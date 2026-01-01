奴性發作自願加班有加班費嗎？公司有沒有設立加班申請制度對我有什麼影響？

你是自願加班的狂熱份子嗎？在職場上奴性堅強的人比比皆是，像是新進員工為了快速上手，自願加班或早到閱讀資料、報表；也看過為了衝業績、做成果求上位，在辦公室挑燈夜戰到天明，自願加班卻沒有遞出加班申請的拼命三郎；但也許占最多比例的，是被強迫留下來的員工，例如：同事主管沒有走，不敢跑在前頭；下班前老闆向你招招手說：「簡單開個會，5分鐘就好」；當然還有一定少不了的幫豬隊友及主管擦屁股，血淚交織迎接午夜… 不論職場菜鳥或老鳥、無論是不是自願加班，只要提到心酸處，淚水自然擦不乾，但你有領過加班費嗎？律師這篇文將為您解惑。