所有刑事/毒品犯罪文章
羈押
羈押是一種為保全證據、防止逃亡、確保刑事訴訟及刑罰執行，法院限制人身自由的刑事處分。我們將為您說明羈押禁見是什麼意思？羈押抗告要怎麼提？
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼意思？為什麼還沒定罪可以被羈押？羈押要具備哪些要件？羈押最長可以多久？羈押禁見是什麼意思？生活有哪些限制？有關被羈押後可不可以交保、怎麼提出羈押抗告，還有羈押可不可以折抵刑期等問題，讓刑事律師為您解答！
限制住居≠軟禁！限制住居規定如何解除？律師來教你！
限制住居是什麼意思？收到限制住居處分，代表�要被關在家，不能出門了嗎？限制住居和限制出境、出海有什麼區別呢？羈押、具保和責付又是什麼意思呢？本篇文章讓律師帶你了解限制住居、限制出境的詳細規定！
詐欺罪
詐欺事件時常出現在新聞版面上，如果遇到詐欺，可是一件非常困擾的事情......讓我們帶您一起了解：詐欺罪定義是什麼？詐欺罪又是如何成立呢？以及詐欺罪如何提告？
車手輕鬆高薪風險低？被騙去當車手可以和解或緩刑嗎？
車手是什麼？車手觸犯什麼罪？車手刑責多重？車手初犯可以緩刑嗎？未成年車手的家長要負責賠錢嗎？本文中資深刑事律師將會告訴你詐騙車手判刑多久、被騙去當車手該怎麼辦，還會附上詐欺車手法院判決讓你一次看懂。
詐欺罪是什麼？怎麼刑事提告？律師傳授3重點助你討公道！
詐欺罪是什麼？刑法法條與構成要件有哪些？詐欺是公訴罪嗎？讓資深刑事律師為你解析刑法詐欺罪定義，了解詐欺罪追訴期多長、刑責多重、要關多久，以及詐欺罪的提告方式，如果還有問題，文末也提供免費法律諮詢。
警示帳戶是什麼？如何解除警示帳戶？帳戶凍結自救整理！
警示帳戶是什麼？為什麼銀行帳戶會變警示帳�戶？被凍結的銀行警示戶要怎麼解除？懷疑自己受騙該如何用165查詢警示帳戶？本文中律師整理了金融機構警示帳戶／衍生管制帳戶的定義與限制，說明警示帳戶解除流程讓你掌握自救方法！
偽造文書是告訴乃論嗎？偽造文書罪3重點一次釐清！
偽造文書罪是什麼？如果只是偷拿爸媽的印章蓋在成績單上也叫偽造文書嗎？偽造文書告訴乃論罪責嗎？如果想要提起偽造文書公訴又該怎麼做？偽造文書可以易科罰金嗎？有沒有偽造文書案例可以跟讀者分享？本文就讓律師一次告訴你！
感情詐騙層出不窮，別讓自己成為下個愛情詐騙的受害者！
感情詐騙是什麼？常見的網路愛情詐騙手法、感情詐騙套路有哪些？要怎麼判斷是不是遇到感情詐騙？愛情詐騙有什麼特徵？遇到感情詐騙怎麼辦？讓專業律師帶你破除愛情詐騙陷阱、聰明追愛不受騙！
施用/持有/販賣毒品
不論是拉k、吸安、呼麻、殭屍菸彈，或是當自耕農種植大麻，亦或是販賣，各自需要面臨的刑期有所不同。戒癮治療要怎麼申請？陪偵費用大約是多少？如果墜機了，請趕快找救援！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
販賣毒品構成要件有哪些？販賣毒品跟轉讓毒品的差別怎麼認定？毒品危害防制條例新法修正之後，販毒刑責是幾年？被控販毒怎麼辦？從販賣毒品判例，讓律師來告訴你什麼是「購入�不等於販賣」！
妨害自由
包含強制罪、侵入住居、恐嚇罪等，其中最常見的是強制罪。很多人都會想問「妨害自由是公訴罪嗎？」「妨害自由有什麼樣的案例嗎？」下面文章帶您看妨害自由中，各項罪名的詳細介紹！
妨害自由罪構成要件是什麼？其實情侶吵架8成都觸法！
妨害自由罪構成要件是什麼？妨害自由不起訴的常見理由「犯罪嫌疑不足」是什麼意思？律師這篇將以例子討論妨害自由罪，如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
假釋
假釋是指受刑人應該要服的刑期期滿之前，在具備一定的要件的前提下，准許提前出獄。假釋申請的門檻是什麼？什麼樣的情形會發生假釋撤銷？
申請假釋條件4大準則！律師快速教假釋意思和假釋查詢
假釋英文為parole，就是指犯人在「被判刑罰」結束之前被放出來，也就是假釋出獄。那假釋條件嚴苛嗎？假釋規定與流程是什麼？假釋會被撤銷嗎？關於網上假釋查詢的常見問題，律師都將於這篇為你解惑，如果還不了解「假釋是什麼」，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
通緝
當傳票傳喚不到，拘票拘提不到的時候，法院或檢察署就會發布通緝！通緝令時效有多久？如果想要當賞金獵人要怎麼查詢通緝犯獎金呢？
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！
通緝怎麼查詢？犯什麼罪會被通緝？通緝犯是犯人嗎？如何在內政部警政署通緝網站找通緝犯名單及照片？為什麼即使進行通緝犯查詢，也不會有完整通緝犯名單？本文中律師將詳述「通緝」的相關法律常識，如果還有問題，可以使用文末的免費法律諮詢服務。
傳票
是一種用來傳喚被告或證人法律文件，會有來自地檢署或是法院的傳票。如果某天收到來自法院傳票該怎麼辦？又或是收到傳票未到或是傳票不見會怎麼樣嗎？當一張薄薄的傳票來敲門時，請跟著我們一步步確認到底要怎麼做才對！
警詢沒那麼可怕！釐清這7點助你輕鬆面對警局通知書！
警局通知書絕對是會讓民眾收到時最不知所措的文書。「接到警察電話通知做筆�錄，我是不是被告了？」「警察局通知書太遠，不去會發生什麼事嗎？」究竟無緣無故收到警察局通知書該怎麼處理？被告多久收到警局通知呢？如果是電話通知到案說明可以查詢嗎？本文就讓律師一次告訴你！
收到傳票怎麼辦？10萬人瘋傳的教戰手冊！
收到傳票怎麼辦？都還沒了解傳票是什麼，也搞不懂傳票格式，要怎麼查詢才不會被用傳票詐騙？收到傳票不去或請假會怎樣嗎？律師教你區分地檢署傳票與法院傳票的差別，告知傳票多久送達以及送達方式，充分了解後，進行下一步才能游刃有餘。
緩起訴/不起訴
當檢察官認為被告成立的罪名刑度，不屬於最輕本刑3年以上之罪時，緩起訴是起訴的替代方案。而不起訴是指檢察官在犯罪偵查結束後，不對被告起訴。緩起訴會留前科嗎？緩起訴的要件是什麼？如果不滿檢察官的不起訴處分，是提出「不起訴再議」嗎？
不起訴處分不等於無罪！把握4點提再議，成功率穩上升！
刑事案件有時會以刑事不起訴民事賠償處理，不過什麼情況下會不起訴處分？如何知道案件不起訴？不起訴處分書多久會收到？不起訴再議成功率要怎麼提高？關於不起訴處分的相關問題，律師將於本文替你解惑！
如何爭取緩起訴？緩起訴會留下前科嗎？
被告遇到緩起訴，通常「一則一喜，一則以憂」，理由在於緩起訴介於「起訴」與「不起訴」間的尷尬狀態，心中石頭很難徹底放下。緩起訴到底是什麼？緩起訴前科還會有嗎？如何爭取緩起訴？關於網上緩起訴查詢的幾大問題，律師將在這篇幫你解惑，如果還有問題，也可以使用文末的免費法律諮詢服務。
刑事訴訟
刑事案件通常是由國家執行起訴，雖然乍看之下，大多會是個人受害，但實際上對於整體社會都有影響。以下帶您瞭解：刑事訴訟費用大約是多少？刑事訴訟流程是什麼？刑事律師會提供什麼樣的協助呢？
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
社會新聞上常看到酒駕車禍或酒駕累犯的新聞，但究竟喝多少酒會超過酒測標準？酒駕肇事刑責和罰款有哪些？酒駕修法後新制判多重？會留下前科或扣車扣牌嗎？本文就讓律師一次告訴你2026年最新酒駕罰則和標準！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
良民證是什麼？申請良民證要準備什麼資料？良民證申請要多久時間？要��去哪裡辦？可以線上申請嗎？有前科還可以申請良民證嗎？資深刑事律師將於本文幫你解答良民證申辦條件、良民證領取時間與注意事項！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
酒後牽車算不算酒駕？車沒發動可以拒絕酒測嗎？
曾有則酒駕拒測的新聞引發各界爭議（註一）！一位民眾聚餐吃完薑母鴨，打算徒步將機車牽往停車格停放再搭車回家，沒想到途中被警察攔停並要求進行酒測，民眾認為機車沒有發動也沒有騎乘行為，便拒絕檢測，沒想到員警不但開了他1張拒測罰單還扣了機車，且表明「警察沒有義務回答你任何問題，有事去跟法官說」，讓民眾氣得提出申訴。究竟酒後牽車算不算酒駕？駕駛的定義是什麼？民眾可不可以拒絕酒測？以及警察有沒有義務回答人民問題？律師用本文一次說明！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
背信罪是什麼？提告需要符合哪些刑法背信罪構成要�件？背信罪會被關嗎？是告訴乃論嗎？律師用3分鐘解析刑法背信罪刑責給你聽，並藉由背信舉例，讓你快速了解法條內容與實際判決，同時告訴你達成背信罪和解的好處！
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
哪些狀況算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中刑事律師將告訴你《犯罪被害人法》的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
拘提是什麼？誰會被拘提？拘票有哪些要件跟流程？被拘提怎麼辦？本篇文章專業刑事律師將幫你輕鬆解答！還會帶你瞭解5大拘提種類、要件及6大拘提常見Q&A！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
緩刑條件有哪些？如何爭取緩刑？少4要件律師幫不了！
緩刑的意思是什麼？緩刑條件有哪些？緩刑好還是易科罰金好？關於緩刑的常見疑問，比如緩刑可以出國嗎？如何爭取緩刑？�緩刑會有前科嗎及緩刑撤銷的狀況，律師都將於本文一次解答！
賭博罪構成要件是什麼？律師：網路簽賭下注也算違法！
賭博罪是什麼？刑法賭博罪的構成要件有哪些？線上博奕賭博罪成立條件為何？賭博罪會被關嗎？還是被罰罰金？賭客跟場主的刑責一樣嗎？賭博罪初犯會留下前科紀錄嗎？讓律師為你解析賭博罪定義，了解賭博罪的法律知識。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
自首成立的要件是什麼？自首一定可以減刑嗎？可以減多少刑期？自首的流程是什麼？自首跟投案還有自白有什麼不同？想了解有關自首的法律定義和相關知識就看這篇！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
交保是什麼意思？有什麼程序？交保等於無罪釋放嗎？交保跟具保有什麼不同？交保金會還嗎？要怎麼領回？交保金退還查詢怎麼做？關於交保的問題，交保金額計算及交保金領回、保釋金退還等，律師都將於本文幫你解惑！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
子女不給錢就能提告遺棄罪？遇到這2種情形恐不成立！
遺棄罪也稱為棄養罪，舉凡惡意遺棄父母或是子女都算在此範疇裡面。然而，遺棄罪的構成要件是什麼？被告遺棄罪會怎樣？如何提告遺棄罪？關於遺棄罪的疑惑，律師將於本文幫你解答。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
改造槍和制式槍枝差別在哪裡？玩具槍、生存遊戲的槍算改造槍嗎？違法改造槍枝刑期可能比你想像的還重！本文將帶您了解改造槍相關法律規定，以及如何判別手邊的玩具槍是否合法，避免誤觸刑法遭判刑。
偷錄音當證據…小心告人反被告！談竊錄有無違反法律
打官司時，證據就是武器！但透過偷錄音得來的證據，其實是一把雙面刃！不少民眾在解決私人糾紛的時候，都會偷偷錄下對話紀錄來自保，但偷錄音的同時，卻不知道自己正冒著什麼樣的法律風險。那麼「偷錄的對話紀錄」到底可不可以當證據用呢？偷錄音是不是觸犯法律呢？讓律師為你解惑，若有問題，也可以善用文末免費法律諮詢。
偽證罪容易成立嗎？把握時效，不談偽證罪和解就開告！
偽證罪容易成立嗎？偽證罪跟誣告罪通常是在原案件提告失敗後，原被告會拿��來反擊的條文依據，偽證罪刑期乍看之下很重，但法官在進行偽證罪判決前，是要檢視有無符合偽證罪構成要件的；此外，談偽證罪和解前，偽證罪告發時效也是重要環節，快跟著律師一起來看偽證罪的相關資訊。
怎樣才會開搜索票？我可以拒絕開門嗎？
搜索票英文是Warrant，是一般認知中警察或檢察官想要進入私宅搜索時，必須出示的重要內容。然而有搜索票不開門會觸法嗎？怎樣才會開搜索票？毒品搜索票與一般搜索票有不同嗎？關於搜索票申請的詳細內容以及搜索票有效期限，律師都將於這篇與你分享。
公共危險罪構成要件是什麼？飆車、縱火恐處有期徒刑！
公共危險罪定義是什麼？公共危險罪構成要件是什麼？新聞上常出現的刑法公共危險罪刑責多重？公共危險罪追訴期有多長？律師也會分享2大常見的公共危險罪行為：飆車和縱火，幫助您更了解公共危險罪！
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
備案有用嗎？備案有法律效力嗎？備案等於報案嗎？去警局備案的流程怎麼進行？備案後就算提告了嗎？哪些案件可以備案？備案會通知對方嗎？想知道備案流程以及備案必知的注意事項嗎？今天讓律師帶你一次解開備案常見問題！
聚眾鬥毆罪修法，幾人算聚眾？烙人幹架會有什麼法律問題？
聚眾鬥毆事件常在KTV、夜店、酒店外上演，為錢為女人為面子，兄弟義氣棍棒相挺，兩人紛爭演變成大亂鬥，讓警察居民都頭疼，於是立法院修正刑法第149條、第150條，更新聚眾鬥毆罪，並在2020年1月15日正式施行新法！新舊法之間差在哪？新增修訂哪個部分？律師用本篇文章帶你了解。
沒收新制舊制差在哪？新制沒收讓犯罪所得無所遁形！
沒收是大家很常在刑事案件相關的社會新聞聽到的名詞。但你真的知道沒收定義是什麼嗎？沒收�與沒入有沒有任何不同呢？沒收後的犯罪所得發還不發還？沒收新制跟舊制又有什麼不一樣？本文就讓律師一次告訴你！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛的定義為何？遇上醫療爭議該怎麼申訴？醫療疏失追溯期多久？隨著台灣醫糾案例越來越多，本篇讓律師帶你了解醫療疏失法律規範，提醒你醫療糾紛處理流程該注意的事。
偵查庭開庭好緊張？3種權利把握住，開庭保證沒問題！
偵查庭是什麼？通常偵查庭開幾次？關於偵查庭更詳細的內容，比如開偵查庭流�程、偵查庭注意事項、去偵查庭穿著重點及偵查庭陪同等訊息，律師都將於這篇與你解惑。假如還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
簡易判決流程看這邊！聲請簡易判決等於我不用坐牢嗎？
簡易判決是民眾面對刑事訴訟程序時可能會有的�選擇。但你真的知道簡易判決有什麼規定嗎？簡易判決處刑書是什麼呢？如果想要走簡易判決上訴又該怎麼進行？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
認罪協商是什麼？認罪協商條件、程序、優缺點一次懂！
認罪協商是什麼？常常有人說「認罪換減刑」，�這樣的制度有什麼優缺點呢？本篇文章讓律師帶你了解認罪協商制度、條件以及實務現況，有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢。
傷害罪
是指故意傷害人的身體或健康的行為。傷害罪會被判多久？傷害罪刑責是什麼？要怎麼認定是輕傷或重傷？傷害罪賠償怎麼計算？以下與您分享！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！
誣告罪
誣告罪是指以虛構的事實，胡亂提起告訴，在臺灣如果只是看某個人不順眼，就隨便提告的話，也是有法可管的！那麼誣告罪何時提出呢？誣告罪賠償又會是多少呢？
誣告被反咬！胡亂玩司法一定栽個大跟斗
誣告罪刑法怎麼判？構成誣告要件有哪些？誣告罪成立後對方要關多久？可以求償多少錢？讓律師從誣告罪定義、是否為告訴乃論、追訴期多久說起，再透過誣告罪成立案例告訴你誣告罪刑期與賠償，以及和解可能遇到的情形！
妨害公務
妨害公務是指對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫的行為，較容易遇到的情形是在警察臨檢或是開單的時候。如果被提告妨害公務，妨害公務函送程序是什麼？妨害公務是可以和解的嗎？
性侵/性騷擾
在發生性侵或是性騷擾的當下，我們可以怎麼做？而在案發過後，當我們面對法律程序時，要怎麼處理呢？如果你或你的親朋好友遇到了傷害，請讓我們一步步慢慢協助！
言語性騷擾怎麼認定？5分鐘搞懂跟騷法和性騷擾定義！
最近#metoo風暴再起！性騷擾罪該萬死，是普遍民眾會有的想像。但你知道性騷擾防治法是如何定義性騷擾的嗎？職場性騷擾與校園性騷擾跟一般的性騷擾又有什麼不一樣呢？最新的跟蹤騷擾防治法草案有什麼爭議？跟騷法dcard有哪些討論？性騷擾刑責和性騷擾防治怎麼落實？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！
竊盜罪
如果是竊盜罪初犯會被關嗎？竊盜罪初犯刑期會重嗎？竊盜罪是可以私下和解的嗎？親朋好友間或是店家意外發生偷竊事件，可以怎麼處理竊盜呢？以下帶您瞭解！
竊盜罪是什麼？沒滿足這項要件，車被幹走你還告不成！
竊盜罪分幾種？竊盜罪構成要件分別有哪些？家�人竊盜我可以撤告嗎？讓律師來解析，何種情況下檢察官會提起竊盜罪公訴，竊盜罪追訴期、刑期多久？並提供竊盜罪和解書給你參考，如果還有問題，文末也附有免費法律諮詢！
侵占罪
侵占罪是指意圖為自己或第三人不法所有，而侵占自己持有他人之物的行為。如果發現自己的東西被別人侵佔了！侵占罪如何告發？而侵占罪追訴期有多長呢？下面的文章帶您瞭解關於侵占罪的法律規定。
侵占罪構成要件是什麼？與竊盜罪差在哪？律師用判決來解釋
侵占罪是什麼？有哪些構成要件？業務侵占罪怎樣才會成立？我要如何提告侵佔來拿回我的財物？律師建議你提告侵占前先等等，其實侵占罪分很多種，刑期也不一樣，選對法條、找對提告方式還能省下許多時間唷！
毀損罪會被關嗎？掌握2大證據絕對逃不了！
毀損罪定義是什麼？毀損罪會有前科嗎？律師將於本文分享毀損罪法律內容，如毀損罪刑度、判刑時間、毀損罪公訴、毀損債權罪！如果還有不了解的地方，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
恐嚇罪
恐嚇罪是指用加害生命、身體、自由、名譽、財產的事情恐嚇他人，致生危害於安全的行為。不論是現實生活中或是網路上的言行，只要有上面的情形，都有可能會成立恐嚇罪喔！看下面文章，進一步說明恐嚇罪刑責是什麼？如果犯恐嚇罪會被關多久？
恐嚇罪是什麼？館長嗆「殺國民黨員」為何沒事？
恐嚇罪到底是什麼？只是開玩笑嗆兩句，怎麼就構成恐嚇罪要件？既然恐嚇是公訴罪，那和解有用嗎？遇到有心人的言行威嚇，恐嚇罪提告與舉證該怎麼做才能成立？萬一對方不斷出言恐嚇但我沒證據怎麼辦？提告後我能請求哪些恐嚇罪賠償？別擔心，律師都幫你整理好了！
妨害名譽
妨害名譽包含了公然侮辱罪與誹謗罪，是目前民眾最容易遇到的法律問題之一。妨害名譽的構成要件是什麼？有哪些妨害名譽案例？如果想要提告公然侮辱和誹謗罪該怎麼做呢？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
公然侮辱罪是什麼？為什麼只是開個玩笑也會被告？讓律師告訴你什麼樣的條件下會構成公然侮辱罪、公然侮辱跟誹謗罪差別在哪？要怎麼提告？網路上的公然侮辱價目表到底有沒有參考價值？以上疑問本篇文章一次解答！
被罵土俗娘，蕭敬騰提告妨害名譽！但妨害名譽、公然侮辱與誹謗差在哪裡？
蕭敬騰盛裝出席金曲獎頒獎典禮，但一身穿著卻在網路上被網友批評「穿得像同性戀一樣」！網友矛頭指向蕭敬騰的首飾，認為他一個男人卻配戴女人的珠寶、項鍊，整個人簡直又土、又俗、又娘。言論一出引起軒然大波，據紙媒報導，蕭敬騰所屬的經紀公司得知以後決定採取法律行動，也確定當事人會提起妨害名譽告訴。但什麼是妨害名譽？常見的公然侮辱、誹謗又是什麼？在網路上這樣罵人會有什麼問題？律師解析給你聽，文末也提供免費法律諮詢。
玩遊戲也會被告公然侮辱？律師用案例帶你看公然侮辱定義
公然侮辱很常會發生在大家情緒比較激動的時刻，像是LoL、信長或是更早以前的CS，一激動起來，很常在語音或是對話框就開始飆罵隊友的語句，如果像這樣的情況下被罵，公然侮辱可以告得成嗎？公然侮辱定義與要件是什麼？讓律師用幾個案例帶你看看。