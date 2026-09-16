罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？

一、罷工合法嗎？

罷工合法嗎？不知道你聽到罷工時，是否常常有這類疑惑出現，甚至對新聞上看似「無理取鬧」的罷工行為充滿不解？別擔心，會這樣想很正常，因為罷工真的是很不常見的特殊事件阿！

首先，罷工要合法的話有很多法要守，更與我們權益緊密相連！不過，在聊守哪些法之前，我們先來認識一下罷工與勞工之間的權利關係，以及其存在的主要意義與目的為何。

（一）勞動三權與三法是什麼？

1.勞動三權

勞動三權是勞動者享有的基本權利，可以幫助僱員與雇主間關係的平衡，3點彼此緊密連結，主要有以下3點：

團結權 ：保障勞工自由選擇要或不要組織工會、運作工會的權利。

：保障勞工自由選擇要或不要組織工會、運作工會的權利。 協商權 ：勞工可以透過工會這個團體，與公司針對勞動條件等議題進行協商。

：勞工可以透過工會這個團體，與公司針對勞動條件等議題進行協商。 爭議權：即罷工權，當有勞資爭議出現，勞工可以透過罷工來爭取權利。

2.勞動三法

台灣的勞動三法主要為：

《工會法》 ：保障工會取得對等協商地位。

：保障工會取得對等協商地位。 《團體協約法》 ：規範雇主與工會的協商程序以及效力。

：規範雇主與工會的協商程序以及效力。 《勞資爭議處理法》：處理勞資爭議與保障勞工權益。

勞基法主要保障勞工的「個人」權益，而勞動3法則是關於集體的權益關係，兩者的差異在於一個為「個人」，一個為「群體」。另外，勞動三法是建構集體勞資關係的骨架，也是勞資協商與爭議的遊戲規則。

3.新勞動三法

新勞動3法於民國100年5月1日正式施行，希望讓勞工有更明確方向，與更大空間行使勞動權動。

主要有以下這5點改變：

放寬勞工參加工會



擴大勞工參加工會，新工會法極鼓勵勞工組織工會，比如：學校老師也可組織工會、勞工也可跨公司參加工會，希望工會制度能更被熟悉。

建立新的行政救濟制度「裁決」



勞工如果因為籌組、加入工會或從事工會活動受到雇主干擾或報復，可向裁決委員會申請救濟，裁決委員會審議後，得作成救濟決定。

推動雇主與工會團體協商



要求勞雇雙方必需誠信協商原則，無正當理由不得拒絕他方團體協商的請求，否則可能收到罰鍰。

放寬罷工的限制



明訂罷工人員條件（將在下一段說明）

保護勞工的罷工權



雇主不得對工會的罷工爭議提出賠償，因此工會得以受到保護，即使觸犯刑法時，仍可免刑法責任。

（二）罷工的意義

1.罷工目的

罷工英文是go on strike，通常罷工目的便是希望可透過一些「爭議行為」施加雇主壓力，以達到協商的目的。 勞工罷工的最終目標在於：改善勞動條件並列於團體協約的規範事項。

2.以長榮罷工當例子

8項訴求其中1點便是希望改善較辛苦航班的排班狀況，而提出航班表變動的提議，並要求長榮集團和工會之間達成協議後，能在書面所簽訂的契約裡更改罷工後的相關事宜。

3.罷工定義

所以，罷工是什麼？罷工的行為具體如何體現呢？

依照我國勞資爭議處理法第5條裡提到：「罷工是指勞工所為暫時拒絕提供勞務之行為」。簡言之，罷工意思是「勞方暫時停止提供勞務，用最為強硬的行為來達到與資法的協��商共識」。