混亂！

於是大部分的企業都喜歡另一種「齊頭式的特休天數計算方式」，就是下面要提到的曆年制。

（二）曆年制特休算法

曆年制特休是從「一段固定的區間」下去計算，依勞工到職月份比例換算特休天數。

大部分的企業都是以「每年1月1日至12月31日」為一段區間，再看當時每個勞工已經工作滿多久年資，依比例計算當年度特休假共有幾日，所以每年度1月1日就有新的特休假天數。

假設A一樣於2025年7月1日到��職，同年12月31日已滿6個月，2026年1月1日起就享有3天特休，但週年制曆年制不同的地方在於「曆年制計算滿1年7天特休假的方式」：

因為是用「年度」計算，從2026年1月1日開始，就是新的年度

但對A來說，他的年資才滿6個月（2025年7月1日至12月31日）

所以從滿1年7天假的角度，A只能拿到7天的一半=3.5天

這3.5天再加上原本滿6個月會有的3天特休天數=6.5天

也就是A用曆年制特休計算公式，在2026年1月1日至12月31日共有6.5天假

剩下的3.5天則是放到了下個年度。

用年度來計算對人資來說非常方便，因為每位勞工的放假期間相同，但對勞工來說就複雜許多，甚至會因為不了解或搞錯算法而引發勞資爭議。

雖然勞動部一直倡導雇主使用週年制，但使用特休曆年制的公司並沒有違法，只是律師建議，在約定勞雇契約時必須要清楚註明，並向勞工說明清楚，如果勞工有疑慮也必須負起解釋的責任，才不會因為誤會又對簿公堂。

（三）其他特休天數計算制度

除了週年制與曆年制，勞基法也同意雇主使用下列計算制度：