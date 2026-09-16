罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？ - 法律010
雷皓明律師
2026-09-16 更新
罷工一直以來都是勞方爭取權利的方法之一，台灣近年的罷工案例（如：華航罷工與長榮罷工）獲得各界高度討論，但罷工前有什麼需要注意的事項嗎？關於罷工的法律知識，律師將在本文中完整說明，幫助您快速掌握重點！
一、罷工合法嗎？
罷工合法嗎？不知道你聽到罷工時，是否常常有這類疑惑出現，甚至對新聞上看似「無理取鬧」的罷工行為充滿不解？別擔心，會這樣想很正常，因為罷工真的是很不常見的特殊事件阿！
首先，罷工要合法的話有很多法要守，更與我們權益緊密相連！不過，在聊守哪些法之前，我們先來認識一下罷工與勞工之間的權利關係，以及其存在的主要意義與目的為何。
（一）勞動三權與三法是什麼？
1.勞動三權
勞動三權是勞動者享有的基本權利，可以幫助僱員與雇主間關係的平衡，3點彼此緊密連結，主要有以下3點：
- 團結權：保障勞工自由選擇要或不要組織工會、運作工會的權利。
- 協商權：勞工可以透過工會這個團體，與公司針對勞動條件等議題進行協商。
- 爭議權：即罷工權，當有勞資爭議出現，勞工可以透過罷工來爭取權利。
2.勞動三法
台灣的勞動三法主要為：
- 《工會法》：保障工會取得對等協商地位。
- 《團體協約法》：規範雇主與工會的協商程序以及效力。
- 《勞資爭議處理法》：處理勞資爭議與保障勞工權益。
勞基法主要保障勞工的「個人」權益，而勞動3法則是關於集體的權益關係，兩者的差異在於一個為「個人」，一個為「群體」。另外，勞動三法是建構集體勞資關係的骨架，也是勞資協商與爭議的遊戲規則。
3.新勞動三法
新勞動3法於民國100年5月1日正式施行，希望讓勞工有更明確方向，與更大空間行使勞動權動。
主要有以下這5點改變：
- 放寬勞工參加工會
擴大勞工參加工會，新工會法極鼓勵勞工組織工會，比如：學校老師也可組織工會、勞工也可跨公司參加工會，希望工會制度能更被熟悉。
- 建立新的行政救濟制度「裁決」
勞工如果因為籌組、加入工會或從事工會活動受到雇主干擾或報復，可向裁決委員會申請救濟，裁決委員會審議後，得作成救濟決定。
- 推動雇主與工會團體協商
要求勞雇雙方必需誠信協商原則，無正當理由不得拒絕他方團體協商的請求，否則可能收到罰鍰。
- 放寬罷工的限制
明訂罷工人員條件（將在下一段說明）
- 保護勞工的罷工權
雇主不得對工會的罷工爭議提出賠償，因此工會得以受到保護，即使觸犯刑法時，仍可免刑法責任。
（二）罷工的意義
1.罷工目的
罷工英文是go on strike，通常罷工目的便是希望可透過一些「爭議行為」施加雇主壓力，以達到協商的目的。 勞工罷工的最終目標在於：改善勞動條件並列於團體協約的規範事項。
2.以長榮罷工當例子
8項訴求其中1點便是希望改善較辛苦航班的排班狀況，而提出航班表變動的提議，並要求長榮集團和工會之間達成協議後，能在書面所簽訂的契約裡更改罷工後的相關事宜。
3.罷工定義
所以，罷工是什麼？罷工的行為具體如何體現呢？
依照我國勞資爭議處理法第5條裡提到：「罷工是指勞工所為暫時拒絕提供勞務之行為」。簡言之，罷工意思是「勞方暫時停止提供勞務，用最為強硬的行為來達到與資法的協��商共識」。
二、罷工條件有哪些？
罷工權行使受法律相關規定規範，然而，並非人人且並非任何事情都能罷工！
不合法的罷工可能面臨資方解僱、減薪、降調等處理，並難以透過法律救濟；因此，律師這邊也根據罷工法源--勞資爭議處理法，整理出以下幾點關於罷工法律的詳細內容與勞資的權益，幫你認識合法罷工，免踩雷！
（一）誰可以提出罷工？
1.個人不能罷工
罷工屬於勞動權之一，是合法的，但是只有工會才可以發起罷工，而個人是不行的。此外，工會必須經過會員以直接或無記名投票，並擁有全體過半數同意，才得宣告罷工及設置糾察線。
2.不能罷工的職業
教師、國防部及其所屬機關（構）、學校勞工
3.罷工前需約定「必要服務條款」的職業
「必要服務條款」意思指此條款的勞工就算罷工，也要派遣一定人力來維持基本服務。 一些影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益相關事業的勞工，勞資雙方應約定此條款，工會才可以宣告罷工，主要為以下職業：
- 自來水事業
- 電力及燃氣供應業
- 醫院
- 經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務業與證券期貨交易、結算、保管事業及其他辦理支付系統業務事業
（二） 罷工理由哪些可以成立？
1.勞資方權利義務不得罷工
權利事項相關內容不得提出罷工。 意思指說，勞方不能針對勞基法當中關於「個人」的法令、團體協約、勞動契約等相關權利義務規定提出罷工，比如：履行契約發給工資、不給付資遣費等關於「個人」權�利的內容提出罷工訴求。
2.勞動條件的更動可以罷工
調整事項的勞資爭議才能提出罷工事件，當勞資雙方當事人對於勞動條件的繼續維持或變更產生爭議時可以提出罷工。意思就是，當勞方為了「群體」而非「個人」更好效益而提出改善訴求時，方能提出罷工的請求。
（三）罷工程序具體為何？
工會必須先經過勞資爭議調解，如果調解不成立，才可採用罷工。
1.罷工步驟
- 工會必須先透過勞動局出面跟資方進行「調解」
- 確定調解不成立後，才能進行「罷工投票」
- 經工會全體會員以「直接」的「無記名」投票、全體「過半數同意」
- 以上完成方可宣告罷工
三、罷工的勞方與資方權利
當遇到無法協商的狀況時，罷工確實可以為我們做最後的爭取，但有時候罷工事件所訴求的內容可能有爭議，如：設有勞工董事訴求合法嗎？罷工後的勞資方權利問題也是大家關注的內容。
文末，我們將針對罷工後的勞方與資方權利這兩點討論，希望能釐清一些思緒。
（一）勞方受爭議權保障
1.不用擔心受罰
只要是合法罷工，便不必擔心會有民事與刑事責任。 此外，工會法及勞資爭議處理法已明文規定，雇主不能因勞工參加勞資爭議而解僱，會員不用擔心參與工會合法罷工。此外，如果受雇主報復，亦可向裁決委員會申請救濟。
2.罷工期間沒有工資
依據目前法律，罷工期間，雇主得以免除工資給付，不過可以透過籌募罷工基金的方式減輕經濟負��擔。
（二）為何罷工不用預告期？
罷工所造成的社會影響常使民眾叫苦連連，資方也為此受到波折，並希望有預告期以降低損失。然而，為何台灣沒有罷工預告期？考量的點主要為哪些理由呢？
1.台灣合法罷工不易
罷工預告目的是針對第三人的損失所做的預防。目前法律已有明確規範特定產業的罷工限制，重點產業基本上無法罷工。此外，如果要在台灣合法罷工，需要經歷3道程序，從申請調解到正式罷工的這段期間，就需歷時約3個月，如同預告期。
2.罷工力道減弱
罷工的目的是希望勞工不提供勞務而造成企業的壓力，以達到協商效果。然而如果加上預告期，減輕企業損失，罷工力道將減弱不少，進而導致協商失敗。
罷工是段既長又艱辛的過程，希望以上關於罷工的內容，可以幫助您更了解如何合法罷工，並幫助自身爭取權利！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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