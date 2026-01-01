所有勞資爭議文章
特休
現代人對於生活與工作越來越希望取得平衡，特休假就成為了許多上班族們相當關心的話題！特休天數要怎麼計算呢？特休沒休完的話可以換錢嗎？如果遇到雇主刁難放假或是不准特休折抵為薪資，可以怎麼主張權利呢？
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
特休（年假）天數怎麼算？勞基法對特休假有什麼規定？週年制跟曆年制特休算法哪裡不同？本文中勞資律師將教您如何計算特休天數，也會解答請特休假的常見問題，如：特休可不可以換錢、能換多少錢，讓您完整了解特休計算及相關法規！
特休換錢可以拿多少？一次搞懂勞基法特休換錢計算公式！
特休換錢是上班族年末最關心的事！不過一天特休可換多少錢？老闆要遞延我的特休，我可�以拒絕嗎？離職時沒休完的特休還可以換錢嗎？律師幫你整理好各種特休換錢的狀況！也帶你輕鬆看懂勞基法規定的特休換錢計算方式！
武漢肺炎期間，雇主可以禁止員工請特休出國嗎？
武漢肺炎在這陣子各國間傳播，有的老闆怕員工出國得了武漢肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以請特休去某些國家。律師這邊告訴你：雇主對員工特休假的限制是符合勞基法的嗎？特休是什麼？可以用勞動契約限制嗎？如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
勞工請假
除了一般常用的特休、事假、病假、喪假等等，其實法律上還有規定其他的假種，像是生理假、產假、家庭照顧假與育嬰假等等，那麼勞工請假要怎麼請？如果公司不准假是否有違法的疑慮呢？
喪假天數別搞錯！律師：最多可請15天，請錯小心會扣薪！
根據勞基法規定，雇主不得拒絕員工請喪假。然而，喪假在勞基法中還有哪些規定？喪假天數有幾天？哪些親戚過世可以請喪假？需要什麼證明？喪假幾天內要請完？請喪假會扣薪嗎？資深勞資律師將於本文與您分享勞工、教師與公務員請喪假的規定！
育嬰假有薪水嗎？怎麼申請？勞基法育嬰留停規定一次看！
「育嬰假留職停薪」是剛生完孩子的媽媽最常�使用的請假方式，但是育嬰假有薪水嗎？育嬰留停可以多久？爸爸也可以請育嬰假嗎？老闆可以拒絕育嬰假的申請嗎？有關育嬰假勞基法內容、育嬰假規定，律師將於這篇與您分享！
請家庭照顧假需要什麼證明？律師教你勞基法規定！
家庭照顧假也算是勞工的權益，想了解勞基法家庭照�顧假證明給什麼，但為什麼勞基法裡找不到法條規範？想請假但被條件、薪資、天數計算搞得霧煞煞，到底家庭照顧假怎麼請？勞工家庭照顧假規定與公務員家庭照顧假又有什麼差別？讓律師來解答！
事假扣薪、天數和法規總覽！律師教你請假不再心驚驚！
事假是每個勞工都聽過的假別，但你知道一年最多能請多少天事假嗎？依照勞基法規定請事假�扣薪要扣多少？會不會影響全勤？老闆可以要求提出事假證明嗎？事假的法律規定律師通通在本文中幫你整理好了！
全勤獎金定義是什麼？哪些情況可以扣全勤獎金？
你領過全勤獎金嗎？你被扣過全勤獎金嗎？你有想過自己被扣全勤獎金合理嗎？資深律師這篇文章介紹全勤獎金的合法扣發條件，有些時候即便請假，依據勞基法，雇主也不能扣全勤獎金！
病假扣薪扣全勤違法嗎？3分鐘讀懂勞基法病假扣薪規範！
病假是勞工很常遇到的假別，但�病假可以請幾天？請病假需不需要提出病假證明？勞工請病假扣薪多少？病假會扣全勤嗎？本篇集結勞工最想知道的病假資訊，快看過來，律師用3分鐘解答你的疑惑！
自主健康管理請防疫隔離假？武漢肺炎期間請假薪水怎麼算？
新型冠狀病毒（武漢肺炎）截至3/26，已有252人確診。確診人數與日俱增，人人自危。如果勞工為了防疫，不論是自主健康管理或照顧家人，可能需要請防疫隔離假，那在武漢肺炎這段期間請防疫隔離假該怎麼請？薪水又該怎麼算？律師這篇將解答你的疑惑，如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
生理假可以請半天嗎？搞懂流程規範，老闆刁難就提告！
生理假是女性勞工的福音，但生理假有什麼條件�限制？生理假可以請半天嗎？請生理假要不要提供證明？當然還會想問勞基法生理假扣薪、全勤相關問題，但你知道其實生理假規定不列在勞基法裡嗎？讓律師為你詳細說明！
約聘人員
約聘人員，是指因應雇主密集但短暫的勞動需求，因此雇用的短期勞工。在勞基法上，有哪些關於約聘人員的保障？如果約聘人員離職，這種定期契約提前解約的話，會需要負擔違約金嗎？
勞資糾紛律師
讓法律010告訴你關於勞資糾紛律師可以提供的幫助，以及��在一般行情裡，勞資糾紛律師費用怎麼算？有沒有勞資糾紛律師推薦呢？
資遣
資遣最常遇到的爭議便是資遣預告與資遣費計算，若是碰到沒有提前資遣預告，上班當天中午才被告知「你就做到今天」，或是資遣費少拿，要怎麼主張自己的權利呢？
【失業補助懶人包】 補助金額及申請資格一把罩！
失業補助其實可以分成「失業給付、職業訓練生活津貼、提早就業津貼」3種，這些失業補助的資格、金額、期間有什麼不同？申請又要哪些文件？律師彙整了常見的失業補助金資訊與地點，讓大家一次了解。
失業補助懶人包（下）─終結失業後的經濟難題
失業補助有多少彈性？是不是可以重複領？自願離職真的完全沒機會申請嗎？領取失業補助金期間，健保給付免費到底是不是都市傳說？讓律師告訴你，失業除了有錢領，還可以上課學技能！彙整了常見的補助資訊與地點，讓大家一次了解。如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
資遣費計算公式大解密！5分鐘快速掌握資遣費怎麼算！
資遣費英文為severance pay，是被公司開除時的一筆救助金，但不是所有失去工作的情況都能拿資遣費！本文中勞資律師將與你分享勞基法中的資遣規定、非自願離職資遣費算法與資遣費計算方式，幫您了解資遣費怎麼算！
謀職假怎麼請？大億麗緻251名資遣員工都這樣跟老闆談！
謀職假是被資遣勞工擁有的其中一項權利，但謀�職假有幾天？請謀職假薪水會有影響嗎？謀職假計算感覺很複雜，如果雇主要求我提供謀職假證明，我可以拒絕嗎？放心，關於資遣謀職假的種種，讓律師舉例介紹給你聽！
被資遣怎麼拿非自願離職證明？律師教你3招維護權益！
突然被資遣措手不及！？老闆該給你的資遣預告（工資）、非自願離職資遣費、謀職假、非自願離職證明等相關權利你都有拿到嗎？害怕自己被資遣讓新公司知道？非自願離職證明書對公司影響有哪些？律師來告訴你有哪些法條和補助可以幫你度難關！
我的調職合法嗎？帶你看勞基法調職五原則！
調職或是其他工作上的變動，對勞工們來說都是影響非常大的事情，像是有沒有遇過上班地點明明在台北，某天上班時，老闆卻突然請你到高雄分店工作？或是突然調派不同部門？這樣的調職是合法的嗎？律師將介紹調職五原則，並告訴你，如果雇主不遵守調職五原則的話，可以怎麼做？
離職
首次提出離職之前，除了參考親朋好友或廣大網友的離職經驗之外，也需要注意勞基法上面關於離職預告的相關規定，我們提供相關的離職流程，以及離職注意事項，協助您順利提出離職！
離職預告期天數怎麼算？勞基法離職4要點，幫你合法離職！
離職預告是什麼？離職一定要一個月前提嗎？勞基法離職預告期要多久？傳Line或口頭跟老闆提辭職有法律效力嗎？律師整理勞工提離職最常見的問題，並說明2026年離��職法規、離職預告期間天數計算方式、離職沒預告會有什麼法律問題，以及老闆不同意離職怎麼辦！
離職原因、時間點看這裡！跟老闆分手離職理由就醬說！
離職原因該怎麼說是不是很讓人頭疼？法律有特別規定離職原因與資遣原因嗎��？有沒有2021年離職原因排行榜可以參考？如果今天是新人離職理由有任何不同嗎？新公司主管面試問離職原因該怎麼回答？本文就讓律師一次告訴你，面試時離職理由請這樣說最恰當！
雇主要求最低服務年限是合法的嗎？不想「賣身」又怕違約，快來了解最低服務年限條款！
有不少勞雇契約的內容中有「最低服務年限」的約定，每當看見「員工最少須做滿幾年才可以離開，否則就要扣錢、罰違約金」等約定項目，內心都會忐忑不安，懷疑自己到底簽的是勞雇契約還是賣身契？ 其實「最低服務年限」的條款不見得都是合法的！律師這篇將為您解惑。
加班
加班是臺灣勞工常常會遇到的狀況，面對時常加班的情形，請一定要留意是否加班都有給到加班費？這邊將提供加班費計算方法、加班上限、以及加班補休相關的簡單說明！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
加班費怎麼算才對？勞基法有規定加班費計算方式嗎？平日加班費跟週末加班、國定假日加班費算法一樣嗎？怎麼用月薪計算加班費？以上疑問就讓資深勞資律師用文字、公式跟圖表，幫你一次釐清2026年最新的加班費算法！
三節獎金法律規定要發嗎？是哪三個節日？律師說明勞基法規
三節獎金是很常出現在各大求職人力銀行網站上的公司福利，但你真的知道三節是哪三節嗎？勞基法裡有規定要發三節獎金嗎？三節獎�金算是薪水嗎？公司不發三節禮金有違法嗎？本文就讓資深勞資律師一次告訴你！
為什麼會被勞檢？勞檢會問什麼？4大精華完整教學！
勞檢相信是所有雇主最害怕的事情沒有之一。台北市勞動局公布的2020年勞檢罰款金額更是高達1億900萬元！但到底為什麼要做勞��檢？為什麼會被勞檢？勞基法健檢項目包含哪些？勞檢會問什麼？公司被勞檢時該怎麼應對？如果想向勞檢處檢舉有什麼管道嗎？本文就讓律師一次告訴你勞檢項目！
奴性發作自願加班有加班費嗎？公司有沒有設立加班申請制度對我有什麼影響？
你是自願加班的狂熱份子嗎？在職場上奴性堅強的人比比皆是，像是新進員工為了快速上手，自願加班或早到閱讀資料、報表；也看過為了衝業績、做成果求上位，在辦公室挑燈夜戰到天明，自願加班卻沒有遞出加班申請的拼命三郎；但也許占最多比例的，是被強迫留下來的員工，例如：同事主管沒有走，不敢跑在前頭；下班前老闆向你招招手說：「簡單開個會，5分鐘就好」；當然還有一定少不了的幫豬隊友及主管擦屁股，血淚交織迎接午夜… 不論職場菜鳥或老鳥、無論是不是自願加班，只要提到心酸處，淚水自然擦不乾，但你有領過加班費嗎？律師這篇文將為您解惑。
工會
工會是由勞工發起，爭取自身勞動及工作權益的團體，工會能夠協助勞工們進行團體協商、處理勞資爭議以及發起罷工等，這邊除了簡單介紹工會是什麼之外，也會介紹一般來說會提供的工會健保與工會補助！
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
罷工一直以來都是勞方爭取權利的方法之一，台灣近年的罷工案例（如：華航罷工與長榮罷工）獲得各界高度討論，但罷工前有什麼需要注意的事項嗎？關於罷工的法律知識，律師將在本文中完整說明，幫助您快速掌握重點！
2026工會勞健保要繳多少錢？（附工會勞保退休金試算）
加入工會勞健保要繳多少錢？職業工會退休金怎麼算？勞健保級距怎麼看？決定加入工會勞保前，關於你的大哉問，律師這篇已幫你做好整理，文內還附職業工會勞保退休金試算公式供你參考！
試用期
試用期是許多新鮮人初入職場會遇到的關卡，如果真的不適合這份工作，在試用期離職的話，會拿到資遣費嗎？如果雇主要求試用期延長，這樣是合法的嗎？讓我們提供您在擺盪不定的試用期裡，各式疑惑的解答！
試用期大哉問：什麼是試用期？7大問答解決勞雇爭議
試用期求表現是人之常情，但勞基法裡有試用期嗎？公司調整試用期薪水、延長試用期到底合不合法？如果發現屎坑想儘速離去�，試用期離職薪水會不會受影響？讓律師花3分鐘教你跟雇主談條件時，要把哪些項目列入試用期合約，以及如果雇主在試用期資遣你，如何確保試用期資遣費能到手！
勞保
勞工保險是指勞工由公司加保，並每個月繳納保險費，來獲得保險服務！帶您一同關心勞保級距、勞保試算怎麼算？以及勞保補助有哪些？
責任制
責任制的定義，是指針對特殊工作者，可約定排除勞基法另行約定調整工作時間之制度。那麼責任制工作類別有哪些？責任制的加班費又是怎麼計算的呢？
競業條款
是一種禁止你在離職後在其他地方從事類似工作的約定，是許多人在簽下僱傭契約時常常會覺得困惑的條款，競業禁止條款是合法的嗎？簽下競業禁止條款之後，如果真的離職，那麼前東家要給到多少補償金呢？
競業條款是什麼？公司逼我簽可以拒絕嗎？
有時侯離職時會簽訂一份合約內容包含「競業條款」，許多人會擔心競業禁止條款不簽會怎樣嗎？這一簽會不會不小心便吃上悶虧而無回頭路？關於競業條款的內容，資深律師將於這篇提供方向，幫您簽約前劃重點！