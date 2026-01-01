被罵土俗娘，蕭敬騰提告妨害名譽！但妨害名譽、公然侮辱與誹謗差在哪裡？

蕭敬騰盛裝出席金曲獎頒獎典禮，但一身穿著卻在網路上被網友批評「穿得像同性戀一樣」！網友矛頭指向蕭敬騰的首飾，認為他一個男人卻配戴女人的珠寶、項鍊，整個人簡直又土、又俗、又娘。言論一出引起軒然大波，據紙媒報導，蕭敬騰所屬的經紀公司得知以後決定採取法律行動，也確定當事人會提起妨害名譽告訴。但什麼是妨害名譽？常見的公然侮辱、誹謗又是什麼？在網路上這樣罵人會有什麼問題？律師解析給你聽，文末也提供免費法律諮詢。